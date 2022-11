Sonntag, 6. November: Hohl auf der Überholspur – Hobie-16-Duo Hauschke/Reinhard gewinnt Martinspokal

Ergebnisdienst: Fußball: Bezirksliga: TuS Mechernich - SV Sötenich 1:1. SV Welldorf-Güsten - TuS Zülpich 2:0, SV Nierfeld - SC Elsdorf 1:4, SV Bessenich - VfL Sindorf 1:4. Frauen-Landesliga: Vorwärts Spoho Köln III - SG Oleftal 3:0; Frauen-Bezirksliga: DJK Südwest Köln II - SG Erfthöhen 3:0, TB-SV Füssenich-Geich - SV Merken 3:1.

Handball: Oberliga: HBD Löwen Oberberg - TV Palmersheim 29:35; Landesliga: TVE Bad Münstereifel - HSG Euskirchen 20:27 (ein ausführlicher Bericht erscheint am Montag oder Dienstag); Frauen-Verbandsliga: HSV Troisdorf - HSG Euskirchen 17:19.

Basketball: Oberliga: DJK Bad Münstereifel - TuS Zülpich 83:50; Bezirksliga: DJK Bad Münstereifel II - TuS Zülpich II 51:59.

Tischtennis: Frauen-Verbandsliga TG Friesen Klafeld-Geisweid - TTV Euskirchen 8:2.

Segeln: Die Hobie-16-Fahrer des Zülpicher Ruder- und Segelclubs feierten beim Martinspokal des Segelklubs Bayer Uerdingen einen erfolgreichen Saisonabschluss. Sechs Zülpicher Boote gingen in Krefeld an den Start. Die ersten beiden Plätze belegten zwei Katamarane aus Zülpich: Siegreich war das Duo André Hauschke/Nadja Reinhard, das drei Regatten gewann, vor Markus Holbach/Vincent Hafermann (ein Sieg). Weitere RSCZ-Starter waren Mirko Brosch/Birgit von Hansen (Platz sechs), Nicolas Buß/Philippa Bonn (Platz zwölf) sowie Olaf und Martin Radile (Platz 13).

Fußball: Fünfter Sieg im fünften Pflichtspiel für Helge Hohl bei Alemannia Aachen. Der Arloffer gewann mit den "Kartoffelkäfern" gegen den SV Rödinghausen mit 3:1 und belegt nun den zweiten Tabellenplatz.

Mittwoch, 2. November: Nachholspiel in der Bezirksliga – Handballpokalspiel terminiert

Fußball: Die TuS Mechernich hat in einem Nachholspiel der Bezirksliga beim Aufsteiger SC Elsdorf mit 0:5 (0:1) verloren. Dabei hatte Mechernich auch Pech mit Lattentreffern: Kevin Mießeler beim Stand von 0:1 (38.) und Johannes Simons in der 64, Minute (da lag Elsdorf schon 4:0 vorne) trafen nur Aluminium. Während Elsdorf auf Platz 3 liegt, bleibt Mechernich mit nur sechs Punkten Drittletzter. Am Sonntag kommt es zum wichtigen kreisinternen Kellerduell gegen den SV Sötenich.

Das für heute angesetzte Kreisliga-A-Nachholspiel des TSV Schönau gegen den SV Frauenberg wurde kurzfristig erneut abgesagt. Die Flutlichtanlage auf dem Sportplatz in Effelsberg ist defekt. Das Spiel soll nun am Samstag, 19. November, 14.30 Uhr, in Frauenberg stattfinden.

Spielverschiebung beim Topspiel der Kreisliga B2. Anstatt wie ursprünglich geplant am Sonntag um 15 Uhr empfängt Tabellenführer SG Marmagen-Nettersheim den bislang ungeschlagenen Zweiten, die SG Mutscheid/Effelsberg/Houverath, bereits am Freitag um 20 Uhr. Dafür wurde das Heimrecht im eigetlich stattfindenen Spiel der zweiten Mannschaft von Marmagen gegen Dahlem-Schmidtheim III getauscht.

