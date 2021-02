Corona in Euskirchen: RKI meldet keine neuen Infektionen seit Vortag – Inzidenz bei 64

Kreis Euskirchen -

Das bevölkerungsreichste Land der Bundesrepublik kämpft gegen die Ausbreitung des Coronavirus. Fast jeden Tag werden neue Entwicklungen im Hinblick auf Präventionsmaßnahmen, Quarantänezahlen oder Veranstaltungsabsagen wichtig. Wir informieren über die wichtigsten Entwicklungen, sowie Hilfsangebote in der Nachbarschaft.

Hinweis der Redaktion: Aufgrund von Übermittlungsverzögerungen und abweichenden Berechnungsintervallen können die vom Robert Koch-Institut gemeldeten Werte von denen der Behörden vor Ort abweichen.

Der Kreis stellt Informationen zum Corona-Virus hier zur Verfügung.

Eine Übersicht zu den Entwicklungen der Pandemie auf Landesebene finden Sie hier.

Die wichtigsten Informationen zu Corona in Deutschland und weltweit haben wir hier für Sie zusammengestellt.

Montag, 1. Februar: RKI verzeichnet keine neuen Fälle

15.08 Uhr: Das Robert-Koch-Institut meldet keine neuen Infektionen im Kreis Euskirchen (Stand 1.2.1021, 0 Uhr). Die 7-Tage-Inzidenz sinkt entsprechend wieder auf 64,5. Insgesamt infizierten sich seit Beginn der Pandemie 4643 Personen aus dem Kreis mit dem Coronavirus, 163 kostete Covid-19 das Leben.

Sonntag, 31. Januar: Drei weitere Todesfälle

21:39 Uhr: Drei weitere Personen sind im Kreis Euskirchen im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion gestorben, wie aus den Zahlen des Robert-Koch-Instituts hervorgeht. Die Gesamtzahl der Todesfälle steigt somit auf 163. Auch der Sieben-Tage-Inzidenzwert steigt von 62 am Samstag auf jetzt 67.

Samstag 30. Januar: Sieben-Tage-Inzidenz bei 62

20.09 Uhr: Der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz liegt nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) am Samstag im Kreis Euskirchen bei 62. Seit letztem Wochenende sind neun weitere Personen, die zuvor positiv auf SARS-CoV-2 getestet worden sind, gestorben. Die Gesamtzahl der Todesopfer im Kreis Euskirchen steigt damit auf 160.

Freitag, 29. Januar: Zwei weitere Todesfälle

15.38 Uhr: Am Freitag berichtet der Kreis Euskirchen von 64,4 Fällen pro 100.000 Einwohner. Am Vortag lag der Wert noch bei 70,1.

Die Zahl der registrierten Infektionsfälle nahm von Mittwoch auf Donnerstag um 14 auf nun 4636 Fälle zu. Die Zahl der Covid-19-Todesfälle stieg um zwei auf 160 seit Beginn der Pandemie. Zwei Männer im Alter von 70 und 89 Jahren sind im Krankenhaus an COVID-19 gestorben. Aktuell befinden sich 633 Menschen in Quarantäne.

Donnerstag, 28. Januar: Lage im Kreis entspannt sich weiter

17.43 Uhr: Im Kreis Euskirchen ist die Sieben-Tage-Inzidenz auf einen Wert gesunken, auf dem sie auf den fast auf den Tag genau vor drei Monaten war. Am Donnerstag berichtete das Kreisgesundheitsamt 70,1 Fälle pro 100.000 Einwohner, genauso viele wie am 25. Oktober 2020.

Die Zahl der registrierten Infektionsfälle nahm von Mittwoch auf Donnerstag um 25 auf nun 4622 Fälle zu. Die Zahl der Covid-19-Todesfälle stieg um einen auf 158 seit Beginn der Pandemie.

Mittwoch, 27. Januar: Inzidenz entwickelt sich im Kreis sehr positiv

16.18 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz ist im Kreis Euskirchen binnen 24 Stunden kräftig gesunken. Von 89,1 Fällen pro 100.000 Einwohner fiel sie um genau 16 auf nun 73,1 Fälle pro 100.000 Einwohner, wie das Kreisgesundheitsamt mitteilt. Auf diesem Niveau war die Inzidenzzahl seit Ende Oktober nicht mehr.

Ein weiterer Mensch starb im Kreisgebiet an den Folgen der Covid-19-Lungenkrankheit. Die Gesamtzahl der Todesfälle seit Beginn der Pandemie liegt damit bei 157.

Im Kreisgebiet kamen 24 weitere registrierte Coronavirusinfektionen hinzu. Die Gesamtzahl seit Beginn der Pandemie stieg damit auf 4597. Aktuell infiziert sind 226 Menschen im Kreisgebiet.

