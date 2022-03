Notunterkünfte mit Ausblick: Kaller Bauhof hat erste Tiny-Häuser aufgestellt

Kall -

Die ersten vier stehen bereits, die anderen sechs sollen am morgigen Donnerstag angeliefert werden: Vier Tiny-Häuser haben Mitarbeiter des Kaller Bauhofs am Dienstagvormittag auf dem Grillplatz „Auf dem Fels“ aufgestellt. Darin werden Flutopfer einziehen, deren Häuser oder Wohnungen nach der Katastrophe noch nicht bewohnbar sind. Die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland unterstützt die Gemeinde beim Kauf und dem Aufstellen der Unterkünfte mit bis zu einer Million Euro aus Spendengeldern des Hilfsbündnisses „Aktion Deutschland hilft“.

Auf der Zufahrt zum Grillplatz war Vorsicht geboten. Wolfgang Kirfel Foto: