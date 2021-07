Zeugen-Video: Schlangen im Industriepark am Silberberg in Euskirchen gesichtet

Euskirchen-Großbüllesheim -

In einem Betrieb im Industriepark am Silberberg wurden am Mittwoch zwei Schlangen unbekannter Art gesichtet. Augenzeugen nahmen die Tiere im Video auf, wie Radio Euskirchen berichtete.



Das Ordnungsamt wurde aber erst am Donnerstag in Kenntnis gesetzt, eine Suche mit der Feuerwehr blieb erfolglos.



Die Stadt rät, bei Sichtung von Schlangen Abstand zu halten und das Ordnungsamt zu informieren. Erreichbar ist ein Mitarbeiter auch am Wochenende unter Tel. 01 76/19 91 42 21. (eb)