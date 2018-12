L 194 gesperrt: Zwei Tote bei schwerem Verkehrsunfall in Euskirchen

Euskirchen -

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Euskirchen am Freitagvormittag sind zwei Männer, die in einem Porsche unterwegs waren, tödlich verletzt worden. Die L 194 ist derzeit zwischen dem Hit-Markt und der Kreuzung Kruusche Boom (Kölner Straße) auf unbestimmte Zeit gesperrt.

Auf Gegenfahrbahn geraten

Die Männer waren aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit einem Bagger von Straßen NRW zusammengestoßen. Die Männer starben noch an der Unfallstelle. (tom)