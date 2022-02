Zeugen gesucht: Zwei Männer sind erfolglos bei versuchter Geldautomaten-Sprengung

Köln-Longerich -

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag sollen zwei Männer versucht haben, einen Geldautomaten in einer Bankfiliale an der Grethenstraße in Köln-Longerich zu sprengen. Eine Videoaufnahme der Überwachungskameras zeigt, wie zwei maskierte Männer um 4.09 Uhr an dem Geldautomaten tätig sind. Nachdem die Tat erfolglos zu sein scheint, verlassen sie den Vorraum der Bank wieder. Der Alarm wurde nicht ausgelöst.

Ein Zeuge bemerkte am nächsten Morgen gegen 7.15 Uhr Beschädigungen an dem Automaten, als er Geld abheben wollte. Daraufhin alarmierte er die Polizei. Diese fahndet jetzt nach den zwei Männern, die zum Tatzeitpunkt dunkle Kleidung trugen.

Polizei sucht nach Zeugen

Wer zur Tatzeit im Umfeld der Bank Personen oder Fahrzeuge gesehen hat, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 71 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (red)