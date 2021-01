Corona in Euskirchen: Inzidenzwert steigt auf 106 - sechs weitere Todesfälle

Kreis Euskirchen -

Das bevölkerungsreichste Land der Bundesrepublik kämpft gegen die Ausbreitung des Coronavirus. Fast jeden Tag werden neue Entwicklungen im Hinblick auf Präventionsmaßnahmen, Quarantänezahlen oder Veranstaltungsabsagen wichtig. Wir informieren über die wichtigsten Entwicklungen, sowie Hilfsangebote in der Nachbarschaft.

Mit dem Button Zur Karte gelangen Sie zur Detail-Ansicht des Dashboards. Dort können Sie auch die Daten zu den größten Städten des Kreises abrufen. Hinweis der Redaktion: Aufgrund von Übermittlungsverzögerungen und abweichenden Berechnungsintervallen können die vom Robert Koch-Institut gemeldeten Werte von denen der Behörden vor Ort abweichen.

Der Kreis stellt Informationen zum Corona-Virus hier zur Verfügung.

Eine Übersicht zu den Entwicklungen der Pandemie auf Landesebene finden Sie hier.

Die wichtigsten Informationen zu Corona in Deutschland und weltweit haben wir hier für Sie zusammengestellt.

Mittwoch, 20. Januar: Inzidenzwert steigt auf 106 - sechs weitere Todesfälle

21:30 Uhr: Der Inzidenzwert im Kreis Euskirchen ist nach Angaben des Kreisgesundheitsamtes wieder gestiegen. Nachdem der Wert gestern auf 96,8 gesunken ist, liegt er nun bei 106,1.

Außerdem sind sechs weitere Personen im Zusammenhang mit einer Corona-Erkrankung gestorben. Damit liegt die Gesamtzahl der Opfer der Pandemie im Kreis Euskirchen bei 146.

Die Zahlen des Kreisgesundheitsamtes weichen aus uns unbekannten Gründen von den Angaben des Robert-Koch-Instituts ab.

Dienstag, 19. Januar: Zwei weitere Todesfälle - Inzidenz leicht gesunken

14.00 Uhr: Nach Angaben des Kreisgesundheitsamtes sind zwei weitere Personen im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Damit liegt die Gesamtzahl der Opfer der Pandemie im Kreis Euskirchen bei 140.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist seit dem Vortag wieder leicht gesunken, von 98,4 auf 96,8 pro 100.000 Einwohner. Damit ist sie auf dem gleichen Niveau wie am Sonntag. Aktuell infiziert sind im Kreisgebiet 315 Menschen und damit sechs mehr als am Vortag. Die Gesamtzahl der Fälle beträgt im Kreis jetzt 4400.

Montag, 18. Januar: Über das Wochenende drei weitere Todesfälle

15.29 Uhr: Am Wochenende sind nach Angaben des Kreisgesundheitsamtes drei weitere Menschen den Folgen einer Covid-19-Erkrankung erlegen; ein Patient starb am Samstag, zwei am Sonntag. Die Gesamtzahl der Todesopfer der Pandemie liegt im Kreis damit bei 138.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist von Sonntag auf Montag leicht gestiegen. Sie betrug am Montag (0 Uhr) 98,4 pro 100.000 Einwohner, nach 96,8 am Sonntag. Neu hinzugekommen sind am Sonntag fünf weitere registrierte Infektionen mit dem Coronavirus. Allerdings liegt die Zahl der registrierten Infektionen an Montagen häufig niedrig, da nicht alle Gesundheitsämter am Wochenende ihre Zahlen weitergeben. Die Gesamtzahl der Fälle beträgt im Kreis jetzt 4379. Aktuell mit dem Virus infiziert sind 309 Personen im Kreis. Das sind 41 weniger als am Sonntag (350).

Freitag, 15. Januar: Mehr Infektionen, mehr Todesfälle, höhere Inzidenz

Im Kreis Euskirchen sind inzwischen 135 Personen an Covid-19 gestorben. Seit dem Vortag wurden dem Kreis zwei weitere Todesfälle gemeldet, die Zahl vom Vortag auf 133 korrigiert. Aktuell infiziert sind 355 Menschen im Kreisgebiet, das sind vier weniger als am Vortag. Trotzdem steigt die Zahl der Infektionen insgesamt auf 4337. Nachdem die Inzidenz gestern fiel, stieg der Wert heute wieder und erreicht nach Angaben des Kreises 102.5. Die Inzidenz gibt an, wie viele Neuinfektionen es in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner gemeldet wurden.

Donnerstag, 14. Januar: Inzidenzwert sinkt minimal – ein weiterer Todesfall

Eine 86-jährige Frau ist nach Angaben des Kreises im Krankenhaus an Covid-19 gestorben. Damit ist die Zahl der Menschen, die im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben sind, auf 131 gestiegen. Bei zwei Verstorbenen werde derzeit noch ermittelt, inwieweit Corona die Todesursache ist. Es handele sich dabei um einen 92- und einen 47-jährigen Mann.

Es gab laut Kreisgesundheitsamt von Mittwoch auf Donnerstag 43 (37) festgestellte Neuinfektionen. Die Zahl der bekannten aktiven Infektionen lag am Donnerstag bei 359 – das sind 18 mehr als am Mittwoch. Zuwächse waren in Mechernich um zwölf auf 59, in Zülpich um sechs auf ebenfalls 59 und in Weilerswist um drei auf 32 zu verzeichnen. Der Inzidenzwert im Kreis sank von 101,4 auf 100,4.

Im Kreis Düren waren am Donnerstag 479 (429) Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert, fünf davon aus Heimbach. Seit Mittwoch gab es 73 (62) festgestellte Neuinfektionen. Vier weitere Todesfälle waren zu verzeichnen, betroffen waren Menschen im Alter von 83 bis 88 Jahren. Somit stieg die Zahl der Todesopfer auf 188. Von den aktiv positiven Fällen befanden sich 43 Menschen in stationärer Behandlung, so die Dürener Kreisverwaltung: „13 von ihnen werden derzeit intensivmedizinisch betreut.“

Dienstag, 12. Januar: Insgesamt 124 Covid-19-Todesopfer

Binnen 24 Stunden sind im Kreis Euskirchen weitere drei Menschen an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Damit erhöht sie die Gesamtzahl der Todesopfer im Kreis seit Beginn der Pandemie auf 124.

Nach Angaben des Kreisgesundheitsamtes nahm die Zahl der Coronavirus-Infektionen um 224 auf nun 4212 zu. Weiterhin ist ein deutliche Ost-West-Teilung des Kreises bei der Verteilung der Infektionen zu beobachten. Während in den östlichen Kommunen Weilerswist, Zülpich, Mechernich, Euskirchen und Bad Münstereifel durchweg mehr als 25 aktuelle Infektionsfälle pro Kommune zu verzeichnen sind – in Euskirchen und Zülpich jeweils mehr als 50 –, sind es in den Kommunen Schleiden, Kall, Nettersheim, Hellenthal, Dahlem und Blankenheim durchweg weniger als 25 aktuelle Fälle. Insgesamt gibt es im Kreis 335 aktuelle Infektionsfälle, fünf mehr als am Montag.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist von Montag auf Dienstag um fast fünf Fälle von 131,4 auf 126,7 Fälle pro 100.000 Einwohner gesunken.

Montag, 11. Januar: Insgesamt 121 Covid-19-Todesopfer

15.14 Uhr: Seit Beginn der Coronavirus-Pandemie sind im Kreis Euskirchen 121 Menschen an der Covid-19-Lungenkrankheit gestorben. Diese Zahl teilte das Kreisgesundheitsamt am Montag mit. Über das Wochenende starben demnach drei Menschen an Covid-19.

Die Sieben-Tage-Inzidenz sank im Vergleich zu Sonntag leicht von 135,5 auf 131,4. Die Zahl der neu registrierten Coronavirus-Infektionsfälle stieg um lediglich zwei Fälle auf nun insgesamt 4188 seit Beginn der Pandemie. Aktuell infiziert sind 330 Menschen im Kreis, nach 361 am Sonntag.

Samstag, 9. Januar: Inzidenzwert steigt weiter

Der Inzidenzwert im Kreis Euskirchen ist auch am Samtag weiter angestiegen. Er liegt mittlerweile bei 123, während er gestern noch bei 114 lag.

Insgesamt haben sich im Kreis seit Beginn der Pandemie 4.103 Personen mit dem Coronavirus infiziert. 118 Menschen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben.

Freitag, 8. Januar: Vier weitere Menschen im Kreis gestorben

Zwei Frauen (90 und 94 Jahre alt) sowie ein Mann (70) sind an Corona und ein 50-Jähriger ist mit Corona gestorben. Bei ihm war Corona also nicht die führende Todesursache. Das teilte die Euskirchener Kreisverwaltung am Donnerstagmittag mit.

Damit stieg die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus im Kreis auf 118. Es wurden von Mittwoch auf Donnerstag 45 Neuinfektionen festgestellt. Der Inzidenzwert stieg von 113,8 auf 114,4.

Am Donnerstag waren dem Kreisgesundheitsamt 372 aktive Infektionen bekannt, 18 mehr als am Tag zuvor.

Donnerstag, 7. Januar: Acht weitere Menschen gestorben

Acht weitere Menschen sind im Kreis Euskirchen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Damit sind insgesamt 114 Menschen an oder mit dem Virus gestorben.

Der Inzidenzwert liegt Stand heute bei 113,8 und ist damit im Vergleich zu den vergangenen Tagen wieder leicht gestiegen. Aktuell sind im Kreis 354 Personen mit dem Coronavirus infiziert.

Mittwoch, 6. Januar: Inzidenzwert wieder leicht gestiegen

Sechs weitere Menschen sind im Kreis Euskirchen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Damit sind insgesamt 106 Menschen an oder mit dem Virus gestorben. Der Inzidenzwert liegt Stand heute bei 113 und ist damit im Vergleich zu den vergangenen Tagen wieder leicht gestiegen. Auch die Lage in den Intensivstationen der Krankenhäuser bleibt weiter angespannt.

Montag, 4. Januar: Harte Corona-Regeln im Kreis Euskirchen laufen um Mitternacht aus

Die Allgemeinverfügung, die der Kreis Euskirchen wegen der zugespitzten Corona-Infektionslage kurz vor Weihnachten erlassen hat, gilt ab Mitternacht nicht mehr. Sie sieht unter anderem Kontaktbeschränkungen auf maximal fünf Personen (ausgenommen Kinder unter 14 Jahren) aus zwei Haushalten auch im privaten Bereich vor. Die noch geöffneten Geschäfte dürfen laut Verfügung nur noch einen Kunden pro 20 Quadratmeter einlassen.

