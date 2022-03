Tischtennis Bundesliga : Benedikt Duda verlängert beim TTC Schwalbe Bergneustadt

Bergneustadt -

Tischtennis-Profi Benedikt Duda bleibt dem Bundesliga-Team des TTC Schwalbe Bergneustadt als Spitzenspieler mindestens bis zum Jahr 2024 erhalten. Der 27-jährige Bergneustädter verlängerte seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag um weitere zwei Jahre.

„Nach dem frühen Erreichen des Klassenerhalts war die Unterschrift eigentlich nur noch Formsache“, verriet Schwalbe-Sportwart Heinz Duda. Dass der amtierende deutsche Einzelmeister auch weiterhin im Oberbergischen aufschlägt, kommt nicht überraschend. „Hier ist meine Heimat. Es funktioniert alles gut und ich spiele aktuell eine super Saison“, sagte der Linkshänder. „Ich bin sehr froh, dass der Verein mit mir und in der 1. Bundesliga weiter machen möchte. Deshalb hatte ich mir die Entscheidung auch einfach gemacht und sie schnell getroffen.“

Erst mit zehn Jahren mit Tischtennis angefangen

Benedikt Duda kann getrost als Spätstarter bezeichnet werden, denn der heutige Wahl-Düsseldorfer kam erst 2004 mit damals zehn Jahren zum Tischtennis. Jetzt steht fest, dass der letztjährige Olympia-Starter und fünfmalige nationale Doppel-Meister mindestens 20 Jahre für seinen TTC Schwalbe Bergneustadt in der Box stehen wird. „Ich habe meine Ziele mit diesem Verein noch nicht erreicht“, verriet die Nummer 42 der Weltrangliste mit einem Augenzwinkern.

„Ich möchte Titel gewinnen – am liebsten die Meisterschaft und den Pokal in den nächsten zwei Jahren. So lange habe ich jeden Grund zu bleiben.“ Bereits einmal, in der Saison 2017/18, stand Bergneustadt zumindest schon mal im Playoff-Halbfinale und scheiterte damals an den TTF Liebherr Ochsenhausen. Das Final Four um den Pokal wurde bereits zweimal erreicht – zuletzt 2020.

Ein Titel mit Bergneustadt angestrebt

Nach der Weiterverpflichtung von Aushängeschild Benedikt Duda sei nach Meinung von Heinz Duda „die Basis für die Mannschaft der Saison 2022/23 gelegt“. Wie das Team konkret aussehen wird, soll in den nächsten Wochen feststehen.

Doch damit nicht genug: Der Klub freut sich, dass auch der Hauptsponsor, die Firma Schwalbe-Ralf Bohle GmbH, den Verein zwei weitere Jahre unterstützen wird.