Sonderangebote und Rabatte: Cinedom feiert Wiedereröffnung mit vielen Neuheiten

Köln -

Das war keine einfache Zeit: Von Sommer 2018 bis September 2019 wurde Kölns größtes Kino aufwendig umgebaut und neu gestaltet - und das bei laufendem Vorstellungsbetrieb. Doch jetzt sind die Schuttberge abgeräumt, die Baustellen verschwunden und die Arbeiter abgezogen.

Sitzecken sollen für mehr Komfort sorgen. Hanano Foto:

Der Cinedom im Mediapark erstrahlt in neuem Glanz und möchte mit seinen Besuchern die Neueröffnung gebührend feiern. In der nächsten Woche gibt es attraktive Angebote, die nicht nur die Stammkunden erfreuen, sondern auch neue Gäste ansprechen sollen (siehe Kasten).

Viele Aktionen Vom 14. bis 20. Oktober zahlen Besucher von Montag bis Donnerstag nur vier Euro pro Vorstellung, von Freitag bis Sonntag nur sieben. Für die Feierwoche entfallen zudem alle Aufschläge. Am Wochenende gibt es familienfreundliche Aktionen wie Kinderschminken, eine Fotobox und ein Glücksrad, an dem man Freikarten und Wertgutscheine für Snacks gewinnen kann. Auch ein Karikaturist wird da sein. (msc)

Runderneuerung dringend notwendig

Der Cinedom wurde 1991 eröffnet. Inzwischen sei das Haus in die Jahre gekommen, erklärt Geschäftsführer Ralf Schilling. Zwar habe man immer wieder mal Renovierungen durchgeführt und technisch aufgerüstet, aber eine Runderneuerung sei dringend notwendig geworden.

Und Karten gibt’s am Automaten. Hanano Foto:

Um einem Kinobesuch einen höheren Erlebnisfaktor zu geben und die Aufenthaltsqualität zu verbessern habe man viel Geld in die Hand genommen („hoher einstelliger Millionenbetrag“). Zu den Neuerungen gehört ein 60 Quadratmeter großer LED-Wave-Screen, auf dem die Besucher im Foyer schon Trailer zu den kommenden Filmen sehen können. Verbessert wurde auch das Ticketmanagement.

Technische und optische Aufrüstung

Die Kassen wurden nach hinten verschoben, fünf Automaten installiert. Die Integration einer Kaffeehauskette und viele gemütliche Sitzecken im Foyer sollen den Komfort erhöhen. Technisch und optisch wurden besonders die oberen vier Kinosäle aufgerüstet mit mehr Lautsprechern, modernster Abspieltechnik sowie Sesseln mit elektronisch ausfahrbaren Rückenlehnen und Fußablagen.

Im Foyer des Cinedom werden Trailer der nächsten Filme auf großen LED-Flächen gezeigt. Hanano Foto:

Dass sich die Ticketpreise zunächst nicht ändern werden, konnte Schilling versichern. Später aber seien Erhöhungen von maximal drei Euro nicht auszuschließen. Nicht nur die Renovierungskosten drückten auf den Geldbeutel, so der Kinochef, sondern auch die allgemein eher flaue Kinosituation in Deutschland. Bedenken müsse man zudem, dass rund fünfzig Prozent der Einnahmen an Verleihfirmen, Filmförderinstitutionen und die Gema zu zahlen seien.