Das ständige Tragen einer FFP2-Maske ist durch die Verfügung verpflichtend. Weil die Inzidenz seit mehreren Tagen unterhalb von 200 liegt, sei die Verfügung nicht mehr aufrecht zu erhalten, erklärte ein Sprecher des Kreises Euskirchen. Auch im Nachbarkreis Düren gelten die verschärften Regeln ab 0 Uhr in der Nacht zum Dienstag nicht mehr. Im Kreis Euskirchen liegt der Inzidenzwert an diesem Montag bei 105,1, im Kreis Düren bei 103,5.

Die entsprechende Allgemeinverfügung (AV) des Kreises Düren habe zunächst weiter Bestand gehabt, da die aktuellen Zahlen weniger aussagekräftig sind und zudem die Lage in den Krankenhäusern nach wie vor sehr angespannt sei, teilte die Kreisverwaltung mit. Dies habe sich bis heute nicht geändert. Deshalb sei es auch nicht ausgeschlossen, dass bei einem Ansteigen der Inzidenz über 200 wieder ergänzende Maßnahmen ergriffen werden müssten.

Dienstag, 29. Dezember: Inzidenzwert sinkt weiter

Der Inzidenzwert, der angibt wie viele Menschen pro 100 000 mit dem Coronavirus infiziert sind, ist im Kreis Euskirchen weiter gesunken, Er liegt nunmher bei 144. Am Sonntag lag der Wert noch bei 154, vor Weihnachten sogar noch bei 203. Über die Weihnachtstage wurde aber auch wesentlich weniger getestet.

Sonntag, 27. Dezember: 100-Jährige geimpft

Als erste Person im Kreis Euskirchen ist am Sonntag Elli Roß geimpft worden. Die Bewohnerin des Barbarahofs in Mechernich wurde an diesem Tag 100 Jahre alt und bekam so ein besonderes Geburtstagsgeschenk.

Vom vergangenem Mittwoch bis zum Sonntag ist die Zahl der Menschen im Kreis Euskirchen, die im Zusammenhang mit Corona gestorben sind, von 77 auf 83 gestiegen. 156 Neuinfektionen gab es in diesem Zeitraum. Am Samstag waren es 17, am Sonntag 10. Die Inzidenz sank von 203,0 am Mittwoch auf 154,0 am Sonntag. Es wurde aber während der Feiertage weniger getestet als an den Werktagen.

Samstag, 26. Dezember: Kreis Euskirchen meldet 17 Neuinfektionen

17 (Vortag 51) Neuinfektionen meldete der Kreis Euskirchen am zweiten Weihnachtstag. Dabei ist zu berücksichtigen, dass während und im Umfeld der Feiertage weniger getestet wird als sonst. Am Samstag der vergangenen Woche wurden 83 neue Ansteckungen gemeldet. Der Inzidenzwert sank von 202,4 am Freitag auf 168,4 am Samstag. Die Zahl der in Zusammenhang mit Corona stehenden Todesfälle blieb unverändert bei 81.

532 (562) Menschen waren am laut Kreisgesundheitsamt aktuell nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Die Zahlen aus den Städten und Gemeinden: Bad Münstereifel 72 (79), Blankenheim 7 (9), Dahlem 7 (8), Euskirchen 126 (137), Hellenthal 13 (13), Kall 31 (31), Mechernich 85 (86), Nettersheim 24 (26), Schleiden 49 (56), Weilerswist 71 (68) und Zülpich 47 (49). (sch)

Freitag, 25. Dezember: Inzidenzwert sinkt leicht

51 Neuinfektionen meldete der Kreis Euskirchen am ersten Weihnachtstag. Am Vortag waren 78 neue Fälle bekanntgegeben worden. Der Inzidenzwert sank von 208,1 am Donnerstag auf 202,4 am Freitag. Die Zahl der in Zusammenhang mit Corona stehenden Todesfälle blieb unverändert bei 81.

562 Menschen waren laut Kreisgesundheitsamt aktuell nachweislich mit dem Coronavirus infiziert, genauso viele wie am Tag zuvor. Die Zahlen aus den Städten und Gemeinden: Bad Münstereifel 79 (77) , Blankenheim 9 (9), Dahlem 8 (8), Euskirchen 137 (143), Hellenthal 13 (9), Kall 31 (31), Mechernich 86 (89), Nettersheim 26 (25), Schleiden 56 (46), Weilerswist 68 (76) und Zülpich 49 (49).

Donnerstag, 24. Dezember: Ausgangssperre in Euskirchen endgültig aufgehoben

14 Uhr: Die vom Kreis Euskirchen verhängte Ausgangssperre von 22 bis 5 Uhr gilt ab dem ersten Weihnachtstag nicht mehr. Das teilte der Landrat Markus Ramers nach einer Sitzung am Heiligabend-Morgen im Kreishaus mit.

Drei weitere Corona-Todesfälle im Kreis

13.59 Uhr: Die Zahl der im Zusammenhang mit Corona gestorbenen Menschen im Kreis Euskirchen ist auf 81 gestiegen. Wie die Kreisverwaltung an Heiligabend mitteilt, sind ein 83-jähriger Mann sowie zwei Frauen (63 und 81 Jahre) in den vergangenen Tagen gestorben.

Es gab 78 (Vortag 87) Neuinfektionen, die Inzidenz stieg von 203,0 am Mittwoch auf 208,1 am Donnerstag. Es waren aktuell 562 (521) Menschen nachweislich infiziert. Die Zahlen aus den Kommunen: Bad Münstereifel 77 (76), Blankenheim 9 (10), Dahlem 8 (7), Euskirchen 143 (132), Hellenthal 9 (9), Kall 31 (27), Mechernich 89 (88), Nettersheim 25 (23), Schleiden 46 (38), Weilerswist 76 (64) und Zülpich 49 (47). (sch)

Dienstag, 22. Dezember: Katholische Kirche in der Kreisstadt sagt alle Messen ab

19:55 Uhr: Auch in der Stadt Zülpich wurden alle Präsenz-Gottesdienste und Messen bis zum zum 10. Januar abgesagt.

11.58 Uhr: In der Kreisstadt und in Bad Münstereifel wird es bis zum 10. Januar keine katholischen Messen geben. In Bad Münstereifel sagte die evangelische Kirche bis zum gleichen Tag auch alle Gottesdienste ab. Lediglich die vier geplanten Online-Gottesdienste werden laut der Ehrenamtskoordinatorin Annette Kleinertz wie geplant stattfinden.

Montag, 21. Dezember: Ab Dienstag strengere Corona-Regeln im Kreis

19 Uhr: Ab diesem Dienstag gelten im Kreis Euskirchen deutlich schärfere Corona-Regeln. Unter anderem sieht die neue Verordnung nächtliche Ausgangssperren und strengere Maßnahmen für den Einzelhandel vor.

Lesen Sie hier die lange Fassung zu den neuen Regeln in Euskirchen.

Katholische Kirche sagt ungeachtet von Politik Open-Air-Gottesdienste ab

17.48 Uhr: Die katholische Kirche in Euskirchen hat entschieden, unabhängig vom Inzidenzwert, ihren geplante Open-Air-Gottesdienst im Erftstadion abzusagen. Auch die Freiluftgottesdienste in Billig, Elsig, Kreuzweingarten, Frauenberg und Wißkirchen werden nicht stattfinden. Das gab am Montag Organisatorin Annette Kleinertz, Ehrenamtskoordinatorin im Sendungsraum St. Martin, Euskirchen-Bleibach/Hardt.

Lesen Sie hier eine Übersicht zu den Christmetten und Gottesdiensten im Kreis Euskirchen.

„Die völlig verständlichen Auflagen des Euskirchener Ordnungsamt haben uns keine andere Wahl gelassen“, erklärte Kleinertz. Der Freiluft-Gottesdienst im Erftstadion sei aber nur aufgeschoben und nicht aufgehoben. „Wir haben ein tolles Konzept stehen und werden die Messe nachholen. Das steht jetzt schon fest. Spätestens nächstes Jahr Weihnachten“, so Kleinertz.

Landesregierung kippt Gottesdienst-Verbot im Kreis Euskirchen

17.39 Uhr: NRW-Landesregierung kassiert Ramers' Gottesdienstverbot: Kurz nachdem die Euskirchener Kreisverwaltung am Montagnachmittag mitgeteilt hatte, dass in diesem Jahr zu Weihnachten wegen der Infektionslage keine Gottesdienste im Kreis erlaubt seien, hat sich die Landesregierung eingeschaltet - mit dem Ergebnis, dass nun doch Gottesdienste stattfinden können.

Ramers zeigte sich darüber sehr verärgert. In den zurückliegenden Monaten der Pandemie habe sich wiederkehrend gezeigt, dass der Besuch von Gottesdiensten zu einem Treiber der Infektion werden könne, hatte der Kreis zuvor das Verbot der Präsenz-Gottesdienste begründet. Welche Gottesdienste nun genau stattfinden sollen und welche ausfallen, ist noch unklar.

Kreis verbietet alle Gottesdienste im Kreis – Weitere Maßnahmen geplant

15.30 Uhr: Im Kreis Euskirchen dürfen keine Gottesdienste zu Weihnachten stattfinden - weder drinnen noch draußen. Das teilte Landrat Markus Ramers nach einer Sitzung des Corona-Krisenstabs und Absprache mit der NRW-Landesregierung soeben mit. Grund sei, dass der Inzidenzwert mit 197,3 am heutigen Montag nur noch knapp unter 200 liege, ab dem ohnehin eine lokale Verordnung in Kraft treten wird.

Die Kreisverwaltung rechnet damit, dass die 200er Marke in den nächsten Tagen überschritten wird, dann aber die Kommunikation kurz vor oder während der Feiertage kaum mehr möglich sei. In Kürze will die Verwaltung alle Regelungen, die mit diesem Schritt verbunden sind, bekanntgeben. Die Rede ist von Ausgangssperren zu bestimmten Zeiten und weiteren Einschränkungen von Kontaktmöglichkeiten. Dies gelte auch für die Silvesternacht, so Ramers.

Sonntag, 20. Dezember: Inzidenzwert liegt im Kreis Euskirchen knapp unter der 200er-Grenze

In Zusammenhang mit dem Covid-19-Virus hat es am Wochenende im Kreis Euskirchen drei weitere Todesfälle gegeben. Die Männer, 83, 86 und 60 Jahre alt, starben an und mit Corona im Krankenhaus. Insgesamt gab es bislang 66 Todesfälle wegen Covid-19 und vier, bei denen das Virus nicht die Hauptursache war sowie einen weiteren Fall, in dem der Hintergrund noch geklärt werden muss.

38 Neuinfektionen registrierte das Kreisgesundheitsamt am Sonntag, nachdem der Wert am Samstag mit 83 in die Höhe geschossen war. Am vergangenen Wochenende waren es 52 Neuinfektionen am Samstag und 48 am Sonntag. Die Zahl der Corona-Fälle stieg insgesamt auf 3423, 2862 sind inzwischen genesen. 490 Menschen sind aktuell noch corona-positiv. Die Zahl hatte am Freitag bei 450 und am Samstag bei 457 gelegen. 1880 Menschen befanden sich am Sonntag in Quarantäne. Am Samstag waren es 1717 und am Freitag 1872.