Dienstag, 26. Januar: Fehlerhafte Online-Terminvergabe führt zu Verwirrung um Impftermine

Aus dem Kreis Euskirchen melden mehrere Bürger, dass sie bei der Vergabe der Impftermine im Internet die Mitteilung erhalten hätten, dass alle Termine für das Regionale Impfzentrum in Marmagen bis des Jahres vergeben seien. Auch bei der Kreisverwaltung seien derartige Meldungen eingegangen, bestätigte Pressesprecher Wolfgang Andres: „Die Mitteilung stimmt natürlich nicht. Sie ist aber sehr ärgerlich.“

Es handele sich dabei um einen Programmierfehler, der landesweit aufgetreten sei, so Andres nach Rücksprache mit der für die Terminvergabe zuständigen Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein. Der habe zu unterschiedlichen Mitteilungen geführt: Bei einigen Nutzern hieß es, es gebe keine Termine mehr bis Juli, beim anderen, dass schon für das ganze Jahr alle Termine ausgebucht seien. Weder das eine noch das andere stimme, so Andres. Welche Termine aber noch frei seien, konnte der Sprecher am Dienstagmittag nicht sagen. (sch)

Montag, 25. Januar: Inzidenz gestiegen - Zwei weitere Todesfälle

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist nach Angaben des Kreisgesundheitsamtes von 82,9 am Vortag auf 87,1 pro 100.000 Einwohner gestiegen. Aktuell infiziert sind 262 Personen im Kreis Euskirchen. Die Gesamtzahl der Fälle im Kreisgebiet liegt bei 4548.

Zwei weitere Personen sind in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Die Gesamtzahl der Todesopfer im Kreis Euskirchen steigt damit auf 153.

Sonntag, 24. Januar: Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis bei 82

Der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz liegt nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) am Sonntag im Kreis Euskirchen bei 81,6. Eine weitere Person ist in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Die Gesamtzahl der Todesopfer im Kreis Euskirchen steigt damit auf 151.

Samstag, 23. Januar: Fall mit Coronavirus-Mutation im Kreis Düren

Der Verdacht, wonach es im Kreis Düren einen ersten Fall des mutierten Coronavirus gibt, hat sich am Samstagvormittag bestätigt. Das untersuchende Labor teilte dem Kreis-Gesundheitsamt den entsprechenden Befund schriftlich mit. Danach handelt es sich um die Variante B.1.1.7, die sogenannte "England-Mutante".

Freitag, 22. Januar: Verdachtsfall auf mutiertes Coronavirus im Kreis Düren

16.40 Uhr: Im Kreis Düren gibt es einen konkreten Verdachtsfall auf das mutierte Coronavirus. Der betroffenen Person geht es soweit gut, sie befindet sich in strikter Quarantäne, teilte die Kreisverwaltung mit. "Es ist von Vorteil, dass wir genau wissen, wo sich die Person angesteckt hat. Es handelt sich also nicht um ein diffuses Geschehen", sagte Landrat Wolfgang Spelthahn. Der Fall ist aber bisher noch nicht schriftlich vom untersuchenden Labor bestätigt.

Die betroffene Person habe sich außerhalb des Kreisgebietes im unmittelbaren persönlichen Umfeld infiziert. Weitere Maßnahmen seien zunächst nicht notwendig, teilt das Kreis-Gesundheitsamt mit. "Es ist nun aber umso wichtiger, sich streng an alle Hygiene-Maßnahmen zu halten", sagte Gesundheitsamtsleiter Dr. Norbert Schnitzler.

Inzidenzwert auf 89,6 gesunken - Zwei weitere Todesfälle

14.33 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz ist nach Angaben des Kreisgesundheitsamtes von 99,9 am Vortag auf 89,6 pro 100.000 Einwohner gesunken. Aktuell infiziert sind 332 Personen im Kreis Euskirchen. Die Gesamtzahl der Fälle im Kreisgebiet liegt bei 4511.

Zwei weitere Personen sind in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Die Gesamtzahl der Todesopfer im Kreis Euskirchen steigt damit auf 149.

Donnerstag, 21. Januar: Ein weiterer Todesfall - Inzidenz gesunken

17:15 Uhr: Eine weitere Person ist nach Angaben des Kreisgesundheitsamtes in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Damit steigt die Zahl der Opfer im Kreis Euskirchen auf 147.

Der Inzidenzwert ist von 106,1 am Vortag auf 99,9 pro 100.000 Einwohner gesunken. Aktuell sind 349 Personen im Kreisgebiet mit SARS-CoV-2 infiziert, zehn mehr als am Mittwoch. Die Gesamtzahl der Fälle beträgt im Kreis jetzt 4486.

Mittwoch, 20. Januar: Inzidenzwert steigt auf 106 - sechs weitere Todesfälle

21:30 Uhr: Der Inzidenzwert im Kreis Euskirchen ist nach Angaben des Kreisgesundheitsamtes wieder gestiegen. Nachdem der Wert gestern auf 96,8 gesunken ist, liegt er nun bei 106,1.

Außerdem sind sechs weitere Personen im Zusammenhang mit einer Corona-Erkrankung gestorben. Damit liegt die Gesamtzahl der Opfer der Pandemie im Kreis Euskirchen bei 146.

