Nach Bränden im Sturmius-Gymnasium: Die ersten Pläne fürs neue „Schul-Quartier“ sind da

Schleiden -

Es geht um die Schule. Es geht um eine Bürgerhalle. Es geht um eine Bibliothek. Es geht um einen Platz. Es geht um viel Geld, das voraussichtlich gar nicht übermäßig auf dem Stadtsäckel lastet.



Nachdem durch die Brände im Johannes-Sturmius-Gymnasium ein Millionenschaden verursacht wurde, schreitet das Projekt Wiederaufbau mit großen Schritten voran. Nur eine Woche nach dem Brand hat der Stadtrat durch den Etatbeschluss die ersten Weichen gestellt.



Das Ausmaß der Zerstörung durch den Brand Mitte November wird aus der Vogelperspektive besonders deutlich. N.N. Privat Foto:

Mit Hochdruck sind in der Folge in den Büros Holdenried in Heimbach und 3plus Freiraumplaner in Aachen Ideen ausgetüftelt und erste Entwurfspläne gezeichnet worden. Die haben Peter Holdenried und Prof. Norbert Kloeters im Stadtrat vorgestellt, die Politiker haben sie als eine Art zweiten Startschuss einstimmig beschlossen.

Die Schule

Herkömmliche Klassenräume mit Bankreihen sind nicht zeitgemäß. Der digitale Unterricht hat in den Schulen längst Einzug gehalten. Um dafür entsprechende Räume zu gestalten, heißen die Schlagworte offene Lernbereiche und dezentraler Unterricht.



Stimmen Eine große Debatte über die Entwürfe entwickelte sich nicht. Dafür ist es ohnehin zu früh, da es nun in erster Linie darum ging, tragfähige Entwürfe abzusegnen, um den entsprechenden Förderantrag stellen zu können. Voll des Lobes waren alle Fraktionen für das spontane Engagement und die in der Kürze der Zeit vorgelegten Pläne. Jochen Kupp (CDU): „Das sieht wirklich klasse aus.“ Für die Platzplanung sei es gut gewesen, dass sich ihr das Aachener Büro angenommen habe und mit dem Blick eines Außenstehenden darangehe: „Wir sind da wohl zu betriebsblind.“ Wolfgang Heller (SPD): „Das wirkt als echter Zugewinn.“ Die Pläne seien würdig und tragfähig für die Förderanträge. Und: „Fürs Eingemachte ist dies noch nicht der Zeitpunkt.“ Rolf Hörnchen (FDP): „Ich freue mich darauf.“ Er legt wert auf die Feststellung, dass andere Projekte in der Stadt nicht darunter leiden: „Es ist bemerkenswert, diese Herkulesaufgabe zu bewältigen und anderes nicht zu vernachlässigen.“ Klaus Ranglack (UWV): „Note eins für alle Beteiligten. Und nicht setzen, sondern weitermachen.“ Petra Freche (Grüne): „Chapeau! Ich finde, das wird schick.“ Und mit Blick auf die Schüler und Lehrer des JSG im Zuschauerraum: „Ich hoffe, es gefällt euch auch.“ (rha)

Ideen, dies umzusetzen, hat eine Gruppe des Gymnasiums um Schulleiter Georg Jöbkes bereits entwickelt. Eine Besonderheit – auch um Förderungen zu generieren – ist in Schleiden die multifunktionale Nutzung: Für Fachhoch-, Volkshoch- oder Musikschule werden die Räume genauso verfügbar sein wie für entsprechende Veranstaltungen. Das gilt auch für die angedachte „Freiraum-Klasse“ auf dem Dach. „Wie eine Art Cabrio“ hat man sich das laut Beigeordnetem Marcel Wolter vorzustellen. Wie genau der Windergarten, der sich öffnen lässt, aussehen soll, werden die konkreteren Pläne, die in etwa einem Monat vorliegen sollen, zeigen.