Die meisten Infizierten meldete mit 142 die Stadt Euskirchen. „Nach dem starken Anstieg am Samstag hatten wir schon befürchtet, dass wir am Sonntag die 200er-Grenze überschreiten“, sagte Sven Gnädig von der Kreispressestelle auf Anfrage. Der Inzidenzwert, also die Zahl der neu bestätigten Covid-19-Fälle in den vergangenen sieben Tagen je 100 000 Einwohner, stieg am Samstag auf 198,8. Am Sonntag ging er leicht auf 193,7 zurück. Am Freitag betrug er 185,4. „Der Krisenstab wird am heutigen Montag zusammenkommen und über die aktuelle Situation beraten“, so Gnädig.

Freitag, 18. Dezember: Gottesdienste im Freien auch abgesagt

Gottesdienste unter freiem Himmel hatten die evangelischen Kirchengemeinden in Schleiden auf dem Driesch, im Kommerner Mühlenpark, in Antweiler und in Euskirchen auf dem SVE-Parkplatz geplant und entsprechende Schutz- und Hygienekonzepte erstellt. Alleine für die beiden Gottesdienste im Mühlenpark lagen nach Angaben der Roggendorfer Pfarrerin Susanne Salentin 260 Anmeldungen vor, für den ersten auf dem Driesch laut Pfarrer Christoph Ude rund 100 bis 120.

Doch daraus wird nichts. Am Donnerstagabend tagten die Presbyterien und kamen zu dem gleichen Schluss: Die Gottesdienste werden abgesagt. Die Euskirchener und Zülpicher Gemeinde verzichten während der Dauer des harten Lockdowns – mindestens bis 10. Januar – auf sämtliche Präsenzgottesdienste. Für die Trinitatis-Gemeinde Schleidener Tal geht Ude davon aus, dass sie womöglich den ganzen Januar ausgesetzt sein werden.

Man stelle sich mit der Entscheidung, so der Euskirchener Pfarrer Gregor Weichsel, auch an die Seite von Gastronomen, Kulturschaffenden oder Einzelhändlern, die vergleichbare Hygienekonzepte haben: „Wir verzichten auf unser Privileg.“ In allen Gemeinden werden Gottesdienste als Streaming-Angebote übertragen. Die Informationen über die einzelnen Christmetten und Gottesdienste sind in unserem Überblick zu finden.

Donnerstag, 17. Dezember: Inzidenz steigt weiter an

14.59 Uhr: Im Kreis Euskirchen ist die Gesamtzahl der registrierten Coronavirusinfektionen binnen 24 Stunden um 68 auf 3240 gestiegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 176,7 (Mittwoch: 172,6) Fälle pro 100.000 Einwohner. Von Mittwoch auf Donnerstag gibt es im Kreisgebiet ein weiteres Covid-19-Todesopfer zu beklagen. Die Gesamtzahl der Pandemietoten im Kreisgebiet stieg damit auf 67. Bei der Toten handelt es sich nach Angaben des Kreisgesundheitsamtes um eine 88 Jahre alte Frau.

Die Zahl der aktuell infizierten Menschen im Kreis hat in allen kreisangehörigen Kommunen zugenommen. Sie stieg kreisweit um 68 auf nun 3240 registrierte Infektionen seit Beginn der Pandemie.

Dienstag, 15. Dezember: Zahl der Corona-Todesfälle

im Kreis steigt auf 65

Zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona meldete die Euskirchener Kreisverwaltung am Dienstag: Ein 82-jähriger Mann und eine 69-jährige Frau seien im Krankenhaus gestorben. Damit stieg die Zahl im Kreis Euskirchen seit Beginn der Pandemie auf 65.

Seit Montag wurden 14 (von Sonntag auf Montag 9) Neuinfektionen festgestellt, die Inzidenz sank von 158,7 am Montag auf 152,5 am Dienstag. 1810 (1847) Menschen waren am Dienstag in Quarantäne. Seit dem Beginn der Pandemie sind 3070 Personen positiv getestet worden.

Bestätigt coronapositiv waren am Dienstag 326 Menschen im Kreis, das waren 30 weniger als am Tag zuvor. In keiner Kommune gab er mehr akute Fälle als am Montag, die stärksten Rückgänge wurden in Euskirchen um 15 auf 118 und in Schleiden um 6 auf 46 registriert.

Montag, 14. Dezember: Inzidenz liegt jetzt bei 158,7

Die Gesamtzahl der Coronavirus-Infektionen im Kreis Euskirchen ist weiter gestiegen – von 3046 am Sonntag auf 3056 am Montag. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei 158,7 Fällen je 100.000 Einwohnern. Sie stieg damit von Sonntag (156,1) nur leicht um 2,6 Fälle an.

In den vergangenen 24 Stunden kam kein weiterer Todesfall hinzu. Am Samstag starben jedoch zwei Menschen im Kreis an der Lungenkrankheit Covid-19, so dass die Gesamtzahl der Todesfälle nun 63 im Kreisgebiet beträgt.

Die Zahl der aktuell Infizierten im Kreis Euskirchen ist hingegen von Sonntag auf Montag um 40 auf nun 356 relativ deutlich gesunken.

Freitag, 11. Dezember: 23 Todesopfer in 14 Tagen im Kreis Euskirchen

61 Menschen sind seit Beginn der Pandemie im Kreis Euskirchen in Zusammenhang mit Corona gestorben. Vier neue Fälle meldete die Kreisverwaltung am Freitag. Es handele sich um eine 79-jährige Frau sowie drei Männer im Alter von 81, 83 und 93 Jahren.

Allein seit dem 27. November sind somit 23 Todesfälle zu verzeichnen. 54 Neuinfektionen wurden am Freitag festgestellt, am Tag zuvor waren es 60, eine Woche zuvor 42. Der Inzidenzwert stieg von 139,6 am Donnerstag auf 141,2 am Freitag. Zudem gab es am Freitag sechs akute Fälle mehr als am Vortag – nämlich 357.

Mittwoch, 9. Dezember: Virus breitet sich trotz schärferer Maßnahmen aus – 322 Infektionen im Kreis

Allen Maßnahmen zum Trotz: Das Coronavirus verbreitet sich in nicht nachlassendem Tempo im Kreis weiter: 63 bestätigte Neuinfektionen in 24 Stunden meldete das Gesundheitsamt am Mittwoch. Das waren 37 mehr als am Dienstag, 59 mehr als am Montag und 10 mehr als am Mittwoch der vorausgegangenen Woche.

Auch die Zahl der aktiven Infektionen, die dem Kreis bekannt sind, ist von Dienstag auf Mittwoch wieder gestiegen: um 37 auf 322. Vor allem in Euskirchen (117/plus 20), Zülpich (31/plus 12) und Schleiden (29/plus 5) sind die Zahlen der akuten Fälle gestiegen. Kreisweit lag die Inzidenz am Mittwoch bei 140,7 (135,5). Auch in den Nachbarkreisen ist keine Entspannung in Sicht.

Montag, 7. Dezember: Vier neue Todesfälle

Die Inzidenzzahl ist auf 136 gesunken. Am Vortag war sie auf 153 angestiegen. Aktuell sind 290 Personen im Kreis Euskirchen mit dem Coronavirus infiziert.

Der Kreis meldete am Montag vier weitere Todesfälle. Insgesamt sind seit Ausbruch der Pandemie 53 Menschen an Covid-19 gestorben.

Samstag, 5. Dezember: Inzidenz leicht rückläufig

Der Inzidenzwert für den Kreis Euskirchen ist leicht gesunken, wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Freitagabend mitteilte. Mit 146,1 Infizierten pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen ist der Wert etwas niedriger als noch am Donnerstag (151,5).

Laut des RKI sind aktuell 288 Menschen im Kreis an Covid-19 erkrankt. Von den seit Pandemiebeginn erkrankten 2.668 Menschen sind 2.331 wieder genesen.

Donnerstag, 3. Dezember: Acht weitere Todesfälle in zwei Tagen

Drei weitere Menschen sind im Kreis Euskirchen an Corona gestorben. Das meldete die Kreisverwaltung am Donnerstag. Ein 81-jähriger Mann und eine 65-jährige Frau starben zu Hause, ein 73-jähriger Mann im Krankenhaus.

Erst am Mittwoch hatte die Kreisverwaltung über fünf Todesfälle seit Freitag vergangener Woche informiert. Somit sind bis Donnerstag 46 Menschen im Kreis Euskirchen im Zusammenhang mit Corona gestorben.

Darüber hinaus sind laut Kreisgesundheitsamt 62 Neuinfektionen festgestellt worden. Am Mittwoch waren es 53, am Donnerstag eine Woche zuvor 60. An diesem Donnerstag waren dem Kreis 345 (288) akute Infektionen bekannt.

Diese Steigerung um 57 Fälle seit Mittwoch geht vor allem auf die Entwicklungen in Euskirchen (124/plus 22), Bad Münstereifel (67/plus 10), Weilerswist 37/plus 7) und Zülpich (43/plus 8) zurück. Die Inzidenz (neue bestätigte Corona-Fälle in den vergangenen 7 Tagen je 100 000 Einwohner) im Kreis lag am Donnerstag bei 151,5 (Vortag 150,5).

Dienstag, 1. Dezember: Inzidenz steigt minimal – wengier positive Fälle

Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis Euskirchen ist am Dienstag minimal gestiegen. Der Wert liegt nun bei 157,2, am Vortag war er bei 155,1, meldete der kreis. Aktuell positiv sind jedoch nur noch 296 Personen, am Montag waren noch 333 Infektionen bekannt. Die Zahl der Todesfälle bleibt unverändert auf 38.

Montag, 30 November: Corona-Ausbruch in Bad Münstereifeler Seniorenheim

58 Neuinfektionen in der Zeit von Samstag bis Montag meldet der Kreis Euskirchen. Die Inzidenz sank unterdessen von 160,8 am Samstag auf 155,1 am Montag. Es gab am Montag 333 (322) bekannte akute Fälle. Erheblich hat die Zahl in Bad Münstereifel zugenommen, seit Freitag um 20 auf 56 am Montag. Grund sei ein Corona-Ausbruch in einem Seniorenheim, teilte der Kreis mit. Nähere Angaben machte das Gesundheitsamt am Montag dazu nicht.

In den anderen Kommunen des Kreises änderten sich die Zahl der akuten Fälle, wenn überhaupt, nur geringfügig: Blankenheim 5, Dahlem 2, Euskirchen 115, Hellenthal 2, Kall 18, Mechernich 41, Nettersheim 2, Schleiden 13, Weilerswist 41 und Zülpich 38.