Die Zahlen des Kreisgesundheitsamtes weichen aus uns unbekannten Gründen von den Angaben des Robert-Koch-Instituts ab.

Dienstag, 19. Januar: Zwei weitere Todesfälle - Inzidenz leicht gesunken

14.00 Uhr: Nach Angaben des Kreisgesundheitsamtes sind zwei weitere Personen im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Damit liegt die Gesamtzahl der Opfer der Pandemie im Kreis Euskirchen bei 140.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist seit dem Vortag wieder leicht gesunken, von 98,4 auf 96,8 pro 100.000 Einwohner. Damit ist sie auf dem gleichen Niveau wie am Sonntag. Aktuell infiziert sind im Kreisgebiet 315 Menschen und damit sechs mehr als am Vortag. Die Gesamtzahl der Fälle beträgt im Kreis jetzt 4400.

Montag, 18. Januar: Über das Wochenende drei weitere Todesfälle

15.29 Uhr: Am Wochenende sind nach Angaben des Kreisgesundheitsamtes drei weitere Menschen den Folgen einer Covid-19-Erkrankung erlegen; ein Patient starb am Samstag, zwei am Sonntag. Die Gesamtzahl der Todesopfer der Pandemie liegt im Kreis damit bei 138.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist von Sonntag auf Montag leicht gestiegen. Sie betrug am Montag (0 Uhr) 98,4 pro 100.000 Einwohner, nach 96,8 am Sonntag. Neu hinzugekommen sind am Sonntag fünf weitere registrierte Infektionen mit dem Coronavirus. Allerdings liegt die Zahl der registrierten Infektionen an Montagen häufig niedrig, da nicht alle Gesundheitsämter am Wochenende ihre Zahlen weitergeben. Die Gesamtzahl der Fälle beträgt im Kreis jetzt 4379. Aktuell mit dem Virus infiziert sind 309 Personen im Kreis. Das sind 41 weniger als am Sonntag (350).

Freitag, 15. Januar: Mehr Infektionen, mehr Todesfälle, höhere Inzidenz

Im Kreis Euskirchen sind inzwischen 135 Personen an Covid-19 gestorben. Seit dem Vortag wurden dem Kreis zwei weitere Todesfälle gemeldet, die Zahl vom Vortag auf 133 korrigiert. Aktuell infiziert sind 355 Menschen im Kreisgebiet, das sind vier weniger als am Vortag. Trotzdem steigt die Zahl der Infektionen insgesamt auf 4337. Nachdem die Inzidenz gestern fiel, stieg der Wert heute wieder und erreicht nach Angaben des Kreises 102.5. Die Inzidenz gibt an, wie viele Neuinfektionen es in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner gemeldet wurden.

Donnerstag, 14. Januar: Inzidenzwert sinkt minimal – ein weiterer Todesfall

Eine 86-jährige Frau ist nach Angaben des Kreises im Krankenhaus an Covid-19 gestorben. Damit ist die Zahl der Menschen, die im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben sind, auf 131 gestiegen. Bei zwei Verstorbenen werde derzeit noch ermittelt, inwieweit Corona die Todesursache ist. Es handele sich dabei um einen 92- und einen 47-jährigen Mann.

Es gab laut Kreisgesundheitsamt von Mittwoch auf Donnerstag 43 (37) festgestellte Neuinfektionen. Die Zahl der bekannten aktiven Infektionen lag am Donnerstag bei 359 – das sind 18 mehr als am Mittwoch. Zuwächse waren in Mechernich um zwölf auf 59, in Zülpich um sechs auf ebenfalls 59 und in Weilerswist um drei auf 32 zu verzeichnen. Der Inzidenzwert im Kreis sank von 101,4 auf 100,4.

Im Kreis Düren waren am Donnerstag 479 (429) Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert, fünf davon aus Heimbach. Seit Mittwoch gab es 73 (62) festgestellte Neuinfektionen. Vier weitere Todesfälle waren zu verzeichnen, betroffen waren Menschen im Alter von 83 bis 88 Jahren. Somit stieg die Zahl der Todesopfer auf 188. Von den aktiv positiven Fällen befanden sich 43 Menschen in stationärer Behandlung, so die Dürener Kreisverwaltung: „13 von ihnen werden derzeit intensivmedizinisch betreut.“

Dienstag, 12. Januar: Insgesamt 124 Covid-19-Todesopfer

Binnen 24 Stunden sind im Kreis Euskirchen weitere drei Menschen an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Damit erhöht sie die Gesamtzahl der Todesopfer im Kreis seit Beginn der Pandemie auf 124.

Nach Angaben des Kreisgesundheitsamtes nahm die Zahl der Coronavirus-Infektionen um 224 auf nun 4212 zu. Weiterhin ist ein deutliche Ost-West-Teilung des Kreises bei der Verteilung der Infektionen zu beobachten. Während in den östlichen Kommunen Weilerswist, Zülpich, Mechernich, Euskirchen und Bad Münstereifel durchweg mehr als 25 aktuelle Infektionsfälle pro Kommune zu verzeichnen sind – in Euskirchen und Zülpich jeweils mehr als 50 –, sind es in den Kommunen Schleiden, Kall, Nettersheim, Hellenthal, Dahlem und Blankenheim durchweg weniger als 25 aktuelle Fälle. Insgesamt gibt es im Kreis 335 aktuelle Infektionsfälle, fünf mehr als am Montag.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist von Montag auf Dienstag um fast fünf Fälle von 131,4 auf 126,7 Fälle pro 100.000 Einwohner gesunken.

