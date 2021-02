Am Freitagabend zeigte der Kölner Pegel einen Wasserstand von 8,62 Metern. Die Stadtentwässerungsbetriebe (StEB) prognostizieren einen etwa gleichbleibenden Wasserstand für das Wochenende. Erst zu Beginn der kommenden Woche werde er sinken, so die Prognose. Bereits am Donnerstag hatte die StEB vereinzelt Tore in der Altstadt aufgestellt, die die Lücken zwischen den Mauern schließen sollten. Am Freitag kamen weitere Tore in der Altstadt, in Rodenkirchen und in Porz dazu.

Aufgrund der teilweise abweichenden Wettervorhersagen unterliegen Prognosen zur Entwicklung des Wasserstandes immer einer gewissen Unsicherheit. (sim)