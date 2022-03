Neueröffnung in Köln: Mit diesen Sakkos können Männer im Regen stehen

Köln -

Die dänischen Herren mögen es eigentlich ganz gerne schick. Sie halten sich da eher ganz an Karl Lagerfeld und seinen Spruch, dass diejenigen, die in der Öffentlichkeit Jogginghosen tragen, die Kontrolle über ihr Leben verloren haben. Gleichzeitig sind die dänischen Herren aber sehr praktisch veranlagt – es regnet nun mal viel in Dänemark, und die Menschen fahren sehr viel Fahrrad. Immer in in die Regenklamotten rein- und wieder rauspellen?



Das kann so nicht bleiben, befanden Christoffer Bak, Kaspar Ulrich und Christian Aachmann aus Aalborg im dänischen Nordjütland und haben ganz besondere Männermode entwickelt.