Montag, 11. Januar: Insgesamt 121 Covid-19-Todesopfer

15.14 Uhr: Seit Beginn der Coronavirus-Pandemie sind im Kreis Euskirchen 121 Menschen an der Covid-19-Lungenkrankheit gestorben. Diese Zahl teilte das Kreisgesundheitsamt am Montag mit. Über das Wochenende starben demnach drei Menschen an Covid-19.

Die Sieben-Tage-Inzidenz sank im Vergleich zu Sonntag leicht von 135,5 auf 131,4. Die Zahl der neu registrierten Coronavirus-Infektionsfälle stieg um lediglich zwei Fälle auf nun insgesamt 4188 seit Beginn der Pandemie. Aktuell infiziert sind 330 Menschen im Kreis, nach 361 am Sonntag.

Samstag, 9. Januar: Inzidenzwert steigt weiter

Der Inzidenzwert im Kreis Euskirchen ist auch am Samtag weiter angestiegen. Er liegt mittlerweile bei 123, während er gestern noch bei 114 lag.

Insgesamt haben sich im Kreis seit Beginn der Pandemie 4.103 Personen mit dem Coronavirus infiziert. 118 Menschen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben.

Freitag, 8. Januar: Vier weitere Menschen im Kreis gestorben

Zwei Frauen (90 und 94 Jahre alt) sowie ein Mann (70) sind an Corona und ein 50-Jähriger ist mit Corona gestorben. Bei ihm war Corona also nicht die führende Todesursache. Das teilte die Euskirchener Kreisverwaltung am Donnerstagmittag mit.

Damit stieg die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus im Kreis auf 118. Es wurden von Mittwoch auf Donnerstag 45 Neuinfektionen festgestellt. Der Inzidenzwert stieg von 113,8 auf 114,4.

Am Donnerstag waren dem Kreisgesundheitsamt 372 aktive Infektionen bekannt, 18 mehr als am Tag zuvor.

Donnerstag, 7. Januar: Acht weitere Menschen gestorben

Acht weitere Menschen sind im Kreis Euskirchen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Damit sind insgesamt 114 Menschen an oder mit dem Virus gestorben.

Der Inzidenzwert liegt Stand heute bei 113,8 und ist damit im Vergleich zu den vergangenen Tagen wieder leicht gestiegen. Aktuell sind im Kreis 354 Personen mit dem Coronavirus infiziert.

Mittwoch, 6. Januar: Inzidenzwert wieder leicht gestiegen

Sechs weitere Menschen sind im Kreis Euskirchen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Damit sind insgesamt 106 Menschen an oder mit dem Virus gestorben. Der Inzidenzwert liegt Stand heute bei 113 und ist damit im Vergleich zu den vergangenen Tagen wieder leicht gestiegen. Auch die Lage in den Intensivstationen der Krankenhäuser bleibt weiter angespannt.

Montag, 4. Januar: Harte Corona-Regeln im Kreis Euskirchen laufen um Mitternacht aus

Die Allgemeinverfügung, die der Kreis Euskirchen wegen der zugespitzten Corona-Infektionslage kurz vor Weihnachten erlassen hat, gilt ab Mitternacht nicht mehr. Sie sieht unter anderem Kontaktbeschränkungen auf maximal fünf Personen (ausgenommen Kinder unter 14 Jahren) aus zwei Haushalten auch im privaten Bereich vor. Die noch geöffneten Geschäfte dürfen laut Verfügung nur noch einen Kunden pro 20 Quadratmeter einlassen.

Das ständige Tragen einer FFP2-Maske ist durch die Verfügung verpflichtend. Weil die Inzidenz seit mehreren Tagen unterhalb von 200 liegt, sei die Verfügung nicht mehr aufrecht zu erhalten, erklärte ein Sprecher des Kreises Euskirchen. Auch im Nachbarkreis Düren gelten die verschärften Regeln ab 0 Uhr in der Nacht zum Dienstag nicht mehr. Im Kreis Euskirchen liegt der Inzidenzwert an diesem Montag bei 105,1, im Kreis Düren bei 103,5.

Die entsprechende Allgemeinverfügung (AV) des Kreises Düren habe zunächst weiter Bestand gehabt, da die aktuellen Zahlen weniger aussagekräftig sind und zudem die Lage in den Krankenhäusern nach wie vor sehr angespannt sei, teilte die Kreisverwaltung mit. Dies habe sich bis heute nicht geändert. Deshalb sei es auch nicht ausgeschlossen, dass bei einem Ansteigen der Inzidenz über 200 wieder ergänzende Maßnahmen ergriffen werden müssten.

