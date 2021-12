Oberberg -

Das bevölkerungsreichste Land der Bundesrepublik kämpft gegen die Ausbreitung des Coronavirus. Fast jeden Tag werden neue Entwicklungen im Hinblick auf Präventionsmaßnahmen und Quarantänezahlen oder Veranstaltungsabsagen wichtig. Wir informieren über die wichtigsten Entwicklungen.

Mit dem Button Zur Karte gelangen Sie zur Detail-Ansicht des Dashboards. Dort können Sie auch die Daten zu den größten Städten des Kreises abrufen. Hinweis der Redaktion: Aufgrund von Übermittlungsverzögerungen und abweichenden Berechnungsintervallen können die vom Robert Koch-Institut gemeldeten Werte von denen der Behörden vor Ort abweichen.

Der Kreis stellt Informationen zum Corona-Virus hier zur Verfügung.

Eine Übersicht zu den Entwicklungen der Pandemie auf Landesebene finden Sie hier.

Die wichtigsten Informationen zu Corona in Deutschland und weltweit haben wir hier für Sie zusammengestellt.

Mittwoch, 9. Dezember: Mehr Patienten im Krankenhaus



14.59 Uhr: Auch in den Kliniken werden wieder deutlich mehr Patienten behandelt, die zuvor positiv getestet wurden. Am Mittwoch waren es laut Kreis 48, acht mehr als am Vortag. 14 davon wurden auf einer Intensivstation behandelt, zehn mussten beatmet werden.

Zumindest bei den Patienten, die auf den Intensivstationen in den Häusern des Klinikums Oberberg behandelt werden, sind, wie Sprecherin Angela Altz berichtet, die meisten entweder ungeimpft oder inzwischen ohne ausreichenden Impfschutz. Im Krankenhaus Waldbröl sei von den beiden Personen auf der Intensivstation eine nicht geimpft, in Gummersbach seien es zwei der vier Patienten.

Bei den geimpften Patienten fehle fast bei allen die Auffrischungsimpfung. Zudem litten fast alle unter zum Teil erheblichen Vorerkrankungen.





Zahl der Toten erhöht sich auf 300

9.11 Uhr: Der Oberbergische Kreis berichtet am Morgen von vier weiteren Personen, die im Zusammenhang mit dem Virus gestorben sind. Verstorben sind ein 102-jähriger Mann aus Nümbrecht, eine 83-jährige Frau aus Nümbrecht, eine 90-jährige Frau aus Morsbach und eine 81-jährige Frau aus Morsbach. Seit Beginn der Pandemie sind im Oberbergischen Kreis 300 Personen verstorben, die zuvor positiv auf das Virus getestet worden waren.

6.56 Uhr: Der Oberbergische Kreis hat zum Stand Mittwoch, 0 Uhr, 210 weitere laborbestätigte Fälle an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet. Am vergangenen Mittwoch waren es 204 Fälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz, bei deren Berechnung durch das LZG nicht der Tag der Meldung dort maßgeblich ist, sinkt dennoch leicht um 2,9 auf jetzt auf 443,1. Das bleibt aber nach wie vor der höchste Wert in NRW. Über 400 liegen dort außer Oberberg zurzeit nur die Landkreise Lippe (435,2) und Herford (402,3) sowie die Stadt Wuppertal (401,7).

Dienstag, 8. Dezember: Drei weitere Todesfälle

9.54 Uhr: Wie der Kreis mitteilt, hat das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen am Montag eine „Allgemeinverfügung zu Kommunen mit 7-Tage-Inzidenz über 350" bekanntgeben. Darin stelle das Ministerium fest, dass der Oberbergische Kreis an drei aufeinanderfolgenden Tagen den in der Corona-Schutzverordnung NRW vorgesehenen Inzidenz-Grenzwert von 350 überschritten hat. Damit gelten seit heute in Oberberg zusätzliche Personenbegrenzungen für private Zusammenkünfte auch für Immunisierte im öffentlichen und privaten Raum – auf maximal 50 Personen in Innenräumen und 200 Personen im Freien.

9.43 Uhr: Der Oberbergische Kreis hat am Dienstag gleich drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus vermeldet. Demnach seien ein 75-jähriger Nümbrechter, ein 66-jähriger Waldbröler sowie ein 71-jähriger Gummersbacher gestorben, nachdem sie zuvor positiv getestet worden waren. Allein seit Anfang November sind damit 24 Menschen im Zusammenhang mit dem Virus gestorben.

118 neue Fälle am Dienstag – Inzidenz steigt deutlich

7.22 Uhr: Die Siebe-Tage-Inzidenz im Oberbergischen ist am Dienstag deutlich gestiegen und liegt jetzt bei 446,1. Das ist ein Plus von 16,9 im Vergleich zum Vortag. Zuvor hatte der Kreis 118 neue laborbestätigte Fälle an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet. Am Dienstag vergangener Woche waren es lediglich 74.

Besonders betroffen von Neuinfektionen sind in Oberberg nach wie vor vor allem Kinder und Jugendliche. Laut Daten des LZG liegt die Inzidenz für die 10- bis 19-Jährigen aktuell bei 833,1. Es ist auf der Basis der aktuellen Zahlen der elfte Tag in Folge, an dem sie über einem Wert von 800 ist. Laut Statistik ebenfalls stark von Neuinfektionen belastet sind die 30- bis 39-Jährigen (580,1), die 40- bis 49-Jährigen (556,3) und die 20- bis 29-Jährigen (528,9), aber auch die 0- bis 9-Jährigen (540,9).

Montag, 6. Dezember: Neun Personen werden beatmet

16.25 Uhr: Unverändert ist derweil die Situation in den Kliniken. So berichtet der Kreis, dass sich 37 an Corona erkrankte Oberbergerinnen und Oberberger in den Krankenhäusern befinden. Auf den Normalstationen werden 26 Menschen versorgt, auf einer Intensivstation liegen elf Personen. Neun von ihnen sind so schwer erkrankt, dass sie beatmet werden müssen.

Wie der Oberbergischen Kreis mitteilt, macht das Impfmobil in dieser Woche Station in Marienheide (am Dienstag am Hit-Markt, 10 bis 14 Uhr), in Wiehl (am Mittwoch an der Friedhofstraße 11, 10 bis 14 Uhr) und in Bergneustadt (am Donnerstag am Krawinkelsaal, 9 bis 13).

7.40 Uhr: Der Oberbergische Kreis ist mit seiner aktuellen Sieben-Tage-Inzidenz der traurige Spitzenreiter in ganz NRW. Das Landeszentrum Gesundheit NRW hat am Montag mit Stand 0 Uhr einen Wert von 429,2 bekannt gegeben. Das sind im Vergleich zum Sonntag noch einmal 15,5 Punkte mehr. Die der neuen, laborbestätigten Fälle wird mit 86 angegeben.

Sonntag, 5. Dezember: Nur Köln hat noch höhere Werte als der Oberbergische Kreis

16 Uhr: Mit 175 weiteren Corona-Fällen am Sonntag und 267 neu gemeldeten Infektionen bereits am Samstag weist der Oberbergische Kreis die landesweit zweithöchste Sieben-Tage-Inzidenz auf. Diese lag zuletzt bei 413,7, das entspricht einem Plus von 1,8 im Vergleich zu Samstag. In Köln liegt dieser Wert dem Landeszentrum Gesundheit zufolge bei derzeit 435,1. Immerhin, mit Blick auf vergangenen Freitag ist die Inzidenz in Oberberg um vier Punkte gesunken.

Den Angaben des Oberbergischen Kreises zufolge werden derzeit 37 Infizierte in einem Krankenhaus behandelt, elf davon liegen auf einer Intensivstation und neun der Betroffenen sind auf eine Beatmung angewiesen. Für alle gemeldeten Fälle, so betont der Kreis, liege die Bestätigung aus einem Labor vor. Weitere Todesfälle musste die Verwaltung am Wochenende nicht bekannt geben, 293 Oberbergerinnen und Oberberger sind in Zusammenhang mit dem Virus bisher gestorben.

Die Zahl der Menschen, die sich seit Beginn der Pandemie angesteckt haben, beträgt nunmehr 22 515, wobei seit Sonntag 2163 positiv getestet seien. In Quarantäne geschickt hat der Kreis eigenen Angaben zufolge insgesamt 2930 Oberbergerinnen und Oberberger – auch weil sie als Kontaktpersonen heute Infizierter gelten. Am Sonntag konnte der Kreis zuletzt 19 der neu registrierten Fälle noch keiner seiner Kommunen zu ordnen – zwei weniger als noch am Sonntag. Die meisten Corona-Fälle sind aktuell gemeldet für die Kreisstadt Gummersbach (425), die Stadt Wipperfürth (263) und weiterhin auch für die Gemeinde Nümbrecht (209).

7.02 Uhr: In der Nacht zum Sonntag sind dem Robert-Koch-Institut (RKI) 175 neue Corona-Fälle für den Oberbergischen Kreis gemeldet worden (Das Landeszentrum Gesundheit hat seine Zahlen noch nicht aktualisiert). Damit gestiegen ist auch die Sieben-Tage-Inzidenz, diese beziffert das RKI auf jetzt 413,7 (plus 1,8). Im landesweiten Vergleich liegt Oberberg damit auf dem zwei Platz, nur Köln hat dem RKI zufolge derzeit eine höhere Inzidenz (435,2). Diesen Zahlen zufolge haben sich seit dem Beginn der Pandemie 22.515 Oberbergerinnen und Oberberger mit dem Virus angesteckt. Der Oberbergische Kreis wird im Laufe des Tages seine eigenen Zahlen, auch die für seine Kommunen, öffentlich machen.

Samstag, 4. Dezember: Kreis landesweit auf Platz drei - VfL Gummersbach verschärft Regeln

16.30 Uhr: Am späten Nachmittag hat nun auch der Oberbergische Kreis auch seine eigenen Zahlen öffentlich gemacht. Wie zuvor berichtet, hat das Gesundheitsamt 267 Neu-Infektionen registriert, für die nach Angaben der Verwaltung die Bestätigung aus einem Labor vorliegt. Seit Beginn der Pandemie seien damit 22.340 Oberbergerinnen und Oberberger positiv auf das Coronavirus getestet worden, davon konnten bereits 19.978 Personen als genesen aus der Quarantäne entlassen werden. Noch in Quarantäne befinden sich 2832 Menschen.

Derzeit gelten insgesamt 2069 Personen in Oberberg als infiziert. Von weiteren Todesfällen ist keine Rede. 37 Betroffene werden den Angaben des Kreises zufolge in einem Krankenhaus behandelt, elf von ihnen liegen auf einer Intensivstation, neun sind auf Beatmung angewiesen.

21 Fälle, so berichtet der Kreis weiterhin, konnten bislang keiner Kommune zugeordnet werden. Die höchsten Fallzahlen meldet die Verwaltung für die Kreisstadt Gummersbach (396), Wipperfürth (255) und die Gemeinde Nümbrecht (203).

Mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 411,9 liegt Oberberg landesweit zurzeit auf Platz drei hinter Köln (459) und der Kreis Minden-Lübbecke (412,5).

13.55 Uhr: Alle Fans mit Maske auch am Platz und nur noch die halbe Hallenkapazität: Das sind die wesentlichen Änderungen, auf die sich die Fans des VfL Gummersbach ab dem kommenden Heimspiel am Freitag nächster Woche einstellen müssen. „Der VfL Gummersbach hat auf die Anordnungen der neuen Corona-Schutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen reagiert, die ab heute für alle Veranstalter verbindlich Anwendung findet und in enger Abstimmung mit den örtlichen Behörden die nötigen Maßnahmen getroffen", heißt es in einer Mitteilung des Vereins.

Auf dieser Basis behalten neben allen Dauerkarten auch alle bereits verkauften Einzeltickets zu den aktuell im Vorverkauf befindlichen Spielen ihre Gültigkeit. Für die Partie der Zweiten Handball-Bundesliga am kommenden Freitag um 19 Uhr gegen den HC Elbflorenz steht laut VfL noch ein Restticketkontingent von 300 Tickets zur Verfügung. Für das DHB-Pokal-Achtelfinale am Dienstag, den 14. Dezember, um 19 Uhr gegen die HSG Nordhorn-Lingen sind bisher 800 Tickets verkauft worden. Dementsprechend stehen für diese Parte noch 1300 Karten im freien Verkauf.

Wie bereits beim vergangenen Heimspiel gegen die SG BBM Bietigheim werden die anstehenden Heimspiele des VfL Gummersbach unter Anwendung der 2G-Regel ausgetragen. Die Maskenpflicht wird insofern verschärft, dass die grundsätzliche Verpflichtung zum Tragen einer medizinischen oder FFP2-Maske auch am Sitzplatz ihre Gültigkeit behält. Lediglich zum Essen und Trinken darf die Maske am Platz kurzzeitig abgenommen werden. Zudem sieht die Coronaschutzverordnung ein Verbot von Stehplätzen vor. Alle Dauerkarteninhaber mit Stehplatztickets sowie alle Ticketinhaber, die bereits ein Einzelstehplatzticket gebucht haben, werden vom Verein gebeten, sich am jeweiligen Spieltag an der Tageskasse einzufinden. Gegen Vorlage bzw. Abgabe ihres Stehplatztickets erhalten sie dort ein kostenloses Upgrade auf einen Sitzplatz.

8.15 Uhr: Mit einer sinkenden Sieben-Tage-Inzidenz, aber auch 267 neuen Corona-Fällen hat das Wochenende im Oberbergischen Kreis begonnen. Das meldet das Landeszentrum Gesundheit (LZG, Stand 0 Uhr). Den Zahlen des LZG zufolge liegt die Inzidenz bei heute 411,9 (minus 5,9 im Vergleich zu Freitag). Die Zahl der Menschen in Oberberg, die sich seit Beginn der Pandemie mit dem Coronavirus angesteckt haben, beziffert das LZG auf nun 22.340. Der Oberbergische Kreis, der die neuen Werte in der Nacht an das LZG gemeldet hat, wird im Laufe des Tages seine eigenen Zahlen, auch für die einzelnen Kommunen im Kreis bekannt geben.

Freitag, 3. Dezember: Interview mit dem Landrat

19.34 Uhr: Wieso ist die Inzidenz in Oberberg so hoch? Gibt es etwa zu viele Ungeimpfte hier? Und warum? Im Interview sprechen Landrat Jochen Hagt und Amtsärztin Kaija Elvermann über Ursachen und Maßnahmen.

14.35 Uhr: „Bisher hatten wir zwei Proben mit Verdacht auf die neue Virusvariante Omikron, die allerdings beide nicht aus Oberberg stammen“, sagt Alexander Keil, Geschäftsführer der Laborunion in Wehnrath. „Die Ergebnisse stehen aber noch aus.“ In Wehnrath werden unter anderem PCR-Tests aus Praxen ausgewertet, das Labor kooperiert auch mit dem Gesundheitsamt.

Sei in den in Wehnrath untersuchten positiven Proben genügend Virusmaterial vorhanden, schicke man sie weiter an ein Partnerlabor, das eine Typisierung auf bereits bekannte Virusvarianten vornimmt. „Das war in den vergangenen Wochen fast ausschließlich Delta“, sagt Keil. „Erst wenn bei dem Verfahren der Verdacht auf Omikron oder auch eine andere noch unbekannte Variante auftaucht, wird eine Sequenzierung gemacht.“

Das aufwendige Verfahren ist nur in spezialisierten Laboren möglich, es dauert mindestens eine Woche. „Aber das Gesundheitsamt wird ja bereits vom positiven Ergebnis des PCR-Tests und auch über den Verdacht informiert und kann Maßnahmen ergreifen.“ Zurzeit werden in Wehnrath täglich 2000 bis 3000 Proben ausgewertet. „Das sind schon sehr viele“, so Keil, „aber noch können wir innerhalb von 24 Stunden fast immer die Ergebnisse der klassischen PCR-Tests zu liefern.“ Die Belastung sei zwar hoch: „Doch noch schaffen wir das.“

Das Terminvergabeportal für Boosterimpfungen vergab zwischenzeitlich Termine vor Ablauf der sechs Monate. Auf Nachfrage bestätigt der Kreis, dass es eine Systemumstellung gab. Seitdem können Termine nur noch nach sechs Monaten gebucht werden.

9.55 Uhr: Zwei weitere Oberbergerinnen sind gestorben, die zuvor positiv auf das Coronavirus getestet worden waren. Wie der Oberbergische Kreis berichtet, starben eine 88-jährige Frau aus Nümbrecht und eine 86-Jährige aus Waldbröl. Seit Pandemiebeginn sind mit ihnen insgesamt 293 Menschen im Kreis an oder mit dem Virus gestorben.

313 weitere Fälle Viele Nachmeldungen

6.51 Uhr: Der Oberbergische Kreis hat laut Statistik des Landeszentrums Gesundheit (LZG) NRW 313 weitere laborbestätigte Fälle gemeldet. In den Meldungen zum Stand Freitag, 0 Uhr, dürften aber viele jener 140 Fälle enthalten sein, die das Gesundheitsamt am Tag zuvor aus technischen Gründen nicht übermitteln konnte. Die Zahl der Fälle, die am Donnerstag und Freitag zusammen gemeldet wurden, liegt damit jetzt bei 414. In der Vorwoche waren es sogar 496.

Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt mit den neuen Meldungen auf jetzt 417,7. Sie liegt damit wieder über dem aktuell aus Minden-Lübbecke gemeldeten Wert (411,3). Noch deutlich höher ist die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner inzwischen allerdings in Köln, das mit einer Inzidenz von jetzt 454,1 Oberberg endgültig an der traurigen Spitze in NRW abgelöst hat.

Donnerstag, 2. Dezember: Kreistagsfraktionen rufen zum Testen und Impfen auf

17.10 Uhr: Die Kreistagsfraktionen von CDU, SPD, Grünen, FDP/FWO/DU, UWG und Linke wenden sich mit einem gemeinsamen Appell an die Oberberger: Angesichts der hohen Zahl von Neuinfektionen müsse es das vordringliche Ziel sein, die Impfangebote und Impfkapazitäten auszubauen. Das Ziel müsse eine Durchimpfungsrate von über 85 Prozent im Kreis sein. So rufen die Fraktionen alle Arztpraxen, Werksarztzentren und bald auch Apotheken auf, sich gemeinsam mit den Impfstellen des Kreises der Pandemie entgegenzustellen. Die Impfzahlen müssten von derzeit 50.000 auf 75.000 Corona-Impfungen pro Monat gesteigert werden, heißt es in der Mitteilung.

Die Parteien rufen zudem die Oberberger und Oberberginnen auf, ihre Kontakte einzuschränken und die Testmöglichkeiten wieder regelmäßig zu nutzen. Niemand solle sich allein auf den Impfschutz verlassen. Nur so seien die Voraussetzungen für eine Herdenimmunität bis Ende Februar zu erreichen und nur so könne das Gesundheitswesen entlastet werden.

Die Mitteilung, gezeichnet von Michael Stefer (CDU), Sven Lichtmann (SPD), Andrea Saynisch (Grüne), Reinhold Müller (FDP/FWO/DU), Jürgen Poschner (UWG) und Jan Köstering (Linke), schließt mit dem Aufruf: "Lassen Sie sich impfen."

15.53 Uhr: Wie die Impfkampagne in den vergangenen Monaten vorangekommen ist, hat die Kreisverwaltung am Donnerstag erstmals auf Basis der von der Kassenärztlichen Vereinigung bereitgestellten Daten veranschaulicht – zumindest ansatzweise. Denn einen Rückschluss darauf, wie viele Oberberger tatsächlich wie weit geimpft sind, lassen die vielen Zahlen nicht zu. Zu den Zahlen geht es hier.

Mehr als 2000 Infizierte, mehr als 2800 in Quarantäne

11.35 Uhr: Aufgrund der zahlreichen neuen Fälle ist auch die Zahl der aktuell Infizierten in Oberberg wieder über die Marke von 2000 gestiegen. Laut Kreis gelten am Donnerstag 2034 Personen als infiziert. Noch stärker angestiegen um 119 auf jetzt 2810 ist die Zahl derer, die sich entweder als Infizierte oder als Kontaktpersonen in Quarantäne befinden.

Auch diese Zahlen beruhen allerdings auf den 101 vom LZG regeistrierten Fällen, nicht auf den 241 tatsächlichen F

Inzidenz sinkt nicht

10.13 Uhr: Die gute Nachricht vom frühen Morgen ist Geschichte: Wie der Oberbergische Kreis mitteilt, konnte das Gesundheitsamt des Oberbergischen Kreises aufgrund eines technischen Fehlers der Meldesoftware nur 101 von 241 eingegangenen positiven Tests an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) melden. Tatsächlich ist die Zahl der neu gemeldeten Fälle also doch ähnlich hoch wie am vergangenen Donnerstag (247).

Das bedeutet, dass auch der drastische Rückgang bei der Sieben-Tage-Inzidenz, wie ihn LZG und RKI melden, tatsächlich gar nicht stattgefunden hat. Auch beim Kreis geht man deshalb davon, dass der Wert ähnlich hoch ist wie am Vortag – und damit auch weiterhin der höchste in NRW. Eine genaue Berechnung wird aber nicht vorgelegt, weil das LZG den Wert für Oberberg ermittelt.

6.59 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz im Oberbergischen ist am Donnerstag stark zurückgegangen – von 461,2 auf jetzt 380,6, ein Minus von 80,6 also. Zuvor hatte der Kreis 101 neue laborbestätigte Fälle an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet. In der Vorwoche waren es am Donnerstag 247 gewesen.

Damit hat der Oberbergische Kreis nicht mehr die höchste Inzidenz in NRW. Höher liegt der Wert nicht nur in Minden-Lübbecke (401,3). Vor allem Köln mit jetzt 433,0 und 4692 Fällen in den vergangenen sieben Tagen hat den Kreis inzwischen deutlich überholt.

Mittwoch, 1. Dezember: Karnevalzüge zu Fuß in Engelskirchen

20.18 Uhr: Karneval zu Fuß? So wollen die Engelskirchener ihre Züge der Pandemie anpassen. Das hat die KG Närrische Oberberger bekanntgegeben. Ein Grund ist die unklare Rechtslage.

Kreiskrankenhaus bereitet sich auf Intensiv-Kollaps vor

15.58 Uhr:Angesichts steigender Infektionszahlen bereiten sich die Intensivmediziner im Kreiskrankenhaus Gummersbach auf Szenarien vor, die zumindest bislang reine Theorie sind. Sie planen, wie die Kapazitäten der Intensivstation erweitert werden können – und sie bringen sich auf den neuesten Stand über die bundesweiten Regularien, wie Patienten in andere deutsche Kliniken per Kleeblatt-System verlegt werden können.

Zahl der Toten steigt auf 290

9.10 Uhr: Zwei weitere Menschen sind in Oberberg an oder mit dem Coronavirus gestorben. Wie die Kreisverwaltung berichtet, starben ein 91-jähriger Mann aus Bergneustadt und 67-Jähriger aus Wiehl. Beide waren zuvor positiv auf das Virus getestet worden. Seit Beginn der Pandemie starben 290 Menschen in Zusammenhang mit Corona.

Aus dem täglichen Pandemiebericht geht hervor, dass die Zahl der aktuell Betroffenen zum Stand Mittwoch (0 Uhr) um 28 auf 1955 gestiegen ist, nachdem 204 neue Fälle erfasst und 174 zuvor positiv Getestete als genesen aus der Quarantäne entlassen wurden. Die Inzidenz liegt nach einem Plus von 19,9 nun bei einem Wert von 461,2. In der vorvergangenen Woche (15. bis 21. November) gingen annähernd 70 Prozent aller erfassten Fälle auf die Delta-Virusmutante zurück. Die neu entdeckte Omicron-Mutante wurde im Kreis bislang nicht festgestellt.

Die Zahl der positiv getesteten Krankenhauspatienten lag am Mittwoch bei 51 (-1). 38 wurden auf einer Normalstation versorgt. Von den 13 auf einer Intensivstation waren neun auf Beatmung angewiesen.

6.46 Uhr: Der Oberbergische Kreis hat zum Stand Mittwoch, 0 Uhr, an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW 204 neue laborbestätigte Fälle gemeldet. In der Vorwoche waren es am Mittwoch lediglich 128. Das heißt jetzt auch: An fünf der vergangenen sieben Tage lag die Zahl der neugemeldeten Neuinfektionen pro Tag über 200, nur am Montag und am Dienstag nicht. Insgesamt gab es damit an den vergangenen sieben Tagen 1253 neue Fälle.

Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis steigt damit noch einmal stark an und liegt nun bei 461,2. Erstmals in den vergangenen Wochen überschreitet sie auch den Wert für das gesamte Bundesgebiet, der aktuell bei 442,9 liegt. In NRW ist es nach wie vor mit Abstand der höchste Wert. Oberberg und Minden-Lübbecke (aktuell mit 427,7) sind die einzigen Kreise, die über 400 liegen. Als kreisfreie Stadt mit der höchsten Inzidenz folgt Köln mit jetzt 397,7.

Dienstag, 30. November: Carpendale sagt nicht „Hello Again“

19.15 Uhr: Howard Carpendale tritt am Freitag nicht in der Schwalbe-Arena auf. Veranstalter Markus Krampe hat sowohl dieses Konzert als auch die Schlager-Party in der Arena am Samstag abgesagt. Carpendale soll nun am 1. Oktober 2022 nach Gummersbach kommen, die Schlager-Party am Tag danach stattfinden.

Mehr als 23.000 Booster-Impfungen

14.08 Uhr: Wie viele Oberberger bis dato geimpft sind, können derweil weder Kreis noch Kassenärztliche Vereinigung (KV) nachvollziehen – unter anderem, weil seit Beginn der Impfaktion nicht festgehalten wurde, woher die Impflinge stammen. Eine Quote für Oberberg lasse sich demnach nicht bestimmen, heißt es aus dem Kreishaus. Die KV kann zumindest mitteilen, dass allein in den Arztpraxen bislang insgesamt 23.064 Booster-Impfungen verabreicht wurden.

Mehr als 50 Patienten in Kliniken – Ein weiterer Todesfall

9.46 Uhr: Die Zahl der positiv Getesteten, die im Krankenhaus behandelt werden müssen, ist nach Angaben des Kreises deutlich gestiegen. Laut Zahlen vom Dienstag werden jetzt 52 Personen nach positivem Test in Kliniken behandelt, elf mehr als noch am Montag gemeldet. 13 von ihnen sind auf der Intensivstation, acht müssen beatmet werden. Darüber hinaus meldet der Kreis einen weiteren Todesfall: Gestorben sei ein 84-jähriger Waldbröler, nachdem er zuvor positiv getestet worden war.

Wie der Kreis mitteilt, ist die Zahl der aktuell Infizierten zunächst wieder unter das Rekordhoch von über 2000 gesunken. Weil 195 Menschen jetzt zusätzlich als genesen gelten, sinkt die Zahl der positiv Getesteten auf 1927. Leicht zurückgegangen ist auch die Zahl der Oberberger in Quarantäne, zu denen auch Kontaktpersonen zählen. Sie liegt jetzt bei 2671, ein Minus von 26 im Vergleich zum Montag.

Weiter deutlich die höchste Inzidenz in NRW

6.49 Uhr: Der Oberbergische Kreis hat auch am Dienstag mit einem Wert von 441,3 die mit Abstand höchste Sieben-Tage-Inzidenz in ganz NRW. Der Wert ist zwar gegenüber Montag leicht gesunken, bleibt aber deutlich höher als im Rest des Landes. Als nächster Kreis in der Liste folgt weiter Minden-Lübbecke mit 409,0.

Zuvor hatte das Gesundheitsamt aus Oberberg zum Stand Dienstag, 0 Uhr, 74 weitere laborbestätigte Fälle an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet. Zum Vergleich: Vor einer Woche waren es dienstags 56, vor 14 Tagen 71 Fälle.

Montag, 29. November: Kreis: Booster erst nach sechs Monaten

14.59 Uhr: Der Kreis weist auf Nachfrage noch einmal darauf hin, dass Menschen, deren zweite Impfung noch nicht sechs Monate zurückliegt, in den stationären Impfstellen in Gummersbach, Waldbröl und Hückeswagen abgewiesen werden. Obwohl der Kreis darauf bereits mehrfach hingewiesen hatte, war es zu Terminbuchungen gekommen, die damit endeten, dass die Personen im Impfzentrum weggeschickt wurden. Jetzt, so Kreissprecherin Jessica Schöler, sei das Tool für die Buchungen über das Internet aber entsprechend angepasst worden.

Dass bei einigen Terminen des Impfmobils Menschen dennoch vor Ablauf der Frist zum dritten Mal geimpft worden sein sollen, sei kein Widerspruch, so Schöler: „Es ist letztlich die Entscheidung jedes einzelnen Arztes und jeder einzelnen Ärztin vor Ort.“

12.10 Uhr: Wie der Oberbergische Kreis am Vormittag mitteilt, sind aktuell 2049 Personen positiv auf das Virus getestet (laborbestätigt durch PCRTest). So hoch war die Zahl während der gesamten Pandemie noch nicht. Die Zahl der Personen in angeordneter Quarantäne beträgt laut Kreis 2697. In der Kreisstadt Gummersbach ist die Zahl der positiv getesteten Personen mit 350 Fällen besonders hoch. Im Verhältnis zur Einwohnerzahl ist gerade Nümbrecht mit aktuell 250 Fällen besonders betroffen. Aber auch in Lindlar (169) ist die Fallzahl dort immer weiter angestiegen, wie die Zahlen des Kreises belegen.

6.54 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Oberbergischen Kreis ist auch am Montag noch mal sehr deutlich um 35,7 auf den jetzt neuen Höchstwert von 444,6 gestiegen. Oberberg hat damit mit großem Abstand die höchste Zahl von Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in ganz NRW. Mit dem nächsthöheren Wert, der bei 403,5 liegt, folgt der Kreis Minden-Lübbecke.