Handball: Das letzte Spiel des Kreispokal-Achtelfinals ist terminiert. Die HSG Euskirchen empfängt die SG Ollheim-Straßfeld an diesem Freitag um 20.15 Uhr in der Peter-Weber-Halle in Kuchenheim - nur zwei Tage vor dem Landesliga-Derby gegen den TVE Bad Münstereifel. Im kreisinternen Duell unterlag der VfB Schleiden zu Hause dem TuS Zülpich mit 26:39. Der TV Palmersheim hat in dieser Runde ein Freilos.

Dienstag, 1. November: Karsten Schreiner beurlaubt

Fußball: Karsten Schreiner ist nicht mehr Trainer beim A-Kreisligisten SW Stotzheim. Wie Schreiner mitteilte, sei er am Dienstagabend beurlaubt worden. "Für mich als Stotzheimer ist das natürlich eine harte Sache", so Schreiner: "Man kann mich nicht dafür verantwortlich machen, dass ich mit Spielern arbeiten muss, die vielleicht nicht die Klasse für die A-Liga haben." Der Rauswurf sei für ihn überraschend gekommen. Einer müsse immer schuld sein. "Leider ist das immer der Trainer", so Schreiner. Die Schwarz-Weißen belegen den zwölften Tabellenplatz und befinden sich in Abstiegsgefahr.

Montag, 31. Oktober: TC Flamersheim schafft Aufstieg



Tennis: Die Herren des TC Flamersheim sind in die 1. Bezirksliga aufgestiegen. Das Team schaffte den Aufstieg ohne Punktverlust. Umso bemerkenswerter: Der TC musste unter anderem den plötzlichen Tod ihres Mannschaftsführers wegstecken. Zur Aufstiegsmannschaft gehören: Robert Walendy, Thomas Hentschel, Wolfgang Petrek, Alex Graune, Martin Vollberg, Stefan Rettinger, Wolfgang Tilling, Ralph Baum, Marco Masucci, Chris Papendick und Marco Frohn.

Sonntag, 30. Oktober: Zahlreiche Premieren im Kreisliga-Fußball – Spielabbruch in Stotzheim



Fußball: In den Kreisligen im Fußball gab es an diesem Spieltag einige Premieren. In der Kreisliga A verliert der Tabellenführer SC Wißkirchen sein erstes Saisonspiel. Nach der 1:2-Niederlage beim SSV Lommersum rutscht das Team von Kevin Greuel auf Platz zwei hinter die JSG Erft 01 ab. Der DJK Dreiborn ist zu Hause der erste Sieg gelungen: 1:0 gegen den SV Frauenberg.

In der Kreisliga C2 straucheln gleich beide Teams an der Spitze: Ülpenich-Nemmenich-Elsig verliert 1:2 bei der SG Billig/Veytal II, Blessem IV mit 1:3 der SG Keldenich-Scheven. Für beide waren es die ersten "Nuller" in dieser Saison. Dafür holt Bürvenich/Schwerfen II mit einem 2:0 gegen Kommern den ersten Saisonsieg.

Die Partie Stotzheim II gegen Bessenich II ist beim Stande von 2:1 für Stotzheim kurz vor dem Ende abgebrochen worden. Grund ist eine Schlägerei.

Freitag, 28. Oktober: Mittelrheinpokal der Frauen und Männer wurde ausgelost

Fußball: Die erste Runde des Ford-Pokals der Frauen und die zweite Runde des Bitburger-Pokals der Herren (bei beiden Wettbewerben handelt es sich um den Mittelrheinpokal) wurden am Freitagabend ausgelost. Die Frauen des TB-SV Füssenich-Geich, aktuell ungeschlagen in der Bezirksliga, empfangen am Samstag, 19. November, den SC West. Der Kölner Klub ist momentan Tabellenzweiter in der Mittelrheinliga.

Bei den Männern hat es keine Mannschaft in die zweite Runde geschafft. Das große "Hätte Wäre Wenn" hätte dem TuS Zülpich den SV Eintracht Hohekeppel und dem SV Frauenberg die DJK FV Haaren beschert. Außerdem kommt es zum Duell der Bezwinger von Bessenich und Erftstadt-Lechenich: Freialdenhoven spielt gegen den 1. FC Düren.