Mittwoch, 25. November: Marmagen wird kreisweites Impfzentrum

12.38 Uhr: Das Impfzentrum im Kreis Euskirchen wird in den Räumlichkeiten der ehemaligen Eifelhöhen-Klinik in Marmagen eingerichtet. Das gab Landrat Markus Ramers im Euskirchener Kreishaus bekannt. „Wir halten diesen Standort für bestens geeignet. Vor allem, weil die ehemalige Reha-Klinik schon voll eingerichtet ist“, so Ramers. Der Krisenstab sei bereits in der vergangenen Woche in die Detailplanung eingestiegen. (sch)

Montag, 23. November: Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 130 – Fußball-Verband stellt Betrieb ein

Auf 130,9 ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis am Montag gefallen. Es wurden zwar 16 neue Fälle registriert, doch die Zahl der aktuell mit dem Coronavirus Infizierten ist auf 275 gesunken. Das macht sich auch in den Zahlen der Kommunen bemerkbar. Dieser Wert ist nahezu überall rückläufig. Einzig in Schleiden ist ein akuter Fall dazugekommen. In der Gemeinde Dahlem gab es am Montag keinen Corona-Fall. Um mehr als 200 auf 1514 gesunken ist die Zahl derer, die sich derzeit in Quarantäne befinden.

Fußball-Verband Mittelrhein stellt Betrieb ein

Der Fußball-Verband Mittelrhein (FVM) stellt den Spielbetrieb für den Rest des Jahres 2020 im Herren-, Frauen- und Jugendbereich auf Verbands- und Kreisebene aufgrund der Covid-19-Pandemie ein und schickt seine Vereine somit vorzeitig in die Winterpause. „Wegen des derzeitigen Infektionsgeschehens ist eine kurzfristige Zulassung des Spielbetriebs seitens der zuständigen Behörden nicht absehbar. Das Präsidium begrüßt daher die Entscheidung der zuständigen spielleitenden Stellen”, erklärte FVM-Präsident Bernd Neuendorf im Anschluss an die Präsidiumssitzung am heutigen Montag.

Der Vorsitzende des Verbandsspielausschusses, Markus Müller, ergänzt: „Wir wollen den Vereinen Planungssicherheit für den Spielbetrieb in diesem Jahr geben.” Der Spielbetrieb war aufgrund der behördlichen Verfügungslage bereits im November ausgesetzt. Wann die Saison im Jahr 2021 fortgesetzt wird, hängt maßgeblich von der weiteren Entwicklung der Pandemie und den daraus folgenden politischen Entscheidungen ab. Die spielleitenden Stellen befassen sich aktuell mit den Fragestellungen zum Fortgang der laufenden Saison einschließlich der Pokal-Wettbewerbe.

Freitag, 13. November: 68 neue Infektione im Kreis

Von einer Trendwende kann weiterhin keine Rede sein: 68 (Donnerstag 52) bestätigte Corona-Neuinfektionen meldete der Kreis am Freitag. Am Freitag der Vorwoche waren es 43. 1830 (Vortag 1762) Menschen haben sich inzwischen bestätigt infiziert, 1434 (1387) gelten als von Corona genesen. Die Inzidenz lag bei 166,4 (153,6). Es blieb bei 36 Todesfällen.

Am Freitag waren 360 (339) Menschen bestätigt coronapositiv – aufgeteilt auf die Kommunen: Bad Münstereifel 22 (plus 4), Blankenheim 15 (plus 5), Dahlem 7 (unverändert), Euskirchen 113 (plus 6), Hellenthal 26 (minus 1), Kall 24 (plus 1), Mechernich 77 (plus 4), Nettersheim 12 (plus 3), Schleiden 16 (unverändert), Weilerswist 13 (unverändert), Zülpich 35 (minus 1).

Donnerstag, 12. November: Strafverfahren gegen Maskenverweigerin eingeleitet

Eine 22-Jährige aus Swisttal wurde am Mittwochnachmittag von Mitarbeitern des Euskirchener Ordnungsamtes in der Bahnhofstraße aufgefordert, der Maskenpflicht für diesen Bereich nachzukommen. Trotz mehrmaliger Aufforderung verweigerte die junge Frau das Tragen einer

Mund-Nasen-Bedeckung. Die Kontrollaktion eskalierte: Die 22-Jährige trat einem Mitarbeiter des Ordnungsamtes zunächst das Mobiltelefon aus der Hand. Anschließend schlug sie einer Stadtmitarbeiterin mit der Faust gegen den Kopf und trat ihr schließlich mit dem Fuß ins Gesicht. Die Stadtmitarbterin verletzte sich leicht.

Ein Passant half, die junge Frau zu überwältigen. In Absprache mit dem Ordnungsamt und dem Notarzt wurde die junge Frau in ein Krankenhaus zwangseingewiesen. Während des Einsatzes der Polizeibeamten schlug sie mit ihrem Kopf nach einer Beamtin. Gegen die unbelehrbare 22-Jährige wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Mittwoch, 11. November: Der Kreis Euskirchen meldet 1.943 Menschen in Quarantäne

Der Kreis Euskrichen vermeldet einen leicht steigenden Inzidenzwert von 158,7. Insgesamt gibt es 1.710 Fälle im Kreis, von denen 320 Menschen coronapositiv sind und 1.355 Personen als genesen gelten. Es existieren 33 Todesfälle, die auf eine Corona-Infizierung zurückzuführen sind. Aktuell befinden sich 1.943 (1931) Menschen in Quarantäne.

Montag, 9. November: Inzidenz im Kreis Euskirchen steigt auf 157,7

131 Neuinfektionen seit Freitag vermeldete der Kreis Euskirchen am Montag. Die Inzidenz stieg in diesem Zeitraum von 152 auf 157,7. Am Montag waren dem Kreis 314 (Freitag: 294) Personen bekannt, die aktuell infiziert waren. Insgesamt wurden bisher 1638 (1507) Kreisbürger positiv auf Sars-Cov-2 getestet.

35 Menschen waren bis Montag an oder mit Corona gestorben. 1900 (1732) Menschen sollten sich am Montag in Quarantäne befinden. Die Zahlen der aktuell Infizierten in den Kommunen (in Klammern die Entwicklung seit Freitag): Bad Münstereifel 23 (plus 1), Blankenheim 13 (minus 3), Dahlem 2 (unverändert), Euskirchen 95 (plus 5), Hellenthal 24 (unverändert), Kall 18 (minus 1), Mechernich 68 (plus 20), Nettersheim 10 (minus 1), Schleiden 18 (minus 4), Weilerswist 13 (minus 4), Zülpich 30 (plus 7).

Freitag, 6. November: Inifziertenzahl geht leicht zurück

Die Zahl der aktuell positiv auf Corona getesteten Kreisbürger bezifferte die Kreisverwaltung am Freitag mit 294. Am Vortag waren es 327.

Insgesamt sind beim Kreis damit bisher 1507 Infizierte registriert worden (Vortag 1464). 1178 Menschen gelten als genesen. Bei 33 Patienten, die gestorben sind, gilt Covid-19 als führende Todesursache. In zwei Fällen starben Menschen mit Covid-19.

Donnerstag, 5. November: Maskenpflicht in Teilen der Innenstadt

In Teilen der Zülpicher Innenstadt muss nun auch Mund-Nasen-Maske getragen werden. Konkret gilt das für folgende Straßen: Kölnstraße, Münsterstraße, Guinbertstraße, Schumacherstraße sowie Adenauerplatz und Alemannenstraße. Damit schließt sich die Römerstadt der vom Kreis Euskirchen veröffentlichten Allgemeinverfügung zur Umsetzung von Schutzmaßnahmen an, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen.

Mittwoch, 4. November: Kita wird geschlossen

Ob es am Montag gestarteten Lockdown light liegt, ist zurzeit noch unklar. Fest steht, dass die Zahl der aktuell corona-positiven Bewohnerinnen und Bewohner des Kreises Euskirchen zurückgegangen ist. Aktuell sind 267 infiziert, am Montag waren es noch 20 mehr.

Das wirkt sich auch auf die Inzidenzzahl, also die neuen bestätigten Covid-19-Fälle der vergangenen sieben Tage je 100.000 Einwohner aus. Sie betrug am Dienstag 131,4 (Montag: 138,6). Die bisherigen nachgewiesenen Corona-Fälle beziffert der Kreis auf 1348 (1332). 1047 (1011) gelten inzwischen als genesen. Es gibt sieben (neun) begründete Verdachtsfälle, und 1538 (1785) Personen sind zurzeit in Quarantäne. Hier die Corona-Fälle in den Kommunen – Bad Münstereifel: 18 (22), Blankenheim: 11 (11), Dahlem: 1 (1), Euskirchen: 97 (99), Hellenthal: 18 (23), Kall: 28 (29), Mechernich: 29 (31), Nettersheim: 7 (7), Schleiden: 21 (24), Weilerswist: 18 (20) und Zülpich: 19 (20).

Wegen mehrerer Corona-Fälle hat die Caritas-Lebenswelten GmbH ihre integrative Kindertagesstätte St. Nikolaus in Kall bis zum 10. November geschlossen.

Samstag, 31. Oktober: Inzidenzwert bei 107,4

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert im Kreis Euskirchen liegt bei 107,4. Die Sieben-Tage-Inzidenz oder Inzidenzzahl gibt an, wie viele Menschen sich auf 100.000 Einwohner gerechnet in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus infiziert haben. Sie ist eine wichtige Kennzahl zur Bestimmung des Infektionsgeschehens.

Dienstag, 27. Oktober: Andrang am Test-Zentrum

Lange Schlangen bildeten sich am Dienstag vor dem Test-Zentrum in Mechernich. „Es wird einfach mehr getestet im Moment“, sagte Kreissprecher Wolfgang Andres dazu. Bisher sei für das Test-Zentrum eigentlich eine Kapazität von 200 Tests pro Tag mit dem Labor vereinbart gewesen, berichtete Rolf Klöcker, Geschäftsführer des DRK Euskirchen, auf Nachfrage. Am Montag seien es allerdings schon 256 Tests gewesen. „Bisher kriegen wir das mit unseren sechs Mitarbeitern noch geregelt“, so Klöcker. Das DRK wolle sich nun die Zahlen am Dienstag und Mittwoch anschauen und dann gegebenenfalls die Öffnungszeiten ausweiten.

Samstag, 24. Oktober: Bundeswehr hilft im Gesundheitsamt Bitburg-Prüm

Um die Bearbeitung der Testergebnisse sowie die Ermittlung der Kontakte leisten zu können, hat die Kreisverwaltung die Bundeswehr um Hilfe gebeten. Acht Soldatinnen und Soldaten helfen nun mit.

Donnerstag, 22. Oktober: Kreis Euskirchen überschreitet Inzidenz-Grenzwert von 50

Es ging dann doch sehr schnell. War am Mittwoch der Inzidenzwert für den Kreis Euskirchen noch mit 38,7 angegeben worden, sorgte am Donnerstag ein gehöriger Sprung bei den Neuinfektionen für einen Wert von 51,0. 33 bestätigte Corona-Fälle waren seit Mittwoch dazugekommen. Damit wird nun auch der Kreis Euskirchen auf der Corona-Karte rot eingezeichnet.

