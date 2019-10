Hitzewelle in Euskirchen: „Heißzeit“ könnte Preise für Christbäume nach oben treiben

Kreis Euskirchen -

Es war in 2018 ungewöhnlich heiß und trocken. Es war ein Sommer der Superlative. Monatelange Dürre und extreme Hitze, gefühlt von April bis November, sorgten in der Landwirtschaft für Schäden in Milliardenhöhe. Auf den Weihnachtsbaum-Plantagen in der Region ist noch immer viel los. Denn für viele Käufer scheint auch beim Thema Christbaum das Weihnachtsfest alle Jahre wieder überraschend zu kommen.

Doch inwieweit spüren die Verkäufer die Auswirkungen der aktuell zum Wort des Jahres gekürten „Heißzeit“. Haben die Nadelbäume gelitten? „Zum Glück nicht“, lautet die Antwort von Frank Kalinna, der seine Nordmann- und Noblistannen auf dem Gelände der Bad Münstereifeler Firma Burggraf anbietet.

Bei den Bäumchen, die wir dieses Jahr gepflanzt haben, sind 80 bis 90 Prozent kaputtgegangen

In seiner Kultur in Quiddelbach bei Nürburg wachsen die Setzlinge zu stattlichen Weihnachtsbäumen heran. Der Tipp eines Kollegen aus Dänemark habe ihn vor trockenheitsbedingten Ausfällen bewahrt, erklärt der Insuler: „Er hatte mir geraten, in diesem Jahr keine neuen Bäume zu pflanzen.“ Allerdings hat Kalinna nach eigenem Bekunden sogar einen positiven Effekt der regenfreien Hitzezeit bemerkt: „Wir hatten praktisch keine Probleme mit Pilzbefall oder Schädlingen. Die können bei der trockenen Witterung nicht so gut überleben.“

Ähnliches berichtet Markus Braun in Weidesheim. Die Bäume verkauft der Garten- und Landschaftsbauer „direkt ab Werk“ von seiner Plantage. Auf 5000 Quadratmetern können sich Kunden ihren Wunschbaum aussuchen, der dann frisch gefällt und eingenetzt wird. Im Gegensatz zum Kollegen Kalinna habe man im Euskirchener Stadtteil den Super-Sommer deutlich zu spüren bekommen. „Bei den Bäumchen, die wir dieses Jahr gepflanzt haben, sind 80 bis 90 Prozent kaputtgegangen“, sagt Braun.



Beklagt bei den Neupflanzungen einen Verlust von 80 bis 90 Prozent: Markus Braun. Bender Foto:

Die finanziellen Einbußen in fünf bis sechs Jahren, wenn die Tannen eine ordentliche Verkaufsgröße erreicht hätten, hielten sich dennoch in Grenzen, wie der Gartenbauer erklärt: „Da wir Bäume in unterschiedlichsten Stadien hier haben und außerdem so schnell wie möglich nachpflanzen, ist das nicht ganz so problematisch.“ Bei Kulturen, die erst in diesem Jahr komplett neu angelegt wurden, dürfte das Ergebnis hingegen dramatisch sein, meint Markus Braun.

Schäden bei älteren Bäumen erst im Mai erkennbar

Ausfall, ja, allerdings relativ gering – so lautet das Fazit von Alfons Steidl. In Engelgau bewirtschaftet der Inhaber eines Gewerbebetriebs für Baumfällungen- und pflege bereits seit Ende der 1980er Jahre rund 17 Hektar Fläche mit Tannen und Fichten. Etwa 25 Prozent der 20 bis 30 Zentimeter großen Setzlinge seien während des Rekord-Sommers einfach vertrocknet. „Bei den Bäumen im zweiten oder dritten Standjahr ist das in der Regel kein Problem“, sagt der Fachmann. Steidl weiter: „Beim älteren Bestand werden wir die endgültigen Schäden erst im kommenden Mai sehen können.“ Dann nämlich würden die Nadelgehölze neu austreiben – oder auch nicht.

Eine Besonderheit hat der Engelgauer beim Schlagen der Tannen bemerkt: „Die Bäume sind leichter als sonst.“ Ob das an einer geringeren Menge an eingelagertem Wasser oder am fehlenden Harz liege, könne er nur mutmaßen. An Optik und Preis seiner Weihnachtsbäume, die er ebenfalls an Wiederverkäufer liefert, ändere sich durch Hitze und Dürre nichts, betont Steidl: „Wenn die Großanbaugebiete, etwa im Sauerland, beträchtliche Ausfälle hatten, kann es in ein paar Jahren zur Baumknappheit kommen.“ Dann müssten Kunden mit einer Preissteigerung rechnen, sagt der Experte.