Wegen Corona-Virus: Kölner Schule bleibt geschlossen

Köln -

Am Abend wurde bekannt, dass auch in Köln die erste Schule wegen des Corona-Virus geschlossen bleibt. Betroffen ist das Rhein-Gymnasium im rechtsrheinischen Stadtteil Mülheim. „Aufgrund einer Corona-Infektion einer Praktikantin bleibt die Schule am Mittwoch, 4. März geschlossen“, begründet Schulleiter Marco Isermann auf der Homepage des Gymnasiums den Schritt.



Das Gesundheitsamt werde am Mittwoch klären, wer Kontakt mit der Praktikantin gehabt habe. Ob die Schule am Donnerstag wieder öffnen könne, werde das Gesundheitsamt entscheiden.