Zuvor hatte das Gesundheitsamt zum Stand Montag, 0 Uhr, 116 neue laborbestätigte Fälle an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet. Das sind zwar eindeutig weniger als an den vergangenen vier Tagen, an denen die Zahl pro Tag jeweils deutlich über 200 und insgesamt bei 939 lag. Die Zahl der Neuinfektionen liegt aber noch einmal deutlich über den Werten am Montag in den Vorwochen. Am 22. November waren es nur 77 Fälle, vor 14 Tagen sogar nur 37.

Laut Statistik des LZG ist die Altersgruppe der 10- bis 19-Jährigen immer noch am stärksten belastet von den Neuinfektionen. Die Inzidenz für diese Gruppe stieg zum Wochenende hin auf einen neuen Höchstwert von bis zu 840,6 und liegt zuletzt bei 792,2. Jeweils mehr als 200 der jetzt 1208 Fälle in den vergangenen sieben Tagen in Oberberg entfielen zuletzt auf diese Altersgruppe.

Sonntag, 28. November: Über 450 Impfungen am Wochenende in Wipperfürth

17.45 Uhr: Rund 450 Menschen haben sich am Samstag beim Impftermin im Wipperfürther Rathaus impfen lassen, teilte die Pressestelle des Kreises auf Nachfrage mit. Die Impfwilligen nahmen lange Wartezeiten in Kauf, die Schlange reichte bis weit auf die Untere Straße. Für Ärger bei den Wartenden sorgte allerdings, dass das Impfmobil nicht, wie angekündigt, auf dem Hausmannsplatz Station machte, sondern auf dem Marktplatz. Die eigentliche Impfung fand im Wipperfürther Rathaus statt. Mitarbeiter des Kreises sorgten dafür, dass immer nur eine begrenzte Anzahl von Impfwilligen direkt auf der Balustrade vor dem Rathaus stehen konnte und die Treppe frei blieb.

Noch mehr Impftermine

15.00 Uhr: Nach erfolgreichen Impfaktionen bietet Dr. Elisabeth Stöger aus Nümbrecht jetzt weitere Termine an. Ohne Anmeldung kann sich in ihrer Praxis am Dorfplatz jeder, für den es in Frage kommt, seine kostenlose Corona-Schutzimpfung abholen, und zwar die Erst-, Zweit- oder die Boosterimpfung.

Geplant sind folgende Termine: Freitag, 3. Dezember, 14 bis 20 Uhr, Samstag, 4. Dezember, 10 bis16 Uhr, Mittwoch, 8. Dezember, 14 bis 18 Uhr.

Auch am Freitag und Samstag, 17. und 18. Dezember, und am Mittwoch, 22. Dezember, will Elisabeth Stöger dort Coronaschutzimpfaktionen vornehmen.

Besorgnis bei Hausärzteverband

11.00 Uhr: Besorgt reagiert der Vorsitzende des Oberbergischen Hausärzteverbandes, Dr. Ralph Krolewski, auf die Nachricht der Kassenärztlichen Vereinigung, nach der die bestellten Impfmengen für Covid-19-Impfungen in der kommenden Woche nicht geliefert werden können und auch in der übernächsten Woche unsicher sind.

Inzidenz steigt weiter

9.35 Uhr: Die hohe Zahl täglich neuer, laborberstätigter Fälle setzt sich am Sonntag fort. Das Landeszentrum Gesundheit NRW meldet mit Stand 0 Uhr 216 Fälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiter auf jetzt 408,9.

Samstag, 27. November: "Pandemiebekämpfung bricht zusammen"

17 Uhr: Besorgt reagiert der Vorsitzende des Oberbergischen Hausärzteverbandes, Dr. Ralph Krolewski, auf die Nachricht der Kassenärztlichen Vereinigung, nach der die bestellten

Impfmengen für Covid-19-Impfungen in der kommenden Woche nicht geliefert werden können und auch in der übernächsten Woche unsicher sind. "Während die Pandemie Fahrt aufnimmt , kommt es zu katastrophalen Lieferengpässen bei den Impfstoffen. Für Oberberg umgerechnet bedeutet das: Ca. 6600 Impfdosen Corminaty in der kommenden Woche weniger, was ca. die Hälfte der bereits vorgebuchten und vereinbarten Impftermine betrifft", so der Hausarzt. Dieses betreffe insbesondere die Hausarztpraxen, in denen 90 v.H. der Impfungen außerhalb der Impfstellen des Kreises durchgeführt würden. "Sollten weiterhin keine verlässlichen Impftermine zur Verfügung stehen, bricht die Pandemiebekämpfung hinsichtlich der Zielsetzung einer Herdenimmunität durch Impfungen zusammen bei massiver Gefährdung des Gesundheitswesens", so der Vorsitzende des Hausärzteverbandes.

16.50 Uhr: Es ist weitere Person aus dem Oberbergischen Kreis verstorben, die zuvor positiv auf SARSCoV-2 getestet worden war. Das berichtet der Kreis am Samstag. Verstorben ist eine 90-jährige Frau aus Lindlar. Seit Beginn der Pandemie sind im Oberbergischen Kreis 287 Personen verstorben, die zuvor positiv auf das Virus getestet worden waren.

8.55 Uhr: Die Pandemie spitzt sich auch in Oberberg weiter zu: Am Samstag meldet das Landeszentrum Gesundheit NRW mit Stand 0 Uhr weitere 227 laborbestätigte Fälle. Die Inzidenz steigt auf einen Wert von 404,9, Das ist ein Plus von fast zehn Punkten im Vergleich zum Vortag.

Freitag, 26. November: Quarantäne für zweite Klasse am St. Angela

19 Uhr: Am St.-Angela-Gymnasium ist jetzt eine zweite Klasse der Stufe sechs in Quarantäne geschickt worden. Drei Schülerinnen und Schüler der Klasse 6a wurden positiv auf das Coronavirus getestet. Am Vortag hatte der Kreis die Parallelklasse 6c unter Quarantäne gestellt. Betroffen sind somit jetzt 50 Schülerinnen und Schüler. Die Quarantäne gilt bis einschließlich 2. Dezember, Jugendliche ohne Symptome können sich ab Samstag freitesten lassen.

Für den Tag der offenen Tür, der am Samstag stattfindet, gelten strenge Auflagen: Nur nach Voranmeldung mit 2G und Masken, werden die Besucher in Kleingruppen über das Schulgelände geführt. (cor)

249 neue Fälle am Freitag

7.50 Uhr: Auch am Freitag meldet das Landeszentrum Gesundheit NRW für Oberberg Höchstwerte: Binnen eines Tages sind weitere 240 neue, laborbestätigte Fälle vom Oberbergischen Kreis gemeldet worden. Mit Stand Freitag, 0 Uhr, beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz nun 394,9, was ein Plus um 29,1 Punkte bedeutet.

Donnerstag, 25. November: Sprunghafter Anstieg der Inzidenz – 77-jähriger Gummersbacher verstorben

12.35 Uhr: Die Zahl der Toten seit Ausbruch der Pandemie ist nach dem Tod eines 77-jährigen Gummersbachers auf 286 angestiegen. Das teilt der Oberbergische Kreis am Donnerstag mit.

Aktuell sind 1.634 Personen positiv auf das Virus getestet (laborbestätigt durch PCR-Test). Alle positiv getesteten Personen befinden sich in angeordneter Quarantäne.

7.45 Uhr: Nach 128 neuen, laborbestätigten Fällen am Mittwoch meldet das Landeszentrum Gesundheit NRW für den Donnerstag 247 Fälle, die neu hinzugekommen sind (Stand 0 Uhr). Die Sieben-Tages-Inzidenz, die Mittwoch noch gefallen war, klettert um 30,9 Punkte auf jetzt 365,8.

Mittwoch, 24. November: Schulklassen in Isolation

12.15 Uhr: Mit weiteren Allgemeinverfügungen hat der Kreis mehrere Schulklassen in Isolation geschickt: An der Freien Christlichen Bekenntnis-Grundschule in Wiehl wurde die Klasse 4b nach mehreren Infektionsfällen unter Quarantäne gestellt. In Radevormwald ist eine fünfte Klasse der Sekundarschule betroffen. Die FCBG-Realschule in Gummersbach hat für ihre Klassen 6 bis 9 auf Distanzunterricht umgestellt, weil es größere Ausfälle im Lehrerkollegium gibt: Drei Kollegen seien positiv auf Corona getestet, dazu kämen Ausfälle wegen sonstiger Erkrankungen, Kur und Elternzeit, sagt FCBG-Sprecher Thomas Sieling. Ihren für den 4. Dezember geplanten Tag der offenen Tür hat die FCBG abgesagt.

12 Uhr: Ein 83-jähriger Mann aus Gummersbach, der zuvor positiv auf das Virus getestet worden war, ist gestorben. In einem Krankenhaus wurden am Mittwoch 42 Oberberger mit positivem Testergebnis behandelt, zwei mehr als am Vortag. Von den 13 auf einer Intensivstation mussten sechs beatmet werden (+1). Eine Quarantäne war für 2308 Personen angeordnet (–64). In der vorvergangenen Kalenderwoche gingen annähernd 77 Prozent aller gemeldeten Fälle auf die Delta-Mutante zurück.

7.45 Uhr: Weitere 128 laborbestätigte Fälle hat der Oberbergische Kreis an das Landeszentrum Gesundheit NRW am Mittwoch, Stand 0 Uhr, gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz wird am Mittwoch mit 334,9 angegeben, was einem Minus um 25,4 Punkten entspricht.

Dienstag, 23. November: 14.000 Impftermine bis Weihnachten

16.59 Uhr: Den Start in die Vergabe der Impftermine durch den Kreis wertet Gesundheitsdezernent Ralf Schmallenbach als „vollen Erfolg, auch wenn es anfangs naturgemäß noch Verbesserungspotenzial gibt.“ Die „Kinderkrankheiten“ würden abgestellt. „Wir haben vor, bis zum 23. Dezember weitere 14.000 Termine für die drei Standorte freizuschalten. Unser Dienstleister hat hier einen klasse Job gemacht und war quasi das komplette Wochenende im Dauereinsatz.“ Ein Problem sei allerdings aktuell die Impfstoffbestellung: „Da leben wir quasi von der Hand in den Mund.“

6300 Impftermine in kurzer Zeit vergeben

11.49 Uhr: 6300 Terminvergaben binnen kurzer Zeit: Die am Samstagnachmittag freigeschaltete Impfterminvergabe wurde förmlich überrannt – und dabei kommt es vereinzelt wohl auch zu technischen Problemen.

Für die am Montag eröffneten stationären Impfstellen in Gummersbach, Waldbröl und Hückeswagen stand am Dienstag zwischenzeitlich kein einziger Termin mehr zur Verfügung, obwohl für Gummersbach laufend neue Termine mit einer Vorlaufzeit von neun Tagen freigeschaltet werden. Für Waldbröl und Hückeswagen sollen kurzfristig weitere Termine dazukommen.

Dass beim Abarbeiten des Ansturms nicht alles reibungslos läuft, hat eine Leserin feststellen müssen. Sie ist am Dienstag trotz Termin aus dem Gummersbacher Impfzentrum weggeschickt worden – ohne Impfung. Am Samstag, so schreibt sie, habe sie sich einen Termin über das Portal gesichert, aber am Dienstag war sie im Impfzentrum nicht im PC-System zu finden. Ihr sei gesagt worden, sich doch bitte einen neuen Termin zu buchen. Der Kreis bedauert den Ärger. Tatsächlich gebe es vereinzelt Rückmeldungen von Menschen, die Probleme mit dem System haben, sagt eine Sprecherin: „Wichtig ist, dass im vierten Schritt des Vergabeprozess es die Bestätigung kommt, dass die Buchung erfolgreich war.“ Dann gehe auch eine E-Mail raus.

Weniger Fälle in Nümbrecht, Reichshof und Waldbröl

9.28 Uhr: Im Oberbergischen ist eine weitere Person gestorben, die zuvor positiv auf das Virus getestet worden war. Laut Kreis handelt es sich um eine 81-jährige Frau aus Wiehl. Die Zahl der aktuell positiv Getesteten ist derweil am Mittwoch auf 1488 gesunken. Deutlich zurückgegangen ist sie vor allem in Nümbrecht (-21, jetzt 195), Reichshof (-22, jetzt 162) und Waldbröl (-13, jetzt 133). Alle drei Kommunen hatten sich zuletzt vor allem im Verhältnis zur Einwohnerzahl zu Hotspots der aktuellen Corona-Welle in Oberberg entwickelt.

56 neue Fälle am Dienstag

6.49 Uhr: Der Oberbergische Kreis hat zum Stand Dienstag, 0 Uhr, 56 neue laborbestätigte Fälle an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf jetzt 360,3. Oberberg wird damit beim Höchstwert in NRW wieder vom Landkreis Minden-Lübbecke abgelöst, der nach 455 gemeldeten Fällen nun eine Inzidenz von 377,1 aufweist. Für ganz NRW liegt die Inzidenz bei 249,0.

Montag, 22. November: Kreis: Sitzungen abgesagt und verschoben

19.04 Uhr: Auch das Christkind und seine kleinen Fans müssen wieder Einschränkungen hinnehmen. Wie die Post jetzt mitteilte, wird ein Besuch im Postamt in Engelskirchen in der Adventszeit nicht möglich sein.

18.25 Uhr: Der Oberbergische Kreis hat unter Berücksichtigung der aktuellen Lage in Abstimmung mit der Ausschussvorsitzenden Margit Ahus (CDU) die Sitzung des Finanzausschusses am 8. Dezember abgesagt. Die ursprünglich für Donnerstag vorgesehene Sitzung des Betriebsausschusses soll nun am 16. Dezember im Lindlarer Kulturzentrum unmittelbar vor der Kreistagssitzung stattfinden. Der Kreis stellt darüber hinaus klar, dass Zutritt zu den Ausschusssitzungen sowie zur Kreistagssitzung weiterhin nur Getesteten, Geimpften und Genesenen (3G-Regel) gestattet ist. Zudem gelte nun auch wieder am Sitzplatz die Pflicht zum Tragen einer mindestens medizinischen Maske.

Hausärzte stehen bereit, um durchzuimpfen

16.37 Uhr: „Das läuft uns aus dem Ruder, wenn sich nicht mehr Menschen impfen lassen“, sagt der Vorsitzende des Hausärzteverbandes im Oberbergischen, Dr. Ralph Krolewski, zum Verlauf der Pandemiebekämpfung. Dabei könne Oberberg im Frühjahr durchgeimpft sein - inklusive Auffrischung.

Ovag: Stichproben auf 3G-Regel

16.14 Uhr: Auch in den Bussen der Ovag gilt ab Mittwoch die neue 3G-Regel nach dem angepassten Infektionsschutzgesetz. Die Ovag bittet deshalb alle Fahrgäste, einen 3G-Nachweis mitzuführen, der im Falle einer Kontrolle vorgezeigt werden kann. Es werde Stichprobenkontrollen über eine von der Ovag beauftragte Sicherheitsfirma geben. Fahrerinnen und Fahrer könnten keine 3G-Kontrollen durchführen, da sonst die Fahrpläne nicht mehr eingehalten werden könnten.

Nümbrechts Bürgermeister sorgt sich um Notfallversorgung

15.46 Uhr: Nümbrechts Bürgermeister Hilko Redenius hat ausgerechnet, dass für die rund 17 000 Nümbrechter zurzeit noch 2,5 Intensivbetten verfügbar sind – die Notfallreserve inklusive. In Deutschland, schreibt er im kommenden Mitteilungsblatt der Gemeinde, „verfügen wir nach der deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin über 21 925 Intensivbetten, dazu 9300 Betten als Notfallreserve“. 12 093 waren davon – Stand Sonntag – bundesweit frei. Da etwa ein Herz- oder Schlaganfallpatient ebenfalls Intensivbett benötige, „können wir uns vorstellen, wie wenig das ist!“

1576 Personen sind aktuell infiziert

11.48 Uhr: Die Zahl der aktuellen Infektionen mit dem Virus steigt ebenfalls weiter an. Laut Statistik des Kreises gelten aktuell 1576 Personen in Oberberg als infiziert. Mehr waren es in der gesamten Pandemie nur nach den Weihnachtsfeiertagen 2020 zwischen dem 29. Dezember und dem 6. Januar. In Quarantäne befinden sich inzwischen 2387 Personen, noch mal 54 mehr als am Sonntag.

Was die Kommunen betrifft, bleiben nach wie vor besonders mit Blick auf die Einwohnerzahl vor allem Nümbrecht (216 Fälle), Reichshof (184) und Waldbröl (146) besonders stark belastet. Nach Wiehl (119) sind aber jetzt in den vergangenen Tagen auch Lindlar (115) sowie Marienheide (117) bei dreistelligen Werten angekommen. Die meisten aktuellen Fälle gibt es weiterhin in der Kreisstadt: Für Gummersbach werden 251 Fälle gemeldet.

11.19 Uhr: Ab dem heutigen Montag wird für den Zutritt zu Dienstgebäuden des Kreises von Besucherinnen und Besuchern ein Nachweis einer Immunisierung oder die Vorlage eines negativen Tests verlangt (3G-Regel). Zwischen der Durchführung des Tests und dem Besuch der Kreisverwaltung dürfen höchstens 24 Stunden liegen, meldet der Kreis. Selbsttests werden nicht anerkannt.

Der Oberbergische Kreis macht zudem von seinem Hausrecht Gebrauch und ordnet eine Maskenpflicht für die Besucher seiner Dienststellen an. Die Dienststellen der Kreisverwaltung sind nur nach telefonischer Voranmeldung persönlich erreichbar. Insbesondere für dringende, unaufschiebbare persönliche Vorsprachen können telefonisch Termine vereinbart werden.

Jugendliche: Inzidenz bei 700

6.44 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz in Oberberg bleibt auch am Montag weiterhin mit nun sogar 371,4 die höchste in ganz NRW. Die nächsthöchste Zahl von Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gibt es in Leverkusen (357,5) und Gütersloh (350,6). Zuvor hat der Oberbergische Kreis zum Stand Sonntag, 0 Uhr, 77 neue laborbestätigte Fälle an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet. Am Montag der Vorwoche waren es nur 37.

Unterdessen ist auch die Inzidenz bei den Kindern und Jugendlichen weiter gestiegen. Auf Basis der aktuellsten Daten liegt sie für die 10- bis 19-Jährigen laut LZG nun bei 699,2. Am Samstag hatte sie sogar einen Wert 751,3 erreicht. Ebenfalls stark belastet bleibt aber auch die Gruppe der 30- bis 39-Jährigen mit einer Inzidenz von inzwischen 573,8 (Samstag: 592,8).

Sonntag, 21. November: Weitere 174 positiv Getestete

17.30 Uhr: Als genesen galten laut Kreis am Samstag 96 und am Sonntag 46 zuvor positiv Getestete. So stieg die Zahl der aktuell Betroffenen auf 1541. Seit Pandemiebeginn wurden 20 065 Personen positiv getestet.

Eine Quarantäne war für 2333 Personen angeordnet, das waren 253 mehr als am Freitag. Weitere Allgemeinverfügungen hatte der Oberbergische Kreis am Freitagabend für die Klasse 6b der Sekundarschule Nümbrecht sowie für die Klasse 9b der Freien Christlichen Realschule in Gummersbach veröffentlicht. Stand Sonntag gab es 21 Quarantäneverfügungen für Klassen, ganze Schulen oder Kindergärten.

Derweil werden immer mehr Veranstaltungen abgesagt: Dass der Weihnachtsmarkt in Waldbröl ausfällt, hat der Geschäftsführer von „Wir für Waldbröl“ Theodor Schüller mitgeteilt. Wie Bürgermeisterin Larissa Weber berichtet, war dem eine Absprache mit den Bürgermeistern von Reichshof und Wiehl vorausgegangen, überall im Südkreis keine Märkte stattfinden zu lassen. „Das haben wir dann so auch mit den Veranstaltern besprochen“, erklärte Weber auf Nachfrage. Nümbrecht hatte schon zuvor abgesagt. Auch in Marienheide findet kein Weihnachtsmarkt statt.

Ansturm auf Impftermine

Seit Samstagnachmittag können Oberberger über eine Internetseite Termine für die drei Impfstellen in Waldbröl, Gummersbach und Hückeswagen buchen – bereits 24 Stunden später waren rund 4200 Termine vergeben.

Die Impfstellen nehmen am heutigen Montag ihre Arbeit auf, geimpft werde ausschließlich nach Termin, teilt der Kreis mit. Für die Impfstelle Waldbröl (Krankenhaus) waren am Abend noch einige wenige Termine für Montag und Dienstag verfügbar. Für Hückeswagen waren bereits alle Termine bis Dienstag vergeben. In Gummersbach (Impfzentrum im EKZ) waren am Abend die ersten drei Wochentage bereits ausgebucht. Der Kreis wolle nun schnellstmöglich weitere Termine zur Verfügung stellen.

Die Termine des Kreises gibt es auf der Seite des Kreises unter www.obk.de/impfen

8.20 Uhr: Der Oberbergische Kreis hat dem Landeszentrum Gesundheit (LZG) bis Sonntag, 0 Uhr, weitere 174 laborbestätigte Corona-Fälle gemeldet. Binnen einer Woche – vom Sonntag in der Vorwoche bis jetzt – wurden laut LZG-Angaben 999 Neuinfektionen im Kreis gezählt. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg abermals markant, wie aus den LZG-Zahlen hervorgeht: diesmal um 20,6 Punkte auf einen Spitzenwert von 367,7. Damit hat Oberberg auch am Sonntag den höchsten Wert der Neuinfektionen im ganzen Bundesland. Danach folgen Leverkusen mit einer Inzidenz von 339,2 und Gütersloh mit einem Wert von 315,0.

Samstag, 20. November: 2206 Menschen in Quarantäne

17.50 Uhr: Der Oberbergische Kreis meldete am frühen Abend, dass zum Stand Samstag (0 Uhr) 1413 Oberberger als infiziert gelten. Das sind 90 mehr als am Vortag. 186 neue Fälle wurden erfasst, während 96 zuvor positiv Getestete als genesen galten und aus der Quarantäne entlassen wurden. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg um 23,6 Punkte auf einen Wert von 347,1. In einem Krankenhaus im Kreis oder außerhalb des Kreises werden 38 Oberberger behandelt, die positiv auf das Coronavirus getestet worden sind – drei weniger als am Tag zuvor: 27 befinden sich auf einer Normalstation. Von den elf Patienten, die auf einer Intensivstation versorgt werden, sind vier auf Beatmung angewiesen (+1). Eine Quarantäne ist Stand Samstag für 2206 Personen angeordnet (+126).

7.55 Uhr: Das Landeszentrum Gesundheit NRW weist für den Oberbergischen Kreis zum Stand Samstag, 0 Uhr, 186 weitere laborbestätigte Corona-Fälle aus. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt nach LZG-Angaben weiterhin kräftig an, diesmal um 23,6 Punkte auf einen Wert von 347,1.

Freitag, 19. November: Kreis nennt aktuelle Zahlen zu den Schulen

18.42 Uhr: Wie der Oberbergische Kreis im Nachgang zur Pressekonferenz von heute mitteilt, gibt es aktuell insgesamt 22 Fälle mit einem Bezug zur Schule. Drei davon seien Ausbrüche an einer weiterführenden Schule, drei Ausbrüche an einer Grundschule. Außerdem gibt es 16 nicht genauer bezeichnete Einzelfälle. Darüber hinaus sind zehnmal Kindertagesstätten, in zwei Fällen von Ausbrüchen. Ein Ausbruch liegt dann vor, wenn in es in Kitas mindestens zwei zusammenhängende Fälle gibt, in Schulen erst bei drei zusammenhängenden Fällen.

Positive Pooltests: Wiehler Schule am Freitag leer

18.06 Uhr: Impfen statt Einschränken könnte über der Strategie stehen, die Landrat Jochen Hagt am Freitagnachmittag der Presse vorstellte. Dass Oberberg gerade mit Abstand die höchste Inzidenz habe, liege vor allem an "30 Superspreader-Events" heißt es vom Kreis. Die hohe Inzidenz sei aber für Oberberg kein Problem, sondern das Resultat einer konsequenten Teststrategie.

17.56 Uhr: Die Wiehler Grundschule der Freien christlichen Bekenntnisschule Gummersbach (FCGB) hatte am Freitag alle 200 Kinder in häuslicher Isolation, nachdem in allen acht Klassen positive Pooltests aufgetreten waren. Die stellvertretende Schulleiterin Ida Klaus nennt das Vorgehen eine Vorsichtsmaßnahme. „Alle Kinder werden jetzt einzeln nachgetestet“, sagt Klaus. „Ich hoffe, dass es nur einzelne Fälle gibt.“

Liveblog: Kreis weitet Impfangebot weiter aus

16.39 Uhr: Der Oberbergische Kreis will angesichts rapide steigender Infektionszahlen das Impfangebot ausbauen. Ab Montag sollen drei Impfstellen in Betrieb gehen, in Waldbröl, in Gummersbach im Bergischen Hof (dem früheren Impfzentrum) und in Hückeswagen im ehemaligen BEW-Kundenbüro, Bahnhofsplatz 12. Geöffnet ist dort am Montag von 14 bis 20 Uhr, am Dienstag von 12 bis 18 Uhr.

Dort sind sowohl Erstimpfungen als aus Auffrischungsimpfungen möglich. Für alle drei Impfstellen soll am heutigen Samstag ein Buchungsportal auf der Internetseite des Oberbergischen Kreises freigeschaltet werden. Der Kreis bittet Impfwillige, sich dort möglichst vorab einen Termin zu reservieren.

Darüber hinaus will der Oberbergische Kreis auch noch ein zweites Impfmobil ausrüsten, es soll vor allem in sozialen Brennpunkten unterwegs sein. Am kommenden Mittwoch, 24. November, 12 bis 17 Uhr, macht das Impfmobil Station am Rathaus in Lindlar, Corona-Schutzimpfungen, auch Auffrischungsimpfungen nach sechs Monaten, sind dort ohne Anmeldung möglich. Eine Woche drauf, am Donnerstag, 2. Dezember, macht das Impfmobil von 12 bis 17 Uhr auf dem Metablon-Gelände, Am Berkebach, Station.

In Wipperfürth soll der Impfbus nach aktuellen Stand am kommenden Samstag, 13 bis 18 Uhr, auf dem Hausmannsplatz Station machen. Auch hier ist eine Anmeldung nicht nötig.

14.35 Uhr: Das Impfmobil des Oberbergischen Kreises macht am Freitag in Nümbrecht Station. Erneut war der Meschenandrang so groß, dass sich abermals wie zuvor schon in Bielstein und Gummersbach Menschenschlangen bildeten. Impfwillige mussten im Regen ausharren, ehe sie an der Reihe waren.

13.41 Uhr: Was sagt Landrat Jochen Hagt zur aktuellen Lage? Den Liveblog zur Video-Pressekonferenz aus dem Kreishaus finden Sie hier.

Kreiskatholikenrat sagt Empfang ab

13.01 Uhr: Der Kreiskatholikenrat Oberberg hat seinen für den 27. November geplanten Jahresempfang in der Halle 32 in Gummersbach in den Sommer 2022 verschoben. „Alles ist organisiert und die Einladungen sind verschickt worden“, so Torsten Wolter, Vorsitzender des Kreiskatholikenrates Oberberg. „Aber wir wollen vernünftig sein und dazu beitragen zusätzliche Kontakte zu vermeiden. Es geht nicht an, dass einer unserer Gäste sich ansteckt und an Weihnachten im Krankenhaus liegt.“

Kein Platz mehr frei auf Intensivstationen

12.37 Uhr: Wie Sprecherin Altz ergänzt, ist jetzt aufgrund anderer Fälle auch die Waldbröler Intensivstation voll ausgelastet. In beiden Häusern des Klinikums gibt es damit auf diesen Station keine freien Betten für Notfälle.

12.01 Uhr: Die Situation in den Häusern des Klinikums Oberberg spitzt sich wieder zu. Wie Krankenhaus-Sprecherin Angela Altz berichtet, werden Stand Freitagmittag in Gummersbach 15 positiv Getestete behandelt, sechs davon auf der Intensivstation. Die sei damit Stand jetzt voll. „Wir versuchen gerade, durch Verlegungen von Nicht-Covid-Patienten dort Kapazitäten zu schaffen“, sagt Altz. Das sei angesichts der Lage in den anderen Häusern aber gar nicht so einfach. In Waldbröl seien es 16 Patienten, drei davon auf der Intensivstation.

Weihnachtsmärkte im Südkreis fallen aus

11.41 Uhr: Der Weihnachtsmarkt in Waldbröl fällt aus. Das hat der Geschäftsführer von "Wir für Waldbröl" Theodor Schüller mitgeteilt. Aufgrund der sehr hohen und immer weiter steigenden Corona-Werte sei die Absage beschlossen worden. Wie Bürgermeisterin Larissa Weber berichtet, war dem eine Absprache mit den Bürgermeistern von Reichshof und Wiehl vorausgegangen, überall dort im Südkreis keine Märkte stattfinden zu lassen. "Das haben wir dann so auch mit den Veranstaltern besprochen", erklärte Weber auf Nachfrage. Nümbrecht hatte schon zuvor abgesagt.

Dennoch sollen die Waldbröler nicht ganz ohne vorweihnachtliche Stimmung auskommen müssen: "Wir für Waldbröl" will in Zusammenarbeit mit Einzelhandel, Gastronomie und Dienstleistern einen aktiven Adventskalender organisieren, bei dem jeweils ein teilnehmendes Unternehmen eine besondere Aktion anbiet, sagt Schüller.

Höchste Fallzahl seit Anfang Januar

11.26 Uhr: Im Oberbergischen Kreis gelten am Freitag 1323 Menschen als infiziert. Das ist die höchste Fallzahl seit dem 6. Januar 2021. Damals waren es 1621. Insgesamt sind gerade 2080 als Infizierte oder als Kontaktperson in angeordneter Quarantäne, noch einmal 110 mehr als am Donnerstag.

