Handball-Landesliga: HSG Euskirchen springt auf Platz zwei

Die B-Junioren des TV Palmersheim haben in der Nordrheinliga ihr erstes Heimspiel verloren. Gegen den HC Düsseldorf hieß es am Ende 25:27. Der Favorit aus Düsseldorf begann schwach, nahm den Kampf aber schließlich an und entführte die Punkte aus Kuchenheim. „Wir haben in einem ausgeglichenen Duell hinten gut gearbeitet und kämpferisch alles gegeben“, sagt Trainer Khalid Khan, dessen Schützling Leo Kowalke mit einer schweren Verletzung frühzeitig ausgewechselt werden musste. (roc)