Kampf für Gesamtschule in Rondorf: Kölner Bürgerinitiative sammelt 2000 Unterschriften

Rondorf -

Die Bürgerinitiative für eine Gesamtschule in Rondorf gibt nicht auf. Vor der kommenden Sitzung des Stadtrates am Dienstag wird sie eine Petition mit 2000 Unterschriften an Kölns Schuldezernent Robert Voigtsberger überreichen. Freilich ist dieser der falsche Adressat, wie die Initiative selbst erklärt: Man fordere den Stadtrat auf den fachlichen Erkenntnissen der städtischen Schulverwaltung zu folgen.