Fallzahlen steigen besonders im Südkreis

10.23 Uhr: Vor allem in den drei Südkreis-Kommunen Nümbrecht, Reichshof und Waldbröl steigen die Fallzahlen weiter rasant an. In Nümbrecht gibt es jetzt 195 aktuelle Fälle, noch mal 20 mehr als am Donnerstag. Für Reichshof vermeldet der 157 Fälle (+13), für Waldbröl 146 (+10).

Zusammenhänge mit den Fällen im benachbarten Reichshof sieht Waldbröls Bürgermeisterin Larissa Weber, zuvor Leiterin des Ordnungsamtes in der Nachbargemeinde nicht. Sie habe mit ihrem Bürgermeisterkollegen Rüdiger Gennies die Fälle abgeglichen und habe keine Verbindungen feststellen können.

Wie zuvor Gennies spricht auch Weber von einem uneindeutigen Bild. Es gebe keine bestimmten Gruppen, die von der aktuellen Welle besonders betroffen seien.

Über 40 positiv Getestete in den Kliniken

9.09 Uhr: Die Zahl der im Krankenhaus behandelten Patienten ist am Freitag auf über 40 gestiegen. Wie der Kreis meldet, sind jetzt 41 positiv Getestete in den Kliniken, drei mehr als noch am Vortag. Heute vor einer Woche waren es nur 23. Elf Patienten liegen inzwischen auf der Intensivstation, drei müssen beatmet werden.

Inzidenz für Jugendliche über 600

7.56 Uhr: Von den Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage weiter am stärksten belastet ist die Altersgruppe der 10- bis 19-Jährigen. 162 der insgesamt 879 Fälle entfallen auf sie. Die Inzidenz für diese Gruppe beträgt laut Statistik des LZG aktuell 602,5, auch das ist ein neuer Höchstwert.

Doch auch ihre Elterngeneration ist immer stärker betroffen: Die 30- bis 39-Jährigen liegen bei einer Inzidenz von 462,8, die 40- bis 49-Jährigen bei 438,7.

563 neue Fälle in drei Tagen

6.44 Uhr: Der Anstieg der Neuinfektionen im Oberbergischen Kreis geht ungebremst weiter. Auch zum Stand Freitag, 0 Uhr, hat das Gesundheitsamt 182 weitere laborbestätigte Fälle an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet. Allein in vergangenen drei Tagen sind damit 563 neue Fälle hinzugekommen.

In der Vorwoche waren es trotz eines bereits starken Anstiegs von Mittwoch bis Freitag lediglich 379. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt damit auf einen neuen Höchstwert von nun 323,5. Oberberg hat damit den mit Abstand höchsten Wert in NRW, nur der Kreis liegt hier im Land über 300.

Donnerstag, 18. November: Landrat spricht erst am Freitag über die aktuelle Lage

19.43 Uhr: Die höchste Inzidenz in NRW, jetzt tatsächlich auch die höchste in Oberberg seit Beginn der Pandemie - das war schon mal so, am 10. Januar. Damals reagierte Landrat Jochen Hagt schnell mit Maßnahmen, die er selbst "drastisch" nannte: Gottesdienstverbot, Kontaktbeschränkungen, Ausgangssperre und mehr. Und was macht Hagt jetzt? Oder: Was kann er überhaupt machen? Unsere Fragen danach lässt er noch unbeantwortet. Mehr will er erst am Freitagnachmittag bei einer Pressekonferenz dazu sagen.

16.44 Uhr: 40 Kinder besuchen den Johanniter-Kindergarten im Freilichtmuseum – normalerweise. Doch nun hat der Oberbergische Kreis alle 36 Kinder, die am vorigen Freitag in der Kita waren, unter Quarantäne gestellt.

Der Grund: Zwei Betreuungskräfte wurden positiv auf das Coronavirus getestet. „Aufgrund des offenen Konzepts des Kindergartens waren dadurch alle anwesenden Kinder am 12. November, an dem eine erhöhte Infektionsgefahr für Dritte bestand, über einen längeren Zeitraum einer hohen Konzentration infektiöser Aerosole ausgesetzt“, heißt es in der Quarantäneverfügung. Die Allgemeinverfügung des Kreisgesundheitsamtes gilt bis einschließlich 26. November, solange müssen die Eltern täglich die Temperatur ihrer Kinder messen und bei Symptomen unverzüglich das Gesundheitsamt informieren.

Die Quarantäne gilt noch bis bis zum 22. November. Kinder ohne Krankheitssymptome können sich jedoch frei testen lassen.

16.17 Uhr: Um 22 auf 144 Fälle gestiegen ist die Zahl der Infizierten in Reichshof. Bürgermeister Rüdiger Gennies berichtet, dass die Liste der Quarantänefälle „quer durch die Gemeinde“ führe, sie betreffe sowohl Einzelfälle als auch Großfamilien. Zum weiteren Vorgehen sagt Gennies, dass der Heimat- und Verschönerungsverein die „Burgweihnacht“ in Denklingen abgesagt habe, ansonsten stünden vorerst keine Großveranstaltungen an. „Mit bleibt nur, alle Menschen dringend aufzufordern, zum Hausarzt oder zum Impfmobil zu gehen und sich impfen zu lassen.“

Die Öffnungszeiten und der Zugang zum Rathaus in Denklingen und zur Kur- und Touristinfo in Eckenhagen werden ab Montag wieder eingeschränkt. Die Bürger sollen ihre Anliegen möglichst per Telefon oder E-Mail vorbringen. Persönliche Besuche der Dienststellen sollen auf dringende Angelegenheiten beschränkt werden. Zuvor sind Termine mit den zuständigen Sachbearbeitern zu vereinbaren. Das Denklinger Rathaus ist montags bis freitags von 8.30 bis 12 Uhr geöffnet, die Kur- und Touristinfo in Eckenhagen von 9 Uhr bis 12 Uhr.

14.50 Uhr: Angesichts der Pandemie-Entwicklung sagt der Oberbergische Kreis mehrere Sitzungen ab: Nachdem der Kulturausschuss am Mittwoch und der Umweltausschuss am Donnerstag nicht tagten, werden auch die Sitzungen des Entwicklungsausschusses (22.11.), Sozialausschusses am (29.11.), Jugendhilfeausschusses (2.12.) und Schulausschusses (6.12.) nicht stattfinden. Dass der Kreis die Gremien nach wie vor nicht online tagen lässt, prangert die Kreistagsfraktion der Grünen an: Es bestätige sich der Eindruck, dass die Kreisverwaltung lieber ohne die lästige Beteiligung der gewählten Vertreter arbeite, heißt es in einer Mitteilung der Fraktion.

Bereits im Dezember 2020 hatte die Verwaltung einer Aufforderung der Grünen, Online-Sitzungen einzuführen, eine Absage erteilt: Solche seien nicht rechtskonform durchführbar, es liege am NRW-Landtag dahingehende Vorschriften zu ändern, hieß es damals. Die Grünen werfen dem Kreis nun vor, sich seiner Verantwortung zu entziehen. Sitzungen würden abgesagt, obwohl auch dort schon die 3G-Regel gelte und mit Tests zusätzliche Sicherheit hätte geschaffen werden können. Es sei reichlich Zeit gewesen, die rechtlichen Voraussetzungen für digitale Sitzungen zu schaffen. Auf Landesebene sei eine Initiative für Onlinesitzungen von der Regierungsmehrheit nicht unterstützt worden.

10.17 Uhr: Die Fallzahlen in der Gemeinde Nümbrecht sind auch am Donnerstag weiter deutlich gestiegen, um 13 auf jetzt 175. Den größten Sprung machte allerdings die Gemeinde Reichshof mit einem Plus von 22 auf jetzt auch schon 144 Fälle. Auch Waldbröl hat mit 136 Fällen und einem Plus von 13 gegenüber Mittwoch einen deutlichen Anstieg zu verzeichnen. Die meisten Fälle in einer Kommune gibt es aber nach wie vor in Gummersbach mit 217 (ebenfalls +13).

9.43 Uhr: In Oberberg ist eine weitere Person gestorben, die zuvor positiv auf das Virus getestet worden war. Laut Kreis handelt es sich um einen 85-jährigen Mann aus Wiehl. Aufgrund der vielen neue Fälle steigt die Zahl der aktuell Infizierten ebenfalls weiter an. Sie liegt jetzt bei 1264. Fast 2000 Menschen, genauer gesagt 1970, sind als Infizierte oder Kontaktpersonen in Quarantäne.

Neuer Höchstwert bei der Inzidenz

6.47 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz in Oberberg hat einen neuen absoluten Höchstwert erreicht. Am Donnerstag liegt sie bei 293,3, ein Plus von noch einmal 16,9 im Vergleich zum Vortag. Laut Daten des LZG ist das aktuell der höchste Wert in ganz NRW nun auch vor Minden-Lübbecke (288,5). Und tatsächlich ist auch erst das nun der höchste Wert während der Pandemie: Anfang Januar hatte der Wert im Kreis für einen Tag – genauer gesagt für den 10. Januar – auch aufgrund statistischer Besonderheiten durch die Meldepraxis zuvor an den Weihnachtsfeiertagen mit 292,2 tatsächlich schon einmal fast so hoch gelegen. Am Donnerstag wurde nun auch dieser Wert übertroffen.

Zuvor hatte der Kreis bis Donnerstag, 0 Uhr, weitere 182 neue laborbestätigte Fälle an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet. Auch die Inzidenz für die Altersgruppe der 10- bis 19-Jährigen erreicht neue Höchstwerte. Für Dienstag wurde sie vom LZG auf 561,6 korrigiert und übertrifft damit den bisherigen Höchstwert von Anfang September inzwischen deutlich. Zuletzt liegt sie für Mittwoch laut LZG vorläufig bei 543,0. Lesen Sie hierzu mehr.

Mittwoch, 17. November: Sind Veranstaltungen der Grund für hohe Zahlen in Nümbrecht?

17.00 Uhr: Die Corona-Lage in Oberberg wird immer kritischer. 199 neue Fälle und der sechste Tote innerhalb einer Woche wurden vermeldet. Die Inzidenz hat mit einem Wert von 276,4 einen neuen Höchstwert seit Pandemiebeginn erreicht. Vor allem in Nümbrecht steigen die Zahlen weiter stark an. Bürgermeister Hilko Redenius hat seine Erklärung dafür, die er selbst "nicht-wissenschaftlich belegt" nennt: Drei Veranstaltungen in der Gemeinde mit insgesamt 1400 Gästen am ersten November-Wochenende könnten der Grund sein.

16.10 Uhr: Auf dem Gummersbacher Bismarckplatz ist die Freiwillige Feuerwehr inzwischen im Einsatz. Sie wurde hinzugerufen, um Scheinwerfer und ein Zelt als Wetterschutz am Impfmobil des Kreises aufzubauen. Die mobilen Impfteams wollen offenbar niemanden nach Hause schicken.

Quarantäne-Fälle in Schulen der FCBG

16.06 Uhr: Auch an den Schulen der Freien Christlichen Bekenntnisschule in Gummersbach gibt es Quarantäne-Fälle. Hier wurden am Montag und Dienstag nach positiven Corona-Fällen zwei Klassen nach Hause geschickt, wie Sprecher Thomas Sieling auf Nachfrage sagt: eine Klasse sechs des Gymnasiums und eine Klasse acht der Realschule.

Was die sechste Klasse des Gymnasiums betrifft, liegt in der Zwischenzeit auch eine Allgemeinverfügung vor. Demnach hatte es dort zuvor vier Fälle von positiven Tests auf das Virus gegeben.

Geplante Veranstaltungen sollen dennoch durchgeführt werden. Sieling sagt, dass ein für Donnerstag geplantes Unternehmerforum in der Schule stattfinden werde – mit rund 100 Teilnehmern und einem abgestimmten Hygienekonzept. Gleiches gelte für das Eltern-Dinner am Samstag: „Auch das soll, Stand heute, stattfinden.“

13.53 Uhr: Die Ausrichter der „7 Nights Of Fun“ in Bielstein etwa haben am Mittwoch die Reißleine gezogen und mitgeteilt, dass für alle anderen Veranstaltungen im Burghaus ab sofort die 2Gplus-Regel gilt. Heißt: Zutritt haben nur noch Geimpfte oder Genesene, die ein maximal 24 Stunden altes negatives Testergebnis aus einer Teststation vorweisen können. Das teilt der Kulturkreis Wiehl mit. Besucher müssen sich zudem am Eingang ausweisen.

Weil die Kontrolle dort länger dauern wird, sollen Besucher frühzeitig zu den Veranstaltungen kommen. Wer bereits gekaufte Karten zurückgeben will, kann das bis Jahresende machen. Unter diesen Bedingungen nicht auftreten will das für Freitag angekündigte Duo Beckmann-Grieß, teilt der Kulturkreis mit – der Kabarettabend ist abgesagt.

Impfchaos auf dem Bismarckplatz

12.58 Uhr: Beim Stopp des Impfmobils heute auf dem Bismarckplatz kommt es zu noch längeren Schlangen und Wartezeiten als zuletzt am Montag in Bielstein. Kreisgesundheitsdezernent Ralf Schmallenbach, der sich in Gummersbach vor Ort ein Bild von der Lage machte, sprach von zeitweise bis zu 1000 Wartenden rund um den Platz. Daraufhin sei auch das zweite Impfmobil zum Platz beordert und das Personal verdreifacht worden.

Durch die City zieht sich die lange Reihe der Wartenden. Andreas Arnold Foto:

Als Konsequenz aus dem Andrang kündigt Schmallenbach an, dass ab der kommenden Woche das Impfzentrum im Bergischen Hof wieder geöffnet werden soll. Es soll dann eine von drei festen Impfstellen im Kreisgebiet sein. "Eine weitere wird es in Hückeswagen in der Bahnhofstraße geben. Einen Standort für die dritte Stelle im Südkreis suchen wir noch", so Schmallenbach.

Bernberger Schule komplett in Quarantäne

10.28 Uhr: Mit den 199 Fällen vom Mittwoch steigt trotz 104 Personen, die als genesen gelten, auch die Zahl der aktuellen Fälle weiter. Sie liegt laut Mitteilung des Kreises jetzt bei 1137. Inklusive der Personen, die Kontakt zu Infizierten hatten, befinden sich jetzt 1841 Oberbergerinnen und Oberberger in angeordneter Quarantäne, 95 mehr als noch am Dienstag.

9.49 Uhr: Der Oberbergische Kreis hat alle Schüler und Lehrer der GGS Bernberg in Gummersbach in Quarantäne geschickt. Zuvor seien in acht von neun Klassen der Gemeinschaftsgrundschule wurden jeweils mehrere Personen positiv getestet worden, begründet der Kreis in seiner Allgemeinverfügung die Maßnahme.

Unterdessen ist auch das Engelskirchener Aggertal-Gymnasium jetzt von einer Quarantäne-Maßnahme betroffen. Wie der Kreis bekanntgemacht hat, werden die Schüler einer sechsten Klasse, die am Samstag am „Tag der offenen Tür“ der Schule teilgenommen haben, verpflichtet, sich in häusliche Quarantäne zu begeben. In der Klasse seien drei Personen positiv auf das Virus getestet, heißt es zur Begründung.

Sechster Todesfall in den vergangenen sieben Tagen

9.12 Uhr: Im Oberbergischen Kreis ist eine weitere Person gestorben, die zuvor positiv auf das Virus getestet worden war. Wie der Kreis meldet, handelt es sich um einen 58-jährigen Mann aus Waldbröl. Allein in den vergangenen sieben Tagen gibt es damit jetzt schon sechs neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus.

Inzidenz für Jugendliche über 500

7.32 Uhr: Besonders stark belastet von den Neuinfektionen ist nach wie vor die Altersgruppe der 10- bis 19-Jährigen. Für sie stieg die Sieben-Tage-Inzidenz in Oberberg laut Statistik des LZG jetzt schon auf über 500. Sie erreicht damit die Höchstwerte aus der kurzen Welle Anfang September. Zuletzt liegt sie bei 505,8. Es handelt sich um 136 Fälle in den vergangenen sieben Tagen.

Ebenfalls betroffen vom Anstieg ist allerdings auch die Gruppe der 20- bis 29- sowie der 30- bis 39-Jährigen. Auf diese beiden Altersgruppen zusammen entfallen 230 der insgesamt 751 Fälle in den vergangenen Tagen, also fast ein Drittel. Die Inzidenz für diese Gruppen liegt inzwischen bei 380,4 (30 bis 39) sowie 372,9 (20 bis 29).

Landesweit zweithöchste Inzidenz nach Minden-Lübbecke

6.34 Uhr: Die aktuelle Welle hat im Oberbergischen einen weiteren Höhepunkt erreicht. Der Kreis hat zum Stand Mittwoch, 0 Uhr, 199 neue laborbestätigte Fälle an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet, so viele wie fast noch nie. Nur am 16. April 2021 lag die Zahl an einem Tag mit 217 Fällen noch höher.

Die Sieben-Tage-Inzidenz für Oberberg steigt damit auf 276,4, den höchsten Wert während der gesamten Pandemie. Auch hier stammt der bisherige Höchstwert mit 269,1 aus der Welle im Frühjahr (26. April). Zugleich hat Oberberg damit aktuell die zweithöchste Inzidenz in ganz NRW nach Minden-Lübbecke (288,5).

Dienstag, 16. November: Christkindmarkt abgesagt

17.30 Uhr: Eine Inzidenz von über 470 bei den 10- bis 19-Jährigen, aber wie ist die Lage in den Schulen? Quarantäne per Allgemeinverfügung gibt es bisher nur selten, aber dafür gelten ja auch strengere Voraussetzungen. Im Gespräch berichten viele Schulleiter von einer gespannten Ruhe trotz vieler Einzelfälle.

16.37 Uhr: Die Veranstalter haben den Christkindmarkt in Engelskirchen, der eigentlich am dritten Advent stattfinden sollte, jetzt abgesagt. „Aufgrund der besorgniserregenden Corona-Situation“ sehe man „leider keine andere Möglichkeit“, heißt es in einer Mitteilung. „Natürlich fällt uns die Entscheidung schwer, aber wir sehen auch unsere Verantwortung für die vielen Besucher und Händler des Marktes", wird Engelskirchens Bürgermeister Dr. Gero Karthaus zitiert. Gemeinsam mit der Firma Xdream-Events habe sich die Gemeinde entschieden, „diesen traurigen Schritt zu gehen“. Angesichts „der aktuellen Lage und der unplanbaren Umstände“ sehe man sich zu diesem Schritt gezwungen, sagt Henning Schmitz von Xdream-Events.

12.43 Uhr: Auch der Oberbergische Kreis reagiert im politischen Raum auf die aktuelle Pandemie-Lage. Die eigentlich für den morgigen Mittwoch angesetzte Sitzung des Kulturausschusses in Schloss Homburg sei unter Berücksichtigung der aktuellen Lage in Abstimmung mit der Ausschussvorsitzenden Marie Brück (Bündnis 90/Die Grünen) abgesagt worden, berichtet die Verwaltung.

11.42 Uhr: Auch der Oberbergische Kreis bestätigt nun wie gestern schon das Klinikum den starken Anstieg der Fallzahlen von positiv Getesteten in den Krankenhäusern. Laut Statistik des Kreises steigt die Zahl der im Krankenhaus behandelten Patienten um neun auf jetzt 32. Sieben davon werden demnach auf der Intensivstation behandelt, zwei mehr als am Vortag. Zwei müssen beatmet werden.

Nach wie vor steigt trotz insgesamt 53 Genesener, die laut der Daten vom Dienstag aus der Quarantäne entlassen wurden, die Zahl der aktuellen Fälle. Am Dienstag gelten 1043 Personen als infiziert, 17 mehr als am Montag. 1746 Menschen (+27) befinden sich angeordneter Quarantäne, weil sie infiziert sind oder Kontaktperson waren.

8.55 Uhr: Es ist eine weitere Person aus dem Oberbergischen Kreis verstorben, die zuvor positiv auf SARS-CoV-2 getestet worden war. Das meldet der Kreis am Morgen. Verstorben ist ein 92-jähriger Mann aus Bergneustadt. Seit Beginn der Pandemie sind im Oberbergischen Kreis 281 Personen verstorben, die zuvor positiv auf das Virus getestet worden

waren.

6.44 Uhr: Der Oberbergische Kreis hat zum Stand Dienstag, 0 Uhr, 71 weitere laborbestätigte Fälle an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet. In der Vorwoche waren es am Dienstag nur 38. Damit steigt die Sieben-Tage-Inzidenz noch einmal um 9,9 auf jetzt 253,2.

Weiter noch deutlicher steigt laut Statistik des LZG der Wert für die Neuinfektionen bei den 10- bis 19-Jährigen in Oberberg. Aktuell liegt der Wert jetzt bei 472,4. Unterdessen ist eine weitere Schulklasse von Quarantänemaßnahmen per Allgemeinverfügung betroffen. Es handelt sich um eine zweite Klasse der Gemeinschaftsgrundschule Hunsheim, in der zuvor drei Fälle bekannt geworden waren.

Montag, 15. November: Hohe Fallzahlen: Nümbrecht sagt Veranstaltungen ab

17.01 Uhr: In Bielstein wird immer noch geimpft. Inzwischen sind es schon über 300 Impfungen. Eigentlich sollte schon um 15 Uhr Schluss sein. Weil der Andrang weiter groß ist, wurden die Öffnungszeiten des Impfmobils aber bis in den Abend verlängert. Mit endgültigen Zahlen rechnet der Kreis erst morgen früh.

16.53 Uhr: Im Verhältnis zu anderen oberbergischen Kommunen steigen die Fallzahlen in Nümbrecht zuletzt besonders stark an. Am Montag lag die Zahl der aktuell Infizierten bei jetzt 121. Die Tendenz sei schon länger zu erkennen, sagt Bürgermeister Hilko Redenius: „Aber wir haben kein Muster und können keine Zuordnung vornehmen.“

Der Bürgermeister ist aber bereits dabei, Konsequenzen aus den steigenden Zahlen zu ziehen. So wird das für den zweiten Advent geplante Zusammentreffen lebensälterer Nümbrechter ebenso abgesagt wie der für das dritte Adventswochenende geplante Weihnachtsmarkt auf dem Dorfplatz.

Politik im Pandemie-Modus

Auch die Politik wechselt zurück in den Pandemie-Modus: Die Ausschusssitzungen, so Redenius auf Anfrage, sollen künftig wieder digital als Videokonferenz stattfinden und der Termin der nächsten Ratssitzung soll verschoben werden, damit er im Kursaal des Park-Hotels über die Bühne gehen kann. Dort könne das Gremium mit Abstand tagen, weil der Raum größer ist als der Sitzungssaal im Rathaus.

Auch in Wiehl ist die Inzidenz mit 111 ungewöhnlich hoch. In der Stadtverwaltung hat man aber wie in Nümbrecht keine konkreten Ereignisse oder Gruppen als Quelle zuordnen können.

16.45 Uhr: Die Lage in den Krankenhäusern des Klinikums Oberberg spitzt sich wieder zu. Allein am Montag ist die Zahl der Corona-Intensiv-Patienten von drei auf sieben hochgeschnellt. Prof. Franz Blaes und Dr. Robert Hoffmann sehen eine Ausweitung des Impfangebots für geboten.

15.46 Uhr: Nach Auskunft des Kreises wurden bis zum Nachmittag in Bielstein bereits 250 Personen geimpft. Die Aktion, deren Ende eigentlich für 15 Uhr angekündigt war, dauere aber noch an, heißt es vom Kreis.

11.55 Uhr: Großer Andrang beim Stopp des Impfmobils heute an der Erzquell Brauerei in Bielstein: Schon bevor dort um 11 Uhr mit den Impfungen begonnen wurde, hatte sich eine lange Schlange gebildet.

Eine lange Schlange bildete sich am Montagmorgen am Impfmobil beim Stopp vor der Brauerei in Bielstein. Christian Melzer Foto:

9.30 Uhr: Nach dem Anstieg der Sieben-Tage-Inzidenz gibt es in Oberberg am Montag laut Auskunft des Oberbergischen Kreises 1026 Oberberger sind aktuell infiziert, 1719 befinden sich entweder als Infizierte oder als Kontaktpersonen in angeordneter Quarantäne.

6.56 Uhr: Auch der Rückgang der Fallzahlen zum Wochenbeginn fällt jetzt kleiner aus als zuvor. Zum Stand Montag, 0 Uhr, hat der Kreis 37 neue laborbestätigte Fälle an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet. In der Vorwoche waren es 15 Fälle, davor seit Mitte September montags sogar immer weniger als 10. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt damit weiter auf jetzt 243,3. Das ist für Oberberg noch nicht der höchste Wert in der Pandemie: Sowohl zu Beginn des Jahres als auch Ende April lagen die Inzidenzwerte noch etwas höher.

Scheinbar ungebremst steigt aber vor allem der Inzidenzwert bei den 10- bis 19-Jährigen. Inzwischen liegt er bei 431,5, für alle Unter-20-Jährigen immer noch bei 353,2. Was die absoluten Zahlen angeht, ist die Altersgruppe der 20- bis 39-Jährigen sogar etwas stärker belastet: 197 neue Fälle in den vergangenen sieben Tagen entfallen auf sie, 189 auf die der 0- bis 19-Jährigen.

Sonntag, 14. November: Kreis vermeldet zweiten Todesfall - 72-Jährige aus Gummersbach gestorben

11.45 Uhr: Zwei Frauen, die nach Angaben des Oberbergischen Kreises zuvor positiv auf das Coronavirus getestet worden seien, sind gestorben: Am Sonntag vermeldete die Verwaltung den Tod einer 72-Jährigen aus Gummersbach, am Samstag hatte der Kreis bereit den Tod einer 82-jährigen Gummersbacherin vermeldet. So sind seit Beginn der Pandemie 280 Oberbergerinnen und Oberberger gestorben, die zuvor als infiziert gegolten hatten.

Stark gestiegen ist auch die Zahl der Menschen, die derzeit als infiziert gelten und für deren Fälle dem Kreis zufolge die Bestätigung aus einem Labor liegt: 125 neuen Infektionen am Samstag folgten am Sonntag dann weitere 105 Fälle. Die Gesamtzahl der Infizierten beziffert der Kreis auf jetzt 1004. Damit klettert die Sieben-Tage-Inzidenz auf einen neuen Höchstwert von 233,3, was einem Plus von 25,3 zum vergangenen Freitag entspricht. Den Statistiken des Landeszentrum Gesundheit (LZG) ist die Gruppe der Zehn- bis 19-Jährigen im Kreisgebiet die am stärksten betroffene: Für sie hat das LZG eine Inzidenz von 398 (Stand Samstag) errechnet. Dahinter folgt die Gruppe der 20- bis 29-Jährigen mit einer Inzidenz von zuletzt 322,1. Zwei der zuletzt erfassten Fälle konnten bislang keiner Kommune Oberbergs zugeordnet werden.

Die Zahl der Oberbergerinnen und Oberberger, die sich seit Beginn der Pandemie mit dem Virus angesteckt haben, gibt der Kreis mit 19 034 Personen am Sonntag an. Die Zahl der heute Genesenen liege inzwischen bei 17 750 (plus 85 im Vergleich zu Freitag). Für 1723 Menschen gilt inzwischen eine angeordnete Quarantäne, weil sie entweder infiziert sind oder Kontaktpersonen von Infizierten waren. In einem Krankenhaus behandelt werden zurzeit 23 Patientinnen und Patienten, fünf von ihnen auf einer Intensivstation. Zwei sind auf Beatmung angewiesen.

Die meisten Neuinfektionen mussten am Wochenende die Gemeinden Nümbrecht (plus 32, 117 Fälle insgesamt) und Reichshof (plus 23, 94 insgesamt) verzeichnen. Die meisten Betroffenen hat den Erhebungen des Kreises zufolge die Stadt Gummersbach mit 199 (plus 20).

11.26 Uhr: Die Testzentren im Oberbergischen haben am Wochenende schnell auf die Freigabe der kostenlosen Tests durch den geschäftsführenden Bundesgesundheitsminister Jens Spahn reagiert. Einige wurden völlig überrascht und starteten eine Hauruck-Aktion, andere reagierten gelassener. Mehr dazu hier.

7.20 Uhr: Weitere 105 neue Infektionen mit dem Coronavirus hat der Oberbergische Kreis an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) gemeldet (Stand Sonntag, 0 Uhr). Damit steigt die Sieben-Tage-Inzidenz dem LZG zufolge auf 233,3, das ist ein Plus von 5,5 im Vergleich zu Samstag. Die Zahl der Oberbergerinnen und Oberberger, die sich seit dem Beginn der Pandemie angesteckt haben, beziffert das LZG auf heute 19.034. Im Laufe des Tages wird der Kreis seine eigenen Zahlen, auch die für seine Kommunen, veröffentlichen.

Samstag, 13. November: 82-jährige Gummersbacherin gestorben - Inzidenz steigt stark

11.10 Uhr: Eine 82 Jahre alte Frau aus Gummersbach, die zuvor positiv auf das Coronavirus getestet worden war, ist nach Angaben des Oberbergischen Kreise gestorben. Damit steige die Zahl der Menschen in Oberberg, die in Zusammenhang mit einer Infektion verstorben sind auf nun 279. Zur Mittagszeit hat der Kreis seine Zahlen bekannt gegeben: Demnach gelten in Oberberg zurzeit 928 Menschen als infiziert, dem Kreis zufolge liege für jeden Fall eine Bestätigung durch ein Labor vor. Damit steigt die Zahl der Oberbergerinnen und Oberberger, die sich seit dem Beginn der Pandemie angesteckt haben, auf 18.929.