Donnerstag, 27. Oktober: Zülpich scheitert in der ersten Runde des FVM-Pokals

Fußball: Drei Sekunden haben dem SV Bessenich gefehlt. Der Bezirksligist führte bis in die Nachspielzeit 3:2 gegen den Tabellenführer der Mittelrheinliga. Dann glich Freialdenhoven mit der allerletzten Szene aus. In der Verlängerung fehlte das Glück (Bessenich verschoss beim Stand von 3:4 einen Elfer) und die Kraft. Am Ende hieß es 3:5.



Der TuS Zülpich ist ebenfalls in der ersten Runde des FVM-Pokals ausgeschieden. Der Bezirksligist unterlagt Neunkirchen-Seelscheid (Landesliga) mit 0:2 (0:0).

Mittwoch, 26 Oktober: Favorit lässt Weilerswist keine Chance, Zülpich mit Heimspiel – Finn Kuhlmann erfolgreich

Fußball: Die B-Junioren der JSG Erft haben das Pokalfinale gewonnen. Nach 80 Minuten stand es 7:0 für JSG gegen den SSV Weilerswist.

Die Senioren des TuS Zülpich haben in der ersten Runde des FVM-Pokals um 20 Uhr Neunkirchen-Seelscheid zu Gast.

Der SV Frauenberg ist auf dramatische Weise ausgeschieden. Im FVM-Pokal unterlag der Kreisligist dem BW Köln mit 2:5 nach Verlängerung. Bis In die Nachspielzeit führte der SV mit 2:1.

Badminton: Bei den Westdeutschen Meisterschaften der Altersklassen U13 bis U19 in Mülheim an der Ruhr waren auch Sportler des TV Kall erfolgreich. In der Altersklasse U19 schaffte es das Doppel Lina Heinen/Faye Wollenweber bis ins Viertelfinale. Finn Kuhlmann erreichte im Doppel ebenfalls das Viertelfinale, im Einzel sogar das Halbfinale. Weitere Teilnehmer gab es in der U15: Dort trat Emil Berg mit Matthis Kuhlmann im Doppel an. Kuhlmann bildete auch ein Mixed-Doppel mit Nicole Bauer, die wiederum mit Johanna Pütz auch im Doppel spielte. Beide, Bauer und Pütz, traten außerdem im Einzel an.

Dienstag, 25. Oktober: FVM überträgt Auslosung auf Verbandshomepage

Fußball: Am Freitag, 28. Oktober, überträgt der Fußball-Verband Mittelrhein ab 19 Uhr die Auslosung der zweiten Runde im Bitburger-Pokal und der ersten Runde des Ford-Pokals der Frauen live. Patrik Zielezny, stellvertretender Vorsitzender des Verbandsspielausschusses, leitet die Ziehung der acht Partien im Bitburger-Pokal. Im FVM-Pokal der Frauen ist Emilie Schmidt als Pokalspielleiterin und Vorsitzende des Verbandsausschusses für Frauenfußball für die Ziehung verantwortlich. Gespielt wird am 19. November. Ausgenommen hiervon sind die Spiele der Herren-Regionalligisten, da diese an besagtem Wochenende einen regulären Meisterschaftsspieltag zu absolvieren haben, weshalb die Spiele mit Beteiligung des S.C. Fortuna Köln, des TSV Alemannia Aachen und des 1. FC Düren am Mittwoch, 23. November, stattfinden werden.

Sonntag, 23. Oktober: ETSC-Turnerinnen steigen auf



Fußball: Die Partie des SV Frauenberg beim TSV Schönau ist abgesagt worden. Das Kreisliga-A-Spiel ist auf Mittwoch, 2. November, verlegt. Auch die Partie in der Kreisliga C zwischen Feytal und Mutscheid II ist bereits abgesagt.

Turnen: Die Turerninnen des Euskirchener TSC sind gleich mit zwei Mannschaften in die Landesliga auf. Die Kreisstädterinnen setzten sich bei der Quali in Monschau gegen fünf weitere Teams durch.

