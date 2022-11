Euskirchen – Seit 14 Jahren touren die Musiker von „Jack is back“ bereits durch Deutschland, das benachbarte Ausland und die USA. Dennoch bereiteten die hohen Temperaturen der Band vor ihrem Auftritt in der Euskirchener Parkanlage Auelsburg am Mittwoch einiges Kopfzerbrechen. „Wir hatten schon befürchtet, die Bühne würde mitten in der Sonne stehen, das wäre eine echte Herausforderung geworden“, meinte Gitarrist Frank Altheide.

Diese Sorge konnte der Mitorganisator der Konzertreihe „Heimatstädtche live“, Jens Rogge, jedoch schnell aus der Welt schaffen: „Aus vielen Jahren Erfahrung mit der Zeltstadt kenne ich den Park mittlerweile sehr gut und weiß genau, wo die schattigen Plätze zu finden sind.“ Umrahmt von hohen Bäumen, lagen Bühne und Zuschauerbereich tatsächlich schon vor Konzertbeginn im Schatten und bewahrten daher sowohl Musiker als auch Publikum vor einem Sonnenbrand.

Breit gefächertes Repertoire

Trotz dieses natürlichen Sonnenschutzes gelang es dem Quartett dennoch, die gute Stimmung der Zuschauer weiter anzuheizen. Mit einer Mischung aus eigenen Titeln, die von Frank Altheide und seiner Frau Simone komponiert wurden, und einigen Coverversionen präsentierten die Musiker ihr breit gefächertes Repertoire.



Mal gefühlvoll unter die Haut gehend, mal lautstark rockig, zeigten sie zwar eine große Bandbreite verschiedener Genres, ließen jedoch in allen Stücken ihre persönliche musikalische Note erkennen. Anders als der für die Band namensgebende Protagonist Jack Sparrow aus den Kinofilmen „Fluch der Karibik“ steuerten sie dabei nicht von einem Fettnäpfchen ins nächste, sondern trafen mit Simone Altheides Stimmgewalt und der Performance ihrer Bandkollegen genau ins Schwarze. „Die Musik ist unglaublich mitreißend, und trotz der hohen Temperaturen möchte man am liebsten mittanzen“, freute sich ein Musikfan.

„Nach unserem erzwungenen Umzug vom Atrium am City-Forum hier in den Park können wir zu jedem Konzert sogar noch deutlich mehr Zuschauer begrüßen als zuvor“, berichtete Jens Rogge. An den bisherigen vier Abenden seien immer rund 100 bis 150 Gäste im Parkgelände gewesen, um bei stimmungsvoller Musik zu feiern.

Das könnte Sie auch interessieren:

Aktionstag Anzeige Kyllradtour führt Radler durch den Kreis Euskirchen bis nach Belgien

Benefizkonzert Anzeige Euskirchener Arzt lädt Musiker in die Kölner Philharmonie ein

„Unser Ziel, regionalen Bands eine Plattform zu bieten, auf der sie sich und ihre Musik präsentieren können, kommt bei Musikern und Zuschauern sehr gut an“, so Rogge weiter. Schon jetzt habe man zahlreiche Anfragen für zukünftige Auftritte erhalten, so dass sich Euskirchener Musikfans auch in den kommenden Jahren auf viele weitere Konzertabende im Grünen freuen können.