Es gelten nun die Regeln für die Gefährdungsstufe zwei: Es gilt eine Sperrstunde für Gaststätten und ein generelles Alkoholverkaufsverbot zwischen 23 und 6 Uhr. Zudem dürfen private Feiern im öffentlichen Raum, beispielsweise Hochzeiten, Geburtstage und Jubiläen, nur noch mit höchstens zehn Personen stattfinden. Im öffentlichen Raum und in der Gastronomie dürfen maximal fünf Personen zusammenkommen.

Zudem gilt eine Maskenpflicht in öffentlichen Außenbereichen, in denen regelmäßig eine Unterschreitung des Mindestabstands von 1,5 Metern zu erwarten ist. Eine genaue Auflistung der Orte wird in der Allgemeinverfügung konkretisiert. Für den privaten Raum, also das eigene Haus samt Garten oder die eigene Wohnung, gilt in Nordrhein-Westfalen weiterhin der hohe Grundrechtsschutz der Privatsphäre. Dennoch empfiehlt Landrat Günter Rosenke dringend die Beachtung der Regelungen auch im privaten Raum: "Ich rate dringend dazu, Kontakte und private Feiern zu reduzieren und möglichst infektionssicher zu gestalten."

Handballverband Mittelrhein unterbricht Saison sofort

Der Handballverband Mittelrhein (HVM) hat mit sofortiger Wirkung seine Saison unterbrochen. Das gaben die Verantwortlichen an diesem Donnerstag bekannt. Demnach wird bis einschließlich Sonntag, 15. November, kein Liga-Spiel im Bereich des HVM stattfinden. Es habe „intensive Gespräche gegeben“, sagt Karl-Walter Marx, Vorsitzender des HVM: „Eine Saisonfortsetzung ist zurzeit nicht zu verantworten.“

Der Handballverband Mittelrhein werde die Situation genau beobachten und behalte sich eine Verlängerung, aber auch eine Verkürzung der Unterbrechung vor – je nachdem wie sich die Inzidenzzahlen entwickelten, so Marx. Die Entscheidung, so der Vorsitzende, werde den Vereinen rechtzeitig mitgeteilt, damit es eine gewisse Planungssicherheit gebe. Auch der Handballkreis Euskirchen wird sich vermutlich dem Verband anschließen und die Spielzeit ebenfalls unterbrechen.

Peter Trimborn, Trainer des Verbandsligisten TV Palmersheim, sagt: „Es war klar, dass es so kommt. Du kannst nicht Sperrstunden verhängen und den Breitensport fortsetzen. Wichtig wäre es, wenn der Fußball nachziehen würde.“ Ob die Handballsaison wirklich zu Ende gespielt werde, stehe in den Sternen, so der Coach. Es seien ja bereits drei Nachholspiele wegen des verschobenen Saisonstarts angesetzt. Nun folgten wieder mindestens drei Partien, die nachgeholt werden müssten. „Dann müssen wir bis Ende August 2021 spielen. Es kursieren ja sogar schon Gerüchte, dass die Saison ganz abgebrochen wird.“

Montag, 19. Oktober

36 Neuinfektionen wurden laut Kreisverwaltung seit Freitag registriert. Die Zahl der Infektionen stieg seit Beginn der Pandemie somit von 867 auf 903. 92 davon waren am Montag akut infiziert, am Freitag lag diese Zahl noch bei 64. 780 Menschen im Kreis haben die Infektion hinter sich gebracht. 610 Menschen befanden sich am Montag in Quarantäne, am Freitag waren es 495. Bei 28 Todesfällen gilt Covid-19 als führende Todesursache. Zwei Menschen starben nicht an, aber mit Corona, und in einem Fall wird die Todesursache noch ermittelt. Die Inzidenz im Kreis (neue Fälle je 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen) stieg von 25,8 am Freitag auf 35,6 am Montag.

Damit gilt die Maskenpflicht nun auch in regelmäßig stark frequentierten Außenbereichen wie Fußgängerzonen, in denen der Mindestabstand kaum einzuhalten ist. Zudem gilt die Maskenpflicht auch am Sitz- oder Stehplatz bei Konzerten, Aufführungen, sonstigen Veranstaltungen und Versammlungen in geschlossenen Räumen sowie für Zuschauer bei Sportveranstaltungen. An Festen aus herausragendem Anlass außerhalb einer Wohnung dürfen höchstens 25 Personen teilnehmen.

Freitag, 25. September: Zahl der aktiven Fälle geht leicht zurück

Die Zahl der Menschen, die aktuell an COVID-19 erkrankt sind, geht leicht zurück. Momentan gibt es 31 aktive Fälle. Das sind zwei weniger als noch am Mittwoch. Insgesamt haben sich bisher 758 Personen im Kreis Euskirchen mit dem Virus angesteckt.

Mittwoch, 23. September: Mehr als 750 Infektionen im Kreis Euskirchen

Die Zahl der COVID-19 Fälle hat im Kreis Euskirchen die Marke von 750 überschritten. Aktuell waren oder sind 755 Menschen erkrankt, 694 von ihnen sind bereits wieder genesen. Die Zahl der Todesfälle liegt bei 27 Personen.

Montag, 21. September: Mehr als 700 Infektionen im Kreis Euskirchen

Im Kreis Euskirchen gibt es insgesamt 742 bestätigte COVID-19-Fälle. Aktuell erkrankt sind noch 25 Personen, mehr als 600 Personen sind bereits wieder genesen.

Dienstag, 15. September: Quarantäne für 125 Kinder und Pädagogen

Weil eine Schülerin und ein Lehrer der Gemeinschaftsgrundschule Kall positiv auf Corona getestet worden sind, müssen jetzt 125 Kinder und Pädagogen für zwei Wochen in Quarantäne, andere zum Massentest.

Schulleiterin Marianne Rütt hatte in Informationsbriefen auf der Internetseite der Schule mitteilt, dass „der betroffene Lehrer und die Schülerin gesundheitlich wohlauf sind und keine Symptome haben“. Gemäß den aktuellen Regeln des Robert-Koch-Instituts müssen jetzt alle Kinder und Erwachsene in Quarantäne, die direkten Kontakt zu den positiv Getesteten hatten und deshalb zur Kontaktstufe 1 gehören. Das sind je eine zweite, dritte und vierte Klasse der Schule, alle Kinder, die mit dem Bus nach Keldenich fahren sowie einige, die in der Früh- und Über-Mittag-Betreuung sind. Auch sechs Lehrer müssen 14 Tage zu Hause bleiben. Laut Kreisverwaltung sind 125 Menschen betroffen.

Am Freitag hat das Gesundheitsamt Euskirchen eine Massentest von Kindern der zweiten und vierten Klassen und einigen Lehrern angesetzt. Wenn Schüler dieser Klassenstufen leichte Erkältungssymptome haben, soll das sofort der Schule mitgeteilt werden, die dann das Gesundheitsamt informiert. Um Bustransporte zu vermeiden, ist der Schwimmunterricht bis auf Weiteres untersagt.

Im gesamten Kreis Euskirchen gibt es nach Angaben der Kreisverwaltung zurzeit elf akute Covid-19-Fälle und zwei begründete Verdachtsfälle. 185 Menschen befinden sich aktuell in Quarantäne. Die Zahl der bislang Erkrankten liegt bei 720, davon sind 681 genesen. 27 Todesfälle sind bisher im Kreis registriert worden. Die Zahl der bestätigten Covid-19-Fälle in den vergangenen sieben Tagen liegt nach Angaben des Kreises bei 5,7 je 100 000 Einwohner.

Montag, 7. September: Insgesamt mehr als 700 Infektionen im Kreis

Im Kreis Euskirchen haben sich insgesamt 709 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Genesen sind bereits wieder 666 Personen. Aktuell gibt es 15 aktue Corona-Fälle.

Montag, 31.August: Winckler froh über Klinik als Reserve

Mit Blick auf die steigende Zahl von Corona-Neuinfektionen begrüßt CDU-Landratskandidat Johannes Winckler den im Mai vom Kreistag gefassten Beschluss, die leerstehende Eifelhöhen-Klinik in Marmagen zur Reserveklinik für den Fall einer zweiten Welle von Covid-19-Erkrankungen zu machen. „Inzwischen liegt dazu ein umfassendes Konzept vor, welches sicherstellt, dass Patienten, die in anderen Krankenhäusern nicht mehr versorgt werden können, hier bei Bedarf Hilfe erfahren“, so Winckler.

Der Kreistag hatte den Beschluss mit 29 zu 20 Stimmen gefasst. SPD und Grüne sprachen sich dagegen aus. CDU, Linke, UWV und Teile der FDP befürworteten das Vorhaben. SPD-Kreistagsmitglied Karl Vermöhlen merkte im Mai an, dass es selbst während der akuten Pandemiezeit noch 200 freie Betten in den Krankenhäusern gegeben habe. Für ihn sei die Bereitstellung der Eifelhöhen-Klinik „immer noch absurd“, untermauerte Vermöhlen nun seine Haltung. Stattdessen sollte mehr Klinik- und Altenheimpersonal getestet werden, so der Mediziner.

Mittwoch, 26. August: 580 Schüler müssen daheim bleiben

Die Zülpicher Hauptschule ist für zwei Wochen dicht. 350 Schüler müssen zu Hause bleiben. Für sie ist nun Distanzunterricht angesagt. Und auch an der Karl-von-Lutzenberger-Realschule müssen an diesem Donnerstag gleich acht Klassen zu Hause bleiben. Insgesamt sind durch zwei Corona-Fälle 580 Schüler und ein Großteil der Lehrerschaft betroffen. 39 Personen sind in Quarantäne. Das gab die Zülpicher Stadtverwaltung am Mittwochabend kurz vor Redaktionsschluss in einer Pressemitteilung bekannt.

Laut Verwaltung ist an der Karl-von-Lutzenberger-Realschule ein Mitglied des Lehrerkollegiums und an der Gemeinschaftshauptschule jemand aus dem Schulsekretariat positiv getestet worden. Beide Personen, bei denen sich laut Zülpichs Bürgermeister Ulf Hürtgen keinerlei Krankheitssymptome zeigen, wurden vom Kreisgesundheitsamt über die positiven Befunde informiert.

Daraufhin wurden an den betroffenen Schulen in Abstimmung mit dem Kreisgesundheitsamt und der Stadt Zülpich als Schulträger sofort weitere Maßnahmen getroffen. An der Realschule wurden nach Darstellung der Zülpicher Verwaltung vorsorglich vier weitere Lehrkräfte in eine zweiwöchige Quarantäne geschickt. Außerdem findet für acht Klassen an diesem Donnerstag kein Präsenzunterricht in der Realschule statt. Es handelt sich um die Klassen 5b, 6c, 6d, 7b, 9a, 9b, 9c und 9d. Betroffen sind insgesamt rund 230 Schülerinnen und Schüler.