Samstag, 22. Oktober: Laura Sieger mit starker Leistung

Fußball: Traumeinstand für Intirimstrainer Helge Hohl aus Arloff. Im zweiten Spiel als Coach beim Regionalligisten Alemannia Aachen gab es den zweiten Sieg. Aachen besiegte Köln II mit 3:1. Bei der Reserve des 1. FC Köln stand der Kleinbüllesheimer Jonas Urbig im Tor.

Ebenfalls erfolgreich Laura Sieger. Die Nöthenerin hält in den Frauen-Bundesliga das zweite Mal in Folge die Null. Meppen besiegte Potsdam mit 2:0. Sieger hütete in allen fünf Saisonspielen das Tor des Aufsteigers und zeigte sich erneut in starker Form.

Freitag, 21. Oktober: ErftBaskets und Zülpich sind gefordert



Basketball: Die ErftBaskets Bad Münstereifel haben an diesem Samstag (19.30 Uhr, Willi-Maurer-Halle, Euskirchen) die TS Frechen zu Gast. „Wir wollen da anknüpfen, wo wir im letzten Spiel aufgehört haben“, sagt Coach Philipp Sparwasser. Er freut sich, dass mit Nico Zimmermann und Dominik Hutzler wieder große Spieler mit von der Parte sind. Darüber hinaus gelte es, eine gute Leistung zu zeigen.

Die ErftBaskets Bad Münstereifel haben an diesem Samstag (19.30 Uhr, Willi-Maurer-Halle, Euskirchen) die TS Frechen zu Gast. „Wir wollen da anknüpfen, wo wir im letzten Spiel aufgehört haben“, sagt Coach Philipp Sparwasser. Er freut sich, dass mit Nico Zimmermann und Dominik Hutzler wieder große Spieler mit von der Parte sind. Darüber hinaus gelte es, eine gute Leistung zu zeigen.

Der TuS Zülpich hat Personalprobleme. „Fünf Stammspieler sind erkrankt. Bisher alle corona-negativ“, so Trainer Marcus Görner. Es sei daher völlig offen, mit welcher Mannschaft er überhaupt zum Spiel bei Fastbreak Leverkusen (Sa., 19.30 Uhr) antreten könne. „Wenn wir komplett sind, haben wir sicherlich eine Chance“, sagt Görner, der grundsätzlich wieder auf Leistungsträger Luke Jung zurückgreifen kann – zumindest in der Theorie: „Ich hoffe, dass es sich nicht um Corona-Erkrankungen handelt und die Jungs möglichst schnell wieder gesund werden.“ Die Zülpicher warten nach zwei Partien weiter auf den ersten Saisonsieg.

Fußball: Am Samstag, 29. Oktober, wird um 13.30 Uhr der neue Kunstrasenplatz in Schwerfen eingeweiht. Um 17 Uhr spielt dann die Mannschaft von Landrat Markus Ramers gegen eine Auswahl der SG Schwerfen/Bürvenich. Bereits am Freitag, 28. Oktober, spielt die erste Mannschaft der SG gegen Blessem. Anpfiff ist um 20 Uhr. Sonntag stehen ab 11 Uhr Spiele auf dem Programm.

Donnerstag, 20. Oktober: C-Junioren machen es den Jüngeren nach

Jugendfußball: Die C-Junioren des SSV Lommersum haben nachgelegt und den Kreispokal gewonnen. Genau wie die D-Junioren. Die C-Junioren setzten sich gegen die JSG Zwanzig 18 mit 2:0 durch.

Dienstag, 18. Oktober: D-Junioren des SSV gewinnen 3:0

Jugendfußball: Die D-Junioren des SSV Lommersum haben den Kreispokal gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Marc Brust, der die Talente mit Jan Doppelfeld coacht, setzte sich gegen die JSG Erft durch. 3:0 hieß es am Ende.

Am Mittwoch (18.30 Uhr) trifft der SSV Lommersum bei den C-Junioren auf die SG Zwanzig 18. Die Spiel findet in Lommersum statt.

Freitag, 14. Oktober: Der Läufer des LC Euskirchen trat über 10 Kilometer an



Laufsport: Das Erfolgsjahr von Läufer Yannick Reihs reißt nicht ab: Beim Mallorca-Marathon trat der Athlet des LC Euskirchen über die Distanz von zehn Kilometern an und ließ der Konkurrenz keine Chance. Reihs blieb mit 28:29 Minuten nicht nur unter der 30-Minuten-Marke, sondern hatte auch fast zwei Minuten Vorsprung auf Platz 2.