Die Bürgerhalle

Gedreht und verbreitert haben die Architekten die Aula – die auch keine Aula, sondern eine Bürgerhalle wird. Die Bühne wird auf der anderen Seite als bisher installiert. So wird im Bereich der Ecke an der Blumenthaler Straße eine wichtige Vorgabe umgesetzt: Alles muss barrierefrei erreichbar sein. Dafür wird dort ein Aufzug gebaut. Verschwinden wird der bisherige geneigte Boden mit dem Höhenunterschied von 35 Zentimetern. Damit eine laut Holdenried „repräsentative“ Fläche entsteht, plant er eine Überkragung: Die Bürgerhalle wird auf jeder Seite 2,50 Meter über das bestehende Gebäude hinausragen.

Die Stadtbibliothek

Die seit Jahrzehnten bekannte Optik der Schule mit dem Satteldach wird sich deutlich verändern. Holdenried und sein Team haben ein Flachdach-Konzept entwickelt. Augenfällig wird dies am langgezogenen Bereich an der Blumenthaler Straße. Hier soll über weite Teile ein zweites Obergeschoss für die Stadtbibliothek entstehen – samt Ecken zum Klönen mit Blick aufs Schloss. Durch das neue Geschoss wird ein zweiter Rettungsweg erforderlich. Nach Holdenrieds Vorstellung wird diese Treppe kein eingehauster Bereich, sondern integriert. „Groß, freiflächig und lichtdurchflutet“, beschreibt er das Gesamtkonzept.

Der Platz vor dem Haupteingang wird ebenfalls umgestaltet und soll künftig auch zum Verweilen einladen. Everling Foto:

Der Platz

„Heterogen“ ist die wohl freundliche Bezeichnung von Norbert Kloeters für den Platz vor dem Haupteingang der Schule: „Es ist der Versuch, auf einem kleinen Platz mit vielen Materialien viel unterzubringen.“ Nachdem sich die Crew von 3plus Freiraumplan in Schleiden umgesehen hat, hat sie für die Ideenskizze den Platz deutlich entrümpelt. Für den schmalen, durch Olef und Brücke begrenzten Zugang stellt Kloeters sich einen „Dreieckszwickel“ vor, mit dem ein Stückchen Olef „überdeckelt“ und so Platz für einen ansprechenden Zugang geschaffen wird.



Die Rampe für den barrierefreien Zugang ist wichtig, durch das Gitter über dem Lichtschacht gleich daneben ist dies aber kein Schmuckstück. Eine Lösung könnte eine „Wandscheibe“ sein – Kloeters stellt sich das als lange Bank mit sehr hoher Rückenlehne vor. Diese, die großzügig umgebaute Treppe und eine Rundbank um einen Solitärbaum können für Schüler und Besucher Sitzplätze bieten. Im Sommer bieten die in den Fluss reichenden Oleftreppen bereits schöne Plätze. Davon ist Kloeters so angetan, dass er sich am Gymnasium gleich eine weitere vorstellen kann. Und der Zugang zum Driesch könnte durch ein kleines Plätzchen ebenfalls gewinnen, so dass insgesamt ein freier, offener Bereich entsteht.

Die Finanzierung

3,9 Millionen Euro sind im Haushalt für das Wiederaufbauprojekt eingestellt. Nach aktuellen Auskünften, die Wolter von Bezirksregierung und Landesministerium erhalten hat, können 90 Prozent der Maßnahme gefördert werden, so dass für die Stadt zehn Prozent der Kosten bleiben. Je nach dem, wie die Leistung der Versicherung ausfällt, kann sich der städtische Anteil reduzieren.



Den Förderantrag nach dem Programm „Soziale Integration im Quartier“ muss die Stadt bis zum 28. Februar 2019 stellen. Maxime laut Wolter ist, dass Mehrwert für viele entsteht. Da in diesem Bereich Schule, Bibliothek, Bürgerhalle und Sturmiuspark ein Quartier im Zentrum bilden, kommt das Programm mit der enorm hohen Förderquote überhaupt infrage. Sei beispielsweise die Realschule betroffen gewesen, könnte es nicht greifen.