Nach weiteren 125 neuen Infektionen (Stand Samstag, 0 Uhr) klettert die Sieben-Tage-Inzidenz auf jetzt 227,8, was einem deutlichen Plus von 19,8 im Vergleich zum Freitag bedeutet. Zwei dieser Fälle können noch keiner Kommune zugeordnet werden, heißt es aus Gummersbach. Ab dem heutigen Samstag sind nach einem kurzfristigen Entscheid der Bundesregierung wieder Bürgertestes kostenlos möglich. Die Kreisverwaltung verweist auf ihre Liste der Teststellen in Oberberg:

http://www.obk.de/teststellen

Den Statistiken des Robert-Koch-Institut gibt es in Oberberg die meisten Infektionen in der Gruppe der 15- bis 34-Jährigen sowie in der der 35- bis 59-Jährigen. Die meisten neuen Fälle gibt es in Nümbrecht und Reichshof, es sind jeweils 17.

Als genesen gelten heute 17.722 Betroffene (plus 57). Weiterhin mit 23 gleich ist die Zahl der Patienten, die derzeit in einem Krankenhaus behandelt werden, drei davon liegen auf der Intensivstation, zwei sind auf Beatmung angewiesen.

Nach Anordnung der Kreisverwaltung befinden sich gerade 1436 Oberbergerinnen und Oberberger in Quarantäne (plus 60), unter anderem weil sie Kontaktpersonen waren.

7.00 Uhr: Mit weiteren 125 neuen Corona-Fällen und einer erneut gestiegenen Sieben-Tage-Inzidenz geht der Oberbergische Kreis in das Woche. So gibt das Robert-Koch-Institut (RKI) die auf 100 000 Einwohner gerechnete Fallzahl der letzten sieben Tage für das Kreisgebiet mit jetzt 227,8 an, was einem Plus von 19,8 im Vergleich mit dem Freitag entspricht (laut der jüngsten Aktualisierung um 3.11 Uhr). Bereits am Freitag waren vom Oberbergischen Kreis 128 Neuinfektionen geneldet worden. 18.929 Menschen haben sich demnach seit Ausbruch der Pandemie insgesamt mit dem Virus infiziert. Im Laufe des Tages wird die Kreisverwaltung ihre eigenen Zahlen, auch die für die Kommen, bekannt geben.

Freitag, 12. November: Impfaufruf der Kliniken

15.03 Uhr: Auch das Nümbrechter Rathaus ist von dem aktuellen Anstieg der Corona-Fallzahlen betroffen. Wie Bürgermeister Hilko Redenius berichtet, sind aktuell fünf Mitarbeiter in einem Bereich infiziert. Zudem fallen dort drei weitere wegen Grippe aus. Die Grippewelle, so Redenius, habe aber auch andere Bereiche im Rathaus erfasst.

Um alle Beteiligten zu schützen und die Infektionswelle einzudämmen, darf das Nümbrechter Rathaus ab Montag nur noch betreten werden, wenn der Nachweis der Impfung, Genesung oder Testung erfolgt. Der Zugang zum Rathaus ist nur über den Haupteingang möglich. Es wird eine Eingangskontrolle vorgenommen.

14.30 Uhr: Besonders betroffen ist die Grundschule in Bernberg. Dort sind am Freitagmorgen nur noch 24 der sonst 217 Kinder zum Unterricht erschienen, wie Gummersbachs Erster Beigeordneter und Schuldezernent Raoul Halding-Hoppenheit berichtet. Nachdem zwölf Kinder infiziert gewesen seien, hatte der Oberbergische Kreis fünf Klassen und den Offenen Ganztag in Quarantäne geschickt.

Am Freitag habe sich die Lage noch einmal zugespitzt, nach dem positiven Verlauf eines Pool-Tests. Die Ursache der Infektionen sei völlig unklar, wie der Schuldezernent nach Rücksprache mit der Schulleitung vor Ort sagt. Es gebe keine Anzeichen auf besondere Situationen im familiären Bereich oder auf Feste.

Ob und inwiefern Schulen in Oberberg über die bereits bekannten per Allgemeinverfügung geregelten Quarantänen in Bernberg, aber auch in Nümbrecht und Wipperfürth betroffen sind, kann der Kreis am Freitag nicht abschließend beantworten. Auf Nachfrage bestätigte der Kreis aber, dass es weitere Fälle „an mehreren Schulen“ gibt. Aufgrund der neuen Regeln, nach denen Quarantänen an strengere Voraussetzungen geknüpft sind, führen diese aber nicht mehr zwangsläufig zur Regelung per Allgemeinverfügung.

13.25 Uhr: Die ärztlichen Leitungen und Geschäftsführungen der Krankenhäuser und Rehakliniken haben gemeinsam mit den Verantwortlichen des Oberbergischen Kreises zum Impfen aufgerufen. Diejenigen Menschen, die in den Kliniken im Kreis wegen einer Corona-Infektion intensivmedizinisch behandelt werden, „sind fast ausschließlich ungeimpfte Personen“, heißt es in einer Mitteilung vom Freitag. Impfungen seien nach wie vor der beste Schutz vor schweren Krankheitsverläufen.

Weil bereits saisonbedingt die Krankenhäuser in den Herbst- und Wintermonaten erheblich stärker ausgelastet seien, könne jeder Geimpfte dazu beitragen, wertvolle Intensivplätze für Unfallopfer, Herzinfarktpatienten und andere Schwersterkrankte freizuhalten. Aktuell sei die Situation in den Kliniken im Oberbergischen zum Teil bereits stark angespannt.

Die Impfung schütze nicht nur vor einem schweren Krankheitsverlauf. Aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse legten außerdem nahe, dass vollständig geimpfte Personen das Virus in einem kürzeren Zeitraum übertragen als ungeimpfte Personen. Vor diesem Hintergrund raten die Kliniken auch Besucherinnen und Besuchern dringend zur Impfung.

10.07 Uhr: Im Oberbergischen ist eine weitere Person gestorben, die zuvor positiv auf das Virus getestet worden war. Laut Kreis handelt es sich um einen 71-jährigen Mann aus Lindlar. Darüber meldet der Kreis Ausbrüche in einer Wohn- und in einer Pflegeeinrichtung. Betroffen sei der Wohnverbund St. Gertrud in Morsbach, wo fünf Bewohnerinnen und Bewohner infiziert seien. Ebenfalls betroffen sei das Dietrich-Bonhoeffer-Haus in Bergneustadt. Hier hätten sich vier Bewohnerinnen und Bewohner infiziert.

Inzidenz bei Jugendlichen von 375,4

9.56 Uhr: Die Neuinfektionen in der Altersgruppe der 10- bis 19-Jährigen nimmt weiter stark zu. Laut den aktuellen Daten aus der Statistik des LZG liegt die Sieben-Tage-Inzidenz für diese Gruppe jetzt bei 375,7 und nähert sich weiter den Rekordwerten von über 500 im September an. Ob und inwiefern Schulen in Oberberg über die bereits bekannten per Allgemeinverfügung geregelten Quarantänen zum Beispiel in Bernberg und Nümbrecht betroffen sind, lässt der Kreis bisher weiter unbeantwortet.

9.09 Uhr: Der Oberbergische Kreis hat 128 neue laborbestätigte Fälle zum Stand Freitag, 0 Uhr, an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet. Damit sind allein in den vergangenen drei Tagen 379 neue Fälle hinzugekommen. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt am Freitag noch einmal leicht auf jetzt 208,0.

Donnerstag, 11. November: Weitere Quarantäne in Bernberg

18.47 Uhr: Der Oberbergische Kreis hat erneut eine Allgemeinverfügung zu Quarantänemaßnahmen für die GGS Bernberg in Gummersbach erlassen. Betroffen sind nun auch die Schülerinnen und Schüler einer weiteren ersten, einer weiteren zweiten sowie jetzt auch einer dritten Klasse und aus dem Offenen Ganztag. Nach den insgesamt sechs Fällen in einer anderen ersten und zweiten Klasse der Schule, die bereits zu einer Quarantäne geführt hatten, seien nun auch jeweils zwei Schüler der drei anderen Klassen betroffen, heißt es in der Begründung des Kreises.

9.54 Uhr: Was die einzelnen Kommunen betrifft, sind einmal mehr die Kreisstadt sowie Wiehl und vor allem auch Nümbrecht vom aktuellen Anstieg besonders stark betroffen. Aus den vom Kreis gemeldeten Zahlen ergibt sich, dass die Zahl der aktuellen Fälle gegenüber in Nümbrecht um 14, in Gummersbach um 13 und in Wiehl um 11 gestiegen ist. Mit 165 aktuellen Fällen liegt Gummersbach an der Spitze, Wiehl folgt mit jetzt 92 vor Waldbröl mit 77 (+5) und Nümbrecht (74). Die Fallzahlen lassen auch in Kombination mit den Einwohnerzahlen keinen Rückschluss auf eine mutmaßliche Inzidenz der Kommunen zu, weil sie alle aktuellen Fälle und nicht nur die der vergangenen sieben Tage umfassen.

9.13 Uhr: Im Oberbergischen Kreis gibt es einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Virus. Wie der Kreis mitteilt, ist ein 60-jähriger Mann aus Wipperfürth gestorben, der zuvor positiv getestet worden war.

6.54 Uhr: Die Zahl der Neuinfektionen im Oberbergischen steigt weiter und weiter. Zum Stand Donnerstag, 0 Uhr, hat der Kreis 141 neue laborbestätigte Fälle an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet. In der Vorwoche waren es am Donnerstag noch 95, am Freitag dann aber 149 - der immer noch höchste Wert seit Anfang Mai.

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt heute bei 206,8. Vor allem bei Kindern und Jugendlichen steigt sie weiter stark an. Bei den 10- bis 19-Jährigen beträgt sie laut Statistik des LZG jetzt 342,2, bei den Unter-20-Jährigen nun auch schon 300,9.

Mittwoch, 10. November: Inzidenz bei 10- bis 19-Jährigen über 300

18.49 Uhr: Im Oberbergischen sind nun auch weitere Schulen von Quarantänemaßnahmen betroffen. Sowohl für eine achte Klasse des Homburgischen Gymnasiums in Nümbrecht als auch für eine erste und eine zweite Klasse der GGS Bernberg in Gummersbach wurden am Mittwoch entsprechende Allgemeinverfügungen veröffentlicht.

Demnach waren laut der Verfügung des Kreises zuvor fünf Personen aus der achten Klasse in Nümbrecht sowie vier aus der ersten Klasse und zwei aus der zweiten Klasse in Bernberg positiv auf das Virus getestet worden. Eine Anfrage, ob und inwiefern es darüber hinaus in den vergangenen Tagen aus den Schulen vermehrt zu Rückmeldungen über positive Pooltests gekommen sei, ließ der Kreis bis zum Mittwochabend unbeantwortet.

17.29 Uhr: Die Halle 32 in Gummersbach wird zu einer 2G-Zugangsregelung übergehen. Das hat ihr Leiter Martin Kuchejda am Mittwoch mitgeteilt. Damit haben nur noch Geimpfte und Genesene Zugang zu den Veranstaltungen dort. Kuchejda sagt, die dramatische Entwicklung der Infektionen lasse keine andere Möglichkeit zu. Der Zugang wird nur nach Vorlage eines Nachweises gewährt. Durch die Kontrolle könne es im Eingangsbereich zu Verzögerungen kommen. Bereits gekaufte Karten können zurückgeben werden.

Große Nachfrage nach Boosterimpfungen

14.58 Uhr: In den Hausarztpraxen im Oberbergischen ist die Nachfrage nach den Booster-Impfungen deutlich angestiegen, wie die beiden Gummersbacher Mediziner Dr. Jochen Viebahn und Dr. Ralph Krolewski berichten.

14.29 Uhr: Quarantänemaßnahmen per Allgemeinverfügung gelten jetzt für Gruppen in drei Waldbröler Kindertagesstätten. Betroffen sind das VfsD-Familienzentrum Kindertreff Eichen, die Ida-Wolff-Kita und das DRK-Familienzentrum „pontium pro“ Hermesdorf.

7.13 Uhr: Die Zahl der Neuinfektionen im Oberbergischen Kreis steigt ungebremst weiter. Das Gesundheitsamt hat zum Stand Mittwoch, 0 Uhr, 110 neue laborbestätigte Fälle an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Oberberg liegt damit bei 197,6, der höchste Wert seit dem 6. Mai.

Besonders stark betroffen vom aktuellen Anstieg sind am achten Tag nach Aufhebung der Maskenpflicht am Sitzplatz in den Schulen vor allem wieder Kinder und Jugendliche. Bei den 10- bis 19-Jährigen liegt die Sieben-Tage-Inzidenz laut Statistik des LZG in Oberberg jetzt wieder bei 301,3. Bei den Unter-20-Jährigen insgesamt sind es 269,1.

Dienstag, 9. November: LZG meldet 38 neue Fälle

16.08: Der Kreis will sein Impfzentrum in Gummersbach nicht wieder öffnen – obwohl das Land den Kreisen am Dienstag die Möglichkeit eröffnet hat, auch wieder stationäre Impfstellen einzurichten. In Oberberg solle es neben dem Impfmobil stattdessen mehr dezentrale, wiederkehrende Impfaktionen in den Kommunen geben. Die Planungen dazu laufen mit den Städten und Gemeinden. Das teilt der Kreis mit.

9.15 Uhr: Der Oberbergische Kreis meldet am Dienstagmorgen, dass zwei weitere Personen verstorben sind, die zuvor positiv auf SARSCoV-2 getestet worden waren. Verstorben sind demnach ein 80-jähriger Mann aus Lindlar und eine 84-jährige Frau aus Marienheide. Seit Beginn der Pandemie sind im Oberbergischen Kreis 276 Personen verstorben, die zuvor positiv auf das Virus getestet worden waren.

7.30 Uhr: Der Anstieg der Corona-Zahlen geht auch im Oberbergischen immer weiter. Das Landeszentrum Gesundheit NRW meldet am Dienstag, Stand 0 Uhr, 38 weitere, laborbestätigte Fälle für das Oberbergische. Die Sieben-Tage-Inzidenz geht ebenfalls deutlich in die Höhe. Und zwar um 7,7 Punkte auf jetzt 170,8.

Montag, 8. November: 15 neue Fälle

9.10 Uhr: Der Oberbergische Kreis hat am Morgen die Corona-Zahlen aktualisiert. Die sind schlechter als das Zahlenmaterial, das das Landeszentrum Gesundheit NRW veröffentlicht hat. Demnach gibt es im Kreis 15 neue, laborbestätigte Fälle am Montag. Und die Inzidenz klettert weiter nach oben. Und zwar um vier Punkte auf jetzt 163,0. Aktuell positiv getestet sind 773 Personen.

7.15 Uhr: Im Vergleich zum Wochenende eher ruhig startet die neue Woche. Das Landeszentrum Gesundheit NRW meldet mit Stand Montag, 0 Uhr, drei neue, laborbestätigte Fälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt um 0,4 Punkte auf jetzt 163.

Sonntag, 7. November: Fast 800 Menschen aktuell infiziert

14.16 Uhr: Besonders stark gestiegen sind die Fallzahlen am Wochenende in der Kreisstadt. Insgesamt gelten 23 mehr Menschen als noch am Freitag in Gummersbach jetzt als infiziert. Vergleichsweise viele Fälle kamen am Samstag und Sonntag auch in Wiehl (+17) und Nümbrecht (+11) hinzu. Dagegen ist in Morsbach die Zahl der aktuell Infizierten sogar zurückgegangen (-3), in Lindlar und Hückeswagen war sie am Sonntag genauso hoch wie am Freitag.

12.34 Uhr: Aktuell gelten in Oberberg 793 Menschen als infiziert, so viele wie seit Mitte Mai nicht mehr – und damit auch jetzt schon mehr als auf dem Höhepunkt der kleinen Welle Anfang September. Am Sonntag vor zwei Wochen waren es noch 398 aktuell Infizierte, also gut die Hälfte.

7.46 Uhr: Die Zahl der Neuinfektionen im Oberbergischen steigt weiter an. Der Kreis hat zum Stand Sonntag, 0 Uhr, 77 neue laborbestätigte Fälle an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet. Damit wurden am Wochenende insgesamt 149 neue Fälle gemeldet. Zum Vergleich: In der Vorwoche waren es nur 130.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Oberberg liegt jetzt bei 159,0. Damit ist der Kreis einmal mehr unter den gemessen an der Bevölkerungszahl am stärksten von Neuinfektionen betroffenen Gebieten in NRW. Nur für Minden-Lübbecke (219,8), Leverkusen (191,6), Gütersloh (184,2) und Köln (174,4) werden am Sonntag höhere Werte vermeldet.

Samstag, 6. November: 59-Jährige stirbt mit Coronavirus

10.00 Uhr: Eine Nümbrechterin ist im Alter von 59 Jahren gestorben, nachdem sie zuvor positiv auf das Coronavirus getestet worden war. Das teilt der Oberbergische Kreis mit. Die Lage in den Krankenhäusern ändert sich kaum: 25 Oberberger sind auf klinische Behandlung angewiesen, ein Patient mehr als am Vortag. Von den sechs auf einer Intensivstation müssen zwei beatmet werden. Eine Quarantäne war Stand Samstag für 1100 Menschen angeordnet, 33 mehr als am Tag zuvor.

7.39 Uhr: Der Oberbergische Kreis hat 72 weitere laborbestätigte Fälle an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet. Obwohl am Samstag der Vorwoche nur 61 Fälle waren, sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz damit leicht auf 144,3 ein Minus von 3,7 im Vergleich zum Freitag. Zur Erklärung: Das LZG legt für die Berechnung der Inzidenz schon seit Jahresbeginn nicht mehr den Tag der Meldung durch das Gesundheitsamt zugrunde.

Freitag, 5. November: Kreis: Anstieg in Schulen „nach Ferien und Wegfall der Maskenpflicht erwartbar"

16.56 Uhr: Was hat der aktuelle Anstieg der Fallzahlen in den Schulen schon mit dem Ende der Maskenpflicht am Sitzplatz in den Schulen zu tun? Und was (noch) nicht? Über schlechte Erfahrungen als Ursache für schlechte Erwartungen schreibt Frank Klemmer in seinem Kommentar zur aktuellen Corona-Lage in Oberberg.

15.02 Uhr: Von „Impfdurchbrüchen“ spricht der Kreis zwar nicht – aber zunehmend mehr Oberberger, die positiv auf das Coronavirus getestet werden, haben einen vollständigen Impfschutz. Und: Knapp die Hälfte der Krankenhauspatienten mit einem Corona-Nachweis waren mindestens einmal geimpft. Das geht aus einer Erfassung für die Monate September und Oktober hervor, deren Ergebnisse am Freitag veröffentlicht wurden. Dass die Schutzimpfung unwirksam ist, zeige die Auswertung aber nicht, betont der Kreis. Die wichtigsten Fragen und Antworten dazu gibt es hier.

13.18 Uhr: In größerem Umfang von Corona-Ausbrüchen betroffen sind jene Einrichtungen, für die der Kreis Allgemeinverfügungen hat. Stand Freitag sind das zwei Klassen einer Wipperfürther Grundschule sowie das Engelbert-von-Berg-Gymnasium. Mehr dazu hier. Außerdem gibt es Allgemeinverfügung für eine Gummersbacher und zwei Wiehler Kitas.

10.16 Uhr: Im Oberbergischen ist eine weitere Person gestorben, die zuvor positiv auf das Virus getestet worden war. Laut Angaben des Kreises handelt es sich um eine 63-jährige Frau aus Wiehl. Darüber hinaus teilt der Kreis mit, dass es aktuell vermehrt Rückmeldungen zu positiven Lolli-Pooltestungen und positiven Schnelltests in Schulen gibt. Dies sei „nach den Ferien (Reisezeit) und dem Wegfall der Maskenpflicht am Sitzplatz zu erwarten“. Betroffen seien einzelne Personen. Es gebe an einigen Schulen aber auch Ausbrüche. Von den Infektionen mit Bezug zum schulischen Bereich seien auch die Familien der Schüler betroffen.

Das Gesundheitsamt betont einmal mehr, es sei bei den Betroffenen „auffällig, dass der Impfstatus der gesamten Familie häufig negativ ist“. Derzeit, so der Kreis, gebe es keine Ausbrüche in Pflegeeinrichtungen oder Unternehmen. Doch auch dort seien einzelne Personen von Infektionen betroffen.

Insgesamt stelle das Gesundheitsamt fest, „dass die positiv getesteten Personen durch den Wegfall der Kontaktbeschränkungen und die weitergehenden Lockerungen wieder mehr Kontakte und auch mehr Kontakte ohne Maske haben“. Die Umgebungsuntersuchungen bei der Kontaktpersonennachverfolgung werden dadurch erschwert. Und: Das spiegele sich in der wachsenden Anzahl von Personen in angeordneter Quarantäne wider. Am Freitag stieg diese Zahl 1067. Aktuell als infiziert gelten 710 Personen.

6.49 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz im Oberbergischen Kreis ist am Freitag sprunghaft auf 148,0 gestiegen, ein Plus von 27,6 im Vergleich zum Vortag. Zuvor hatte der Kreis 149 neue laborbestätigte Fälle an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet - die höchste Zahl von neu gemeldeten Fällen an einem Tag seit Anfang Mai.

Donnerstag, 4. November: 95 neue Fälle, Neuinfizierte sind älter

9.19 Uhr: Die Zahl der aktuell Infizierten in Oberberg steigt weiter und liegt jetzt über 600. Laut Mitteilung des Kreises waren es am Donnerstag 623 Personen, 66 mehr als noch am Vortag. Die Zahl der angeordneten Quarantänen, die neben aktuell positiv Getesteten auch deren Kontaktpersonen betreffen, nähert sich weiter der 1000er Grenze. Am Donnerstag lag sie bei 991. Das sind noch mal 43 mehr als am Mittwoch.

8.14 Uhr: Die Infektionszahlen sind nach dem langen Wochenende am Donnerstag erstmals wieder auf das Niveau der Vorwoche gestiegen. Der Oberbergische Kreis hat 95 neue laborbestätigte Fälle an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet. Am vergangenen Donnerstag waren es 98. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt wieder auf 120,4, ein Plus von 10,0 im Vergleich zum Mittwoch.

Gewendet hat sich unterdessen das Bild bei der Altersverteilung der neuen Fälle. Die Inzidenz bei den 10- bis 19-Jährigen, die zuletzt immer am stärksten belastet waren, ist in den vergangenen Tagen gesunken auf jetzt 171,1. Höher ist inzwischen die Zahl der Fälle pro 100.000 Einwohner bei den Über-90-Jährigen: Sie liegt laut Statistik des LZG bei 174,8. In absoluten Zahlen sind das allerdings lediglich fünf Fälle in den vergangenen sieben Tagen.

Auch was die absolute Zahl betrifft sind die Kinder und Jugendlichen jetzt aber nicht mehr die Gruppe mit den meisten Fällen. Auf die Unter-20-Jährigen entfallen aktuell laut LZG 78 Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen. Mehr sind es vor allem bei den 40- bis 59-Jährigen (95), aber auch bei den 20- bis 39-Jährigen (82).

Mittwoch, 3. November: Gummersbachs Intensivstation war zeitweise voll ausgelastet

17.51 Uhr: Wie das Klinikum jetzt mitteilt, sind auf der Gummersbacher Intensivstation am Nachmittag wieder Betten freigeworden.

12.17 Uhr: Ein Großteil der positiv Getesteten wird in den Häusern des Klinikums Oberberg behandelt: fünf auf Normalstation in Waldbröl und 13 im Kreiskrankenhaus Gummersbach. Dort liegen vier auf der Intensivstation, teilt das Klinikum um: Mit ihnen und den Nicht-Covid-Patienten sei die Intensivstation voll ausgelastet.

Das Klinikum beobachtet, dass die wenigen schweren Covid-Verläufe in der Regel die Ungeimpften treffen. Wer trotz Impfung noch im Kreiskrankenhaus lande, habe meist eine andere Vorerkrankung, sei im höheren Alter und habe die letzte Corona-Impfung bereits vor längerer Zeit erhalten. Auch deswegen sei eine Auffrischungsimpfung zu empfehlen, so das Klinikum Oberberg.

8.47 Uhr: Die Zahl der Patienten aus Oberberg, die nach einem positiven Corona-Test im Krankenhaus behandelt werden, ist, wie der Kreis mitteilt, am Mittwoch deutlich gestiegen: von 17 auf 25 Personen. Sieben davon, vier mehr als in der Statistik vom Vortag, müssen auf der Intensivstation behandelt werden. Zwei von ihnen und damit eine Person mehr als am Dienstag muss beatmet werden.

6.47 Uhr: Der Oberbergische Kreis hat zum Stand Mittwoch, 0 Uhr, 45 neue laborbestätigte Fälle an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet. Weil es in der Vorwoche mittwochs mit 84 fast die doppelte Zahl an Fällen gewesen war, sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz in Oberberg deutlich auf 110,4, ein Minus von 20,3 im Vergleich zum Dienstag.

Dienstag, 2. November: Wiedereröffnung des Impfzentrums ist kein Thema

16.41 Uhr: Zur Frage, ob es – wie vom geschäftsführenden Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) gefordert – überhaupt möglich wäre, auch das Impfzentrum im Bergischen Hof in Gummersbach ohne Weiteres wieder zu öffnen, wollte sich der Kreis am Dienstag nicht im Detail äußern. In der Vergangenheit war immer betont worden, dass der Mietvertrag bis zum Ende dieses Jahres laufe. Über eine Nachnutzung der Räume dort ist bisher auch noch nicht endgültig entschieden.

Vom Kreis heißt es auf Anfrage aber nur, nachdem das Impfzentrum am 1. Oktober auf Weisung des Landes geschlossen worden sei, seien die Flächen im Bergischen Hof inzwischen geräumt. Und weiter: „Sollte wider Erwarten neben den mobilen Impfungen, die durch die Koordinierende Covid-Impfeinheit realisiert werden, auch wieder örtlich gebundene Impfangebote vorgesehen werden, wird der Oberbergische Kreis entsprechende Lösungen vorbereiten.“ Heißt: Spahns Vorschlag ist für den Kreis nichts, womit er sich beschäftigt.

Fast 1000 Menschen in Quarantäne

13.20 Uhr: Leicht gesunken nach dem Anstieg der vergangenen Tage ist zu Beginn der Woche zwar die Zahl der aktuell Infizierten (569). Weiter angestiegen ist aber die Zahl derjenigen, die sich in angeordneter Quarantäne befinden. Dazu gehören neben den positiv Getesteten auch deren enge Kontaktpersonen. Am Dienstag lag ihre Zahl bei 962, ein Plus von 54 im Vergleich zum Montag. Vor vier Wochen lag ihre Zahl noch bei 319, also bei weniger als einem Drittel.

8.16 Uhr: Nach dem langen Wochenende ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Oberberg deutlich gesunken. Nachdem der Kreis auch am Feiertag bis Dienstag, 0 Uhr, lediglich drei neue laborbestätigte Fälle an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet hat, liegt die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner nun bei 130,7, ein Minus von 16,2 im Vergleich zum Vortag. In der vergangenen Woche, als der Montag ein Werktag war, lag die Zahl der Neuinfektionen am Dienstag bei 17.

Vor dem heutigen Start des Unterrichts ohne Maskenpflicht am Sitzplatz sind es nach wie vor allem die Kinder und Jugendlichen, die von den neuen Fällen betroffen sind. Die Inzidenz bei den 10- bis 19-Jährigen lag laut LZG zu Beginn der Woche bei 223,2 - immerhin zumindest ein deutlicher Rückgang gegenüber 271,5 am Wochenende. Am zweitstärksten belastet waren die 0- bis 9-Jährigen mit einer Inzidenz von 165,3 (Sonntag: 206,6).

Montag, 1. November: Drei neue Fälle gemeldet - Inzidenz steigt am Feiertag minimal

11.40 Uhr: Zumindest kurzfristig könnte sich die Pandemielage im Oberbergischen Kreis etwas entspannt haben. So meldet der Kreis am späten Montagvormittag nur drei neue Infektionen (Stand 0 Uhr), für die inzwischen die Bestätigung durch ein Labor vorliege. Damit steigt auch die Sieben-Tage-Inzidenz für das Kreisgebiet nur minimal, nämlich um 0,4 Punkte auf jetzt 146,9. Am Samstag und Sonntag zuvor hatte die Verwaltung dagegen erst 69, dann 61 neue Infektionen registriert. 592 Oberbergerinnen und Oberberger befindet sich derzeit angeordneter Quarantäne, weil sie positiv getestet worden seien. Das sind zehn weniger als am Tag zuvor. Als Kontaktpersonen ebenfalls in Quarantäne bleiben müssen laut Kreis zudem 908 Betroffene (minus 19).

Die Zahl der Menschen, die sich seit dem Ausbruch der Pandemie mit dem Coronavirus angesteckt haben, gibt der Kreis mit heute 17.931 an. Als genesen gelten 17.067 (plus 13). In einem Krankenhaus behandelt werden dem Kreis zufolge derzeit 14 infizierte Patientinnen und Patienten, zwei von ihnen auf der Intensivstation. Und von diesen beiden ist eine Person auf Beatmung angewiesen. 272 Menschen, die als positiv getestet galten, sind seither gestorben, zuletzt ein 74 Jahre alter Mann aus Radevormwald.

Unverändert ist, dass die Städte Gummersbach (122) und Waldbröl (89) aktuell die meisten Corona-Fälle haben, es folgen Wipperfürth (71) und Bergneustadt (43). Der Kreis teilt weiterhin mit, dass alle Corona-Fälle am Wochenende und auch am heutigen Feiertag einer Kommune zugeordnet werden konnten.

8.40 Uhr: Nach dem zuletzt rasanten Anstieg der Sieben-Tage-Inzidenz meldet das Landeszentrum Gesundheit (LZG) für den heutigen Montag einen Anstieg von nur 0,4 und beziffert den Inzidenzwert damit auf 146,9. So hat der Oberbergische dem LZG, Stand 0 Uhr, nur drei neue Corona-Fälle gemeldet, für die inzwischen eine Bestätigung aus dem Labor vorliegt. Zuletzt hatte es am Samstag 69 und am Sonntag 61 neue Infektionen gegeben. Die Zahl der Menschen in Oberberg, die sich seit dem Beginn der Pandemie nachweislich infiziert haben, liegt damit bei jetzt 17.931. Auch am heutigen Feiertag wird der Kreis seine eigenen Zahlen, auch die für seine Kommunen, veröffentlichen.