Donnerstag, 13. Oktober: Frauen des TV Stotzheim nun höchstes Volleyball-Team im Kreis

Volleyball: Die Volleyball-Saison ist bereits in vollem Gange - und die Männer des VfL Gemünd sind nicht mehr dabei. Der Absteiger aus der Verbandsliga hat für die aktuelle Saison kein Team gemeldet. Man habe nicht genug Spieler zusammenbekommen. "Wie es weitergeht, ist noch nicht klar", sagte Trainer Otto Offermann. Damit spielt keine Männermannschaft mehr in den Oberklassen des Westdeutschen Volleyball-Verbandes. Im Rheinland-Bereich ist der TSV Blankenheim in der Bezirksliga vertreten, hat die ersten beiden Spiele beim Brühler TV II und daheim gegen den SV Vorgebirge II aber ohne Satzgewinn verloren und ist Schlusslicht.

Klassenhöchstes Team im Kreis sind aktuell die Frauen des TV Stotzheim, die in der vergangenen Saison in die Landesliga aufgestiegen sind. Den Saisonauftakt gegen den SV Leuscheid gewannen sie in Köln mit 3:0 Sätzen. Das Heimspiel gegen den Meckenheimer SV ging 0:3 verloren. In der Bezirksliga ist das ehemalige Spitzenteam SG Marmagen/Nettersheim aktuell das Nonplusultra. Alle drei Spiele – in Hürth gegen den SV Wachtberg II den TVA Hürth IV und den TVA Hürth III – wurden ohne Satzverlust gewonnen, das bedeutet Platz eins. In der Bezirksklasse sind die SG Marmagen/Nettersheim II und der TSV Blankenheim Tabellennachbarn mit jeweils drei Punkten und 4:6 Sätzen aus drei Spielen.

Dienstag, 11. Oktober: TuS Mechernich und Coach David Kremer trennen sich – TTV-Gegner Bärbroich hatte einen Fehler in der Aufstellung



Fußball: Die TuS Mechernich und Trainer David gehen künftig getrennte Wege. "Wir waren gemeinsam der Meinung, dass die Mannschaft einen neuen Kick benötigt. Wir bedanken uns bei David für die geleistete Arbeit und gehen einvernehmlich und freundschaftlich auseinander", sagte Abteilungsleiter Harald Hohmeier. "Ich bin der TuS unglaublich dankbar für die Chance, die ich bekommen habe. Die Ereignisse in den letzten Wochen sind mir emotional sehr nahe gegangen. Deshalb habe ich meinen Posten zur Verfügung gestellt", erklärte der Coach. Die Leitung der Mannschaft übernehmen übergangsweise Co-Trainer Rainer Vus und der Sportliche Leiter Guido Mertens.

Tischtennis: Die Verbandsliga-Frauen des TTV Euskirchen haben ihr Auftaktmatch gegen den TTC Bärbroich II zwar 2:8 verloren - aber doch 8:0 gewonnen. Wie Mannschaftsführerin Sigrid Hermanns mitteilt, hatte der Gast "falsch aufgestellt", weshalb das Spiel für Euskirchen gewertet wird. "Wir können die Punkte gut brauchen. Aber es wäre schöner, wenn wir sie regulär erkämpft hätten", sagt Hermanns. Im ursprünglichen Match hatte Monika Altstadt ihr Einzel und mit Partnerin Berit Schmaul-Klauber das Doppel gewonnen.

Freitag, 7. Oktober: Fünf Siege und drei Niederlagen in der Spielzeit



Football: Die Euskirchen Lions haben ihr letztes Saisonspiel gewonnen. Die Footballer setzten sich zum Abschluss der Landesligaspielzeit bei den Neuss Gladiators mit 19:0 durch. Vor allem die Verteidigung überzeugte beim mehr als verdienten Auswärtserfolg. Durch den Sieg beendet die Mannschaft von Cheftrainer Dennis Höller die Meisterschaft mit einer Bilanz von fünf Erfolgen und drei Niederlagen.

