Planungspanne in Köln: Hohlräume gefährden Anbau des Wallraf-Richartz-Museum

Köln -

Fast schon ist es sinnbildlich: Was die Planung für den Anbau an das Wallraf-Richartz-Museum (WRM) über den Haufen wirft, sind wohl „erhebliche Hohlräume“, die nach Bodensondierungen im Untergrund gefunden wurden. Das bestätigt der Vorsitzende des Stifterrats des Kölner Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud, Peter Jungen, der Rundschau. Es fehlt also an Substanz. Was die Kernkritik Jungens an der Planung der Stadt für den Anbau ist. Er wirft dem Baudezernat nun vor, dass es an einem professionellen Projektmanagement fehle. Das müsse nun dringend eingeführt werden, soll die lange Kette von Fehlern nicht fortgesetzt werden.