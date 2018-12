Zoff im KVB-Aufsichtsrat: Wiederwahl von Finanzvorstand Peter Hofmann ist gescheitert

Kln -

Kurz vor Weihnachten gibt es mächtig Ärger im Aufsichtsrat der Kölner Verkehrs-Betriebe: Bei einer Sondersitzung am Freitag scheiterte die Wiederbestellung von Finanzvorstand Peter Hofmann für weitere fünf Jahre am Widerstand der Arbeitnehmer. Der Vertrag des Managers läuft am 31. August 2019 aus. Nach Informationen der „Kölnischen Rundschau“ stimmten nur sechs von 20 Aufsichtsratsmitgliedern für die Verlängerung des Vertrags von Hofmann, nämlich die Vertreter von CDU, Grünen und FDP sowie Verkehrsdezernentin Andrea Blome als Vertreterin der Oberbürgermeisterin.

Den sechs Stimmen der Eigentümer standen 14 Enthaltungen entgegen. Da diese als Nein-Stimmen gewertet werden, reichten sechs Ja-Stimmen für eine Wiederwahl Hofmanns nicht aus. Neben den Vertretern der SPD und der Linken haben sich auch die zehn Arbeitnehmervertreter und der Aufsichtsratsvorsitzende Wilfried Kuckelkorn (SPD) enthalten.

Neue Vorstandschefin Stefanie Haaks

In Kreisen des schwarz-grünen Ratsbündnisses wurde das Verhalten der Arbeitnehmerseite als „Machtdemonstration“ und „Affront“ gegen den Willen der Eigentümer bezeichnet. Erneut hätten die Arbeitnehmer gemeinsame Sache mit der SPD-Opposition im Stadtrat gemacht. Vorstandsmitglied Hofmann, der bei der KVB seit 2009 erfolgreiche Arbeit leiste, sei gezielt beschädigt worden. Nun soll der Vermittlungsausschuss des Aufsichtsrats eine Lösung finden. Als wahrscheinlich gilt, dass nun ein anderer Kandidat ins Spiel gebracht wird. Mitte Januar befasst sich der Aufsichtsrat erneut in einer Sondersitzung mit der Personalie. Die neue KVB-Vorstandschefin Stefanie Haaks tritt ihr Amt am 1. März 2019 an.#