Donnerstag, 6. Oktober: Teilnahme am Köln Marathon

Laufen: Nora Schmitz ist glücklich. Die Läuferin des LC Euskirchen belegte beim Köln Marathon den starken fünften Platz in der Frauenwertung. 2:58:06 Stunden benötigte die Euskirchenerin über die gut 42 Kilometer. „Ich hatte die Drei-Stunden-Marke schon vorher abgehakt und hatte mir gesagt, dass ich bis 3:10 Stunden zufrieden bin“, sagt Schmitz. Dann sei das Rennen aber gut verlaufen und habe eine gewisse Eigendynamik angenommen. „Die Stimmung an der Strecke war der Wahnsinn. Wirklich Gänsehaut pur“, so Schmitz. Nach 35 Kilometern sei der Faktor Zuschauer noch einmal intensiver geworden. „Die Zuschauer, das Ziel und den Dom im Blick. Und den Blick auf die Uhr. Das hat alles zusammen unglaubliche Emotionen ausgelöst“, so Schmitz, die mit ihrem Laufjahr zufrieden ist: „Mein Hauptziel war dieses Jahr der Marathon. Der Weg war lang und das Training lief auch bei weitem nicht immer optimal.“ Zudem seien viele „Freizeit-Events“ an den Wochenenden, die durch Corona alle verschoben wurden, hinzugekommen. Und im Job sei auch einiges los gewesen. Die Deutsche Meisterschaft über 10 Kilometer, die zwei Wochen vor dem Marathon in Saarbrücken war, lief laut Schmitz „dann aber überraschend gut und mit der Zeit von 37:55 war ich sehr zufrieden“. Jetzt werde sie es mal etwas ruhiger angehen lassen. Am Rursee und den Silvesterlauf an der Steinbach werde sie aber laufen.

Mittwoch, 5. Oktober: Fußball-Mittelrheinpokal wurde ausgelost



Fußball: Die erste Runde des Mittelrheinpokals wurde ausgelost. Alle vier Vereine aus dem Fußballkreis Euskirchen haben Heimrecht. Der amtierende Kreispokalsieger SC Erftstadt-Lechenich (Landesliga) empfängt den Regionalligisten 1. FC Düren. Der Finalgegner SV Bessenich (Bezirksliga) hat den Mittelrheinligisten Borussia Freialdenhoven (Kreis Düren) zu Gast. Der Drittplatzierte SV Frauenberg (Kreisliga A) erwartet den SC Blau-Weiß Köln (Bezirksliga). Der TuS Zülpich (Bezirksliga) als Gewinner des Kreispokals 2021, der wegen der Flutkatastrophe erst 2022 ausgetragen wurde, muss gegen den FSV Neunkirchen-Seelscheid (Landesliga, Rhein-Sieg-Kreis). Die Spiele finden im Zeitraum Dienstag, 25., bis Donnerstag, 27. Oktober statt.

Mittwoch, 28. September: Guido Jonas nicht zu schlagen – Turnerinnen erfolgreich



Tennis: Guido Jonas vom TC Rot-Weiß Euskirchen ist Stadtmeister im Tennis. Er setzte sich in der Einzelkonkurrenz durch. „Die Bedingungen, was die Wetterlege anbelangt, waren in diesem Jahr alles andere als gut“, sagte Organisator Dirk van Meenen. Die acht Turniertage boten den Zuschauern und Fans van Meenen zufolge „packende, hochklassige und mitreißende Spiele auf teilweise sehr hohem Niveau“. Insgesamt nahmen 117 Teilnehmer aus 14 Vereinen an der vierten Auflage der offenen Stadtmeisterschaft teil.



Die weiteren Stadtmeister: Daniel Zingsheim und Thorsten Winkelnkemper (TC Rot-Gold Bad Münstereifel/Herren Doppel unter LK 30), Noah Dahmen und Guido Jonas (RW Euskirchen/ Herren Doppel über LK 30), Dr. Elisabeth Bachem und Daniela Schwartz (RW Euskirchen/SW Mechernich/ Damen Doppel unter LK 30), Maike Wunderlich und Ann-Sofie Kurz (TC Bad Münstereifel/ Damen Doppel über LK 30) und Tina Schmucker/Sven-Luca Thomsen (TC Sportpark Rheinbach) sowie Sabine Vogelsberg/Michael Erken (TC Bad Münstereifel) in beiden ausgetragenen Mixed-Wettbewerben.

