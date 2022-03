Auf Rollstuhl angewiesen: Taxiunternehmen spendet Auto für Freilinger Simon Hellenthal

Blankenheim -

Dem an der Muskeldystrophie Duchenne erkrankten 30-jährigen Simon Hellenthal aus Freilingen hat jetzt die Geschäftsleitung von Taxi Klaes aus Blankenheim ein besonderes Geschenk gemacht: einen rollstuhlgerecht umgebauten Ford Transit.



„Wir hatten Simon gerade nach einem mehrwöchigen Krankenhausaufenthalt wieder nach Hause gebracht, als mich meine Schwiegermutter bat, mal gerade zu ihr ins Nachbarhaus zu kommen“, erzählt Rita Hellenthal aus Freilingen. Sie ist die Mutter des an Duchenne erkrankten Simon Hellenthal.



Blankenheimer Taxiunternehmen

Was sie dann erfuhr, freute sie ebenso wie ihren Sohn: „Das ist klasse!“ Die Blankenheimer Taxiunternehmer hatten anlässlich eines Wechsels in der Geschäftsführung zum 1. Februar dieses Jahres die Idee. Christa Klaes, Tochter von Rita Hellenthals Schwiegermutter, gab das von ihr über 40 Jahre geführte Taxiunternehmen in Dollendorf an Frank Bertram und Thomas Hellenthal aus Blankenheim ab. Sie führen es seitdem in Form einer neuen GbR weiter.

Im Fahrzeugpool befand sich bei der Betriebsübergabe auch ein älterer, rollstuhlgerecht umgebauter Ford Transit, der zwar noch einwandfrei läuft, aber mit rund 350.000 Kilometern auf dem Tacho für den laufenden Taxibetrieb zu alt geworden ist.



Rollstuhl mit den Augen steuern



Man habe das Fahrzeug vom Ahrdorfer Autohaus Kirwel umfassend prüfen lassen und an kleineren Stellen für den Rollstuhltransport instandgesetzt, so Markus Kirwel. Der kennt das Fahrzeug aus vielen Jahren, in denen es zur Inspektion gebracht wurde.



Auch Kirwel unterstützte die Idee und steuerte seinerseits einen Tankgutschein bei für die nächsten Ausfahrten von Simon Hellenthal mit seinem Fahrzeug, das natürlich ein personalisiertes Kennzeichen hat. Fahrer ist Simons Onkel Hans-Georg Hellenthal.



Auf die neu gewonnene Mobilität und anstehende Ausflüge freut sich der 30-Jährige jetzt genauso wie auf eine weitere Neuanschaffung, die die Krankenkasse bezahlt und die Simons Alltag merklich erleichtern wird. Ein Spezialist aus dem Schwarzwald entwickelt Brillen, mit denen man einen Rollstuhl optisch steuern kann. Ein ähnliches Prinzip erlaubt es Simon Hellenthal schon, mit den Augen auf seinem Laptop zu schreiben.



Follower in der ganzen Welt

Hellenthal wird, wenn es so weit ist, vermutlich auch darüber online berichten. Er ist seit Jahren freier Mitarbeiter der Freilinger Internetseite und postet Beiträge in den sozialen Medien. Dort hat er mittlerweile Follower auf der ganzen Welt.