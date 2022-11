Bei Autoüberprüfung erwischt Euskirchenerin war per Haftbefehl gesucht

Kreis Euskirchen – Gleich zwei Haftbefehle lagen gegen eine 49 Jahre alte Frau aus Euskirchen vor, die am Donnerstagvormittag als Beifahrerin in einem Auto unterwegs war, das von der Polizei angehalten und überprüft wurde. Nach Angaben von Polizeisprecher Franz Küpper lag gegen die Frau ein Untersuchungshaftbefehl wegen mehrerer Ladendiebstähle vor, zudem einer zum Antritt einer Haftstrafe wegen vorangegangener Taten. Alle Delikte sind laut Küpper dem Bereich der Kleinkriminalität zuzuordnen.

Während der Fahrer des Wagens weiterfahren durfte, wurde die Frau festgenommen. Sie wurde zunächst beim Amtsgericht Euskirchen vorgeführt und anschließend in ein Gefängnis gebracht.

Die Festnahme der Frau in Euskirchen war ein Ergebnis der Kontrollen, die im Rahmen eines grenzüberschreitenden Fahndungs- und Kontrolltags durchgeführt wurden. Uniformierte wie zivile Polizisten beteiligten sich im Kreis an mehreren Stellen an der Aktion, die Schwerpunkte lagen laut Küpper in den Bereichen Euskirchen und Mechernich. Unter anderem stand bei dieser Kontrollaktion die Bekämpfung der Eigentumskriminalität im Fokus.

210 Personen überprüft

Insgesamt wurden dabei 125 Fahrzeuge – darunter laut dem Polizeisprecher alleine um die 60 Kleintransporter – und 210 Personen von den Polizisten angehalten und überprüft. In elf Fällen wurden wegen diverser Verkehrsverstöße Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet oder Verwarngelder erhoben. Zudem wurden sieben Verstöße gegen die Ladungssicherung und drei gegen Sozialvorschriften – in einem Fall hat es laut Küpper um Schwarzarbeit gehandelt – geahndet. Entsprechende Verfahren wurden daraufhin eingeleitet. (eb)