Turnen: Die Turnerinnen des Euskirchener TSC waren bei den Mannschafts-Verbandsmeisterschaften in Spich erfolgreich. Die Jahrgänge 2009 und jünger, 2011 und jünger sowie altersoffen konnten den Titel erringen, der Jahrgang 2007 und jünger wurde Vize-Verbandsmeister. Damit haben sich vier der sechs angetretenen Mannschaften für die Verbandsgruppenqualifikation am 5. und 6. November in Bergheim qualifiziert. Zu den Siegerteams gehören: Marie Weiß, Jana Ludes, Joleen Weyers, Julie Marquez-Cardenas, Stella Schott und Luise Winzmann (alle 2009); Darya Karunova, Nele Weiß, Nika Melder, Emilia Dederichs, Charity Pieume, Lisa Meyers (alle 2011); Anouk Hauser, Ella Plamenac, Tjorven Rahlf, Lilly Emrich, Jac Blok und Paula Sina (altersoffen).

Sonntag, 18. September: Mechernicherin belegt bei deutscher Meisterschaft den dritten Platz

Leichtathletik: Die Kommernerin Sonja Vernikov belegt über zehn Kilometer bei der deutschen Meisterschaft in Saarbrücken mit dem Team des LAZ Puma Rhein-Sieg den dritten Platz in der Klasse U23. Vernikov benötigte 35:49 Minuten. Mit im Team ist auch die Keldenicherin Celine Schneider.

Dienstag, 13. September: Strukturreform im Tischtennis – Keine Unterstützung des TTC Vernich

Tischtennis: Der Westdeutsche Tischtennisverband reformiert zum 1. Juli seine Strukturen. Aus fünf großen Bezirken werden 13 kleine. Kreise fallen ganz weg. Der Kreis Euskirchen bildet mit den Kreisen Bonn und Rhein-Sieg den neuen Bezirk Rhein-Erft-Sieg. Zum Bezirk gehören 93 Vereine. Auch die Ligastruktur wird überarbeitet. Ab der Saison 2023/24 gibt es bei den Herren nur noch zwei NRW-, vier Verbands- und acht Landesligen. Die Damen erhalten eine Landesliga auf freiwilliger Basis. Auf Bezirksebene gibt es künftig Bezirksoberligen. Aus der Bezirksklasse wird die 1. Bezirksliga, aus der Kreisliga die 2. Bezirksliga. Kreisklassen und Hobbyklassen werden zu Bezirksklassen.

Der TTC Vernich hatte sich jüngst an den Rat der Gemeinde Weilerswist gewandt. Unter anderem wegen der Corona-Pandemie hat der Tischtennisclub finanzielle Einbußen erlitten und bat um 3000 Euro für vier neue Tischtennisplatten. Der Rat lehnte die Zahlung aber ab, da der Haushalt für das Jahr 2022 bereits verabschiedet wurde. Aus diesem Grund will man das Ansinnen des Vereins für den Haushalt 2023 beraten.

Montag, 12. September: Stadtmeisterschaft startet am Freitag



Tennis: Am Freitag, 16. September, starten die Euskirchener Stadtmeisterschaften. Insgesamt messen sich gut 6o Teilnehmerinnen und Teilnehmer in den Konkurrenzen Einzel Herren ab 30 Jahren, Damen und Herren Doppel sowie Mixed. Die jüngste Teilnehmerin ist 13 Jahre, der älteste Teilnehmer fast 80 Jahre jung. Gespielt wird auf der Anlage am Stadtwald, die Endspiele finden am Samstag, 24. September statt. In den am stärksten gemeldeten Konkurrenzen Mixed und Herren Doppel sind mit Ulrike Gau und Marcus Hofmann sowie Markus Gau und Lukas Gau die Titelverteidiger am Start.