Verkehr in Köln: Fahrbahn auf Innerer Kanalstraße abgesackt – Sperrung bis Freitag

Die Innere Kanalstraße ist am Montag gegen 16 Uhr um deutlich mehr als einen Meter abgesackt. In Höhe der Krefelder Straße, am Bauwagenplatz, musste daraufhin die gesamte Kreuzung gesperrt werden, also auch die Querung zur Krefelder Straße. Braune Fluten hatten das Erdreich unter der Asphaltdecke weggespült, bis sie langsam nachgab.

Am Montagabend meldete die RheinEnergie, dass die Straße auch am Dienstagvormittag in Richtung Zoobrücke noch gesperrt sein wird. Inzwischen ist klar: Die Sperrung wird sogar bis zum Freitag bestehen bleiben. Dafür werden die Arbeiten an der Severinsbrücke zurückgestellt und müssen noch warten. Autofahrer sollten unbedingt die Zoobrücke meiden.

Was ist geschehen?

Kurz vor 16 Uhr war am Montag ein Bautrupp der Stadt bereits vor Ort, meldete jedoch nur eine Absackung von 15 Zentimetern und sperrte mit einer weiß-roten Bake die betroffene Fahrspur. Kaum war der Trupp abgerückt, muss die Straßendecke großflächig eingebrochen sein. Die Bake schaute noch knapp aus der Einsturzstelle. „Das Loch ist etwa anderthalb Meter tief und etwa sechs mal acht Meter breit“, sagte Feuerwehrsprecher Ulrich Laschet: „Die Polizei hat uns gegen 16.20 Uhr verständigt.



Nun ist der Eigentümer der Straße informiert worden. Derzeit gibt es für die Feuerwehr vor Ort nichts zu tun.“



Für den Berufsverkehr, der sich aus der Innenstadt vor allem über die Innere Kanalstraße dort Richtung Zoobrücke bewegt, wirkte sich die Sperrung bereits am Montag drastisch aus. Auch die Parallelstraßen sind um diese Uhrzeit schon extrem belastet. Dennoch gelang es der Rheinenergie eine örtliche Umleitung einzurichten.

Auch weiterhin ist in Köln mit viel Verkehr rund um die Sperrungen zu rechnen.