Sonntag, 31. Oktober: Sieben-Tage-Inzidenz nun sogar weit über 140

7.40 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Oberbergischen Kreis hat am Wochenende nicht nur die 130er-Marke übersprungen, am Sonntag ist dieser Wert nach 61 neuen, vom Kreis dem Landeszentrum Gesundheit (LZG) gemeldeten Infektionen dann auch über die 140er-Marke geklettert: Nach Angaben des LZG liegt die Inzidenz jetzt, Stand 0 Uhr, bei 146,5 (plus 13,6). Am Samstag bereits war die Inzidenz nach 69 weiteren Ansteckung bereits auf 132,9 hochgeschnellt. Die Zahl der Menschen in Oberberg, die sich seit Beginn der Pandemie mit dem Coronavirus infiziert haben liege damit, teilt das LZG mit, bei heute 17.928. Im Laufe des Tages wird der Oberbergische Kreis die Zahlen für seine Kommunen veröffentlichen.

Samstag, 30. Oktober: Mann aus Radevormwald gestorben, Kreis meldet 69 neue Fälle

11.15 Uhr: In Zusammenhang mit einer Corona-Infektion ist ein 74-Jähriger aus Radevormwald jetzt gestorben. Das hat der Oberbergische Kreis am Samstagvormittag mitgeteilt. Nachdem der Kreis dem Landeszentrum Gesundheit 69 neue Infektionen, Stand 0 Uhr, gemeldet hat, gelten derzeit 571 Oberbergerinnen und Oberberger als infiziert. In allen Fällen, so der Kreis, liege die Bestätigung durch ein Labor vor.

Damit haben sich, wie zuvor berichtet, seit dem Beginn der Pandemie insgesamt 17.867 Menschen mit dem Virus angesteckt. 17.024 gelten dagegen als genesen. Aktuell liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in Oberberg bei 132,9 (plus 4,1). Durch den jüngsten Todesfall in Zusammenhang mit einer Infektion klettert die Zahl der Verstorbenen auf jetzt 272.

14 Patienten werden dem Kreis zufolge derzeit in den Krankenhäusern behandelt, zwei davon auf einer Intensivstation, ein Betroffener befindet sich zudem unter Beatmung. Die meisten Corona-Fälle gibt es derzeit in Gummersbach (125), dahinter folgen Waldbröl (96) und Wipperfürth (59). Ein Fall, so der Kreis, könne derzeit noch keiner Kommune zugeordnet werden.

8.20 Uhr: Auch der Beginn des Wochenendes steht im Zeichen steigender Infektionszahlen: Nach der Oberbergische Kreis am Freitag bereits 72 neue Corona-Fälle gemeldet hatte, sind am Samstag nach Angaben des Landeszentrums Gesundheit 69 weitere hinzugekommen. Das hat natürlich Einfluss auf die Sieben-Tage-Inzidenz, die um vier Punkte klettert auf jetzt 132,9. Die Zahl der Oberberger, die sich dem Beginn der Pandemie mit dem Coronavirus angesteckt haben und deren Infizierung von einem Labor bestätigt worden ist, liegt dem Landeszentrum damit bei heute 17.867. Im Laufe des Tages wird der Kreis seine eigenen Zahlen, auch die für seine Kommunen, bekannt geben.

Freitag, 29. Oktober: Aktuell mehr als 500 Oberberger infiziert

19.52 Uhr: Das für Dienstag angekündigte Ende der Maskenpflicht am Sitzplatz ist von Oberbergs Schulleitern mit sehr gemischten Gefühlen aufgenommen worden. Was einige davon ihnen dazu sagen und wie sie selbst damit umgehen wollen, erfahren Sie hier.

8.59 Uhr: Der Oberbergische Kreis meldet am Freitag 72 neue laborbestätigte Fälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt damit weiter an, auf jetzt 128,8. Die Zahl der aktuell Infizierten hat laut Kreis am Freitag die Grenze von 500 überschritten und liegt bei 515. Im Krankenhaus behandelt werden zurzeit 18 zuvor positiv Getestete, vier davon auf der Intensivstation. Zwei von ihnen müssen beatmet werden.

Donnerstag, 28. Oktober: Kritik an Entscheidung der Schulministerin

17.35 Uhr: Das Gesundheitsamt des Oberbergischen Kreises hat deutliche Kritik geübt an der Entscheidung von NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer, die Maskenpflicht in den Schulen trotz der steigeneden Fallzahlen aufzuheben. Auf Anfrage hieß es: „Das Gesundheitsamt sehe die Abschaffung der Maskenpflicht aus medizinisch-infektiologischer Sicht bei aktuell sprunghaft steigenden Zahlen nach den Herbstferien sehr kritisch.“ Die in allen Altersgruppen ansteigenden Fallzahlen im Oberbergischen Kreis zeigten, dass die Pandemie noch nicht vorbei sei. Das Tragen von Masken habe sich in den vergangenen anderthalb Jahren als eine der effektivsten präventiv hygienischen Maßnahmen zur Verhinderung einer Weiterverbreitung unter anderem in Schulen bewährt.

Der Kreis weiter: „Angesichts der langen Inkubationszeit des Virus von bis zu 14 Tagen ist die Abschaffung der Maskenpflicht eine Woche nach Schulferienende, rein medizinisch bewertet, sehr kurz gewählt.“ Aufgrund der in den unteren Altersgruppen noch unzureichenden Durchimpfungsquote müsse mit einem weiteren deutlichen Anstieg der Infektionen bei Schülern gerechnet werden.

Auch von Oberbergs Schulleitern ist das für Dienstag angekündigte Ende der Maskenpflicht am Sitzplatz mit sehr gemischten Gefühlen aufgenommen worden.

13.39 Uhr: Während mehr Jüngere neu infiziert sind, sind von den schwereren Verläufen der Krankheit nach wie vor allem ältere Oberberger betroffen. Wie der Kreis mittelt, gehört die größte Gruppe der Fälle im Krankenhaus zu den 60- bis 79-Jährigen, gefolgt von den über 80-Jährigen.

11.03 Uhr: Stark betroffen sind nach den Herbstferien einmal mehr die Kinder und Jugendlichen. Die Sieben-Tage-Inzidenz für die Gruppe der Unter-19-Jährigen lag laut Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW zuletzt bei 190,6, in der Altersgruppe zwischen zehn und 19 Jahren sogar bei 226,9. Damit betrifft der sprunghafte Anstieg in Oberberg auch und vor allem jene schulpflichtigen Kinder und Jugendlichen, für die ab nächster Woche in den Schulen keine Maskenpflicht mehr gelten soll.

9.37 Uhr: Das aktuelle Infektionsgeschehen spiegelt sich besonders auch in der Zahl der aktuell Infizierten wider. Vor etwas mehr als zwei Wochen, am 12. Oktober, lag sie noch bei 198. Am Donnerstag sind es jetzt 489.

Darüber hinaus meldet der Kreis 19 Oberberger, die nach einem positiven Test im Krankenhaus behandelt werden müssen. Das sind zwei weniger als am Vortag. Drei Patienten sind auf der Intensivstation untergebracht, zwei müssen beatmet werden.

7.37 Uhr: Der sprunghafte Anstieg der Fallzahlen im Oberbergischen geht weiter. Zum Stand Donnerstag, 0 Uhr, hat der Kreis 98 neue laborbestätigte Fälle an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt damit jetzt bei 120.

Mittwoch, 27. Oktober: Ältere Menschen ohne dritte Impfung liegen im Krankenhaus

12.50 Uhr: Vor allem jüngere Altersgruppen stecken sich laut Kreis an. Auffällig sei auch, dass ganze Haushalte sich untereinander ansteckten. Im Krankenhaus werden 21 positiv getestete Oberberger behandelt (+1). Von den drei auf Intensivstation werden zwei beatmet. Die Patienten auf der Normalstation sind laut Klinikum Oberberg vor allem ältere Menschen mit Vorerkrankungen, die noch keine dritte Impfung bekommen hätten.

6.52 Uhr: Nach der kurzen Pause zum Wochenbeginn hat das Infektionsgeschehen im Oberbergischen jetzt in der Woche nach den Herbstferien wieder volle Fahrt aufgenommen. Zum Stand Mittwoch, 0 Uhr, meldete der Kreis 84 neue laborbestätigte Fälle an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW 17. September. Das ist die höchste Anzahl von neugemeldeten Fällen an einem Tag seit Anfang September.

Auch die Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiter stark an und liegt jetzt bei 98,3, ein Plus von 17,3 im Vergleich zum Dienstag. Zuletzt hatte der Wert am 16. September über der früheren Grenze von 100 gelegen.

Dienstag, 26. Oktober: Inzidenz sinkt auf 81,0

8.06 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner ist im Oberbergischen Kreis am Dienstag um 4,0 auf 81,0 gesunken. Zuvor hatte das Gesundheitsamt 17 neue laborbestätigte Fälle an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet. Am Dienstag der Vorwoche waren es 19 gewesen.

Montag, 25. Oktober: Fünf weitere Fälle

6.45 Uhr: Nach den 104 neuen Fällen vom Wochenende hat der Oberbergische Kreis zum Wochenstart fünf weitere laborbestätigte Fälle an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet. Am Montag vergangener Woche waren es vier. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 85,0.

Sonntag, 24. Oktober: Sieben-Tage-Inzidenz um 15,1 gestiegen

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Oberbergischen Kreis ist mit Stand Sonntag, 0 Uhr, auf 86,1 gestiegen. Das entspricht einer Zunahme von 15,1 im Vergleich zum Vortag. Am Mittwoch hatte die Inzidenz für Oberberg bei 62,2 gelegen. Laut den am Sonntagmorgen vom Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW veröffentlichten Zahlen waren im Kreisgebiet 58 neue laborbestätigte Fälle dazugekommen.

Samstag, 23. Oktober: Sieben-Tage-Inzidenz steigt von 63,3 auf 71

46 neue laborbestätigte Fälle binnen 24 Stunden meldet der Oberbergische Kreis. Damit stieg die Sieben-Tage-Inzidenz von 63,3 auf 71 (Stand: Samstag, 0 Uhr). Das ist eine Zunahme um 7,7 im Vergleich zum Vortag.

Aktuell sind damit 355 Personen positiv auf das Virus getestet – alle positiv getesteten Personen befinden sich in angeordneter Quarantäne, teilt der Oberbergische Kreis mit. Eine weitere Person aus dem Oberbergischen Kreis ist verstorben, die zuvor positiv auf SARSCoV-2 getestet worden war.

Die Zahl der positiv getestete Oberbergerinnen und Oberberger in Krankenhäusern gibt der Oberbergische Kreis am Samstag mit 18 an – vier mehr als am Vortag. Auf Normalstation liegen 14 von ihnen. Vier liegen auf der Intensivstation, zwei müssen dort beatmet werden.

Freitag, 22. Oktober: Inzidenz fällt um sechs Punkte

Zwei weitere Menschen sind gestorben, die zuvor positiv auf das Coronavirus getestet worden waren. Wie der Oberbergische Kreis mitteilt, starben ein 53 Jahre alter Mann aus Waldbröl und ein 68-Jähriger aus der Gemeinde Reichshof mit oder an dem Virus. Seit Beginn der Pandemie erhöht sich die Zahl der Toten auf 270.

Zum Stand Freitag (0 Uhr) erfasste das Kreisgesundheitsamt 35 weitere laborbestätigte Corona-Fälle. Zugleich galten zehn zuvor Betroffene als genesen und wurden aus der Quarantäne entlassen. So stieg die Zahl der aktuellen Fälle um 23 auf 337. Die Sieben-Tage-Inzidenz indes ging wieder zurück, um 5,9 Zähler auf einen Wert von 63,3. Zum Vergleich: Am Freitag in der Vorwoche hatte der Kreis 40 neue Fälle gemeldet, es gab 245 aktuell positiv Getestete und der Inzidenzwert lag bei 61,5.

Die meisten Fälle kamen in Waldbröl hinzu

Die meisten neuen Fälle kamen in der Stadt Waldbröl hinzu: Nach sieben laborbestätigten Neuinfektionen gab es dort 70 Betroffene. Jeweils einen Betroffenen weniger verzeichneten die Kommunen Gummersbach (jetzt 84 Fälle) und Marienheide (15). Kreisweit befanden sich am Freitag 624 Menschen in einer angeordneten Quarantäne, das sind 35 mehr als am Tag zuvor. 48 sind quarantänepflichtig, weil sie aus einem Hochrisikogebiet im Ausland zurückkehrten.

Nur noch 14 Oberberger mit positivem Corona-Test wurden in einem Krankenhaus behandelt (–2). Von den fünf, die auf intensivmedizinische Behandlung angewiesen sind, müssen vier beatmet werden.

7.45: Die Zahl der neuen, laborbestätigten Fälle beziffert das Landeszentrum Gesundheit NRW am Freitag, Stand 0 Uhr, auf 35. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt um fast sechs Punkte auf jetzt 63,3.

Donnerstag, 21. Oktober: Ganze Familien stecken sich untereinander an

10.55 Uhr: Nach 46 weiteren Fällen und 24 zuvor positiv Getesteten, die als genesen galten, ist die Zahl der aktuell von Corona Betroffenen zum Stand Donnerstag (0 Uhr) auf 314 gestiegen. Gestorben ein 82-Jähriger aus Gummersbach, bei dem zuvor das Virus festgestellt worden war, berichtet der Kreis. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg um 7 Punkte auf einen Wert von 69,2. In Krankenhäusern wurden nur noch 16 positiv getestete Oberberger behandelt (–3): Von den sechs auf einer Intensivstation wurden fünf beatmet. Eine Quarantäne war für 589 Menschen angeordnet (+40).

Junge Altersgruppen vor allem betroffen

Weiterhin sind vor allem die jüngeren Altersgruppen, besonders die der 20- bis 39-Jährigen, vom aktuellen Infektionsgeschehen betroffen, schreibt der Kreis. Auffällig sei, dass sich derzeit die Mitglieder ganzer Familien untereinander anstecken. Oftmals sei festzustellen, dass in diesen Familien niemand geimpft sei.

KV warnt vor einem Windhundrennen

Die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein (KVNO) warnt vor einem „Windhundrennen“ auf Auffrischungsimpfungen. Wer noch nicht über 70 Jahre alt ist oder zu den vulnerablen Gruppen gehört, solle Geduld aufbringen, wird KV-Vorstandsvorsitzender Dr. Frank Bergmann in einer Mitteilung zitiert. Denn der Immunschutz durch die Erst- und Zweitimpfung lasse nicht schlagartig nach.

Ergänzung zu Johnson

Seit knapp einem Monat laufen die Auffrischungen bei den Haus- und Fachärzte. Bis zum Wochenbeginn hatten rheinlandweit gut 330 000 Menschen eine dritte Impfung erhalten, die meisten von ihnen in Altenheimen oder in Praxen. Derzeit erhalten Über-70-Jährige, chronisch Kranke oder auch Bewohner und Personal von Heimen die Auffrischungsimpfung mit einem mRNA-Impfstoff wie den von Biontech. Zwischen Zweit- und Drittimpfung müsse mindestens ein halbes Jahr liegen. Die Ständige Impfkommission rät seit kurzem auch Personen, die mit dem Vakzin von Johnson & Johnson geimpft wurden, zu einer ergänzenden mRNA-Impfung – hier liegt der zeitliche Mindestabstand nur bei vier Wochen. Künftig sei laut KVNO ausreichend Impfstoff vorhanden, um alle Impfwilligen, für die eine Auffrischung empfohlen wird, erneut zu immunisieren. Eine Absage erteilt die KVNO den von einigen Anbietern beworbenen Antikörper-Schnelltests, die keine verlässliche Auskunft über die Notwendigkeit einer Auffrischung geben würden.

7.45 Uhr: Der Trend der vergangenen Tage mit steigenden Fallzahlen setzt sich auch am Donnerstag fort. Das Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) meldet mit Stand 0 Uhr 46 neue, laborbestätigte Fälle. Das sind deutlich mehr Fälle im Vergleich zum Mittwoch. Da waren es noch 29. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die zuletzt rückläufig gewesen ist, steigt wieder auf beinahe 70 (69,2). Das ist Plus von sieben Punkten im Vergleich zum Vortag. Am Donnerstag vergangener Woche waren es noch 53,0 gewesen.

Mittwoch, 20. Oktober: Delta-Variante ist für die meisten Fälle verantwortlich

10.40 Uhr: Eine 83-jährige Waldbrölerin, die positiv auf Corona getestet worden war, ist gestorben. Wie der Oberbergische Kreis mitgeteilt hat, erhöht sich die Zahl der Toten in Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie mit ihr auf 267. Zum Stand Mittwoch (0 Uhr) erfasste das Gesundheitsamt 26 neue laborbestätigte Fälle, während 20 zuvor Betroffene als genesen galten. Die Zahl der aktuell positiv Getesteten stieg um fünf auf 293. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank um 5,5 Zähler auf 62,2. Am Mittwoch in der Vorwoche hatte der Kreis nur 19 neue Fälle erfasst, es gab zu diesem Zeitpunkt 200 Betroffene und die Inzidenz lag bei 44,2. Nach neuesten Zahlen ist die Delta-Virusmutante nach wie vor für die meisten Corona-Fälle verantwortlich: In der vorvergangenen Woche waren 73,4 Prozent aller neugemeldeten Corona-Infektionen auf diesen Virusvariante zurückzuführen. Eine Quarantäne war am Mittwoch für 549 Menschen angeordnet (+68). Unverändert lagen 19 Oberberger im Krankenhaus: Von den fünf auf Intensivstation wurden vier beatmet.

7.45 Uhr: Die Zahl der neuen, laborbestätigen Fälle nimmt in dieser Woche von Tag zu Tag zu. Das Landeszentrum Gesundheit NRW meldet am Mittwoch mit Stand 0 Uhr 26 neue Fälle. Vier waren es am Montag, 19 am Dienstag. Derweil geht die Sieben-Tag-Inzidenz auch am Mittwoch zurück. Und zwar um 5,5 Punkte..

Dienstag, 19. Oktober: Inzidenz sinkt leicht

7.40 Uhr: Nach vier neuen, laborbestätigten Fällen am Montag meldet das Landeszentrum Gesundheit NRW am Dienstag, 0 Uhr, eine Zunahme um 19 weitere Fälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt derweil leicht um 1,8 Punkte auf nun 67,7.

Montag, 18. Oktober: Vier neue Fälle am Montag

7.40 Uhr: Nach dem Wochenende ist die Corona-Lage im Kreis mit Hinblick auf neue, laborbestätigte Fälle nahezu unverändert. Das Landeszentrum Gesundheit NRW meldet mit Stand 0 Uhr vier neue Fälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz klettert indes weiter nach oben und beträgt nun 69,6. Am Montag vor einer Woche hatte die noch bei 39,8 gelegen.

Sonntag, 17. Oktober: 24 weitere Fälle

8.25 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz in Oberberg ist nach neuesten Zahlen des Landeszentrums Gesundheit (LZG) NRW zum Sonntag auf einen Wert von 68,8 gestiegen - eine Zunahme von 4,4 Punkten gegenüber dem Vortag. Das Kreisgesundheitsamt meldete dem LZG 24 weitere laborbestätigte Fälle.

Samstag, 16. Oktober: Inzidenz steigt weiter

12.30 Uhr: Nach 35 neuen laborbestätigten Corona-Fällen und 12 zuvor positiv Getesteten, die als genesen galten, liegt die Zahl der aktuell Infizierten Stand Samstag (0 Uhr) bei 268. Das sind 23 Menschen mehr als am Freitag. Wie der Oberbergische Kreis mitteilt, stieg die Sieben-Tage-Inzidenz erneut, diesmal um 2,9 Punkte auf einen Wert von 64,4.

Unverändert werden 19 Personen, bei denen das Virus nachgewiesen wurde, im Krankenhaus behandelt. Von den fünf Patienten, die auf einer Intensivstation liegen, sind vier auf künstliche Beatmung angewiesen. Die Zahl der Menschen, für die eine Quarantäne angeordnet ist, stieg um 35 auf 519.

Allgemeinverfügungen hat der Kreis derzeit für mehrere Kindergartengruppen und Schulklassen erlassen: Betroffen sind in Gummersbach eine Gruppe der Margot-Paazig-Kindertagesstätte und die Kindertagespflege Wunderkiste, in Waldbröl die Stufe 8 der Gesamtschule, in Wiehl die Klasse 5d des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums und in Wipperfürth die Igelklasse der KGS Agathaberg.

9.55 Uhr: Zum Stand Samstag (0 Uhr) hat der Oberbergische Kreis 35 weitere Corona-Fälle an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) Nordrhein-Westfalen gemeldet. Die Inzidenz steigt laut LZG um 2,9 Zähler auf einen Wert von 64,4.

Freitag, 15. Oktober: Inzidenz jetzt wieder über 60

7.10 Uhr: Der plötzliche Anstieg der Neuinfektionen im Oberbergischen geht weiter. Nach den 48 Fällen vom Donnerstag hat der Kreis zum Stand Freitag, 0 Uhr, 40 weitere laborbestätigte Fälle an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt damit weiter stark an auf jetzt 61,5.

Laut Statistik des LZG sind von den Neuinfektionen weiterhin vor allem Kinder und Jugendliche betroffen. Die größte Gruppe der laborbestätigten Fälle in den vergangenen sieben Tagen betrifft die 10- bis 19-Jährigen (44 Fälle, 26,4 Prozent). Ähnlich stark betroffen bleiben aber die 30- bis 39-Jährigen (36 Fälle, 21,5 Prozent).

Tatsächlich bleibt der Anstieg damit aktuell vor allem ein Problem der jungen oder zumindest jüngeren Generation. Denn 100 von 167 bestätigten Fällen in den vergangenen sieben Tagen entfallen auf Oberberger im Alter zwischen 10 und 39, ein Anteil von 59,9 Prozent.

Donnerstag, 14. Oktober: Sprunghafter Anstieg bei neuen Fällen

7.57 Uhr: Die Zahl der neuen laborbestätigten Fälle, die das Gesundheitsamt an das LZG meldet, ist sprunghaft angestiegen. Zum Stand Donnerstag, 0 Uhr, meldete der Oberbergische Kreis 48 neue Fälle. Nachdem das Infektionsgeschehen zuletzt deutlich zurückgegangen war, ist das der höchste Wert seit fast genau einem Monat: Am 16. September waren 56 Fälle gemeldet worden.

Auch die Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiter an. Laut LZG liegt sie am Donnerstag bei 53,0 und damit erstmals seit längerem wieder über dem Landeswert (49,6). Am Donnerstag der Vorwoche lag der Wert in Oberberg noch bei 29,8.

Mittwoch, 13. Oktober: 19 neue laborbestätigte Fälle

7.56 Uhr: Der Oberbergische Kreis hat zum Stand Mittwoch, 0 Uhr, 19 neue laborbestätigte Fälle an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet. Am Mittwoch der Vorwoche waren es nur sieben Fälle. Dennoch sinkt die vom LZG berechnete Sieben-Tage-Inzidenz für Oberberg leicht von auf 44,2, ein Minus von 1,4 im Vergleich zum Vortag. Maßgeblich für die Berechnung der Inzidenz ist schon seit Beginn des Jahres nicht mehr die Meldung an das LZG, sondern der Eingang der Meldung beim örtlichen Gesundheitsamt.

Dienstag, 12. Oktober: Neue Fälle bei Jugendlichen

9.20 Uhr: Im Oberbergischen sind zwei weitere Personen gestorben, die zuvor positiv auf das Virus getestet worden waren. Wie der Kreis mitteilt, handelt es sich um eine 86-jährige Frau aus Wiehl und eine 89-jährige Frau aus Hückeswagen.

8.03 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz in Oberberg ist am Dienstag weiter angestiegen. Sie liegt nun bei 45,6 und damit nur noch knapp unter dem Landeswert (52,0). Zuvor hatte das Kreisgesundheitsamt 23 neue laborbestätigte Fälle an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet. Am Donnerstag hatte der Inzidenzwert in Oberberg noch bei 29,8 gelegen.

Wie sich aus der Statistik des LZG ergibt, ist der Anstieg der vergangenen Tage auch auf eine Zunahme von Fällen bei jungen Oberberger zurückzuführen. Gehörten am Donnerstag gerade mal 14 innerhalb von sieben Tagen Neuinfizierten zur Altersgruppe zwischen zehn und 19 Jahren, stieg die Zahl bis zum Anfang der Woche auf 31 an. Das ist ein Anteil von 25 Prozent. Damit ist diese Altersgruppe der Kinder und Jugendliche jetzt wieder die am stärksten von Neuinfektionen betroffene vor den 30- bis 39-Jährigen (24 Fälle).

Montag, 11. Oktober: Vier neue Fälle nach dem Wochenende

7.49 Uhr: Vier neue laborbestätigte Fälle hat das Gesundheitsamt zum Stand Montag, 0 Uhr, an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet. Am vergangenen Montag waren es fünf Fälle gewesen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut LZG bei 39,8 ein Minus von 0,7 im Vergleich zum Vortag.

Sonntag, 10. Oktober: Inzidenz liegt wieder über 40

15.56 Uhr: Darüber hinaus meldet der Oberbergische Kreis am Sonntag, dass elf positiv getestete Personen aus Oberberg im Krankenhaus behandelt werden müssen, zwei davon auf der Intensivstation. Eine dieser Personen musste beatmet werden.

Die Zahl der insgesamt positiv Getesteten im Oberbergischen lag am Sonntag bei 209, ein Minus von drei im Vergleich zum Samstag. In angeordneter Quarantäne – also entweder positiv getestet oder vom Gesundheitsamt als enger Kontakt eingestuft – waren 347 Personen, 15 weniger als am Samstag.

14.02 Uhr: Ab Montag sind Corona-Schnelltests kostenpflichtig, von wenigen Ausnahmen abgesehen. Die neue Regelung ist für eine ganze Branche eine dramatische Veränderung ihrer Geschäftsgrundlage. In den vergangenen Monaten hat die steigende Zahl der Geimpften zwar bereits dazu geführt, dass die Zahl der Teststellen in Oberberg stark geschrumpft ist. Diese Tendenz dürfte sich jetzt aber noch einmal beschleunigen. Mehr dazu, was Betreiber und Kunden sagen, gibt es hier.

8.04 Uhr: Der Oberbergische Kreis hat zum Stand Sonntag, 0 Uhr, 27 neue laborbestätigte Fälle an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet. Das sind zehn Fälle mehr als am vergangenen Sonntag, als nur 17 Fälle gemeldet wurden. Damit steigt die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner weiter an. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut LZG nun bei 40,5.

Unter den Neuinfektionen der vergangenen Tage sind auch wieder mehr Kinder und Jugendliche. Während laut Statistik des LZG zuletzt die Zahl der 10- bis 19-Jährigen unter den Neuinfizierten deutlich gesunken war und im Sieben-Tage-Vergleich stabil unter 20 lag, ist die Zahl am Wochenende wieder auf 22 von 110 (20 Prozent) gestiegen. Größte Gruppe bleiben aber zunächst noch die 30- bis 39-Jährigen mit 25 Fällen in den vergangenen sieben Tagen (22,7 Prozent).

Samstag, 9. Oktober: 17 neue Fälle

7.52 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz im Oberbergischen ist am Samstag leicht um 2,9 auf 32,8 gestiegen. Sie bleibt damit allerdings weiter deutlich unter der Zahl des Landes (50,4). Zuvor hatte der Kreis 17 neue laborbestätigte Fälle gemeldet. In der Vorwoche waren es am Samstag zehn Fälle gewesen.

Freitag, 8. Oktober: Jugend nicht am stärksten betroffen

16.32 Uhr: Noch immer bleiben sieben Kinder und Jugendliche dem Unterricht am Waldbröler Hollenberg-Gymnasium fern, weil ihre Eltern nicht wollen, dass sie auf das Coronavirus getestet werden. Und das seit der Rückkehr der Schule zum Präsenzunterricht am 31. Mai. „Wir kommen einfach nicht weiter – und das ist sehr frustrierend“, sagt Direktor Frank Bohlscheid. Die ganze Geschichte gib es hier.

7.22 Uhr: 24 neue laborbestätigte Fälle hat der Oberbergische Kreis an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt am Freitag nach wie vor bei 29,8 und damit noch deutlich unter dem Landeswert von 50,3. Ein Grund für das deutliche Abflachen der vierten Welle in Oberberg könnte in der Altersstruktur der Neuinfizierten zu finden sein. Wie der Kreis berichtet, sei die am stärksten von Infektionen betroffene Altersgruppe inzwischen die Gruppe der 20- bis 39-Jährigen. Die altersspezifische Inzidenz liege hier aktuell bei 50,8. Die Gruppe der 0- bis 19-Jährigen folgt dahinter mit einem Wert von 35,5. Auf Landesebene hingegen sind die 0- bis 19-Jährigen - also Kinder und Jugendliche im schulpflichtigen Alter - mit einer altersspezifischen Inzidenz von 87,0 nach wie vor mit Abstand am stärksten betroffen.

Donnerstag, 7. Oktober: Inzidenz bei knapp 30

7.46 Uhr: Der Oberbergische Kreis hat zum Stand Donnerstag, 0 Uhr, 27 neue laborbestätigte Fälle an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis steigt damit wieder leicht an und liegt laut LZG bei knapp 30 - genauer gesagt: 29,8.

Mittwoch, 6. Oktober: Morsbach hält die Null

12.05 Uhr: „Die Null muss stehen!“ Da hält es Morsbachs Bürgermeister Jörg Bukowski gern mit der alten Fußballerweisheit. Er freut sich, dass für seine Gemeinde seit längerem keine bestätigte Infizierung mit dem Coronavirus festgestellt worden ist. Für die anderen Kommunen Oberbergs gilt das indes nicht: Für sie meldet der Kreis für Mittwoch, Stand 0 Uhr, nahezu konstante Zahlen. Jedoch kann die Verwaltung eine stark sinkende Sieben-Tage-Inzidenz vermelden: Diese wird angegeben mit 26,9 (minus 8,4 im Vergleich zum Vortrag). In einer angeordneten Quarantäne befinden sich dem Kreis zufolge derzeit 322 Menschen (plus 3), weil sie entweder selbst infiziert oder als Kontaktperson eingestuft worden sind. Als genesen gelten nunmehr 16 525 Oberbergerinnen und Oberberger (plus 7).