Alle anderen Klassen können laut Kreisgesundheitsamt aber in der Schule unterrichtet werden. Ob darüber hinaus weitere Maßnahmen zu treffen sind, wird sich voraussichtlich im Verlauf dieses Donnerstags entscheiden. An der Gemeinschaftshauptschule stellt sich der Corona-Fall laut Stadtverwaltung wie folgt dar: Eine Person aus dem Schulsekretariat ist betroffen, die in den vergangenen Tagen Kontakt zu nahezu der kompletten Lehrerschaft und den Mitarbeitern im Sekretariat hatte. Bis auf zwei Lehrer habe das Kreisgesundheitsamt, so Hürtgen, deshalb für 35 Personen eine zweiwöchige Quarantäne angeordnet. Aus diesem Grund könne der Präsenzunterricht voraussichtlich nicht vor Donnerstag, 10. September, wieder aufgenommen werden. Für alle betroffenen rund 350 Schüler werde jedoch ab Donnerstag Distanzunterricht angeboten.

Bürgermeister Hürtgen: „Dass in den vergangenen Tagen an zahlreichen Schulen und Kitas in ganz NRW Corona-Fälle aufgetreten sind, macht mich sehr betroffen. Es zeigt, dass wir weiter vorsichtig sein müssen und die Abstands- und Hygieneregeln nicht vernachlässigen sollten.“

Auch in den nächsten Tagen werden sich laut Hürtgen Schulleitungen, Schulträger und Gesundheitsamt ständig austauschen und informieren

Montag, 24. August: Kreis schickt 84 Kinder und 18 Erzieherinnen in Vernich in zweiwöchige Quarantäne

Nach zwei Kindertagesstätten in Mechernich und Strempt hat es nun auch einen Kindergarten in Vernich erwischt. Seit Montag ist der Kirchtalkindergarten geschlossen, weil die Leiterin positiv auf Corona getestet wurde.

84 Kinder und 18 Erzieherinnen seien deshalb in 14-tägige Quarantäne geschickt worden, teilte das Kreisgesundheitsamt durch den Kreispressesprecher Sven Gnädig auf Anfrage mit: „Sie erhalten postalisch eine schriftliche Verfügung über die Quarantäne und einen Gutschein für eine Covid-19-Testung.“

Telefonisch seien die betroffenen Eltern der Kinder bereits am Wochenende vom Bereitschaftsdienst des Gesundheitsamts des Kreises Euskirchen und vom Träger der Kita informiert worden.

Der Kirchtalkindergarten in Vernich umfasst vier Gruppen und wird in Trägerschaft des Deutschen Roten Kreuzes geführt.

Wie Rolf Klöcker, Geschäftsführer des DRK-Kreisverbandes Euskirchen, auf Anfrage erklärte, habe die Kindergartenleiterin, ohne irgendwelche Symptome zu haben, das Angebot des Landes NRW auf freiwillige Covid-19-Testung angenommen. Zwei Tage später sei sie von ihrem Hausarzt über das positive Ergebnis informiert worden.

Danach habe der DRK-Kreisverband das Gesundheitsamt des Kreises Euskirchen informiert und alle Schritte mit der Behörde abgesprochen. Alle 76 Kinder des 84 Plätze umfassenden Kirchtalkindergartens wurden in Quarantäne geschickt, zudem alle 18 Erzieherinnen. Die Kita bleibt die nächsten 14 Tage geschlossen, hieß es.

„Es war klar, dass es uns auch irgendwann irgendwo trifft“, sagte Klöcker. Der DRK-Kreisverband sei mit 32 Kindertagesstätten einer der großen Trägervereine in der Region. Die Zahl der Kontaktpersonen dürfte allerdings noch größer sein.

Problematisch sei in diesem Zusammenhang, dass nur wenige Tage vor dem Test eine Fortbildungsveranstaltung für Kindergarten-Leiterinnen im Rotkreuz-Zentrum in Mechernich mit 20 Teilnehmerinnen stattgefunden habe, so Klöcker. Dort habe man die Corona-Hygiene-Bestimmungen und auch stets die Mindestabstände eingehalten. Doch es gebe jetzt trotzdem Handlungsbedarf.

Drei Personen, die bei der Veranstaltung in der Nähe der Kirchtalkindergarten-Leiterin gesessen hätten, habe man ebenfalls in Absprache mit dem Gesundheitsamt vorsorglich in die zweiwöchige Quarantäne geschickt, so Klöcker.

18 weiteren habe man geraten, sich einem freiwilligen Corona-Test zu unterziehen, den alle Kindergarten-Erzieher und Erzieherinnen ebenso wie die Lehrer absolvieren könnten .

Kreissprecher Sven Gnädig merkte an, das Gesundheitsamt habe auch weitere Kontaktpersonen informiert. Denn die Frau habe an einer Orchesterprobe teilgenommen und auch einige private Kontakte gehabt. „Auch diese Personen wurden ermittelt und erhalten entsprechende Verfügungen des Kreises“, so Gnädig

„Auswirkungen auf andere Gemeinschaftseinrichtungen in Weilerswist ergeben sich derzeit nicht, da Familienmitglieder gesunder und sich absondernder Kontaktpersonen (Kategorie 1) unter keinerlei Anordnung stehen.

Das bedeutet, dass Schülerinnen und Schüler, die im gleichen Haushalt mit einer gesunden, sich absondernden Kontaktperson leben, weiterhin die Schule besuchen dürfen. Sie benötigen auch keine Testung“, so der Kreissprecher.

Aussagen, nachdem Geschwisterkinder nun auch nicht mehr in die Schule, Eltern nicht mehr zur Arbeit dürften und Tests selbst zahlen müssten, sind laut Gnädig unwahr. Der Trägervertreter, das Gesundheitsamt und das Kreisjugendamt, arbeiteten in gewohnter Professionalität eng zusammen.

Montag, 17. August: Lehrerin positiv auf Corona getestet: 43 Personen an Euskirchener Marienschule in Quarantäne

30 Schüler, elf Lehrer und zwei Fachkräfte des Euskirchener Gymnasiums Marienschule befinden sich zurzeit in Quarantäne. Der Grund: Am Samstag wurde eine Lehrerin positiv auf das neuartige Coronavirus getestet. „Den Test hatte die Person im Rahmen des kostenfreien Testangebotes der Landesregierung über den Hausarzt durchgeführt“, teilte die Kreispressestelle mit. Sie zeige keinerlei Symptome.

Unklar sei aber die Ansteckungskette, da die Lehrerin keine Risikoreise oder ähnliches unternommen hatte, so der Kreis weiter. Weitere Maßnahmen seien nicht notwendig, informierte Schulleiter Michael Mombaur in Absprache mit dem Kreisgesundheitsamt auf der Schul-Homepage. „Die Kollegin war unterrichtlich ausschließlich in einer einzigen Lerngruppe und diese wurde wiederum ausschließlich von ihr betreut, sodass gar keine Durchmischung stattgefunden hat.“ Neben den Schülern befänden sich elf Lehrer und zwei Fachkräfte in Quarantäne, weil sie möglicherweise Kontakt zu der Betroffenen gehabt haben könnten, „zum Beispiel bei Konferenzen, wo aber immer auch Abstände da waren und Masken getragen wurden“.

Mittwoch, 12. August: 61-Jähriger an Covid-19 gestorben

Es gibt einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit Corona im Kreis Euskirchen zu beklagen: Ein 61-jähriger Mann ist gestorben, der laut Kreisverwaltung mit Covid-19 infiziert war. Damit erhöht sich die Zahl der Corona-Todesopfer, die dem Kreis Euskirchen zugerechnet werden, auf 26.

Seit Ausbruch der Pandemie im Kreis Euskirchen wurde bis Mittwochmittag bei 642 Bürgerinnen und Bürgern das Virus nachgewiesen, zwei mehr als am Tag zuvor. Aktuell gelten davon noch 35 Menschen als infiziert.

Wie die Stadt Mechernich mitteilte, ist die Quarantäne für die Flüchtlingsunterkunft im ehemaligen Bundeswehr-Casino an der Friedrich-Wilhelm-Straße zwischenzeitlich aufgehoben worden. Alle 76 Bewohner waren bei Bekanntwerden der ersten Covid-19-Fälle im Haus isoliert und separiert worden, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern.

Insgesamt 38 Bewohner der Mechernicher Flüchtlingsunterkunft waren positiv auf Covid-19 getestet worden. Zwei der infizierten Bewohner mussten laut Stadtverwaltung im Kreiskrankenhaus Mechernich behandelt werden. (sch/gz)

Montag, 10. August: Insgesamt 639 Infektionen im Kreis

Über das Wochenende verzeichnet der Kreis Euskrichen fünf neue Corona-Fälle, so dass jetzt seit Ausbruch der Pandemie im Kreis Euskirchen bei 639 Bürgerinnen und Bürgern das Virus nachgewiesen wurde. Da parallel acht Personen genesen sind, sind aktuell noch 39 Personen infiziert, drei weniger als Freitag. Die Inzidenz (neue bestätigte COVID-19-Fälle in den letzten 7 Tagen je 100.000 Einwohner) beträgt jetzt 15,5.

Mittwoch, 5. August: Chaos um Zuständigkeit für Corona-Tests

Wohin müssen sich Reiserückkehrer wenden, wenn sie sich auf Corona testen lassen wollen? Noch immer herrscht bei vielen Menschen Unsicherheit darüber, wer den Corona-Test veranlasst. Warum die Situation so unübersichtlich scheint, weiß Wolfgang Andres, Pressesprecher des Kreises. Die Zuständigkeiten hätten sich binnen weniger Tage mehrfach geändert.

Andres: „Der Kreis Euskirchen hatte sich bereits kurz nach Beginn der Sommerferien dazu entschlossen, Rück- und Einreisenden aus Risikogebieten einen kostenlosen Test auf Sars-CoV-2 anzubieten.

Personen, die sich über eine speziell eingerichtete Mailadresse meldeten, erhielten einen Testgutschein für das Abstrichzentrum Mechernich sowie Informationen zu Schutzmaßnahmen und Quarantänevorgaben.“ Nachdem das Land NRW am 24. Juli entschieden hatte, allen Rück- und Einreisenden einen kostenlosen Test anzubieten, sei die Zahl der Anfragen deutlich angestiegen.

„Allein bei der Hotline 15-800 stieg die Zahl der Anrufer um 50 Prozent. Eine Woche später, wieder an einem Freitagnachmittag, verfügte das Bundesgesundheitsministerium, dass ab sofort nur noch Haus- und Fachärzte Tests vornehmen dürfen“ so der Kreissprecher. Die erforderlichen Auftragsscheine (Muster 10 ÖGD) lägen den Hausärzten noch nicht vor. Ebenso herrsche Unklarheit über das Abrechnungsverfahren.

Anrufe ohne Ende



Da zeitgleich die Verordnung in Kraft trat, nach der sich Beschäftigte in Kindertagesbetreuung und Schulen kostenlos bei den Hausärzten testen lassen könnten, „war das Chaos komplett“, so Andres: „Bei uns meldeten sich Praxen, Reiserückkehrer, Erzieherinnen und Kita-Träger. Sie wollten Informationen haben, die es noch nicht gab.“ Ratsuchende meldeten sich bei der vom DRK betriebenen Hotline und beim Gesundheitsamt. Die Zahl der Anrufe verdoppelte sich fast von 62 am 31. Juli auf 116 Anrufe am 3. August. Allein beim Leiter des Gesundheitsamtes, Christian Ramolla, gingen 140 E-Mails, zahlreiche Whatsapps und Anrufe ein.



Auch Mitarbeitende des Infektionsschutzes und des amtsärztlichen Dienstes berichten von zahllosen Telefonaten, vor allem mit Praxen, die von den aktuellen Zuständigkeiten überrascht worden waren. Die Lage hat sich zwar etwas beruhigt, es herrscht aber weiter Unklarheit über Verfahrenswege und darüber, woher die Auftragsscheine bezogen und wie diese in Zusammenarbeit mit dem Abstrichzentrum eingesetzt werden können, hieß es.



Ein Problem und Novum zugleich ist die Tatsache, dass jeder Auftragsschein einen individuellen QR-Code hat, nach dessen Scannen der Rückreisende oder Patient ein Laborergebnis aufs Smartphone erhält. Dies stellt zwar für Praxis, Gesundheitsamt und Untersuchten eine enorme Erleichterung dar, der Nachteil ist aber, dass die Bögen nicht kopiert werden können. Zudem müssen sie mit der Praxissoftware generiert werden. Jede Praxis muss deshalb Originale bestellen, doch kaum einer weiß, bei wem.

Dazu Ramolla:„Die niedergelassenen Praxen sind ein wichtiger Stützpfeiler bei der Eindämmung der Pandemie. Gesundheitsamt und Praxen kooperieren im Kreis eng miteinander. Bei zunehmender Infektionslage ist es wichtig, dass das Gesundheitsamt sich auf die Unterbrechung von Infektionsketten und den Schutz vulnerabler Gruppen konzentrieren kann. Es ist schade, dass die gute Kooperation auf lokaler Ebene durch Formalitäten, für die keiner von uns etwas kann, strapaziert wird.“

Dienstag, 4. August: Erneuter Todesfall im Kreis

Auch am Dienstag vermeldet der Kreis erneut einen Corona-Todesfall. Gestern ist im Krankenhaus eine 81-jährige Patientin verstorben. Damit erhöht sich die Zahl der Corona-Opfer im Kreis Euskirchen auf 25. Gegenüber Montag sind sechs neue Corona-Fälle bekannt, sodass jetzt seit Ausbruch der Pandemie im Kreis Euskirchen bei 615 Bürgerinnen und Bürgern das Virus nachgewiesen wurde. Aktuell sind noch 34 Menschen infiziert, einer mehr als gestern.

Montag, 3. August: Ein weiterer Todesfall

Nach längerer Zeit vermeldet der Kreis Euskirchen wieder einen Todesfall. Ein 62-jähriger Mann ist im Krankenhaus an COVID-19 gestorben. Damit sind bisher im Kreis Euskirchen 24 Menschen an den Folgen der Corona-Infektion verstorben. Gegenüber Freitag gibt es acht neue Corona-Fälle, so dass jetzt seit Ausbruch der Pandemie im Kreis Euskirchen bei 609 Bürgerinnen und Bürgern das Virus nachgewiesen wurde. Aktuell sind noch 33 Menschen infiziert, vier weniger als Freitag.

Sonntag, 2. August: Wieder mehr Neuinfektionen im Kreis

Insgesamt haben sich 601 Personen im Kreis Euskirchen infiziert. Aktuell sind noch 37 Menschen infiziert. Die Inzidenz (neue bestätigte COVID-19-Fälle in den letzten 7 Tagen je 100.000 Einwohner) beträgt 12,9.

Donnerstag, 23. Juli: Ein weiterer Corona-Fall in Mechernich

Im Vergleich zu gestern gibt es einen weiteren Corona-Fall in Mechernich. Es besteht aber kein Zusammenhang zu den Ereignissen in der Flüchtlingsunterkunft in Mechernich.

Dienstag, 21. Juli: 23 Menschen im Kreis Düren infiziert

Im Kreis Düren sind derzeit 23 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, es gibt sechs neue Fälle im Kreisgebiet. 580 Menschen sind wieder genesen. Insgesamt beläuft sich die Zahl der positiv getesteten Menschen damit auf 642. Sechs Infizierte mehr seit dem 20.07. Von den 24 positiv getesteten Menschen der vergangenen 14 Tage waren 11 Reiserückkehrer.

Freitag, 17. Juli: Drei weitere Corona-Fälle im Kreis

Am Freitag wurden drei weitere Corona Infektionen im Kreis Euskirchen bestätigt. Bei den drei neuen Fällen gibt es keinen Zusammenhang mit der Mechernicher Flüchtlingsunterkunft oder der dortigen Ferienfreizeit. Die Ermittlungen des Gesundheitsamtes zum Corona-Ausbruch in Mechernich haben ergeben, dass entgegen der gestrigen Annahme nur eine Ferienfreizeit der Evangelischen Kirche betroffen ist.

Donnerstag, 16. Juli: Geflüchtetenunterkunft nach Befund unter Quarantäne

16.14 Uhr: In der Mechernicher Flüchtlingsunterkunft sind nach dem ersten Coronavirus-Befund weitere 27 Menschen positiv auf das Virus getestet worden. Das teilte das Kreisgesundheitsamt am Donnerstag mit. Zwei der Infizierten werden den Angaben zufolge mit leichteren Symptomen im Krankenhaus behandelt. Alle anderen sind entweder völlig symptomfrei oder haben nur milde Krankheitserscheinungen. Vier der positiv Getesteten sind Kinder.

Die Unterkunft steht seit Mittwoch unter Quarantäne. Da die infizierten Kinder in der vergangenen Woche an Ferienfreizeiten der Kirchengemeinden in Mechernich teilgenommen haben, stehen nun alle anderen Kinder, die teilgenommen haben, sowie ihre Betreuer ebenfalls unter Quarantäne. Alle Betroffenen sollen „kurzfristig“ getestet werden, wie es hieß.

Das Gesundheitsamt des Kreises versucht, sämtliche Kontaktpersonen des unter Quarantäne stehenden Personenkreises zu ermitteln. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist im Kreis aufgrund der neuen Infektionen auf 20 gestiegen.

11.10 Uhr: Ein Bewohner der Flüchtlingsunterkunft im ehemaligen Bundeswehr-Casino an der Friedrich-Wilhelm-Straße ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie die Stadt Mechernich mitteilt, wird der Infizierte derzeit im Kreiskrankenhaus Mechernich behandelt.

Die 75 weiteren Bewohner der Unterkunft wurden alle noch am Mittwoch auf das Virus getestet und unter Quarantäne gestellt. Das Ordnungsamt achte darauf, dass die Vorschriften eingehalten werden, und gewährleiste mit dem Roten Kreuz die Versorgung der Menschen, heißt es in der Mitteilung weiter. Die Untersuchungsergebnisse aus den Tests sollen am heutigen Donnerstag vorliegen.

Insgesamt verzeichnet der Kreis Euskirchen seit Beginn der Statistik nun 523 bestätigte Corona-Fälle. 23 Menschen sind bisher im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. (jre)

Dienstag, 14. Juli: Fallzahlen sinken deutlich

Im Kreis Euskirchen gibt es am Dienstag (14. Juli) noch 30 erkrankte Menschen. Im Vergleich zum Wochenende ist die Zahl damit jedoch deutlich gesunken, innerhalb eines Tages kam nur noch ein Fall dazu.

Donnerstag, 9. Juli: Kreis informiert am Mittag

17.20 Uhr: Günter Rosenke, Landrat des Kreises Euskirchen, hat am Donnerstag zum Corona-Massentest in Euskirchen informiert. Nachdem bei 13 Mitgliedern einer Familie der Mennoniten-Gemeinde das Coronavirus nachgewiesen wurde, hatte die Kreisverwaltung die ganze Gemeinde unter Quarantäne gestellt und Tests für die insgesamt rund 1000 Erwachsenen und Kinder angeordnet.

648 Abstriche sind am Mittwoch in der Menno-Simons-Schule entnommen worden, 14 davon sind positiv – „nur 2,2 Prozent“, so Rosenke. 634 Tests auf das Coronavirus sind negativ verlaufen. Damit drohe dem Kreis vorerst kein Lockdown.

Unterdessen wurde am Donnerstag der Corona-Massentest einer freikirchlichen Gemeinde fortgesetzt, der am Vortag begonnen hatte.

Dienstag, 7. Juli: In der Menno-Simons-Schule wird getestet

18.48 Uhr: Nachdem das Kreis-Gesundheitsamt am Montag eine Quarantäne-Anordnung für alle Mitglieder der Euskirchener Mennoniten-Brüdergemeinde erlassen hat, beginnen an diesem Mittwoch in der Menno-Simons-Schule die umfangreichen Tests auf das Coronavirus.

Komplette Mennonitengemeinde wird diese Woche getestet

12.17 Uhr: Nach der Corona-Infektion einer kompletten zwölfköpfigen Familie in Euskirchen hat das Kreisgesundheitsamt Quarantäne für rund 500 Mitglieder einer freikirchlichen Gemeinde angeordnet. Wie viele Mitglieder die Gemeinde genau habe, sei nicht bekannt, sagte Wolfgang Andres, Sprecher des Kreisgesundheitsamtes: „Wir gehen aber davon aus, dass das um die 500 sind.“

Nach Andres' Angaben sollen alle Gemeindemitglieder noch diese Woche auf das Virus getestet werden.

Zunächst sei die Mutter mit Krankheitssymptomen ins Krankenhaus gekommen und positiv getestet worden, sagte der Behördensprecher. „Die Kinder sind vorher noch in die Schule gegangen, in die eigene Schule der Mennoniten. Und die Familie ist wohl auch noch in den Gottesdienst in das Bethaus der Mennoniten gegangen“, sagte Andres.

Montag, 6.Juli: Hunderte Menschen in Quarantäne – Corona-Ausbruch in der Euskirchener Mennonitengemeinde

Das Kreis-Gesundheitsamt hat eine Quarantäneanordnung für alle Mitglieder der Euskirchener Mennoniten-Brüdergemeinde erlassen. Davon sind mehrere Hundert Menschen betroffen, wie die Kreisverwaltung am Montag mitteilte. Der Gemeinschaft sind Gottesdienste mit sofortiger Wirkung verboten, außerdem wurde die Menno-Simons-Schule geschlossen.