Dienstag, 29. Dezember: Inzidenzwert sinkt weiter

Der Inzidenzwert, der angibt wie viele Menschen pro 100 000 mit dem Coronavirus infiziert sind, ist im Kreis Euskirchen weiter gesunken, Er liegt nunmher bei 144. Am Sonntag lag der Wert noch bei 154, vor Weihnachten sogar noch bei 203. Über die Weihnachtstage wurde aber auch wesentlich weniger getestet.

Sonntag, 27. Dezember: 100-Jährige geimpft

Als erste Person im Kreis Euskirchen ist am Sonntag Elli Roß geimpft worden. Die Bewohnerin des Barbarahofs in Mechernich wurde an diesem Tag 100 Jahre alt und bekam so ein besonderes Geburtstagsgeschenk.

Vom vergangenem Mittwoch bis zum Sonntag ist die Zahl der Menschen im Kreis Euskirchen, die im Zusammenhang mit Corona gestorben sind, von 77 auf 83 gestiegen. 156 Neuinfektionen gab es in diesem Zeitraum. Am Samstag waren es 17, am Sonntag 10. Die Inzidenz sank von 203,0 am Mittwoch auf 154,0 am Sonntag. Es wurde aber während der Feiertage weniger getestet als an den Werktagen.

Samstag, 26. Dezember: Kreis Euskirchen meldet 17 Neuinfektionen

17 (Vortag 51) Neuinfektionen meldete der Kreis Euskirchen am zweiten Weihnachtstag. Dabei ist zu berücksichtigen, dass während und im Umfeld der Feiertage weniger getestet wird als sonst. Am Samstag der vergangenen Woche wurden 83 neue Ansteckungen gemeldet. Der Inzidenzwert sank von 202,4 am Freitag auf 168,4 am Samstag. Die Zahl der in Zusammenhang mit Corona stehenden Todesfälle blieb unverändert bei 81.

532 (562) Menschen waren am laut Kreisgesundheitsamt aktuell nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Die Zahlen aus den Städten und Gemeinden: Bad Münstereifel 72 (79), Blankenheim 7 (9), Dahlem 7 (8), Euskirchen 126 (137), Hellenthal 13 (13), Kall 31 (31), Mechernich 85 (86), Nettersheim 24 (26), Schleiden 49 (56), Weilerswist 71 (68) und Zülpich 47 (49). (sch)

Freitag, 25. Dezember: Inzidenzwert sinkt leicht

51 Neuinfektionen meldete der Kreis Euskirchen am ersten Weihnachtstag. Am Vortag waren 78 neue Fälle bekanntgegeben worden. Der Inzidenzwert sank von 208,1 am Donnerstag auf 202,4 am Freitag. Die Zahl der in Zusammenhang mit Corona stehenden Todesfälle blieb unverändert bei 81.

562 Menschen waren laut Kreisgesundheitsamt aktuell nachweislich mit dem Coronavirus infiziert, genauso viele wie am Tag zuvor. Die Zahlen aus den Städten und Gemeinden: Bad Münstereifel 79 (77) , Blankenheim 9 (9), Dahlem 8 (8), Euskirchen 137 (143), Hellenthal 13 (9), Kall 31 (31), Mechernich 86 (89), Nettersheim 26 (25), Schleiden 56 (46), Weilerswist 68 (76) und Zülpich 49 (49).

Donnerstag, 24. Dezember: Ausgangssperre in Euskirchen endgültig aufgehoben

14 Uhr: Die vom Kreis Euskirchen verhängte Ausgangssperre von 22 bis 5 Uhr gilt ab dem ersten Weihnachtstag nicht mehr. Das teilte der Landrat Markus Ramers nach einer Sitzung am Heiligabend-Morgen im Kreishaus mit.

Drei weitere Corona-Todesfälle im Kreis

13.59 Uhr: Die Zahl der im Zusammenhang mit Corona gestorbenen Menschen im Kreis Euskirchen ist auf 81 gestiegen. Wie die Kreisverwaltung an Heiligabend mitteilt, sind ein 83-jähriger Mann sowie zwei Frauen (63 und 81 Jahre) in den vergangenen Tagen gestorben.

Es gab 78 (Vortag 87) Neuinfektionen, die Inzidenz stieg von 203,0 am Mittwoch auf 208,1 am Donnerstag. Es waren aktuell 562 (521) Menschen nachweislich infiziert. Die Zahlen aus den Kommunen: Bad Münstereifel 77 (76), Blankenheim 9 (10), Dahlem 8 (7), Euskirchen 143 (132), Hellenthal 9 (9), Kall 31 (27), Mechernich 89 (88), Nettersheim 25 (23), Schleiden 46 (38), Weilerswist 76 (64) und Zülpich 49 (47). (sch)

Dienstag, 22. Dezember: Katholische Kirche in der Kreisstadt sagt alle Messen ab

19:55 Uhr: Auch in der Stadt Zülpich wurden alle Präsenz-Gottesdienste und Messen bis zum zum 10. Januar abgesagt.

