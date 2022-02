Bei der Hilfsgruppe Eifel ist man bestürzt über den Einmarsch des russischen Militärs in die Ukraine. „Wenn man die Nachrichten sieht, kann einem flau werden“, sagt Vorsitzender Willi Greuel.



2003 und 2004 hat die Hilfsgruppe in der Ukraine einige Projekte realisiert. Im Gegenzug haben Ärzte einer Klinik in Truskawetz kranken Kindern aus der Eifel geholfen. Dr. Wolodymyr Koziavkin etwa hat dort zwei Kinder aus der Gemeinde Nettersheim mit frühkindlichen Gehirnschäden erfolgreich behandelt. In der Folgezeit schickte die Hilfsgruppe weitere Kinder zu dem Neurologen, der Chefarzt und Direktor des Reha-Zentrums „Elita“ in Lviv war und später das Reha-Zentrum in Truskawetz gründete. Über ihn haben Mitglieder der Hilfsgruppe von unhaltbaren Zuständen in der Kinderklinik des Tschernobyl-Hospitals in Lviv erfahren.



Willi Greuel und seine Mitstreiter schauten sich diese Klinik an und entschieden schnell, ein ursprünglich geplantes Projekt fallen zu lassen und sich stattdessen der maroden Kinderstation des Hospitals in Lviv zu widmen. Rund 200000 Euro investierte die Hilfsgruppe für die Kompletterneuerung. „Wir wollten ein Zeichen setzen“, sagt Greuel dazu. Auch wenn die Hilfsgruppe heute keine Kontakte mehr dorthin hat, hofft man nun, dass diese Hilfe nicht umsonst war und das Land nicht in Kriegswirren versinkt. (rha/sü)