Kreis Euskirchen – Die durchschnittliche Zahl der Kinder, die eine Frau im Kreis Euskirchen zur Welt bringt, betrug im Jahr 2021 1,76. Betrachtet wurden vom Statistischen Landesamt dafür Frauen zwischen 15 und 49 Jahren. Damit liegt der Kreis über dem Landesdurchschnitt von 1,6. Die Geburtenrate bei deutschen Frauen im Kreis beträgt 1,7 Kinder, die von ausländischen Frauen im Kreis liegt bei 2,3 Kindern.

Innerhalb der Kommunen im Kreis Euskirchen gibt es bezüglich der Geburtenrate teils große Unterschiede. Die höchste Geburtenrate gibt es in Dahlem mit 2,62 Kindern pro Frau – damit ist Dahlem nicht nur Spitzenreiter im Kreis, sondern im gesamten Bundesland. „Zu den Gründen kann man nur mutmaßen“, teilt Bürgermeister Jan Lembach mit.



In der Gemeindeverwaltung geht man davon aus, dass in der ehemals kleinsten Kommune in NRW viele junge Familien leben, die sich wohlfühlen und den Platz und den wirtschaftlichen Hintergrund für viele Kinder haben. Auch bei den neu zugezogenen Mitbürgern stelle man eine relativ hohe Kinderzahl fest. „Diese Tendenz ist für unsere Gemeinde erfreulich und positiv, da es vermutlich damit zusammenhängt, dass Familien in den sechs Orten unserer Gemeinde gut und gerne wohnen und leben können“, so Lembach weiter.

Die weiteren Kommunen, sortiert nach Geburtenrate: Nettersheim (2,2 Kinder pro Frau), Blankenheim (2,1), Hellenthal (1,82), Weilerswist (1,82), Mechernich (1,75), Bad Münstereifel (1,73), Schleiden (1,67), Euskirchen (1,67), Zülpich (1,66) und Kall (1,59).