11.58 Uhr: In der Kreisstadt und in Bad Münstereifel wird es bis zum 10. Januar keine katholischen Messen geben. In Bad Münstereifel sagte die evangelische Kirche bis zum gleichen Tag auch alle Gottesdienste ab. Lediglich die vier geplanten Online-Gottesdienste werden laut der Ehrenamtskoordinatorin Annette Kleinertz wie geplant stattfinden.

Montag, 21. Dezember: Ab Dienstag strengere Corona-Regeln im Kreis

19 Uhr: Ab diesem Dienstag gelten im Kreis Euskirchen deutlich schärfere Corona-Regeln. Unter anderem sieht die neue Verordnung nächtliche Ausgangssperren und strengere Maßnahmen für den Einzelhandel vor.

Lesen Sie hier die lange Fassung zu den neuen Regeln in Euskirchen.

Katholische Kirche sagt ungeachtet von Politik Open-Air-Gottesdienste ab

17.48 Uhr: Die katholische Kirche in Euskirchen hat entschieden, unabhängig vom Inzidenzwert, ihren geplante Open-Air-Gottesdienst im Erftstadion abzusagen. Auch die Freiluftgottesdienste in Billig, Elsig, Kreuzweingarten, Frauenberg und Wißkirchen werden nicht stattfinden. Das gab am Montag Organisatorin Annette Kleinertz, Ehrenamtskoordinatorin im Sendungsraum St. Martin, Euskirchen-Bleibach/Hardt.

Lesen Sie hier eine Übersicht zu den Christmetten und Gottesdiensten im Kreis Euskirchen.

„Die völlig verständlichen Auflagen des Euskirchener Ordnungsamt haben uns keine andere Wahl gelassen“, erklärte Kleinertz. Der Freiluft-Gottesdienst im Erftstadion sei aber nur aufgeschoben und nicht aufgehoben. „Wir haben ein tolles Konzept stehen und werden die Messe nachholen. Das steht jetzt schon fest. Spätestens nächstes Jahr Weihnachten“, so Kleinertz.

Landesregierung kippt Gottesdienst-Verbot im Kreis Euskirchen

17.39 Uhr: NRW-Landesregierung kassiert Ramers' Gottesdienstverbot: Kurz nachdem die Euskirchener Kreisverwaltung am Montagnachmittag mitgeteilt hatte, dass in diesem Jahr zu Weihnachten wegen der Infektionslage keine Gottesdienste im Kreis erlaubt seien, hat sich die Landesregierung eingeschaltet - mit dem Ergebnis, dass nun doch Gottesdienste stattfinden können.

Ramers zeigte sich darüber sehr verärgert. In den zurückliegenden Monaten der Pandemie habe sich wiederkehrend gezeigt, dass der Besuch von Gottesdiensten zu einem Treiber der Infektion werden könne, hatte der Kreis zuvor das Verbot der Präsenz-Gottesdienste begründet. Welche Gottesdienste nun genau stattfinden sollen und welche ausfallen, ist noch unklar.

Kreis verbietet alle Gottesdienste im Kreis – Weitere Maßnahmen geplant

15.30 Uhr: Im Kreis Euskirchen dürfen keine Gottesdienste zu Weihnachten stattfinden - weder drinnen noch draußen. Das teilte Landrat Markus Ramers nach einer Sitzung des Corona-Krisenstabs und Absprache mit der NRW-Landesregierung soeben mit. Grund sei, dass der Inzidenzwert mit 197,3 am heutigen Montag nur noch knapp unter 200 liege, ab dem ohnehin eine lokale Verordnung in Kraft treten wird.

Die Kreisverwaltung rechnet damit, dass die 200er Marke in den nächsten Tagen überschritten wird, dann aber die Kommunikation kurz vor oder während der Feiertage kaum mehr möglich sei. In Kürze will die Verwaltung alle Regelungen, die mit diesem Schritt verbunden sind, bekanntgeben. Die Rede ist von Ausgangssperren zu bestimmten Zeiten und weiteren Einschränkungen von Kontaktmöglichkeiten. Dies gelte auch für die Silvesternacht, so Ramers.

Sonntag, 20. Dezember: Inzidenzwert liegt im Kreis Euskirchen knapp unter der 200er-Grenze

In Zusammenhang mit dem Covid-19-Virus hat es am Wochenende im Kreis Euskirchen drei weitere Todesfälle gegeben. Die Männer, 83, 86 und 60 Jahre alt, starben an und mit Corona im Krankenhaus. Insgesamt gab es bislang 66 Todesfälle wegen Covid-19 und vier, bei denen das Virus nicht die Hauptursache war sowie einen weiteren Fall, in dem der Hintergrund noch geklärt werden muss.

38 Neuinfektionen registrierte das Kreisgesundheitsamt am Sonntag, nachdem der Wert am Samstag mit 83 in die Höhe geschossen war. Am vergangenen Wochenende waren es 52 Neuinfektionen am Samstag und 48 am Sonntag. Die Zahl der Corona-Fälle stieg insgesamt auf 3423, 2862 sind inzwischen genesen. 490 Menschen sind aktuell noch corona-positiv. Die Zahl hatte am Freitag bei 450 und am Samstag bei 457 gelegen. 1880 Menschen befanden sich am Sonntag in Quarantäne. Am Samstag waren es 1717 und am Freitag 1872.

