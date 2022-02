Größte Bevölkerungsumfrage: Interviewer für Zensus im Kreis Euskirchen gesucht

Kreis Euskirchen -

Im Mai wird die größte Bevölkerungsumfrage Deutschlands – der Zensus – durchgeführt. Der Kreis Euskirchen ist hierfür gut gerüstet und hat bereist Ende vergangenen Jahres seine Erhebungsstelle Zensus in Betrieb genommen. Dort sind Benedikt Hammes und Michael Milz für die Organisation und Durchführung verantwortlich.



Zensus wurde wegen Corona verschoben

Derzeit ist das Team auf der Suche nach bis zu 150 Interviewerinnen und Interviewern, die im Zeitraum von Mai bis August kurze persönliche Interviews an den Haustüren von stichprobenartig ausgewählten Adressen im Kreisgebiet führen.

„Mehr als 100 Interviewer konnten bereits gefunden werden. Für diese ehrenamtliche Tätigkeit, die auch neben einer regulären Beschäftigung ausgeübt werden kann, wird eine attraktive steuerfreie Aufwandsentschädigung gezahlt“, informiert die Kreisverwaltung. Auch verantwortungsbewusste Schüler ab 18 Jahren und Rentner können sich als Interviewer bis zum 27. Februar bewerben.



Bewerbung Bei Interesse an einer Tätigkeit als Interviewerin oder Interviewer beim Zensus 2022 im Kreis finden Interessierte alle weiteren Informationen und eine Bewerbungsmöglichkeit online: www.kreis-euskirchen.de/stellenportal.

Weitere Informationen gibt es unter www.zensus2022.de.



Ursprünglich sollte der Zensus bereits 2021 und damit zehn Jahre nach der ersten Durchführung seiner Art – dem Zensus 2011 – stattfinden. Pandemiebedingt wurde er jedoch auf 2022 verlegt. Um in Pandemiezeiten die persönliche Befragung so kurz wie möglich zu halten, soll an der Haustüre nur ein Kurzinterview geführt werden.



Im Anschluss daran sollen die Interviewer den Befragten Zugangsdaten für einen Online-Fragebogen übergeben, wo weitergehende Fragen beantwortet werden müssen. „Natürlich steht dieser Fragebogen bei Bedarf auch in Papierform zur Verfügung“, so Benedikt Hammes.



Bei der Bevölkerungsumfrage wird ermittelt, wie viele Menschen in Deutschland leben, wie sie wohnen und arbeiten. Solche Informationen sollen helfen, Entscheidungen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft zu treffen. „Daher besteht für die ausgewählten Personen auch eine Auskunftspflicht“, sagt Michael Milz. Zusätzlich werden alle Eigentümer von Wohnraum im Rahmen der „Gebäude- und Wohnungszählung“ des Zensus 2022 angeschrieben und ebenfalls nach einigen Daten befragt. Diese postalische Befragung wird jedoch zentral vom Land NRW und nicht von der örtlichen Erhebungsstelle in Euskirchen organisiert.