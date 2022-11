Euskirchen/Vernich – Zwei Feuer in Groß- und Klein-Vernich sowie ein Brand in Euskirchen haben die Wehren von Donnerstagabend an beschäftigt. Gerade die Weilerswister Feuerwehr war nicht zu beneiden. Nach dem umgekippten Strommast und den daraus resultierenden Flächenbränden bei Klein-Vernich sowie einem Trafobrand in Lommersum am frühen Abend mussten die Einsatzkräfte am späten Abend und in der Nacht erneut zweimal nach Vernich ausrücken.

Gegen 23.15 Uhr war die Einheit Vernich wegen eines unklaren Feuerscheins bei Groß-Vernich alarmiert worden. Wie Jürgen Schmitz, Pressesprecher der Weilerswister Wehr, informierte, habe es einen Böschungsbrand nahe der Bahnstrecke gegeben.

Keine vier Stunden später, kurz vor 3 Uhr am Freitag, mussten die Vernicher Einsatzkräfte erneut ausrücken. In Klein-Vernich brannte eine Strohmiete.

Die Euskirchener Kollegen waren am Freitagmorgen im Einsatz – und das recht publikumswirksam in der Innenstadt. In einem Haus an der Ecke Wilhelmstraße/Neustraße, in dem im Erdgeschoss eine Parfümerie untergebracht ist, hatte es einen Schwelbrand im Obergeschoss gegeben. Vermutet wird von der Polizei, dass Dachdeckerarbeiten am Vortag dafür verantwortlich gewesen seien.