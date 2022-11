Hellenthal – Viel los ist derzeit auf dem Vereinsgelände der MAC Eifel-Elos an der Oleftalsperre. Nachdem am Wochenende eine kombinierte Renn- und Familienveranstaltung stattfand, wird hier am Monatsende das Finale der NRW-Meisterschaft stattfinden. Dabei wären die Hellenthaler turnusgemäß nicht an der Reihe. Doch besondere Umstände bringen die Modellautofans dazu, den Eifel-Elos Solidarität zu erweisen.

„Wir haben die Kündigung für unser Vereinsgelände erhalten“, teilte der Vereinsvorsitzende Stephan Elgas mit. Das Gelände sei verkauft worden, und die Gemeinde, die das ehemalige Tennisgelände vom Besitzer gepachtet habe, habe deshalb die Kündigung des Vertrages aussprechen müssen. Doch es gebe auch zwei positive Nachrichten. Denn zum einen laufe das Pachtverhältnis noch bis Ende 2024, was dem Verein Zeit gebe, sich neu zu orientieren. Zum anderen sei ein Ersatzgelände in Aussicht. Die Angelegenheit sei allerdings noch nicht in trockenen Tüchern, so dass er darüber noch nicht reden wolle, so Elgas.

Hohe Kosten befürchtet

„Ein neues Gelände bedeutet aber jede Menge Investitionen, die nur schwer zu stemmen sind“, so Elgas. Deshalb sei das Ziel der aktuell 48 Mitglieder, in den verbleibenden Monaten so viele Veranstaltungen wie möglich durchzuführen, um das Geld für einen Umzug und einen Neubeginn an anderer Stelle zur Seite legen zu können. „Die Szene ist solidarisch mit uns“, freute sich Elgas über den Zuspruch der Kollegen.



Es habe sogar bereits Charity-Veranstaltungen befreundeter Vereine gegeben, bei denen diese ihre Einnahmen den Kollegen aus der Eifel gespendet hätten. Auch haben die Hellenthaler das Recht der Durchführung der NRW-Meisterschaft am 27. und 28. August erhalten.

Auf dem Modellauto-Gelände in Hellenthal finden Ende August die NRW-Meisterschaften statt. Copyright: Stephan Everling

Bereits am Samstag wurde der LRP-Cup ausgefahren, eine Veranstaltung eines Herstellers von Modellautos. Am Sonntag konnten die Fahrer bei mehreren Läufen Punkte für die Deutsche Meisterschaft sammeln. „Bei so einer Gelegenheit sind dann auch sehr schnelle Fahrer hier“, freute sich Elgas.

Kinder für den Sport begeistern

Besonderes Augenmerk wurde auf die Pflege des Nachwuchses gelegt. „Kinder können einen Schnupperkurs machen“, so Elgas. Neben einem Fahrtraining erhielten sie eine Einführung in die technische Seite des Modellautosports. So konnten sie neben den Rennflitzern auch die Crawler ausprobieren, bei denen es auf die Bewältigung von Hindernissen ankommt.



Eine Hüpfburg und ein Malwettbewerb sollten dazu Augenblicke der Langeweile verhindern. Doch auch Erwachsene konnten bei der Gelegenheit einmal die Handhabung eines Modellautos testen.

Ihre ersten Fahrversuche machte so auch Lisa Theißen aus Dahlem. Unterstützt wurde sie von ihrem Vater Maik Zilligen, der bis vor fünf Jahren Mitglied der Eifel-Elos war. Nach anfänglichen Schwierigkeiten entwickelte die Elfjährige ein gutes Gefühl für die Steuerung.