Unfall in Zülpich: Kehrmaschine kippt im Kreisel um

Zülpich -

Bei einem Alleinunfall auf der Römerallee in Zülpich ist nach Angaben der Polizei ein städtischer Mitarbeiter leicht verletzt worden. Wie die Beamten an der Unfallstelle mitteilten, ist die Ursache des Unfalls auf nasser Fahrbahn unklar. Der Fahrer der Kehrmaschine, die am Dienstag gegen 9 Uhr im Winterdienst-Einsatz war, könne sich an das Unglück nicht erinnern, so die Polizei.



Komplizierter Einsatz

Der komplette Löschzug 1 der Stadt Zülpich und die Löschgruppe Bürvenich als zweiter Rüstsatz rückten zur Unfallstelle im Kreisverkehr am Kölntor aus. Unter der Leitung von Marcel Kratz mussten die Feuerwehrleute das Fahrzeug mithilfe einer Seilwinde wieder auf die Räder stellen. Das stellte sich als komplizierter dar, als gedacht.



Die Seniorin fuhr mit ihrem elektrischen Rollstuhl in die Unfallstelle hinein - trotz Absperrung durch die Feuerwehr. Tom Steinicke Foto:

Der Grund: die Knicklenkung des Fahrzeugs. Letztlich gelang es, weil die Feuerwehr Unterstützung vom Bauhof erhielt. Die Stadt kam mit einen Bagger zur Unglücksstelle, der mit dem Rüstwagen die Kehrmaschine auf die Räder setzte.



Für Kopfschütteln bei Feuerwehr und Polizei sorgte eine Seniorin, die auf ihrem elektrischen Rollstuhl versuchte, durch den Kreisel und damit die Unglücksstelle zu fahren. Sie wurde von den Beamten freundlich darauf hingewiesen, dass das derzeit nicht möglich sei. Sie bog rechts ab, um am Kölntor vorbei ihre Fahrt fortzusetzen.