Von sechs Betroffenen, die derzeit in einem Krankenhaus behandelt werden müssen, sind noch zwei Patienten auf eine Beatmung angewiesen. Den weiteren Auswertungen des Kreises zufolge liegt bei den Virusvarianten die Alpha-Variante mit zuletzt 4016 bestätigten Fällen weiter an erster Stelle, die Delta-Variante beziffert der Kreis auf 1561 Fälle, nachdem 116 Infektionen hinzugekommen sind.

Für Morsbachs Rathauschef ist es kaum mehr als Zufall, dass seine Gemeinde die Null halten kann: „Es gibt keine Erklärung, zumal wir dieselben Schutzmaßnahmen ergriffen haben wie jede andere Kommune“, sagt Jörg Bukowski, fügt aber auch hinzu: „Wenn es in Morsbach Betroffene gab, so waren das oft Familien oder Gruppen, die dann mit sechs, sieben oder mehr Fällen in die Statistik eingingen.“ Echte Hotspots habe es in Morsbach bisher nicht gegeben, auch nicht bei den großen Arbeitgebern in der Gemeinde: „Denn deren Angestellte leben meist nicht in Morsbach, sondern pendeln ein.“ Zudem lobt Bukowski die Unternehmen für ihren Umgang mit der Situation und ihr Vorgehen gegen das Virus.

Die derzeit meisten Infektionen, nämlich 47, gibt es nach Auskunft der Kreisverwaltung in Gummersbach (plus 2).

9.28 Uhr: Im Oberbergischen ist eine weitere Person aus dem gestorben, die zuvor positiv auf das Virus getestet worden war. Laut Kreis handelt es sich um einen 65-jährigen aus Reichshof. Es ist der 264. Todesfall seit Beginn der Pandemie.

8.12 Uhr: Sieben neue laborbestätigte Fälle hat der Oberbergische Kreis zum Stand Mittwoch, 0 Uhr, an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet. Damit sind es nun seit Beginn der Pandemie im März 2020 exakt 17.000 Fälle. Die Zahl der Neuinfektionen geht damit aber weiter deutlich zurück. Die Sieben-Tage-Inzidenz für Oberberg liegt am Mittwoch nur noch bei 26,9, ein Minus von 8,4 im Vergleich zum Vortag.

Dienstag, 5. Oktober: Inzidenz bleibt gleich

7.16 Uhr: Kuriosität am Dienstag: Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner, die jeden Tag aufgrund der veränderten Fallzahlen neu berechnet wird, ist laut LZG zumindest bis auf die erste Stelle hinter dem Komma gleich hoch wie am Montag. Sie liegt demnach unverändert bei 35,3. Zuvor hatte der Oberbergische Kreis neun neue laborbestätigte Fälle an das LZG gemeldet. Seit Beginn der Pandemie im März 2020 gibt es jetzt 16.993 davon.

Montag, 4. Oktober: Fünf neue Fälle am Montag

7.18 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt zum Wochenbeginn nur noch knapp über dem früheren Grenzwert von 35, genauer gesagt bei 35,3. Sie liegt damit weiterhin deutlich unter der des Landes NRW, die am Montag mit 52,9 angegeben wird. Zuvor hatte der Oberbergische Kreis fünf neue laborbestätigte Fälle an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet.

Sonntag, 3. Oktober: Inzidenz steigt am Sonntag leicht an

8.12 Uhr: Der Oberbergische Kreis hat am Sonntag 17 neue laborbestätigte Fälle an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet. Am Samstag und Sonntag insgesamt sind es damit 27. Am vergangenen Wochenende waren es noch 39, vor zwei Wochen sogar 66 Fälle an den beiden Tagen. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt laut LZG am Sonntag dennoch leicht auf 38,6.

Samstag, 2. Oktober: Zwei Todesfälle in Oberberg

11.32 Uhr: Im Oberbergischen Kreis sind zwei weitere Personen gestorben, die zuvor positiv auf das Virus getestet worden waren. Laut Kreis handelt es sich um eine 67-jährige Frau aus Reichshof und einen 66-jähriger Mann aus Bergneustadt.

Weiter zurückgegangen ist unterdessen die Zahl der aktuell Infizierten. Laut Mitteilung vom Samstag liegt sie im Kreis noch bei 231. Weiter rückläufig ist aktuell auch der Anteil der Jugendlichen an den neuen Fällen. Laut Statistik des LZG waren es in den vergangenen sieben Tagen noch 17 von 94, also 18,1 Prozent. Auch der Anteil der Unter-30-Jährigen, der zeitweise über 60 Prozent gelegen hatte, beträgt jetzt nur noch 45,7 Prozent.

10.02 Uhr: Die Vorstellung des Gesundheitsreports der Krankenkasse DAK im Gummersbacher Krankenhaus haben die Chefärzte Prof. Dr. Franz Blaes (Neurologie) und Dr. Johannes Albers (Allgemein- und Gerontopsychiatrie) genutzt, um auf die Wirksamkeit von Impfungen einerseits und die psychiatrischen Folgen der Pandemie gerade für Kinder andererseits aufmerksam zu machen. Mehr dazu lesen Sie hier.

7.48 Uhr: Die Zahl der Neuinfektionen im Oberbergischen sinkt weiter. Zum Samstag meldete der Kreis an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW zehn neue laborbestätigte Fälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt damit weiter deutlich. Mit 34,6 liegt sie jetzt auch wieder unter dem früheren Grenzwert für Maßnahmen von 35. Das war zuletzt am 31. Juli der Fall. Damit liegt der Kreis nach wie vor auch deutlich unter dem Inzidenzwert des Landes NRW, der am Samstag mit 54,2 angegeben wird.

Freitag, 1. Oktober: Morsbach ohne Corona-Fall

9.43 Uhr: Die Gemeinde Morsbach ist die erste Kommune im Oberbergischen, die jetzt wieder keinen aktuell bestätigten Corona-Fall meldet. Das ergibt sich aus der Statistik, die der Kreis am Freitag veröffentlicht hat. Auch in Hückeswagen ist die Zahl der aktuellen Fälle inzwischen auf fünf zurückgegangen. Die meisten Fälle gibt es nach wie vor in Gummersbach mit 56. Auch in der Kreisstadt liegt die Zahl damit aber um sechs niedriger als noch am Donnerstag.

Der Trend zeigt sich vor allem kreisweit: 239 Menschen gelten im Oberbergischen am Freitag noch als infiziert. Am 10. September waren es mit 757 noch mehr als dreimal so viele.

7.54 Uhr: Der Oberbergische Kreis hat 20 weitere laborbestätigte Fälle an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet. Am Freitag der Vorwoche waren es noch 40 neue Fälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz ändert sich dennoch nur unmerklich und steigt sogar ganz leicht um 0,4 auf 42,7.

Donnerstag, 30. September: Inzidenz geht weiter zurück

9.43 Uhr: Im Oberbergischen Kreis ist eine weitere Person gestorben, die zuvor positiv auf das Virus getestet worden war. Laut Kreis handelt es sich um eine 69-jährige Frau aus Marienheide.

Darüber hinaus meldet der Kreis, dass es ein Ausbruchsgeschehen im Awo-Seniorenzentrum Wiehl gibt. Dort seien aktuell sechs Fälle einer Infektion mit dem Virus bestätigt. Betroffen seien zwei Mitarbeitende und vier Bewohner. Zum Impfstatus der dort positiv Getesteten macht der Kreis keine Angaben.

8.54 Uhr: 24 neue laborbestätigte Fälle hat der Oberbergische Kreis zum Stand Donnerstag, 0 Uhr, an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet. Am Donnerstag der Vorwoche waren es nur 17 Fälle. Dennoch sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz am Donnerstag laut LZG weiter, um 3,7 auf jetzt 42,3. Hintergrund: Schon seit Beginn des Jahres ordnet das LZG die Meldungen nachträglich dem Tag des Eingangs beim Gesundheitsamt und nicht dem der Meldung durch den Kreis an das LZG zu.

Mittwoch, 29. September: Fünf neue Fälle am Mittwoch

7.29 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz im Oberbergischen geht weiter zurück und liegt erstmals seit dem 6. August wieder unter 50. Am Mittwoch gibt das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner mit 46,0 an. Zuvor hatte der Kreis fünf neue laborbestätigte Fälle an das LZG gemeldet. Am Mittwoch vergangener Woche waren es noch 25 Fälle gewesen.

Dienstag, 28. September: Inzidenz bei 53,4

8.24 Uhr: Der Oberbergische Kreis hat zum Stand Dienstag, 0 Uhr, 20 weitere laborbestätigte Fälle an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet. Am Dienstag vergangener Woche waren es 23 Fälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz für Oberberg sinkt damit noch einmal leicht um 1,1 auf 53,4.

Montag, 27. September: Zwei neue Fälle

8.55 Uhr: Die Corona-Lage in Oberberg ist am Montagmorgen ruhig. Lediglich zwei neue, laborbestätigte Fälle meldet das Landeszentrum Gesundheit NRW mit Stand 0 Uhr. Unverändert ist die Inzidenz mit einem Wert von 54,5.

Sonntag, 26. September: 23 weitere Fälle

8.50 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz ist zum Stand Sonntag (0 Uhr) wieder leicht gestiegen: Nach einem Plus von 1,5 Zählern lag sie bei einem Wert von 54,5. Das geht aus den Zahlen des Landeszentrums Gesundheit NRW hervor. Dem meldete das Kreisgesundheitsamt 23 neue laborbestätigte Corona-Fälle.

Samstag, 25. September: 16 neue Fälle am Samstag

12.30 Uhr: Das Kreisgesundheitsamt erfasste zum Stand Samstag (0 Uhr) 16 weitere laborbestätigte Corona-Fälle, zugleich wurden 45 zuvor positiv Getestete aus der Quarantäne entlassen. Die Zahl der aktuell Betroffenen sank laut Kreis auf 329, das sind 29 weniger als am Tag zuvor. Die Inzidenz lag bei einem Wert von 53,0 (–8,5). Unverändert lagen 17 Menschen, bei denen das Virus nachgewiesen wurde, im Krankenhaus. Von ihnen wurden zehn auf Intensivstation behandelt, zwei mussten beatmet werden. Eine Quarantäne war für 615 Menschen angeordnet, 25 weniger als am Vortag.

8.22 Uhr: Das Landeszentrum Gesundheit NRW weist zum Samstag (0 Uhr) für den Oberbergischen Kreis 16 neue laborbestätigte Corona-Fälle aus. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt wieder deutlich um 8,5 Punkte und liegt nun bei einem Wert von 53,0.

Freitag, 24. September: Anteil der Unter-30-Jährigen sinkt

13.02 Uhr: Die positive Entwicklung der Fallzahlen könnte laut Kreis damit erklärt werden, dass der Sommerreiseverkehr und die im Rahmen des Schulanfangs diagnostizierten Infektionen abnehmen und breitflächig die 3G- und 2G-Regel eingeführt wurde. Kaija Elvermann, Leiterin des Gesundheitsamt, sieht auch die gestiegene Geimpften-Zahl als Ursache, dass die aktuelle Infektionswelle im Vergleich zu anderen früher endet.

In Oberberg seien nach wie vor Jüngere verstärkt betroffen, aber auch da flache die Welle ab. Zu Schuljahresbeginn gab es dieses Mal weniger Infektionen als im Vorjahr. Die Zahl der Fälle, die im Krankenhaus mit schweren Atemwegsinfektionen behandelt werden, liege in der Gruppe der 35- bis 59-Jährigen bundesweit über dem Niveau der Vorjahre um diese Zeit, auch in Oberberg. Am Freitag lagen 17 Oberberger mit dem Virus in einer Klinik (+1), zehn auf Intensiv.

7.24 Uhr: Der Oberbergische Kreis hat zum Stand Freitag, 0 Uhr, 40 neue laborbestätigte Fälle an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet. Am Freitag der Vorwoche waren es 32 Fälle gewesen. Die Sieben-Tage-Inzidenz für Oberberg steigt laut LZG um 7,0 auf 61,5 und liegt damit nun wieder auf dem selben Niveau wie der Wert für ganz NRW (61,2).

86 von 167 der in den vergangenen sieben Tagen gemeldeten Neuinfizierten sind laut Statistik des LZG jünger als 30, ein Anteil von damit nur noch 51,5 Prozent. Zuletzt lag der Anteil regelmäßig bei etwa 60 Prozent. Noch 44 neu positiv Getestete (26,3 Prozent) gehören zur zuletzt besonders betroffenen Altersgruppe der 10- bis 19-Jährigen. Zweitgrößte Gruppe ist aber inzwischen die der 30- bis 39-Jährigen mit 32 Fällen in den vergangenen sieben Tagen (19,2 Prozent).

Donnerstag, 23. September: 52-Jährige stirbt mit dem Virus

8.57 Uhr: Im Oberbergischen Kreis ist eine weitere Person gestorben, die zuvor positiv auf das Virus getestet worden war. Laut Kreis handelt es sich um eine 52-jährige Frau aus Gummersbach. Es ist der 260. Todesfall seit Beginn der Pandemie.

7.13 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz im Oberbergischen sinkt weiter deutlich. Am Donnerstag gibt das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW den Wert mit 54,5 an, ein Minus von 10,3 im Vergleich zum Vortag. Vor einer Woche lag die Inzidenz noch bei 104,5, vor 14 Tagen sogar bei 145,4. Nachdem der Wert lange auch in der vierten Welle zu den höchsten in ganz NRW gehörte, liegt er jetzt sogar deutlich unter dem des Landes (64,0).

Zuvor hatte der Kreis zum Stand Donnerstag, 0 Uhr, gerade mal 17 neue laborbestätigte Fälle an das LZG gemeldet. Zum Vergleich: Vor zwei Wochen waren es insbesondere am Donnerstag noch 82 neue Fälle, vor drei Wochen sogar 124.

Mittwoch, 22. September: Im August mehr Geimpfte positiv getestet als im Juli

10.27 Uhr: Mehr als 70 Prozent der positiv getesteten Personen im Oberbergischen in den Monaten Juli und August waren nicht gegen Covid-19 vollständig geimpft. Das ergibt sich aus den vom Gesundheitsamt des Oberbergischen Kreises erfassten Daten der laborbestätigten Fälle in diesem Zeitraum. Wie der Kreis weiter mitteilt, waren 8,12 Prozent der Fälle im Juli, im August allerdings sogar 15 Prozent schon zweimal geimpft und hatten den vollständigen Impfschutz. 20,81 Prozent der Fälle im Juli und 6 Prozent der Fälle im August 2021 hatten nur die erste Impfdosis erhalten.

Da, wo trotz vollständiger Impfung Symptome auftreten, spreche man zwar von einem Impfdurchbruch, so die Leiterin des Gesundheitsamtes Kaija Elvermann: „Das bedeutet aber nicht, dass die Impfung nicht wirken würde. Sie schützt in erster Linie vor einem schwerwiegenden Krankheitsverlauf.“ Vollständig geimpfte Personen, die positiv getestet werden, hätten in der Regel keine oder nur milde Symptome. „Außerdem haben Sie in der Regel eine geringe Viruslast und sind entsprechend weniger ansteckend.“ Dass der Anteil der trotz Impfung positiv getesteten Personen zunimmt, erklärt Elvermann durch die steigende statistische Wahrscheinlichkeit: „Die Anzahl der vollständig geimpften Personen nimmt zu. Gleichzeitig nimmt auch der Anteil der Personen zu, die trotz Impfung positiv getestet werden.“

7.18 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz im Oberbergischen Kreis liegt erstmals seit längerer Zeit unter dem Wert für das ganze Land NRW. Am Mittwoch gibt das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner für Oberberg mit 64,8 an, ein Minus von 8,4 im Vergleich zum Vortag. Auch in ganz NRW sinkt der Wert weiter und beträgt jetzt laut LZG 65,2.

Zuvor hatte der Kreis zum Stand Mittwoch, 0 Uhr, 25 neue laborbestätigte Fälle an das LZG gemeldet. Am Mittwoch zuvor waren noch 42, vor 14 Tagen sogar 76 neue Fälle gemeldet worden.

Dienstag, 21. September: 40 Prozent weniger aktuelle Fälle

10.14 Uhr: Die Zahl der aktuell Infizierten im Oberbergischen Kreis ist auch am Dienstag weiter deutlich zurückgegangen. Während am Sonntag vor einer Woche noch 757 Menschen nach einem laborbestätigten Fall als infiziert galten, waren es am Dienstag dieser Woche nur noch 456 – ein Rückgang um fast 40 Prozent.

7.13 Uhr: Der Oberbergische Kreis hat 23 neue laborbestätigte Fälle an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet. Obwohl es am Dienstag vergangener Woche mit 25 nur zwei Fälle mehr waren, sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz laut LZG weiter deutlich auf jetzt 73,2 (-7,8). Sie liegt damit nur noch leicht über dem Wert für NRW, der am Dienstag mit 69,0 angegeben wird.

Montag, 20. September: 517 Menschen mit Corona-Nachweis

16.15 Uhr: Die Zahl der aktuell vom Coronavirus Betroffenen ist zu Beginn der neuen Woche auf 517 gesunken, nachdem 25 zuvor positiv Getestete als genesen galten und nur zwei neue, laborbestätigte Fälle hinzukamen. Auf die Sieben-Tage-Inzidenz hatte das nach Auskunft der Kreisverwaltung keinen großen Einfluss: Sie sank zum Stand Montag (0 Uhr) nur leicht um 0,3 Punkte auf einen Wert von 81,0.

Die Zahl der angeordneten Quarantänen sank zum Stand Montag (0 Uhr) abermals: Nach einem Minus von 44 müssen sich noch 904 Menschen in Isolation halten.

Weiterhin scheint die Lage in den Krankenhäusern entspannt: Mit einer Corona-Diagnose lagen nach wie vor elf Oberbergerinnen oder Oberberger in einer Klinik. Nur vier seien auf intensivmedizinische Versorgung angewiesen, von ihnen müssen zwei beatmet werden.

7.25 Uhr: Zum Stand Montag, 0 Uhr, hat der Oberbergische Kreis lediglich zwei neue laborbestätigte Fälle an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz steht damit bei 81,0, ein Minus von 0,4 im Vergleich zum Vortag.

Es bleibt dabei, dass vor allem jüngere Oberberger von den neuen Fällen betroffen sind. Von den 220 Neuinfizierten der vergangenen Woche waren laut LZG 129 unter 30 Jahre alt (58,6 Prozent). Die größte Gruppe bleibt die der 10- bis 19-Jährigen mit 58 neuen Fällen (26,4 Prozent).

Allerdings liegt die Zahl damit auch in dieser Altersgruppe deutlich unter den Werten von Anfang September, als es unter den 10- bis 19-Jährigen zeitweise bis zu 140 neue laborbestätigte Fälle innerhalb von sieben Tagen gab.

Sonntag, 19. September: Sieben-Tage-Inzidenz sinkt weiter

9.15 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz im Oberbergischen Kreis ist am Sonntag weiter gesunken und liegt jetzt bei 81,5 (-5,5 im Vergleich zum Samstag). 27 neue Fälle sind laut Landeszentrum Gesundheit NRW dazugekommen. Am Sonntag vor einer Woche hatte die Inzidenz noch bei 127,7 gelegen.

Samstag, 18. September: Neuinfektionsrate weiter gesunken

8.50 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz im Oberbergischen Kreis lag am Samstag bei 86,9 – das war im Vergleich zum Vortag ein Rückgang um 6,6. Laut Landeszentrum Gesundheit NRW waren 39 neue Fälle gemeldet worden.

Freitag, 17. September: Inzidenz liegt unter 100

9.23 Uhr: Im Oberbergischen ist eine weitere Person gestorben, die zuvor positiv auf das Virus getestet worden war. Wie der Kreis mitteilt, handelt es sich um eine 82-jährige Frau aus Wipperfürth. Es ist der 258. Todesfall im Zusammenhang mit dem Virus seit Beginn der Pandemie.

7.08 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz im Oberbergischen Kreis geht weiter deutlich zurück und liegt nun wieder unter einem Wert von 100. Zuletzt war das am 22. August der Fall. Am Freitag beträgt die Inzidenz nun 93,5, ein Minus von 11,0 im Vergleich zum Donnerstag. Zuvor hatte der Kreis 32 neue laborbestätigte Fälle an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet. Am Freitag der Vorwoche waren es noch 82 gewesen.

Donnerstag, 16. September: Impfmobil fährt weiter

15.45 Uhr: Das Impfmobil des Oberbergischen Kreises kann auch nach dem 30. September weiterfahren. Die entsprechenden Voraussetzungen seien vom Land jetzt geschaffen worden, berichtete der Leiter des Impfzentrums, Kreisdezernent Ralf Schmallenbach, dem Gesundheitsausschuss. Zwischenzeitlich war das wegen der vom Land für Ende September verordneten Schließung der Impfzentren fraglich gewesen.

Die Impfmobile, die inzwischen schon 60 Standorte angefahren hätten und in denen 3500 Menschen geimpft wurden, seien ein Erfolgsmodell. Selbst an so ungewöhnlichen Orten wie dem Rastplatz Aggertal an der A4 seien es „nicht irgendwelche Brummifahrer, sondern extra angereiste Oberberger“ gewesen, die von dem Angebot Gebrauch gemacht hätten, so Schmallenbach. Andere ungewöhnliche Orte seien ebenso angenommen worden: „31 Impfungen hatten wir rund um einen Gottesdienst in Wiedenest, 57 beim Spiel des VfL Gummersbach am Dienstag in der Arena.“

Vor allem der Impfstoff von Johnson & Johnson werde dabei häufig nachgefragt, gerade auch von jüngeren Impflingen. Aus ganz profanem Grund: Weil damit nur eine Impfung notwendig ist. „Als mir das junge Leute bei der Impfung am Burgerwerk gesagt haben, haben wir das Angebot mit Johnson & Johnson auch auf das Impfzentrum selbst ausgeweitet“, berichtete Schmallenbach. Dort würden jetzt, wenige Wochen vor der Schließung, noch 350 Impflinge am Tag behandelt. Darunter seien aber auch viele Zweitimpfungen und Drittimpfungen. „Auch wenn Drittimpfungen dort eigentlich nicht vorgesehen sind, weisen wir niemanden ab“, erklärte Schmallenbach.

Der Kreis hat derweil am Donnerstag 56 weitere laborbestätigte Fälle gemeldet. Am Donnerstag der Vorwoche waren es noch 82. Die Sieben-Tage-Inzidenz für Oberberg sinkt damit weiter auf jetzt 104,5, noch einmal ein Minus von 5,2 im Vergleich zum Mittwoch. Wie die Leiterin des Kreisgesundheitsamtes, Kaija Elvermann, im Kreisgesundheitsausschuss mitteilte, bleibt die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner auch in Zukunft der einzige Wert, der kreisgenau berechnet wird. Die Hospitalisierungsinzidenz, die auch die Krankenhausaufenthalte zur Zahl der Neuinfektionen in Relation setzt, werde nur für das Land berechnet.

Vermeldet wird vom Kreis aber weiterhin, wie viele Oberberger, die zuvor positiv getestet wurden, im Krankenhaus behandelt werden. Am Donnerstag waren es weiterhin zwölf, vier davon auf der Intensivstation. Zwei Personen mussten beatmet werden, eine mehr als am Vortag.

Keine Krankenhausinzidenz für Oberberg

7.49 Uhr: Der Oberbergische Kreis hat zum Stand Donnerstag, 0 Uhr, 56 weitere laborbestätigte Fälle an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet. Am Donnerstag der Vorwoche waren es noch 82. Die Sieben-Tage-Inzidenz für Oberberg sinkt damit weiter auf jetzt 104,5, noch einmal ein Minus von 5,2 im Vergleich zum Mittwoch.

Wie die Leiterin des Kreisgesundheitsamtes, Kaija Elvermann, am Mittwoch im Kreisgesundheitsausschuss mitteilte, bleibt die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner auch in Zukunft der einzige Wert, der kreisgenau berechnet wird. Die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz, die auch die Krankenhausaufenthalte zur Zahl der Neuinfektionen in Relation setzt, werde nur für das Land berechnet.

Mittwoch, 15. September: Zwischenergebnis zum Hotspot Oberberg

19.58 Uhr: Warum hatte Oberberg in der zweiten und dritten Welle und jetzt auch in der vierten so viele Neuinfektionen zu vermelden? Ein paar Antworten auf diese Frage gab der Leiter des Institutes für Hygiene und Öffentliche Gesundheit des Uniklinikums Bonn, Prof. Dr. Nico Mutters, per Videoschalte aus Genf am Mittwochnachmittag dem Kreisgesundheitsausschuss. Es ist das Zwischenergebnis einer Studie, den der Oberbergische Kreis als erster Landkreis in NRW überhaupt in Auftrag gegeben hatte. Mutters Ergebnis: Oberberg hatte eine schlechte Startposition.

7.13 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz im Oberbergischen Kreis ist am Mittwoch deutlich zurückgegangen. Sie sinkt laut Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW um 22,1 auf jetzt 109,7. Zuvor hatte der Kreis zwar 42 neue laborbestätigte Fälle an das LZG gemeldet. Das ist allerdings deutlich weniger als am Mittwoch der Vorwoche. Da waren noch 76 neue Fälle gemeldet worden.

Dienstag, 14. September: 25 neue Fälle

7.58 Uhr: Der Oberbergische Kreis hat 25 weitere laborbestätigte Fälle an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt damit am Dienstag bei 131,8 - mit einem Plus von gerade mal 0,4 nahezu unverändert im Vergleich zum Vortag.

Montag, 13. September: 59,9 Prozent der Neuinfizierten unter 30

6.55 Uhr: Zum Wochenbeginn liegt die Inzidenz in Oberberg bei 131,4, ein Plus von 3,7 im Vergleich zum Vortag. Zuvor hatte der Kreis zum Stand Montag, 0 Uhr, 18 neue laborbestätigte Fälle an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet. Die Inzidenz bleibt damit deutlich über der das Landes, die jetzt erstmals wieder unter den Wert von 100 gesunken ist (99,3).

87 der 357 Neuinfizierten in den vergangenen sieben Tagen gehörten zur Altersgruppe der 10- bis 19-Jährigen, ein Anteil von 24.4 Prozent. Zweitgrößte Gruppe sind die Oberberger im Alter zwischen 20 und 29 mit 75 Fällen (21,0 Prozent). Der Anteil der Unter-30-Jährigen insgesamt liegt 59,9 Prozent.

Sonntag, 12. September: Inzidenz sinkt deutlich

7.55 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz im Oberbergischen ist am Sonntag deutlich auf jetzt 127,7 gesunken. Am Samstag hatte sie noch bei 143,5 gelegen. Am Wochenende hat der Kreis allerdings dennoch insgesamt 85 neue laborbestätigte Fälle an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet - 54 am Samstag, 31 am Sonntag.

In Krankenhäusern werden nach Angaben des Kreises vom Samstag elf Oberberger behandelt, die zuvor positiv getestet worden sind. Vier von ihnen seien auf der Intensivstation, zwei müssten beatmet werden.

Freitag, 10. September: Kreis sieht sich an Schulmail nicht gebunden

12.58 Uhr: Das Gesundheitsamt des Oberbergischen Kreises hat Freitagmittag klargestellt, dass es bisher keine rechtlich bindende Weisung aus dem Schulministerium zu der angekündigte Lockerung der Quarantäne-Regeln gebe. Das Gesundheitsamt stelle ganzen Gruppen ohnenhin nur noch mittels Allgemeinverfügung unter Quarantäne, wenn es sich um ein Ausbruchsgeschehen handelt – also bei mindestens zwei zusammenhängenden Fälle. Bei Einzelfällen werden aktuell in der Regel ausschließlich die Sitznachbarn als enge Kontaktpersonen in Quarantäne geschickt.

Die gestrige Schulmail zur „Neuregelung der Quarantäne in Schulen und erweiterte Testung" des Ministeriums für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen (Mags) sei für die Arbeit der Gesundheitsämter nicht bindend. Ein entsprechender Erlass des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen bleibe abzuwarten. „Bindend für unsere Arbeit sind die Weisungen des Mags. Wenn das zuständige Ministerium ebenfalls Lockerungen für die Quarantäne an Schulen anordnet, werden wir diese umsetzen", sagt Kaija Elvermann, Leiterin des Gesundheitsamtes des Oberbergischen Kreises.

Es sei davon auszugehen, dass die durch das Schulministerium angekündigten Lockerungen durch das Gesundheitsministerium aufgegriffen werden und in der kommende Woche Anwendung finden. Dann werde eine Quarantäne im schulischen Bereich voraussichtlich nur noch für positiv getestete Personen angeordnet. Abzuwarten bleibe auch, welche Rahmenbedingungen das Gesundheitsministerium für die in der Schulmail angekündigte „Freitestung“ festlegt.

6.49 Uhr: Der Oberbergische Kreis bleibt ein Hotspot in NRW, was die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen angeht. Am Freitag liegt die Inzidenz für Oberberg bei 143,9, ein Minus von nur 1,5 im Vergleich zum Vortag. Landesweit liegt der Wert inzwischen bei 106,9. Und in ganz NRW haben lediglich Wuppertal (210,4), Leverkusen (189,7) und Gelsenkirchen (147,4) noch eine höhere Inzidenz.

Grund dafür sind nach wie vor hohen täglich gemeldeten Fallzahlen. Zum Stand Freitag, 0 Uhr, meldete das Gesundheitsamt noch einmal 82 weitere laborbestätigte Fälle an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW. Zurückgegangen ist dabei der Anteil der 10- bis 19-Jährigen an den Neuinfektionen: In den vergangenen sieben Tagen waren es 91 von 391, ein Anteil von 23,3 Prozent also. Noch vor einer Woche lag Anteil bei über 30 Prozent.

