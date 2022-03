Bezirksliga-Nachholspiel: Zülpichs Freistoßkünstler ebnen den Weg

SV Sötenich – VfL Sindorf 1:2 (1:1). Zum vierten Mal in Folge lagen die Gastgeber mit 1:0 in Führung, zum vierten Mal sprang kein Sieg dabei heraus. Wie schon gegen Hambach, Zülpich und Düren lief es zunächst nach Plan, als Christopher Bellstädt vorlegte (9.). Aber lange hielt der Vorsprung nicht. „Nach einer Ecke konnten wir nicht klären. Nutznießer war Patrick Bonsch, zu dem der Ball durchgesteckt wurde und der Lars Kreuser dann umkurvte“, schilderte Coach Christian Hammes die Szene aus der 21. Minute. Danach entwickelte sich eine kampfbetonte Partie, in der Bellstädt die große Chance zum 2:1 vergab: Der Schlussmann lenkte seinen Versuch kurz vor der Pause ans Aluminium. Im zweiten Durchgang gab es in Scheven nur noch einen Höhepunkt: Bei einem weiten Abschlag von Sindorfs Keeper über die Deckung zögerte Kreuser einen Moment beim Herauslaufen und Bonsch hob den Ball über ihn hinweg. „Wir haben uns tapfer gewehrt und stehen trotzdem ohne Punkte da. Jetzt gilt es, den Kopf weiter oben zu behalten“, sagte Hammes. (bra)

Sötenich: Kreuser, Wallenborn, Samardzic, N. Knebel, Schmitz (89. Golbach), Nonnen, Müller (88. Fischer), Häusler (68. J. Knebel), Feyerabend (87. Behrend), Klein, Bellstädt.