Zwölf Mitglieder einer kinderreichen Familie der Mennoniten-Gemeinde waren in der vergangenen Woche positiv auf Corona getestet worden. Zunächst wurde das Virus bei der Mutter festgestellt. Sie wird mittlerweile im Krankenhaus behandelt. Die weiteren Untersuchungen ergaben, dass nahezu alle Familienmitglieder an Corona erkrankt sind. Ein Familienmitglied zeige leichte Symptome, die anderen keine.

Alle werden getestet

Da die Kinder der Familie an den Vortagen die Menno-Simons-Schule besucht hatten und die Familie darüber hinaus an den Gottesdiensten der Gemeinde teilgenommen hatte, könne nicht ausgeschlossen werden, dass auch andere Menschen aus den Reihen der Brüdergemeinde mit dem Corona-Virus angesteckt worden seien, so Kreissprecher Wolfgang Andres. Daher hat das Gesundheitsamt eine Testung aller Mitglieder der Gemeinschaft beschlossen. Sie wird in dieser Woche stattfinden.

Landrat Günter Rosenke betonte, dass die Mennoniten-Gemeinde sich sehr kooperativ verhalte, wie Andres ergänzte. Sofort nach dem Bekanntwerden der zwölf Corona-Fälle habe er, so Rosenke, den Krisenstab einberufen und dazu auch Vertreter der Gemeinde eingeladen: „Wir waren uns einig, dass jetzt alles getan werden muss, um die weitere Ausbreitung von Covid-19 zu verhindern.“

Die Gemeinde habe dem Kreis eine Liste mit allen Mitgliedern zur Verfügung gestellt, damit das Gesundheitsamt schnellstmöglich die Kontaktpersonen ermitteln könne, so Andres.

Freitag, 3. Juli: Zwölf Infizierte in einer Euskirchener Großfamilie

Von Donnerstag auf Freitag verzeichnete das Gesundheitsamt des Kreises Euskirchen einen deutlichen Anstieg der Corona-Fälle. Der Grund: Im Stadtgebiet Euskirchen sind zwölf Mitglieder einer kinderreichen Familie positiv auf das Virus getestet worden.

Zunächst war es bei der Mutter festgestellt worden. Sie wird mittlerweile im Krankenhaus behandelt. Die weiteren Untersuchungen ergaben, dass nahezu alle Familienmitglieder an Corona erkrankt sind, wie das Gesundheitsamt am frühen Abend mitteilte. Ein Familienmitglied zeige leichte Symptome, die anderen indes gar keine.

Derzeit ermittelt das Gesundheitsamt mit Hochdruck die Kontakte der Betroffenen.

Es gelten im Kreis Euskirchen 22 Personen als bestätigt infiziert. Davon kommen 20 aus dem Euskirchener Stadtgebiet, einer aus Mechernich und einer aus Hellenthal. Es gibt aktuell aber nur einen Verdachtsfall. Insgesamt beziffert der Kreis die Zahl der bereits genesenen Personen mit 449.

Dienstag, 30. Juni: Mechernich könnte Standort für Katastrophenschutz werden

Der Bund will als Folge der Corona-Pandemie viel Geld investieren und etwa Masken, Schutzkleidung, Medikamente und Transpaortbehältnisse verstärkt auf Vorrat halten. Dafür werden zurzeit Standorte in ganz Deutschland gesucht. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Detlef Seif und der CDU-Landratskandidat Johannes Winckler warben nun in Berlin für Mechernich als einen solchen Standort. Das geht aus einer Mitteilung von Seifs Büro hervor.

Konkret schlugen sie das unterirdische Materiallager (UTA) in Mechernich vor. Die UTA wird derzeit nur von der Bundeswehr genutzt. Hier stehen laut der Mitteilung in bis zu 130 Metern Tiefe insgesamt 87000 Quadratmeter zur Verfügung. Seif und Winckler wiesen in Gesprächen mit dem Parlamentarischen Staatssekretär im Bundesinnenministerium, Günter Krings, und dem Präsidenten der Bundeshelfervereinigung des Technischen Hilfswerk (THW), Marian Wendt, auf eine mögliche sichere Unterbringung unter gleichbleibenden klimatischen Verhältnissen in der UTA hin.

Einige Unklarheiten

Der Bundestag hat beschlossen, den Haushaltsansatz für den Katastrophenschutz auf zwei Milliarden Euro zu erhöhen. Laut Seif ist allerdings noch nicht klar, ob ein privater Dienstleister die Bevorratung übernimmt oder der Bund selbst. Das THW habe schon ein Konzept erarbeitet, das eine Bevorratung an acht Standorten in Deutschland vorsieht. Einer davon könnte Mechernich sein.

Noch sei unklar, wie die Bevorratung organisiert werde, sagte Winckler nach dem Treffen. Zudem müsse geklärt werden, ob eine gleichzeitige Nutzung der UTA durch die Bundeswehr und den Katastrophenschutz möglich sei. „Der Standort Mechernich ist aber schon im Gespräch. Es freut mich, dass der Vorschlag so positiv aufgenommen wurde. Einen Fuß haben wir in der Tür“, wird der CDU-Landratskandidat zitiert.

Die Bevorratung des Katastrophenschutzes würde in Mechernich Arbeitsplätze schaffen und so den gesamten Standort aufwerten, heißt es in der Mitteilung weiter. (jre)

Sonntag, 28. Juni: Waldfreibad lässt mehr Besucher zu

Im Waldfreibad an der Steinbachtalsperre sind von diesem Samstag an wieder mehr Besucher zugelassen. Die tägliche Kapazität erhöht sich von 650 auf 1150 Personen. Dies machten die jüngsten Änderungen der Corona-Schutzverordnung möglich, teilt die Stadt Euskirchen mit.

Neben Tageskarten werden fortan auch wieder Tickets im Feierabendtarif angeboten. Sie können jeweils am Nutzungstag von 15 Uhr an gebucht werden und berechtigen zum Eintritt ins Bad ab 17 Uhr. Die Buchung der Tickets ist weiterhin ausschließlich über das Online-Portal möglich. Zum Portal gelangt man unter anderem über die Schaltfläche „Ticketshop des Waldfreibades“ auf der Homepage der Stadt Euskirchen.

Freitag, 26. Juni: Kreis bezeichnet die Lage als entspannt

Eine 89 Jahre alte Frau aus dem Kreis Euskirchen ist an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung in einem Krankenhaus gestorben. Nach Angaben des Kreises litt die Frau an Vorerkrankungen. Die Zahl der sogenannten Corona-Toten erhöht sich somit im Kreis auf 23.

Als „entspannt“ bezeichnet der Kreis die derzeitige Corona-Lage. Die Zahl der nachweislich infizierten Menschen ist am Freitag auf drei gesunken. Zwei Fälle vermeldet der Kreis am Freitag aus dem Stadtgebiet Euskirchen, einen aus der Gemeinde Hellenthal. In allen anderen Kommunen gibt es derzeit keine nachgewiesen Infektion mit dem Coronavirus. Zudem gibt es aktuell einen begründeten Verdachtsfall.

Seit Beginn der Pandemie wurden im Kreis Euskirchen 475 Infektionen mit dem Virus nachgewiesen. Im Vergleich zum Freitag vor einer Woche ist die Zahl um zwei gestiegen. 448 Menschen sind laut Kreis genesen.

In der Städteregion Aachen sind aktuell 21 Infizierte registriert. Laut Verwaltung liegt die Zahl der Neuinfizierten je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen derzeit bei 1,4. Insgesamt gab es 1999 Infektionen, 98 Menschen starben.

Im Kreis Düren wurde ein Coronavirus-Ausbruch in einer Familie aus Langerwehe mit neun Infektionen registriert. 205 Abstriche wurden im Umfeld der Familie genommen. Am Freitag gab es im Kreis 15 Infizierte.

In Prüm im benachbarten Rheinland-Pfalz sind im Zusammenhang mit einem lokalen Ausbruch in einem Imbissbetrieb inzwischen 13 Infektionen mit dem Coronavirus nachgewiesen. Am Donnerstag wurde dort eine Sichtungsstelle eingerichtet, in der bis Freitagnachmittag 215 Abstriche genommen wurden. Insgesamt sind wegen des lokalen Corona-Ausbruchs in Prüm 390 Abstriche genommen worden. 194 Tests sind bis Freitagnachmittag negativ, einer positiv. Die restlichen Ergebnisse stehen noch aus. Zwölf Infizierte waren wegen des Ausbruchs im Umfeld eines Imbissbetriebs bereits vor der Einrichtung der Sichtungsstelle nachgewiesen worden. (rha)

Donnerstag, 25. Juni: 210 Bürger ließen sich in Prüm testen

Nach dem Corona-Ausbruch in Prüm hat am Donnerstag die mobile Sichtungsstelle des Kreises Bitburg-Prüm in der Prümer Markthalle den Betrieb aufgenommen. Am Nachmittag haben sich allein dort mehr als 150 Menschen testen lassen – weitere 60 waren bereits am Mittwoch in Bitburg. Der lokale, am Montag bekannt gewordene Ausbruch, der vermutlich von einem Imbiss-Restaurant ausging, hat bei zunächst zwölf Menschen zu einer Infektion geführt. Etwa 40 sind derzeit in Quarantäne. An diesem Freitag wird in der Markthalle weiter getestet.

Derweil hat sich die Zahl der bestätigt Infizierten im Kreis Euskirchen um einen auf sechs erhöht. (fpl/ch)

Dienstag, 23. Juni: Infektion bricht in Imbiss aus

Im Kreis Euskirchen tendiert das Corona-Geschehen gegen Null. Laut Kreisverwaltung Euskirchen gelten derzeit noch sechs Bürger als bestätigt infiziert: Vier sind es in Euskirchen und jeweils einer in Hellenthal und Mechernich. Die Zahl der begründeten Verdachtsfälle liegt bei einem. Wie schnell sich eine Lage ändern kann, zeigt ein Infektionsausbruch in einem Prümer Imbissbetrieb.

Im Eifelkreis Bitburg-Prüm stieg die Zahl der Neuinfektionen, darunter bei mehreren Kindern, am Montag um zehn auf 13. Der Imbiss „Doy Doy Pizza & Kebap Haus“ in der Prümer Tiergartenstraße wurde vorübergehend geschlossen. Wie die Kreisverwaltung Bitburg-Prüm mitteilte, werden aktuell Kontaktpersonen aus dem betrieblichen und familiären Umfeld getestet sowie weitere Kontakte nachverfolgt.

Alle Gäste, die den Imbiss zwischen dem 6. und 20. Juni aufgesucht haben, werden durchs Rote Kreuz getestet. Zusätzlich wird am Donnerstag und Freitag jeweils von 9 bis 16 Uhr in der Mehrzweckhalle des Ausstellungsgeländes die Testung von Kunden ermöglicht, die in dem Zeitraum Speisen abholten oder sich beliefern ließen, da in den Fällen keine Kontaktlisten geführt werden. (ch)