Kreisliga A: Wißkirchen mit wichtigen Punkte am Doppelspieltag

Die Kreisliga A wird nach dem 4:0 von Mittwoch gegen Stotzheim und dem 6:0 gegen Bliesheim von Bessenich dominiert. Lommersum trennte sich, ebenfalls am Mittwoch, 2:2 gegen Bliesheim. Am Sonntag schlug die Elf Schlusslicht Bürvenich/Schwerfen mit 3:1. Für Stotzheim geht eine Niederlagenwoche zu Ende: Die Mannschaft von Karsten Schreiner verlor auch am Sonntag gegen Ländchen-Sieberath, diesmal mit 3:6. Schreiner: „Eine Niederlage, die in der Höhe nicht nötig war. Wir gehen leider am Stock.“