Donnerstag, 9. September: Weitere Klassen in Quarantäne

13.51 Uhr: Die Kette der Schulklassen und Kurse, die per Allgemeinverfügung vom Oberbergischen Kreis in Quarantäne geschickt werden, reißt nicht ab. Allein in Gummersbach sind seit Dienstag zwei weitere Kurse am Kaufmännischen Berufskolleg, zwei Klassen an der Städtischen Realschule Steinberg sowie eine Klasse an der Regenbogenschule in Dieringhausen hinzugekommen. Neue Allgemeinverfügungen gibt es zudem für eine Klasse des Homburgischen Gymnasiums in Nümbrecht, der Gesamtschule Reichshof, der Sekundarschule TOB in Bielstein sowie des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums in Wiehl.

7.43 Uhr: Der Oberbergischer Kreis hat 82 neue laborbestätigte Fälle an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet. Trotz dieser vergleichsweisen hohen Zahl an Neuinfektionen ist die Sieben-Tage-Inzidenz am Donnerstag um mehr als 10 auf 145,4 gesunken. Hintergrund sind die noch höheren Zahlen der Vorwoche. Da hatte der Kreis allein am Donnerstag sogar 124 neue Fälle gemeldet.

Mittwoch, 8. September: Inzidenz steigt wieder leicht

15.13 Uhr: Die Polizei hat gefälschte Impfpässe sichergestellt und gegen zwei Personen Strafverfahren eingeleitet, die sich mit den falschen Pässen Impfzertifikate erschleichen wollten. Die beiden Männer aus Wiehl, 41 und 54 Jahre alt, legten in einer Apotheke die gefälschten Impfpässe vor. Die falschen Pässe fielen auf, eine Überprüfung lieferte den Beweis des Betrugsversuchs.

9.59 Uhr: Im Oberbergische ist eine weitere Person gestorben, die zuvor positiv auf das Virus getestet worden war. Laut Kreis handelt es sich um eine 59-jährige Frau aus Wiehl. Darüber hinaus meldet das Gesundheitsamt, dass nach wie vor 17 Menschen, die infiziert sind, im Krankenhaus behandelt werden. Vier von ihnen sind auf der Intensivstation, drei müssen beatmet werden.

7.13 Uhr: Zur Mitte der Woche steigt die Zahl der neuen Fälle in Oberberg einmal mehr über das Niveau der Vorwoche. Zum Stand Mittwoch, 0 Uhr, hat der Kreis 76 neue laborbestätigte Fälle an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet. Vor sieben Tagen waren es 54.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreisgebiet liegt damit bei 156,1, ein Plus von 2,9 gegenüber Dienstag. Nur Leverkusen (249,5), Wuppertal (214,9), Remscheid (169,5) und Gelsenkirchen (160,9) haben in NRW jetzt noch höhere Werte. Die Inzidenz im benachbarten Märkischen Kreis liegt nun mit 139,9 unter dem Wert in Oberberg.

Dienstag, 7. September: Weiterer Todesfall

12.54 Uhr: Ein 59-Jähriger aus Wiehl ist im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. Wie der Kreis mitteilt, erhöht sich die Zahl der Toten, die positiv auf das Virus getestet waren, auf 256. Zum Stand Dienstag sank die Zahl der Betroffenen auf 704, nachdem 26 Fälle erfasst wurden und 77 zuvor positiv Getestete als genesen galten. Unverändert werden 17 Erkrankte in einer Klinik behandelt.

Nach Infektionsfällen gelten neue Quarantänen für je eine Klasse an der Realschule Gummersbach-Steinberg und der Gesamtschule Waldbröl sowie für Gruppen der Awo-Kita Johanna Tesch in Gummersbach. In Quarantäne befanden sich insgesamt 1804 Menschen (-60).

7.45 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz im Oberbergischen bleibt auch am Dienstag über 150. Nachdem der Kreis 26 weitere laborbestätigte Fälle an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet hat, liegt der Wert jetzt bei 153,1, ein Minus von 0,7 im Vergleich zum Vortag.

Landesweit ist diese Inzidenz inzwischen wieder die sechsthöchste. Am Dienstag hatten nur Leverkusen (245,9), Wuppertal (215,5), Gelsenkirchen (171,4), Remscheid (162,3) und der Märkische Kreis (154,2) höhere Werte. In ganz NRW beträgt die Inzidenz jetzt 113,7 (-1,2.)

Nach wie vor die meisten neuen Fällen gab es in den vergangenen sieben Tagen in der Altersgruppe zwischen 10 und 19. Auf Basis der Daten vom Montag sind es immer noch 118 von insgesamt 416 Fällen. Die wichtigsten Fragen und Antworten zur aktuellen Situation rund um die Schulen haben wir hier zusammengestellt.

Montag, 6. September: Nur zehn neue Fälle gemeldet

7.18 Uhr: Weil der Oberbergische Kreis nach dem starken Anstieg der vergangenen Tage zum Stand Montag, 0 Uhr, lediglich zehn neue laborbestätigte Fälle an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet hat, ist die Sieben-Tage-Inzidenz erstmals wieder leicht gesunken. Laut LZG liegt sie am Montag bei 153,8. ein Minus von 8,1 im Vergleich zum Vortag.

Sonntag, 5. September: Viele Kinder und Jugendliche zurzeit in Quarantäne

12.15 Uhr: Nach weiteren 82 neuen Infektionen mit dem Coronavirus am Sonntag und bereits 58 neuen Fällen am Samstag beziffert der Oberbergische Kreis die Sieben-Tage-Inzidenz auf jetzt 161,9. So seien in fast allen Kommunen des Kreises am vergangenen Wochenende weitere Fälle hinzugekommen, die ein Labor bestätigt habe. Einzige Ausnahme ist die Gemeinde Morsbach, für die keine weiteren neue Ansteckungen registriert worden seien. Als infiziert gelten zurzeit 770 Oberberger. Zuletzt hatte es Ende März mehr als 700 Fälle geben, am 31. März waren es 713 – nachdem die Zahl der Fälle zu Beginn des Monats Januar zuvor aber bereits bei mehr als 1700 gelegen hatte, bevor sie dann stetig zurückging.

Besonders betroffen von dieser Infektionswelle sind Oberbergs Kindertagesstätten und Schulen, für die zurzeit insgesamt 20 Allgemeinverfügungen gelten. Zuletzt schickte der Kreis die Klasse 7b der städtischen Gesamtschule in Waldbröl am Freitag in Quarantäne. An diesem Tag hatte die Verwaltung erstmals das drastische Infektionsgeschehen detailliert dargestellt. Die meisten Quarantäne-Anordnungen, bestehen zurzeit für das Kaufmännische Berufskolleg in Gummersbach, es sind drei. Noch bis Montag oder Dienstag müssen zudem drei Klassen der Heier Grundschule, Marienheide, in der häuslichen Isolation ausharren, alle weiteren Verfügungen betreffen jeweils nur eine Klasse oder einen Kurs. Auch hat der Kreis bereits am Samstag mitgeteilt, dass ein 87 Jahre alter Mann aus Wipperfürth in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben ist. Er sei Bewohner des Franziskusheims gewesen, so die Verwaltung.

Damit erhöht sich die Zahl der Toten in Verbindung mit dem Virus auf 255. Die Zahl der Oberberger, die sich seit dem Ausbruch der Pandemie damit angesteckt haben, liegt nach den neuen Fällen jetzt bei 16.135. In einem Krankenhaus behandelt werden 17 Betroffene, davon müssen fünf beatmet werden.

7.24 Uhr: Das Coronavirus greift im Oberbergischen Kreis weiter um sich: Nach 58 neuen Fällen am Samstag meldet das Robert-Koch-Institut für Sonntag, Stand 0 Uhr, weitere 82 neue Infektionen, die ein Labor bestätigt habe. Damit klettert die Sieben-Tage-Inzidenz auf nun 161,9 (plus 5,1). Die Zahl der Oberberger, die sich seit Ausbruch der Pandemie mit dem Virus angesteckt haben liegt jetzt bei 16.135.

Samstag, 4. September: Kreis meldet den 255. Todesfall

11.40 Uhr: Zur frühen Mittagszeit hat der Oberbergische Kreis nicht nur seine zahlen für die Kommunen im Kreisgebiet öffentlich gemacht, sondern auch mitgeteilt, dass ein 87 Jahre alter Mann aus Wipperfürth in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorben ist. Er sei Bewohner des Franziskusheims gewesen, so der Kreis. Damit erhöht sich die Zahl der Toten in Verbindnung mit dem Virus auf 255. Die Zahl der Oberberger, die sich seit dem Ausbruch der Pandemie damit angesteckt haben, liegt nach den 58 neuen Fällen jetzt bei 16.053. Davon konnten nach Angaben der Verwaltung 15.107 Oberbergerinnen und Oberberger (plus 66) als genesen aus der Quarantäne entlassen werden. Zurzeit seien 691 Personen (minus neun) positiv auf das Virus getestet worden, das hätten PCR-Tests in einem Labor ergeben. Alle positiv getesteten Personen befinden sich in angeordneter Quarantäne. Das sind derzeit 1758 (plus 75).

In einem Krankenhaus behandelt werden derzeit 17 Betroffene, davon befinden sich zwölf auf einer gewöhnlichen Station, fünf weitere Patienten aber müssen beatmet werden und liegen in einem Intensivbett.

Aktuelle die meisten Infektionen hat Gummersbach, nämlich 212, es folgen die Gemeinde Marienheide (64) und die Stadt Wiehl (58).

7.30 Uhr: Mit Beginn des Wochenendes ist die Sieben-Tage-Inzidenz erneut gestiegen, nachdem der Oberbergische Kreis, Stand 0 Uhr, dem Landeszentrum Gesundheit (LZG) weitere 58 neue Corona-Infektionen gemeldet hat, die ein Labor bereits bestätigt hat. Der Inzidenzwert liegt laut LZG damit bei 156,8 (plus 1,1). Die Zahl der Oberberger, die sich seit dem Beginn der Pandemie angesteckt haben, liegt bei nunmehr 16.053. Im Laufe des Tages wird die Kreisverwaltung die Zahlen für die Kommunen Oberbergs bekannt geben.

Freitag, 3. September: 500er Inzidenz bei Jugendlichen

18.08 Uhr: Mit einer besonders drastischen Zahl, die vor allem die Jugendlichen in der Region betrifft, hat sich der Oberbergische Kreis am späten Freitagnachmittag erstmals an die Öffentlichkeit gewendet: Die Sieben-Tage-Inzidenz für die 10- bis 19-Jährigen liegt aktuell bei 509,6. Von den 423 Neuinfizierten in den vergangenen sieben Tagen waren tatsächlich laut Statistik des Landeszentrums Gesundheit (LZG) 137, ein Anteil von fast einem Drittel, im Alter zwischen 10 und 19. Der Kreis berichtet auch von vielen positiven Tests an den Schulen.

7.01 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt unvermindert weiter. Nachdem der Kreis 86 neue laborbestätigte Fälle an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet hat, liegt der Wert jetzt laut LZG bei 155,7. Zuletzt hatte die Inzidenz am 14. Mai bei über 150 gelegen.

Donnerstag, 2. September: 124 neue Fälle

14.10 Uhr: Im Franziskus-Heim in Wipperfürth gibt es ein Ausbruchsgeschehen. Hier sind laut Mitteilung des Oberbergischen Kreises acht Personen positiv getestet worden. Zudem wurden Schülerinnen und Schüler aktuell in häusliche Quarantäne geschickt. Betroffen davon sind Klassen an der Freien Christlichen Bekenntnisschule (Hauptschule und Grundschule) in Gummersbach sowie der Grundschule in Steinenbrück.

6.47 Uhr: Starker Anstieg der Fallzahlen am Donnerstag: 124 neue laborbestätigte Fälle hat der Oberbergische Kreis an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet. Das ist deutlich der höchste Wert für einen Tag seit dem Abebben der dritten Welle im Frühjahr. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Oberberg steigt damit noch einmal stark an und liegt jetzt bei 147,6, ein Plus von 16,9 im Vergleich zum Vortag. Auch im landesweiten Vergleich kehrt Oberberg damit zurück in den erweiterten Kreis der Hotspots und liegt nun wieder deutlich über dem landesweiten Wert von 120,0.

Mittwoch, 1. September: 60 Prozent der Neuinfizierten sind jünger als 30

7.18 Uhr: Der Oberbergische Kreis hat zum Stand Mittwoch, 0 Uhr, 54 neue laborbestätigte Fälle an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet. Laut LZG bleibt die Sieben-Tage-Inzidenz im Oberbergischen damit über einem Wert von 130, liegt mit 130,7 aber um 1,1 niedriger als noch am Vortag.

Zudem ergibt sich aus der Statistik des LZG, das nach wie vor insbesondere junge Menschen in Oberberg positiv auf das Virus getestet werden. Von den 355 neuen Fällen der vergangenen sieben Tage waren 216 Betroffene jünger als 30 Jahre, ein Anteil von gut 60 Prozent also. Nur in 31 Fällen waren die Personen älter als 60.

Dienstag, 31. August: Inzidenz über 130

6.49 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz im Oberbergischen steigt weiter. Nach 37 neuen laborbestätigten Fällen, die der Kreis an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet hat, liegt der Wert am Dienstag bei 131,8. Damit ist er nun auch wieder deutlich über dem des Landes NRW (124,9).

Montag, 30. August: 47 neue Fälle am Montag

6.49 Uhr: Mit einer ungewöhnlich hohen Zahl an Neuinfektionen startet der Oberbergische Kreis in die neue Woche. Zum Stand Montag, 0 Uhr, meldete das Gesundheitsamt an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW 47 neue laborbestätigte Fälle. Zum Vergleich in der Vorwoche lag der Wert am Montag bei vier, vor zwei Wochen bei fünf und vor drei Wochen sogar nur bei einem Fall. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Oberberg steigt damit am Montag auf 125,5 (+8,1). Sie liegt damit aber immer noch ganz leicht unter dem Landeswert (127,7).

Sonntag, 29. August: 600 Personen im Kreis infiziert

Das Corona-Infektionsgeschehen nimmt weiter an Dynamik zu. Zwischen Freitag und Sonntag (0 Uhr) hat das Gesundheitsamt fast 150 weitere laborbestätigte Infektionen bekanntgegeben. Damit sind aktuell wieder 600 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Inzwischen liegen wieder elf Betroffene in den Krankenhäusern, drei von ihnen werden auf der Intensivstation betreut und müssen beatmet werden.

1499 Personen befinden sich derzeit in angeordneter Quarantäne (+79), darunter waren am Wochenende auch drei Urlaubsrückkehrer (-26), die aufgrund der Corona-Einreiseverordnung isoliert bleiben müssen. Der Oberbergische Kreis berichtet jeweils dienstags und sonntags über die im Einreiseportal erfassten Reiserückkehrer. Wer aus Hochrisikogebieten einreist, ist weiterhin verpflichtet, Immunitäts- oder Testnachweise vorzulegen bzw. sich selbst für die Dauer in der in der Verordnung angegebenen

Samstag, 28. August: Inzidenz passt sich Landesdurchschnitt an

Das Gesundheitsamt des Oberbergischen Kreises hat am Samstag 102 weitere laborbestätigte SARS-CoV-2-Fälle (PCR-Test) an das Landeszentrum Gesundheit gemeldet. Der Inzidenzwert stieg damit um 17,8 auf 122,2 Fälle und liegt wieder näher am Landeswert (124,3).

Seit Beginn der Pandemie wurden im Oberbergischen Kreis 15 602 Personen positiv auf SARS-CoV-2 getestet. Davon konnten bereits 14 769 Personen als genesen aus der Quarantäne entlassen werden. Aktuell sind 579 Personen positiv auf das Virus getestet und befinden sich in angeordneter Quarantäne. Wie berichtet, sind im Oberbergischen Kreis 254 Personen verstorben, die zuvor positiv auf das Virus getestet worden sind.

Freitag, 27. August: 33 neue Fälle am Freitag

7.18 Uhr: DIe Sieben-Tage-Inzidenz im Oberbergischen bleibt zwar über 100, liegt aber inzwischen deutlich unter dem Wert für das Land NRW. Nachdem der Kreis zum Stand Freitag, 0 Uhr, 33 weitere laborbestätigte Fälle an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet hat, beträgt die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner laut LZG hier 104,4, ein Minus von etwa 8,4 im Vergleich zum Vortag. Landesweit steigt der Wert am Freitag hingegen weiter und liegt jetzt bei 125,7.

Donnerstag, 26. August: Inzidenz nahezu unverändert

8.40 Uhr: Die Zahl der neuen, laborbestätigten Fälle ist weiter auf einem hohen Niveau im Kreisgebiet. So meldet das Landeszentrum Gesundheit NRW mit Stand Donnerstag, 0 Uhr, 59 neue Fälle. Die Inzidenz bleibt nahezu unverändert. Sie sinkt leicht um 1,2 Punkte und beträgt nun 112,8.

Mittwoch, 25. August: Zahl der Toten steigt auf 254

9.10 Uhr: Eine weitere Person aus dem Oberbergischen Kreis ist verstorben, die zuvor positiv auf SARS-CoV-2 getestet worden war. Das berichte am Morgen der Oberbergische Kreis. Verstorben ist eine 79-jährige Frau aus Gummersbach. Seit Beginn der Pandemie sind im Oberbergischen Kreis 254 Personen verstorben, die zuvor positiv auf das Virus getestet worden waren.

7.21 Uhr: Am Mittwoch meldet das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW eine statistische Besonderheit: Die Sieben-Tage-Inzidenz in Oberberg liegt genauso wie im Land bei 114,3. Für Oberberg bedeutet das im Vergleich zum Vortag ein Plus von 3,3, für NRW von 5,9. Zuvor hatte der Kreis 41 weitere laborbestätigte Fälle an das LZG gemeldet.

Dienstag, 24. August: 40 neue Fälle, Inzidenz bei 111,0

11.31 Uhr: Besonders stark betroffen von den Neuinfektionen sind in Oberberg nach wie vor die Zehn- bis 30-Jährigen. Stand Montag kamen laut Statistik des Landeszentrums Gesundheit (LZG) NRW 149 der insgesamt 302 in den sieben Tagen zuvor positiv Getesteten aus dieser Altersgruppe. Nur zehn waren älter als 60.

7.54 Uhr: Der Oberbergische Kreis hat zum Stand Dienstag, 0 Uhr, 40 neue laborbestätigte Fälle an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet. Laut LZG sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz damit noch einmal wie am Vortag leicht, dieses Mal um 1,1 auf 111,0. Damit liegt sie aber weiter deutlich über dem Wert der Vorwoche, als die Zahl am Dienstag mit 72,8 angegeben wurde.

Montag, 23. August: Inzidenz sinkt nur um 0,4

7.23 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz im Oberbergischen bleibt auch am Montag auf dem hohen Niveau des Vortages. Nach vier neuen Fällen, die der Kreis an das LZG gemeldet hat, liegt der Wert mit 112,1 nur um 0,4 unter dem stark gestiegenen des Vortages.

Von den Spitzenwerten im NRW-Vergleich, die es aktuell in Leverkusen (205,8), aber auch in Solingen (170,2) gibt, ist Oberberg inzwischen weiter entfernt. In der näheren Umgebung hat neben Remscheid (129,3) und Wuppertal (129,0) allerdings nur der Märkische Kreis (127,2) einen höheren Wert.

Sonntag, 22. August: Kräftiger Sprung über die 100

9.40 Uhr: Was sich in den vergangenen Tagen lange angedeutet hat, ist am Sonntag Realität geworden: Der Oberbergische Kreis hat wieder einen Inzidenzwert, der deutlich über der 100er-Marke liegt: 112,5. Das hat die Kreisverwaltung am Sonntagmorgen bekannt gegeben. Ursache dafür sind 60 neue Infektionen am Sonntag und bereits 57 neue Ansteckungen am Samstag. Für jeden dieser Fälle liege die Bestätigung durch ein Labor vor, sagt der Kreis. Auf das öffentliche Leben hat die hohe Sieben-Tage-Inzidenz aber vorerst keine Auswirkungen.

Nach Angaben des Kreises ist die Zahl der Oberberg, die sich seit dem Ausbruch der Pandemie mit dem Virus infiziert haben, auf nun 15.323 gestiegen. Als aktuell infiziert gelten 490 Menschen, das sind unterm Strich 58 mehr als am Samstag, da auch wieder Oberberger aus der zuvor angeordneten Quarantäne entlassen werden konnten, 14.580 sind es insgesamt. Weitere Tote gibt es nach Auskunft des Kreises nicht zu beklagen. An beiden Tagen des Wochenendes konnten sechs der neuen Fälle bislang keiner Kommune zugeordnet werden.

Weiterhin auf einem geringen Niveau ist die Zahl der Corona-Patienten, die in einem Krankenhaus behandelt werden müssen. Nach einem neuen Fall am Samstag lag deren Zahl auch am Sonntag bei 18. Fünf Menschen liegen auf einer Intensivstation, zwei von ihnen sind auf eine Beatmung angewiesen.

Die meisten Infektionen hat zurzeit die Kreisstadt: 127 Gummersbacher sind seit Sonntag betroffen (Samstag: 109). Danach folgen die Gemeinde Reichshof mit 60 Fällen (Samstag: 56) und die Stadt Waldbröl mit 53 Infizierten (Samstag: 42). Zuletzt war die Inzidenz Anfang Februar auf mehr als 100 geklettert, danach stieg sie rasant.

Samstag, 21. August: Inzidenz hält weiter stark auf 100 zu

11.18 Uhr: Inzwischen hat auch der Oberbergische Kreis seine Zahlen veröffentlich. Die Zahl der Menschen, die aktuell als infiziert gelten, beträgt der Verwaltung zu Folge 432. Tote gibt es den weiteren Angaben zufolge nicht zu betrauern. Genesen sind derweil 14.578 Menschen, in angeordneter Quarantäne halten sich zurzeit 905 Oberberger auf (+148). Als Patienten im Krankenhaus behandelt werden 18 Oberberger - drei von ihnen auf einer Intensivstation, zwei wiederum unter Beatmung. Sechs Fälle konnten nach Angaben des Kreises bisher keiner Kommune zugeordnet werden.

7.50 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz im Oberbergischen Kreis hält weiterhin stark auf die 100er-Marke zu. So meldet das Landeszentrum Gesundheit (LZG) für das Kreisgebiet mit Stand 0 Uhr weitere 57 neue Infektionen mit dem Coronavirus, die ein Labor bestätigt hat. Damit klettert der Inzidenzwert nun auf 99,2 (plus 4). Die Gesamtzahl der Oberberger, die sich seit Ausbruch der Pandemie angesteckt haben, beziffert das LZG auf nun 15.263. Der Oberbergische Kreis wird im Laufe des Tages seine eigenen Zahlen bekannt geben, auch die für die einzelnen Kommunen.

Freitag, 20. August: Inzidenz fast schon wieder bei 100

6.56 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz im Oberbergischen Kreis steigt weiter stark an. Nachdem der Kreis zum Stand Freitag, 0 Uhr, 53 weitere laborbestätigte Fälle an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet hat, liegt der Wert jetzt bei 95,2. Allein in den vergangenen beiden Tagen gab es damit 116 neue Fälle in Oberberg. Im benachbarten Märkischen Kreis liegt die Inzidenz am Freitag sogar schon bei 112,6.

Donnerstag, 19. August: 63 neue Fälle, Impfquote bei 53 Prozent

15.32 Uhr: Bis Mitte August wurde laut Kreis 53,3 Prozent der Oberberger vollständig geimpft. Seit Donnerstag können Besucher des Impfzentrums zwischen den Vakzinen von Biontech, Moderna und Johnson & Johnson frei wählen. Impfen lassen könne sich auch, wer eine Corona-Infektion seit mindestens vier Wochen überstanden hat. Zwar biete die Immunisierung keinen hundertprozentigen Schutz, doch die Quote der sogenannten Impfdurchbrüche sei mit 0,1 bis 1,9 Prozent sehr gering. Und: Dass ein vollständiger Geimpfter schwer erkrankt und andere ansteckt, sei unwahrscheinlich.

7.50 Uhr: Die Neuinfektionen steigen im Oberbergischen wieder deutlich an. Das Landeszentrum Gesundheit NRW meldet am Donnerstag mit Stand 0 Uhr 63 neue, laborbesätigte Fälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt derweil auf einen Wert von 87,1. Das ist ein Anstieg von 11,4 Punkten im Vergleich zum Vortag. Am Donnerstag vor einer Woche lag die Inzidenz noch bei 55,1. Vor 14 Tagen betrug sie 43,7. Deutlich niedriger ist die Inzidenz im benachbarten Rhein-Sieg-Kreis, für den das LZG am Donnerstag einen Wert von 59,4 vermeldet.

Mittwoch, 18. August: Inzidenz jetzt über 75

7.27 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt und hat jetzt erstmals wieder einen Wert von 75 überschritten. Nachdem der Kreis zum Stand Mittwoch, 0 Uhr, 35 weitere laborbestätigte Fälle an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet hat, liegt die Inzidenz bei 75,7. Zum Vergleich: Am Mittwoch der Vorwoche betrug sie nach 32 neuen Fällen 58,1, vor zwei Wochen nach 16 neuen Fällen noch 39,7.

Im NRW-weiten Vergleich gibt es allerdings inzwischen auch eine ganze Reihe von Städten und Kreisen, die eine höhere Inzidenz als Oberberg aufweisen. Dazu gehört inzwischen wieder der benachbarte Märkische Kreis (76,3). Die höchsten Werte in NRW werden aktuell für Wuppertal (108,7) und Bonn (104,6) vermeldet.

Dienstag, 17. August: Impfmobil fährt Schulen an

17.05 Uhr: Wie der Kreis mitteilt, bietet das Impfzentrum ab dem 23. August Impfungen an den weiterführenden Schulen in Oberberg an. Geimpft werden können vom Impfmobil, das die Schulen anfährt, Beschäftigte sowie Schüler, die mindestens 16 Jahre alt sind. Geimpft wird mit dem Vakzin von Biontech. Die betreffenden Schulen seien informiert worden. Genauere Infos und Termine können bei den Schulen erfragt werden.

8.03 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz im Oberbergischen ist leicht gesunken und beträgt nun laut Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW 72,8. Zuvor hatte der Kreis zum Stand Dienstag, 0 Uhr, 31 neue laborbestätigte Fälle an das LZG gemeldet.

Montag, 16. August: Am zehnten Tag in Folge über 50

7.21 Uhr: Nachdem der Kreis zum Stand Montag, 0 Uhr, fünf weitere laborbestätigte Fälle an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet hat, steigt die Sieben-Tage-Inzidenz noch einmal leicht an und liegt laut LZG jetzt bei 74,2. Damit steht die Inzidenz im Oberbergischen damit nun schon den zehnten Tag in Folge über der Grenze von 50. Das heißt: Hätte die Landesregierung die Inzidenzstufe 3 nicht vorerst bis zum kommenden Donnerstag ausgesetzt, wären deren verschärfte Einschränkungen heute in Oberberg in Kraft getreten.

Sonntag, 15. August: Inzidenz steigt sprunghaft an

11.00 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz ist am Wochenende stark gestiegen. Nach Angaben der Kreisverwaltung erhöhte sich der Durchschnittswert der Neuinfektionen zum Stand Sonntag (0 Uhr) um 10,3 Zähler auf 72,8. Damit liegt Oberberg landesweit an sechster Stelle. Höher war der Wert nur in Bonn (95,5), Mönchengladbach (95), Heinsberg (77,9), Düsseldorf (76,2) und Köln (75,1). Über das Wochenende registrierte das Kreisgesundheitsamt insgesamt 83 neue laborbestätigte Corona-Fälle, 30 am Samstag und 53 am Sonntag. Aktuell gibt es 344 Menschen, die als infiziert gelten.

Damit gibt es seit Ausbruch der Pandemie laut Kreisverwaltung 15019 Oberberger, die mittels PCR-Test positiv auf das Coronavirus getestet worden sind. Als genesen gelten 14422 Menschen, 253 starben an oder mit dem Virus. In einer angeordneten Quarantäne befinden sich am Sonntag 996 Menschen.

Auf unverändert niedrigem Niveau hält sich derweil die Zahl der Krankenhauspatienten. Am Samstag und Sonntag gab es insgesamt acht am Coronavirus Erkrankte, von denen drei auf intensivmedizinische Behandlung angewiesen waren. Von ihnen wurden zwei beatmet. Eine kompletten Impfschutz haben bis Freitag 139.945 Oberberger erhalten.

8.50 Uhr: Nach 53 weiteren laborbestätigten Corona-Fällen, die das Landeszentrum Gesundheit zum Stand Sonntag (0 Uhr) für Oberberg meldet, steigt die Sieben-Tage-Inzidenz sprunghaft an - um 10,3 Zähler auf einen Wert von 72,8.

Samstag, 14. August: Inzidenz steigt weiter

8.48 Uhr: Zum Stand Samstag (0 Uhr) hat das Kreisgesundheitsamt 30 weitere laborbestätigte Corona-Fälle erfasst, während 14 zuvor positiv Getestete als genesen galten. Die Zahl der aktuell Betroffenen stieg auf 294, die Sieben-Tage-Inzidenz stieg leicht um 0,7 Zähler auf einen Wert von 62,5. Eine Quarantäne war noch für 942 Menschen angeordnet, 52 weniger als am Vortag. In einem Krankenhaus im Kreis oder außerhalb des Kreises wurden acht Infizierte behandelt (–1). Fünf Oberberger lagen auf einer Normalstation, drei auf Intensivstation, davon zwei mit Beatmung.

