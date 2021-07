Mechernich: Zwei Motorradfahrer verunglücken in kurzer Zeit an gleicher Stelle

Mechernich -

In Mechernich auf der K 24 kollidierten innerhalb von 24 Stunden an der gleichen Stelle zwei Motorradfahrer mit Fahrzeugen – beide wurden dabei schwer verletzt.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, befuhr am Samstag gegen 11.50 Uhr ein 42-jähriger Mann aus Mechernich mit einem Kleinbus die L11 aus Satzvey kommend in Richtung Antweiler. An der Kreuzung zur K24 wollte er nach links in Richtung Euskirchen abbiegen und übersah dabei einen entgegenkommenden Motorradfahrer.

Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß, wobei der 30-jährige Motorradfahrer aus Bad Münstereifel schwer verletzt wurde. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus in Euskirchen. Die Beifahrerin des Autofahrers wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Ähnlicher Unfallhergang am Tag zuvor

Keine 24 Stunden zuvor, am Freitag gegen 12.20 Uhr ereignete sich nach Angaben der Polizei an der gleichen Stelle ebenfalls ein Verkehrsunfall mit nahezu identischem Unfallhergang. Eine 22-jährige Frau aus Schleiden bog mit ihrem Auto ebenfalls nach links in die K24 ab und übersah dabei einen entgegenkommenden 54-jährigen Motorradfahrer aus Köln. Nach notärztlicher Erstversorgung brachten die Rettungskräfte den Motorradfahrer ebenfalls ins Krankenhaus in Euskirchen. Die Autofahrerin blieb unverletzt.