Beifahrerin schwerstverletzt: Auto prallt bei Mechernich-Vussem gegen Hauswand

Mechernich-Vussem -

Die Unfallstelle glich einem Trümmerfeld. Der Motor des VW Phaeton war beim Aufprall herausgerissen worden. Die Spuren des schweren Alleinunfalls in Vussem verteilten sich auf etwa 200 Meter. Zwei Menschen wurden nach Angaben der Polizei schwer verletzt.



Nach Einschätzung der Polizei ist das Haus nicht einsturzgefährdet. Tom Steinicke Foto:

Ein 24-jähriger Autofahrer war am Donnerstag gegen 22.35 Uhr aus Breitenbenden kommend in Richtung Eiserfey unterwegs. Nach Angaben eines Polizeibeamten an der Einsatzstelle überfuhr der Mann aus dem Mechernicher Stadtgebiet zunächst eine Mauer vor einem Einfamilienhaus und prallte dann mit voller Wucht in die Fassade des Gebäudes am Ortseingang von Vussem. Der Einschlag im Bereich der Beifahrerseite war so stark, dass das Mauerwerk freigelegt wurde.



Die Grundmauer wurde durch den Aufprall freigelegt. Tom Steinicke Foto:

Etwa 180 Meter nach dem Aufprall kam der VW Phaeton zum Stehen. „Der Fahrer war alkoholisiert und mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs“, sagte ein Polizist vor Ort. Wie der Beamte mitteilte, schleuderte das Auto zunächst über die Fahrbahn und kollidierte dann noch mit einer Laterne und zwei Werbetafeln.



Der Motor wurde bei dem Unfall herausgerissen. Tom Steinicke Foto:

Bei dem Unfall wurde die 38 Jahre alte Beifahrerin, die ebenfalls aus dem Mechernicher Stadtgebiet stammt, schwerstverletzt. Sie musste von der Feuerwehr aus dem völlig demolierten Auto mit schwerem Gerät befreit werden.



Die Beifahrerin musste von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden. Tom Steinicke Foto:

Wie Einsatzleiter Claus Möseler mitteilte, musste die 38-Jährige nicht mit einer Sofortrettung, also so schnell wie möglich, herausgeholt werden. „Wir haben sie nach Absprache mit dem Rettungsdienst patientengerecht befreit“, so Möseler. Insgesamt waren knapp 40 Feuerwehrleute der Löschgruppen Vussem und Mechernich im Einsatz.



Junge Frau leistet Erste Hilfe

Wie der Polizeibeamte an der Unfallstelle berichtete, leistete eine junge Frau, die an der Trierer Straße wohnt Erste Hilfe. Sie war durch die Kollision mit dem Haus auf den Unfall aufmerksam geworden war. Der Fahrer befreite sich laut Feuerwehr selbstständig aus dem VW. Aus Sicht der Feuerwehr und Polizei ist das Haus nicht einsturzgefährdet.



Sowohl der 24 Jahre alte Fahrer als auch seine schwerstverletzte Beifahrerin wurden mit dem Rettungswagen ins Mechernicher Kreiskrankenhaus gefahren.