Die meisten Infizierten meldete mit 142 die Stadt Euskirchen. „Nach dem starken Anstieg am Samstag hatten wir schon befürchtet, dass wir am Sonntag die 200er-Grenze überschreiten“, sagte Sven Gnädig von der Kreispressestelle auf Anfrage. Der Inzidenzwert, also die Zahl der neu bestätigten Covid-19-Fälle in den vergangenen sieben Tagen je 100 000 Einwohner, stieg am Samstag auf 198,8. Am Sonntag ging er leicht auf 193,7 zurück. Am Freitag betrug er 185,4. „Der Krisenstab wird am heutigen Montag zusammenkommen und über die aktuelle Situation beraten“, so Gnädig.

Freitag, 18. Dezember: Gottesdienste im Freien auch abgesagt

Gottesdienste unter freiem Himmel hatten die evangelischen Kirchengemeinden in Schleiden auf dem Driesch, im Kommerner Mühlenpark, in Antweiler und in Euskirchen auf dem SVE-Parkplatz geplant und entsprechende Schutz- und Hygienekonzepte erstellt. Alleine für die beiden Gottesdienste im Mühlenpark lagen nach Angaben der Roggendorfer Pfarrerin Susanne Salentin 260 Anmeldungen vor, für den ersten auf dem Driesch laut Pfarrer Christoph Ude rund 100 bis 120.

Doch daraus wird nichts. Am Donnerstagabend tagten die Presbyterien und kamen zu dem gleichen Schluss: Die Gottesdienste werden abgesagt. Die Euskirchener und Zülpicher Gemeinde verzichten während der Dauer des harten Lockdowns – mindestens bis 10. Januar – auf sämtliche Präsenzgottesdienste. Für die Trinitatis-Gemeinde Schleidener Tal geht Ude davon aus, dass sie womöglich den ganzen Januar ausgesetzt sein werden.

Man stelle sich mit der Entscheidung, so der Euskirchener Pfarrer Gregor Weichsel, auch an die Seite von Gastronomen, Kulturschaffenden oder Einzelhändlern, die vergleichbare Hygienekonzepte haben: „Wir verzichten auf unser Privileg.“ In allen Gemeinden werden Gottesdienste als Streaming-Angebote übertragen. Die Informationen über die einzelnen Christmetten und Gottesdienste sind in unserem Überblick zu finden.

Donnerstag, 17. Dezember: Inzidenz steigt weiter an

14.59 Uhr: Im Kreis Euskirchen ist die Gesamtzahl der registrierten Coronavirusinfektionen binnen 24 Stunden um 68 auf 3240 gestiegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 176,7 (Mittwoch: 172,6) Fälle pro 100.000 Einwohner. Von Mittwoch auf Donnerstag gibt es im Kreisgebiet ein weiteres Covid-19-Todesopfer zu beklagen. Die Gesamtzahl der Pandemietoten im Kreisgebiet stieg damit auf 67. Bei der Toten handelt es sich nach Angaben des Kreisgesundheitsamtes um eine 88 Jahre alte Frau.

Die Zahl der aktuell infizierten Menschen im Kreis hat in allen kreisangehörigen Kommunen zugenommen. Sie stieg kreisweit um 68 auf nun 3240 registrierte Infektionen seit Beginn der Pandemie.

Dienstag, 15. Dezember: Zahl der Corona-Todesfälle

im Kreis steigt auf 65

Zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona meldete die Euskirchener Kreisverwaltung am Dienstag: Ein 82-jähriger Mann und eine 69-jährige Frau seien im Krankenhaus gestorben. Damit stieg die Zahl im Kreis Euskirchen seit Beginn der Pandemie auf 65.

Seit Montag wurden 14 (von Sonntag auf Montag 9) Neuinfektionen festgestellt, die Inzidenz sank von 158,7 am Montag auf 152,5 am Dienstag. 1810 (1847) Menschen waren am Dienstag in Quarantäne. Seit dem Beginn der Pandemie sind 3070 Personen positiv getestet worden.

Bestätigt coronapositiv waren am Dienstag 326 Menschen im Kreis, das waren 30 weniger als am Tag zuvor. In keiner Kommune gab er mehr akute Fälle als am Montag, die stärksten Rückgänge wurden in Euskirchen um 15 auf 118 und in Schleiden um 6 auf 46 registriert.

Montag, 14. Dezember: Inzidenz liegt jetzt bei 158,7

Die Gesamtzahl der Coronavirus-Infektionen im Kreis Euskirchen ist weiter gestiegen – von 3046 am Sonntag auf 3056 am Montag. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei 158,7 Fällen je 100.000 Einwohnern. Sie stieg damit von Sonntag (156,1) nur leicht um 2,6 Fälle an.

