Maßnahmen sorgten für Kopfschütteln: Kreis Euskirchen ist in der Corona-Dauerkrise

Die Lage in den Krankenhäusern ist angespannt.

Die Pooltests in Kitas und due Impfstelle auf der Kippe.

Zu Beginn der Pandemie kamen die Visiere aus dem 3D-Drucker.

Kreis Euskirchen -

Etwas mehr als zwei Jahre ist es nun her, dass der erste Corona-Fall im Kreis Euskirchen bekannt wurde. Seit dem 5. März 2020 sind 736 Tage vergangen. 736 Tage, in denen sich nach Angaben des Kreises 36 842 Menschen nachweislich mit dem Virus infiziert haben und 286 an oder mit Covid-19 gestorben sind. Es wurden 59 Corona-Schutzverordnungen des Landes umgesetzt und laut Kreisverwaltung bisher 866 673 Tests in Bürgerteststationen durchgeführt – Tendenz steigend.