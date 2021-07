Blankenheim: Pkw-Fahrer kollidiert mit Wandergruppe

Blankenheim -

Eine 65-jährige Wanderin ist am Freitag bei einem Unfall auf der L 115 in Blankenheim lebensgefährlich verletzt worden.



Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge war gegen 12:30 Uhr ein Pkw in Richtung Autobahn 1 unterwegs. In Höhe der Kreuzung Lommersdorf/Freilingen sei der Wagen mit Teilnehmern einer zahnköpfigen Wandergruppe aus Rheinland-Pfalz kollidiert. Die Gruppe hatte an der Stelle die Fahrbahn überqueren gewollt.

Weitere Wanderer verletzt

Dabei wurde laut Rettungskräften eine 65-jährige Wanderin lebensgefährlich verletzt und kam mittels Rettungshubschrauber in eine Klinik. Zudem verletzten sich zwei weitere Wanderer, zwei Männer, im Alter von 64 und 72 Jahren. Der Pkw-Fahrer, ein 42-Jähriger aus Mechernich, blieb unverletzt.

Zur Unfallaufnahme wurde die Landstraße 115 zwischen der Kreisstraße 8 und der Kreisstraße 41 bis ca. 15 Uhr voll gesperrt. Wieso es zu Kollision kommen konnte, ist Bestandteil der aufgenommenen Ermittlungen durch das Verkehrskommissariat der Polizei Euskirchen. (red)