In den vergangenen 24 Stunden kam kein weiterer Todesfall hinzu. Am Samstag starben jedoch zwei Menschen im Kreis an der Lungenkrankheit Covid-19, so dass die Gesamtzahl der Todesfälle nun 63 im Kreisgebiet beträgt.

Die Zahl der aktuell Infizierten im Kreis Euskirchen ist hingegen von Sonntag auf Montag um 40 auf nun 356 relativ deutlich gesunken.

Freitag, 11. Dezember: 23 Todesopfer in 14 Tagen im Kreis Euskirchen

61 Menschen sind seit Beginn der Pandemie im Kreis Euskirchen in Zusammenhang mit Corona gestorben. Vier neue Fälle meldete die Kreisverwaltung am Freitag. Es handele sich um eine 79-jährige Frau sowie drei Männer im Alter von 81, 83 und 93 Jahren.

Allein seit dem 27. November sind somit 23 Todesfälle zu verzeichnen. 54 Neuinfektionen wurden am Freitag festgestellt, am Tag zuvor waren es 60, eine Woche zuvor 42. Der Inzidenzwert stieg von 139,6 am Donnerstag auf 141,2 am Freitag. Zudem gab es am Freitag sechs akute Fälle mehr als am Vortag – nämlich 357.

Mittwoch, 9. Dezember: Virus breitet sich trotz schärferer Maßnahmen aus – 322 Infektionen im Kreis

Allen Maßnahmen zum Trotz: Das Coronavirus verbreitet sich in nicht nachlassendem Tempo im Kreis weiter: 63 bestätigte Neuinfektionen in 24 Stunden meldete das Gesundheitsamt am Mittwoch. Das waren 37 mehr als am Dienstag, 59 mehr als am Montag und 10 mehr als am Mittwoch der vorausgegangenen Woche.

Auch die Zahl der aktiven Infektionen, die dem Kreis bekannt sind, ist von Dienstag auf Mittwoch wieder gestiegen: um 37 auf 322. Vor allem in Euskirchen (117/plus 20), Zülpich (31/plus 12) und Schleiden (29/plus 5) sind die Zahlen der akuten Fälle gestiegen. Kreisweit lag die Inzidenz am Mittwoch bei 140,7 (135,5). Auch in den Nachbarkreisen ist keine Entspannung in Sicht.

Montag, 7. Dezember: Vier neue Todesfälle

Die Inzidenzzahl ist auf 136 gesunken. Am Vortag war sie auf 153 angestiegen. Aktuell sind 290 Personen im Kreis Euskirchen mit dem Coronavirus infiziert.

Der Kreis meldete am Montag vier weitere Todesfälle. Insgesamt sind seit Ausbruch der Pandemie 53 Menschen an Covid-19 gestorben.

Samstag, 5. Dezember: Inzidenz leicht rückläufig

Der Inzidenzwert für den Kreis Euskirchen ist leicht gesunken, wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Freitagabend mitteilte. Mit 146,1 Infizierten pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen ist der Wert etwas niedriger als noch am Donnerstag (151,5).

Laut des RKI sind aktuell 288 Menschen im Kreis an Covid-19 erkrankt. Von den seit Pandemiebeginn erkrankten 2.668 Menschen sind 2.331 wieder genesen.

Donnerstag, 3. Dezember: Acht weitere Todesfälle in zwei Tagen

Drei weitere Menschen sind im Kreis Euskirchen an Corona gestorben. Das meldete die Kreisverwaltung am Donnerstag. Ein 81-jähriger Mann und eine 65-jährige Frau starben zu Hause, ein 73-jähriger Mann im Krankenhaus.

Erst am Mittwoch hatte die Kreisverwaltung über fünf Todesfälle seit Freitag vergangener Woche informiert. Somit sind bis Donnerstag 46 Menschen im Kreis Euskirchen im Zusammenhang mit Corona gestorben.

Darüber hinaus sind laut Kreisgesundheitsamt 62 Neuinfektionen festgestellt worden. Am Mittwoch waren es 53, am Donnerstag eine Woche zuvor 60. An diesem Donnerstag waren dem Kreis 345 (288) akute Infektionen bekannt.

Diese Steigerung um 57 Fälle seit Mittwoch geht vor allem auf die Entwicklungen in Euskirchen (124/plus 22), Bad Münstereifel (67/plus 10), Weilerswist 37/plus 7) und Zülpich (43/plus 8) zurück. Die Inzidenz (neue bestätigte Corona-Fälle in den vergangenen 7 Tagen je 100 000 Einwohner) im Kreis lag am Donnerstag bei 151,5 (Vortag 150,5).

Dienstag, 1. Dezember: Inzidenz steigt minimal – wengier positive Fälle

Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis Euskirchen ist am Dienstag minimal gestiegen. Der Wert liegt nun bei 157,2, am Vortag war er bei 155,1, meldete der kreis. Aktuell positiv sind jedoch nur noch 296 Personen, am Montag waren noch 333 Infektionen bekannt. Die Zahl der Todesfälle bleibt unverändert auf 38.