Freitag, 13. August: 39 neue Fälle im Kreis

7.45 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz ist zum Stand Freitag (0 Uhr) deutlich gestiegen, um 6,7 Zähler auf einen Wert von 61,8. Wie der Oberbergische Kreis in seinem Pandemiebericht mitteilt, erfasste das Gesundheitsamt 39 weitere laborbestätigte Fälle. Zugleich galten 30 zuvor positiv Getestete als genesen. Es gab 278 aktuell Betroffene, neun mehr als am Tag zuvor. Eine Quarantäne war am Freitag für 994 Menschen angeordnet (–46).

Trotz vieler Neuinfektionen hält sich die Zahl der Krankenhauspatienten auf recht niedrigem Niveau: Nach wie vor befanden sich neun Infizierte in klinischer Behandlung, sieben von ihnen auf Normalstation und zwei auf Intensivstation mit Beatmung. Die Kreisverwaltung appelliert, die Hygieneregeln zu beachten und sich impfen zu lassen.

Donnerstag, 12. August: 28 neue Fälle, Stufe 2 gilt ab heute

7.59 Uhr: Der Oberbergische Kreis hat zum Stand Donnerstag, 0 Uhr, 28 neue laborbestätigte Fälle an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt damit leicht auf jetzt 55,1. Auch im NRW-weiten Vergleich relativiert sich der Wert in Oberberg langsam: Am Donnerstag liegen jetzt neben Mönchengladbach (77,0) und Solingen (71,6) auch der Kreis Heinsberg (66,1) sowie Wuppertal (63,4), Leverkusen (58,6) und Düsseldorf (58,2) höher als der Kreis.

Mittwoch, 11. August: Inzidenz steigt weiter

12.09 Uhr: Ein 74-Jähriger aus der Gemeinde Reichshof ist am oder mit dem Coronavirus gestorben. Wie der Kreis mitteilt, erhöht sich die Zahl der Toten seit Pandemiebeginn mit ihm auf 253. Zum Stand Mittwoch, 0 Uhr, erfasste das Gesundheitsamt 32 weitere Fälle, während 14 zuvor positiv Getestete als genesen galten. Die Inzidenz stieg auf einen Wert von 58,1.

In Quarantäne befanden sich 970 Mensschen, 172 mehr als am Vortag. In der vorvergangenen Woche gingen annähernd 70 Prozent der erfassten Corona-Fälle auf die Delta-Variante zurück. In einem Krankenhaus wurden acht Infizierte behandelt (+2).

7.07 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz im Oberbergischen Kreis steigt auch am Mittwoch weiter. Laut Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW liegt sie jetzt bei 58,1. Zuvor hatte der Kreis 32 neue laborbestätigte Fälle an das LZG gemeldet. Am Mittwoch vergangener Woche waren es 16 gewesen.

Seit Samstag liegt der Wert in Oberberg jetzt schon am fünften Tag in Folge über dem Grenzwert von 50. Eigentlich würden laut Coronaschutzverordnung nach acht Tagen in Folge am übernächsten Tag die noch strengeren Maßnahmen der Inzidenzstufe 3 greifen. Diese Automatik ist in NRW allerdings zumindest bis zum 19. August außer Kraft gesetzt,

Mit der Inzidenz von 58,1 hat Oberberg immer noch den dritthöchsten Wert in ganz NRW nach den Städten Solingen (74,1) und Mönchengladbach (68,2). Bundesweit haben nur sieben Städte und ein Landkreis (Pinneberg, 62,0) eine höhere Inzidenz.

Dienstag, 10. August: Voraussetzungen für Stufe 2 erfüllt

6.29 Uhr: Der Oberbergische Kreis liegt am Dienstag achten Kalendertag in Folge über dem Inzidenzwert von 35. Damit sind die Voraussetzungen für die verschärften Maßnahmen der Stufe 2, wie sie die aktuelle Coronaschutzverordnung des Landes vorsieht, erfüllt. Zuvor hatte der Kreis zum Stand Dienstag, 0 Uhr, 24 neue laborbestätigte Fälle an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz wird vom LZG danach mit 54,0 angegeben, ein Plus von 1,5 im Vergleich zum Vortag.

Montag, 9. August: Mehr Impfangebote für Jugendliche

17.19 Uhr: Über die starke Beteiligung an den zusätzlichen Impfangeboten am vergangenen Samstag im Gummersbacher Impfzentrum und auf dem Campingplatz in Bielstein freut sich der Leiter des Impfzentrums Ralf Schmallenbach. Im Impfzentrum seien ohne vorherige Terminvereinbarung etwa 800 Personen, davon etwa 260 im Alter von zwölf bis 15 Jahren geimpft worden. Auf dem Campingplatz hätten 70 Personen ihren Piks erhalten.

Da bei Kindern und Jugendlichen sowie ihren Sorgeberechtigten eine Beratung und Aufklärung durch Kinder- und Jugendärzte stattfinden müsse, sei es im Impfzentrum teilweise zu längeren Wartezeiten gekommen, erklärt Schmallenbach. Für die nächste Sonderaktion für Unter-16-Jährige am kommenden Samstag empfiehlt der Kreis deshalb allen Eltern, sich im Internet unter www.obk.de/impftermin einen festen Termin zu sichern. Eine Impfung sei aber auch ohne vereinbarten Termin möglich. Darüber hinaus bietet das Impfzentrum über sein Internetportal ab Dienstag jetzt täglich Impftermine für Zwölf- bis 15-Jährige an. Diese müssen aber müssen von einer sorgeberechtigten Person begleitet werden, die in die Impfung einwilligen muss.

Zahl der Quarantäne-Fälle geht stark zurück

9.42 Uhr: Nach dem rapiden Anstieg in der vergangenen Woche ist die Zahl der Quarantäne-Fälle im Oberbergischen am Montag deutlich zurückgegangen. Zum Wochenbeginn befanden sich inklusive der 233 aktuell Infizierten noch insgesamt 818 Menschen in angeordneter Quarantäne. Das sind allein 353 weniger als noch am Vortag.

Auf Nachfrage erklärte der Oberbergische Kreis, dass dieser starke Rückgang am Montag vor allem durch Reiserückkehrer zustande gekommen sei, die sich entweder nach Ablauf der Frist aus der Quarantäne frei getestet hätten oder deren Quarantänefrist einfach abgelaufen sei.

7.18 Uhr: Der Oberbergische Kreis hat zum Stand Montag, 0 Uhr, einen neuen laborbestätigten Fall an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt laut LZG am Montag zwar leicht, liegt aber mit 52,6 immer noch über den Schwellenwerten für die Inzidenzstufen 2 (35) und 3 (50). Liegt der Wert auch am Dienstag am achten Kalendertag in Folge über der Grenze von 35, dürften am Donnerstag die Einschränkungen der Stufe 2 in Kraft treten.

Sonntag, 8. August:

Großer Andrang im Impfzentrum: Sonderaktion lockt Unter-16-Jährige an

17:49 Uhr: Zu einem größeren Andrang als von der Kreisverwaltung erwartet hat am Samstag im Gummersbacher Impfzentrum die erste Sonderaktion zur Impfung von Zwölf- bis 15-Jährigen gegen das Coronavirus geführt. Die Nachfrage nach der um 14 Uhr beginnenden Aktion war so groß, dass der Kreis weniger als zwei Stunden später die Bürger dazu aufrufen musste, nicht mehr ohne Termin ins Impfzentrum zu kommen.

Weil sich zugleich auch Personen ab 16 Jahren ohne Termin impfen lassen konnten und zudem weitere vereinbarte Impftermine stattfanden, seien die Kapazitäten erschöpft gewesen, erklärte Kreissprecherin Jessica Schöler. Es sei aber vor allem die große Nachfrage bei den Zwölf- bis 15-Jährigen gewesen, die zu dem Stau geführt habe. Ein zweiter Termin für Jugendliche steht schon fest: Auch am nächsten Samstag zwischen 14 und 20 Uhr können sie ohne Termin ins Impfzentrum kommen.

Unterdessen hat der Kreis am Wochenende 49 neue laborbestätigte Fälle gemeldet – 24 am Samstag, 25 am Sonntag. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag danach an beiden Tagen über dem Schwellenwert von 50, am Sonntag genauer gesagt bei 53,7. Das war der dritthöchste Wert in NRW: Neben Solingen (79,8) liegt nun auch Mönchengladbach (55,2) höher. Bundesweit haben inzwischen zwölf Orte eine höhere Inzidenz als Oberberg. Bleibt die Inzidenz auch am Montag und Dienstag über 35, dürften ab Donnerstag in Oberberg neue Einschränkungen der Stufe 2 in Kraft treten.

Weiter stark gestiegen ist auch die Zahl der Menschen in angeordneter Quarantäne. In Quarantäne befanden sich am Sonntag 1171 Oberberger. Allein am Wochenende kamen inklusive der positiv Getesteten insgesamt 342 Personen hinzu.

Weiterer Anstieg der Inzidenz

7.49 Uhr: Auch am Sonntag steigt die Sieben-Tage-Inzidenz für den Oberbergischen Kreis weiter an, allerdings nicht so stark wie an den Tagen zuvor. Nachdem der Kreis 25 neue laborbestätigte Fälle an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet hatte, liegt der Wert nun bei 53,7. Das ist ein Plus von 1,1 im Vergleich zum Samstag. Das ist aktuell der noch der dritthöchste Wert in NRW: Neben Solingen (79,8) liegt nun auch Mönchengladbach (55,2) höher. Bundesweit haben inzwischen zwölf Orte eine höhere Inzidenz als Oberberg. Darunter sind aber nur zwei Landkreise: Pinneberg bei Hamburg (60,7) und Plön in Schleswig-Holstein (56,7).

Samstag, 7. August: 50 aktuelle Fälle in Gummersbach

15.54 Uhr: Die meisten laborbestätigten Fälle einer Infektion mit dem Coronavirus gibt es im Augenblick in der Kreisstadt. Wie der Kreis meldet, gelten am Samstag 50 Personen in Gummersbach als infiziert (Freitag: 41). Einen Rückschluss auf eine eigene Sieben-Tage-Inzidenz für die Stadt lässt diese Zahl übrigens nicht zu. Es werden damit nämlich alle aktuellen Fälle erfasst, nicht nur diejenigen, die in den vergangenen sieben Tagen gemeldet wurden.

In der Liste der Städte und Gemeinden mit den meisten Fällen folgen danach Wiehl (32), Reichshof (28), Bergneustadt (22) und Engelskirchen (18). Besonders wenige Fälle gibt es zurzeit in Lindlar (2), Morsbach (3), aber zum Beispiel auch in Waldbröl, wo ebenso wie in Marienheide sechs Personen als infiziert gemeldet sind.

7.40 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz im Oberbergischen steigt weiter. Am Samstag liegt sie bei 52,6. Zuvor hatte der Kreis 24 neue laborbestätigte Fälle an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet. Oberberg ist damit unter den jetzt zehn Kreisen und kreisfreien Städten in Deutschland, die über dem Grenzwert von 50 liegen. Nur acht Kreise und Städte haben eine höhere Inzidenz als Oberberg, in NRW weiterhin nur Solingen (77,9).

Weitere Einschränkungen sind mit dem Sprung über die 50, der in NRW den Übergang zur Inzidenzstufe 3 markiert, noch nicht verbunden. Das Land hat mit Blick auf die aktuell relativ entspannte Situation in den Krankenhäusern, die zusätzlichen Einschränkungen dieser Stufe zunächst bis zum 19. August ausgesetzt.

Freitag, 6. August: 18 neue Fälle und steigende Inzidenz

10.27 Uhr: Die Zahl der Quarantäne-Fälle im Oberbergischen steigt unvermindert an. Wie der Kreis am Freitag meldet sind nun schon 829 Personen in angeordneter Quarantäne. Das sind noch einmal 115 mehr als noch am Vortag. 195 davon sind selbst positiv auf das Virus getestet worden, ein Plus von 18 im Vergleich zum Donnerstag. Bei den übrigen Quarantäne-Fällen handelt es sich um Kontaktpersonen.

6.48 Uhr: Der Oberbergische Kreis hat 18 weitere laborbestätigte Fälle an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet. Damit steigt am Freitag die Sieben-Tage-Inzidenz weiter, auf jetzt 47,4. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in Oberberg ist immer noch die zweithöchste in NRW nach Solingen (76,6). Bundesweit haben nur noch acht Kreise und kreisfreie Städte am Freitag eine höhere Inzidenz.

Donnerstag, 5. August: Impfparty in Burgerwerk und an Autobahn

12.14 Uhr: Das Impfzentrum des Oberbergischen Kreises kooperiert mit dem Burgerwerk in Engelskirchen und dem Betreiber des Autobahn-Rasthofs Aggertal.

Am 13. August 2021 kommt das Impfmobil zum Burgerwerk in Engelskirchen und bietet dort ab 18 Uhr Impfungen mit Johnson & Johnson oder Moderna an. Alle Personen ab 18 Jahren können sich ohne Termin vor Ort impfen lassen. Der Personalausweis soll zur Impfung mitgebracht werden. Für alle Impfwilligen gibt es einen kostenlosen Burger zur Stärkung.

Außerdem hält das Impfmobil am 31.08.2021 auf dem Rasthof Aggertal

an der Autobahn 4 (Fahrtrichtung Olpe). Impfwillige Personen ab 18 Jahren können sich dort zwischen 14 Uhr und 18 Uhr mit dem Vakzin von Johnson & Johnson impfen lassen. Das Angebot richtet sich an alle interessierten Personen und nicht nur an Oberbergerinnen und Oberberger.

Inzidenz steigt weiter an

11.16 Uhr: Mit seinem Inzidenzwert ist der Kreis in der Region einmal mehr trauriger Spitzenreiter. In der Nachbarschaft ist die Inzidenz weder in Rhein-Berg (13,8) noch im Rhein-Sieg-Kreis (22,5), im Märkischen Kreis (25,6), im Kreis Olpe (21,6) oder im Kreis Altenkirchen (12,4) auch nur annähernd so hoch. Auch im überregionalen Vergleich hat Oberberg wieder eine der höchsten Inzidenzen. In NRW ist es der zweithöchste Wert, nur in Solingen (64,7) ist er höher. Bundesweit liegt der Kreis beim zwölfthöchsten Wert.

7.44 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiter deutlich an. Am Donnerstag liegt sie laut Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW bei 43,7. Am vergangenen Donnerstag hatte die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner noch bei 21,3, vor zwei Wochen bei 14,0 gelegen. Grund dafür ist, dass der Kreis zum Stand Donnerstag, 0 Uhr, 34 neue laborbestätigte Fälle an das LZG gemeldet hat. Das ist die höchste Zahl der an einem einzelnen Tag aus Oberberg vom Gesundheitsamt gemeldeten Fälle seit Mitte Mai.

Mittwoch, 4. August: 16 neue Fälle

9.32 Uhr: Auch die Zahl der aktuellen Corona-Fälle und der von Quarantäne betroffenen Oberberger steigt weiter an. Wie der Kreis am Mittwoch berichtet, gib es inzwischen 151 aktuelle Fälle und 643 Personen in Quarantäne. Das sind fast doppelt so viele Fälle und mehr als doppelt so viele Menschen in Quarantäne als noch am Mittwoch der Vorwoche. Da lag die Zahl der aktuell Infizierten bei 79, die der Oberberger in angeordneter Quarantäne bei 292.

6.59 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz im Oberbergischen bleibt auch am Mittwoch den zweiten Tag in Folge über der für die Stufe 2 maßgeblichen Grenze von 35. Zuvor hatte der Kreis 16 neue laborbestätigte Fälle an das Landesamt Gesundheit (LZG) NRW gemeldet. Laut LZG liegt der Inzidenzwert damit bei 39,7, ein Plus von 0,7 im Vergleich zum Vortag. Sollte die Inzidenz acht Kalendertage, also bis einschließlich nächsten Dienstag über 35 bleiben, drohen ab Donnerstag nächster Woche neue Einschränkungen in Oberberg.

Dienstag, 3. August: Inzidenz jetzt bei 39,0

7.50 Uhr: Der Oberbergische Kreis hat zum Stand Dienstag, 0 Uhr, 24 weitere laborbestätigte Fälle an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet. Damit steigt die Sieben-Tage-Inzidenz laut LZG auf 39,0. Am Dienstag vergangener Woche lag der Wert noch bei 12,1.

Sonntag, 1. August: 24 neue Fälle im Kreis

9.45 Uhr: Mit einem Wert von 33,4 ist die Sieben-Tage-Inzidenz auch am Sonntag weiter nach oben geklettert. Diesen Wert meldet das Landeszentrum Gesundheit NRW mit Stand Sonntag, 0 Uhr. Auch die Zahl der neuen, laborbestätigten Fälle erhöht sich stetig. Waren es am Samstag noch 13, so sind für den Sonntag weitere 24 hinzugekommen. Am Sonntag vor einer Woche lag die Inzidenz noch bei 12,5.

Samstag, 31. Juli: Inzidenz jetzt über 26

10 Uhr: Der Anstieg der Sieben-Tage-Inzidenz im Oberbergischen setzt sich fort. Das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW meldet mit Stand 0 Uhr einen neuen Stand von 26,1. Zuvor waren 13 neue, laborbestätigte Fälle gemeldet worden. Samstag vor eine Woche hatte sie noch bei 11,8 gelegen.

Freitag, 30. Juli: Zwölf neue Fälle am Freitag

6.48 Uhr: Zum Stand Freitag, 0 Uhr, hat der Oberbergische Kreis zwölf neue Fälle an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet. Damit steigt laut LZG die Sieben-Tage-Inzidenz erneut leicht an und liegt jetzt bei 23,2.

Donnerstag, 29. Juli: Inzidenz über 20

7.07 Uhr: Nachdem der Kreis zum Stand Donnerstag, 0 Uhr, 19 neue laborbestätigte Fälle an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet hat, liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in Oberberg erstmals seit längerer Zeit wieder bei über 20. Laut LZG liegt der Wert bei 21,3. Zuletzt war dies Mitte Juni der Fall gewesen. Allein seit Dienstag sind dabei in dieser Woche bereits 49 neue Fälle registriert worden.

Mittwoch, 28. Juli: Inzidenz bei 17,6

7.40 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen im Oberbergischen Kreis ist am Mittwoch um 5,5 auf 17,6 gestiegen. Zuvor hatte der Kreis 17 neue laborbestätigte Fälle an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet. Am vergangenen Mittwoch waren lediglich sechs neue Fälle in Oberberg registriert worden, die Inzidenz lag aber sogar bei 19,1.

Dienstag, 27. Juli: Acht neue Fälle

7.52 Uhr: Der Oberbergische Kreis hat zum Stand Dienstag, 0 Uhr, acht neue laborbestätigte Fälle an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet. Darüber hinaus meldet der Kreis heute auch die fünf weiteren neuen Fälle, die bereits am Sonntag registriert worden waren, und kommt insgesamt auf 13. Laut LZG bleibt die Sieben-Tage-Inzidenz wie am Montag bei 12,1. Am vergangenen Dienstag waren ebenfalls 13 Fälle gemeldet worden. Die Inzidenz lag da bei 18,4.

Montag, 26. Juli: Inzidenz liegt bei 12,1

8.30 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut RKI im Oberbergischen Kreis bei 12,1.

Sonntag, 25. Juli: Inzidenz erneut angestiegen

9.31 Uhr: Fünf neue Corona-Infektionen hat das Gesundheitsamt des Oberbergischen Kreises in der Nacht an das Landeszentrum Gesundheit gemeldet. Damit steigt die Zahl der Oberberger, die sich seit Beginn der Pandemie mit dem Virus angesteckt haben auf nun 14.578. Damit legt natürlich die Sieben-Tage-Inzidenz zu, diese beziffert das Landeszentrum auf jetzt 12,5 (plus 0,7). Der Oberbergische Kreis wird erst am kommenden Dienstag seine eigenen Zahlen wieder selbst veröffentlichen, dann auch für die einzelnen Kommunen.

Samstag, 24. Juli: Vier neue Fälle

13.20 Uhr: Die Oberberger müssen seit diesem Samstag wieder auf ihre Kontakte achten und diese gegebenenfalls beschränken, denn am Wochenende hat der Oberbergische Kreis die Inzidenz-Stufe 1 ausgerufen. Das bedeutet, dass sich im öffentlichen Raum maximal fünf Haushalte treffen dürfen, die Zahl der Angehörigen ist dabei nicht festgelegt. Treffen sich im öffentlichen Raum 100 Menschen aus beliebig vielen Haushalten, so müssen diese einen negativen Testnachweis in der Tasche haben. Die Kontaktbegrenzung gilt laut Kreisverwaltung etwa auch für Besuche der Gastronomie, aber weder dort, weder drinnen draußen, noch in den Geschäften ist ein negativer Test vorzulegen.

Unterdessen meldet der Kreis eine sinkende Sieben-Tages-Inzidenz. Diese habe am Samstag, Stand 0 Uhr, bei 11,8 gelegen, also um den Wert von 1,1 geringer als noch am Vortrag. Nachdem der Kreis am Freitag neun neue Corona-Infektionen, die ein Labor bestätigt hat, registrieren musste, kamen am Samstag vier neue Fälle hinzu. Damit liegt die Gesamtzahl der Oberberger, die sich seit dem Beginn der Pandemie angesteckt haben, bei nun 14 573. Um 13 gestiegen ist die Zahl der Menschen, die zurzeit in Quarantäne sind. Als aktuell infiziert gelten nun 83 Oberberger. Sieben von ihnen müssen derzeit im Krankenhaus versorgt werden, davon fünf auf der Intensivstation, von denen drei Patienten auf eine Beatmung angewiesen sind. Weitere Tote gibt es indes nicht beklagen. Gestorben sind seither 251 Oberberger.

8.15 Uhr: In der Nacht hat das Gesundheitsamt des Oberbergischen Kreises vier neue, von einem Labor bestätigte Corona-Infektionen unter anderem an das Landeszentrum Gesundheit gemeldet. Dieses beziffert die Sieben-Tage-Inzidenz zum Start in das Wochenende auf 11,8, sie liegt damit um den Wert 1,1 unter dem vorherigen Stand. Im Laufe des Tages und nur am heutigen Samstag wird der Kreis seine eigenen Zahlen, auch die für die einzelnen Kommunen, bekannt geben.

Freitag, 23. Juli: Sinkende Inzidenz und eine weitere Tote

8.50 Uhr: Auch zum Freitag ist die Sieben-Tage-Inzidenz zurückgegangen. Der Wert lag nach Angaben des Kreisgesundheitsamtes bei 12,9 - das sind 1,1 Zähler weniger als am Vortag. Neun neue laborbestätigte Corona-Fälle wurden der Behörde bekannt, die aktuelle Zahl der Infizierten erhöhte sich auf 80. Zudem berichtet der Kreis, dass sich die Zahl der Toten auf 251 erhöht: An oder mit dem Virus gestorben ist eine 82-jährige Frau aus Gummersbach.

Donnerstag, 22. Juli: Rückkehr zur Inzidenzstufe 1

14.37 Uhr: Mit 14,0 lag die Wocheninzidenz am Donnerstag am achten Tag in Folge über dem in der Schutzverordnung vorgesehenen Schwellenwert von 10. Ab Samstag gelten im Oberbergischen deshalb wieder die Vorgaben der Inzidenzstufe 1.

Denn treten wieder Einschränkungen in Kraft, die allerdings noch nicht sehr gravierend sind. So sind Treffen im öffentlichen Raum ohne Begrenzung für Angehörige aus fünf Haushalten erlaubt. Außerdem sind Treffen im öffentlichen Raum für 100 Personen mit negativem Testnachweis aus beliebigen Haushalten erlaubt. Die Kontaktbeschränkung muss etwa auch beim Besuch der Gastronomie beachtet werden.

Alle übrigen Regeln der Corona-Schutzverordnung und einen Überblick über die Regelungen der einzelnen Inzidenzstufen hat das Gesundheitsministerium auf seiner Internetseite zusammengefasst.

Reiserückkehrer, vor allem aus der Türkei und Spanien, sind laut Kreis ein Hauptgrund für die steigenden Zahlen. Landrat Jochen Hagt appelliert, die Hygieneregeln einzuhalten und das Impfangebot zu nutzen. Das Impfzentrum bietet täglich von 14 bis 20 Uhr Impfungen ohne Termin für Menschen ab 16 Jahren.

Ein weiterer Corona-Patient musste inzwischen ins Krankenhaus gebracht werden. Damit steigt die Zahl der stationär zu versorgenden Infizierten auf acht.

8.40 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz ist zum Stand Donnerstag (0 Uhr) wieder deutlich zurückgegangen. Sie sank nach Angaben des Landeszentrums Gesundheit Nordrhein-Westfalen um 5,1 Zähler auf einen Wert von 14,0. Aber: Damit liegt der Wert immer noch über der für die Inzidenzstufe 0 ausschlaggebenden 10er-Grenze. Möglich also, dass spätestens am Samstag wieder die Inzidenzstufe 1 gilt.

Mittwoch, 21. Juli: Immer mehr Corona-Fälle

15.13 Uhr: Nach weiteren sechs bestätigten Sars-CoV-2-Fällen ist die Zahl der Infizierten bis Mittwoch (0 Uhr) auf 70 gestiegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz erhöhte sich abermals leicht auf 19,1.

Eine weitere infizierte Person muss inzwischen im Krankenhaus behandelt werden. Damit sind es jetzt sieben, von denen fünf auf der Intensivstation versorgt werden. Drei Patienten sind nach wie vor so schwer erkrankt, dass sie beatmet werden müssen.

Inzwischen 235 (+18) Personen befinden sich in angeordneter Quarantäne.

Jeden Mittwoch berichtet der Kreis auch über den Nachweis von Virusmutanten. In der Kalenderwoche 27 wurde zwischen dem 6. und 12. Juli ausschließlich lediglich die Delta-Variante gefunden. Da es in jener Woche noch sehr wenige Neuinfektionen gab, macht die in sieben Proben entdeckte Delta-Variante einen Anteil von 59 Prozent aus.

Von den aktuell 70 erkrankten Personen wurde das Coronavirus bei 63 von ihnen seit dem Mittwoch vergangener Woche nachgewiesen. Am heutigen Donnerstag wird die Inzidenz wohl am achten Tag in Folge über 10,1 liegen. Spätestens am Samstag wird das Land deshalb für den Oberbergischen Kreis die Inzidenzstufe von Null auf Eins hochsetzen. Was dann noch erlaubt ist, hat die Landesregierung im Internet veröffentlicht.

www.mags.nrw/coronavirus-regeln-nrw

Inzidenz legt noch mal zu

8.45 Uhr: Die Wocheninzidenz liegt zum Stand Mittwoch (0 Uhr) bei 19,1 und damit nach Angaben des Landeszentrums Gesundheit um 0,7 Zähler über dem Vortagswert. Dem LZG meldete das Kreisgesundheitsamt sechs weitere Corona-Fälle.

Dienstag, 20. Juli: Inzidenz liegt bei 18,4

8.50 Uhr: Das Landeszentrum Gesundheit (LZG) Nordrhein-Westfalen führt für den Oberbergischen Kreis am Dienstag fünf weitere Corona-Fälle auf. Zum Stand 0 Uhr sank die Inzidenz minimal um 0,4 und liegt nun bei einem Wert von 18,4.

Montag, 19. Juli: Inzidenz geht leicht zurück

8.50 Uhr: Nach Angaben des Landeszentrums Gesundheit ist die Wocheninzidenz in Oberberg wieder leicht zurückgegangen: Sie sank um 1,5 auf einen Wert von 18,7. Zum Montag meldete das Kreisgesundheitsamt keine neuen laborbestätigten Corona-Fälle an das Landeszentrum.

Sonntag, 18. Juli: Inzidenz über 20er Marke

11.43 Uhr: Die Unruhe wächst: Am Wochenende ist die Sieben-Tage-Inzidenz wieder über die Marke von 20 gestiegen. Der Kreis appelliert an die Oberberger, sich nach wie vor an die Hygieneregeln zu halten, Kontakte auf das notwendige Maß zu beschränken und vor allem: sich impfen zu lassen.

Da der Kreis inzwischen nur noch von dienstags bis samstags neue Corona-Fallzahlen meldet, liegt seine aktuellste Meldung (Stand Samstag 0 Uhr) noch bei sieben weiteren laborbestätigten Infektionen und einer Inzidenz von 17,6. Sechs Covid-19-Patienten lagen noch im Krankenhaus, drei von ihnen mussten nach wie vor auf der Intensivstation beatmet werden.

Landrat appelliert erneut, sich impfen zu lassen

Das Landeszentrum Gesundheit (LZG) meldet dagegen sonntags neue Fälle. Danach hat es bis Sonntag 0 Uhr mindestens fünf weitere Fälle gegeben, mit denen die Zahl der aktuell Infizierten 60 und die Inzidenz 20,2 beträgt. Noch gilt in Oberberg Inzidenzstufe Null mit weitreichenden Lockerungen. Grundsätzlich erfolgt eine Verschärfung, wenn dieser Wert an drei aufeinanderfolgenden Kalendertagen einen der Schwellenwerte überschreitet, in diesem die 10,1.

Abweichend davon gilt für die Inzidenzstufe Null jedoch, dass eine Verschärfung wenn der Grenzwert acht Kalendertage hintereinander zwischen 10,1 und 35,1 liegt. Im Oberbergischen ist das seit dem vergangenen Donnerstag bereits der Fall, fünf der acht Tage sind damit also schon „aufgebraucht“. Danach treten mit zweitägiger Verzögerung per Anordnung des Landes Nordrhein-Westfalen erneut die ersten Einschränkungen der Inzidenzstufe 1 in Kraft.

Mobile Impfungen im Kreis

Das Impfen, sagt Landrat Jochen Hagt, sei nach wie vor das wirksamste Mittel gegen das Virus: „Wer sich jetzt impfen lässt, wappnet sich für eine mögliche vierte Welle.“ Trotz weitreichender Öffnungsschritte sei Vorsicht geboten, „auch weil die Delta-Variante zunimmt“. Das gemeinsame Ziel müsse das Erreichen der Herdenimmunität sein. Bis Freitag haben 151 314 Oberberger ihre Erstimpfung erhalten und 118 689 von ihnen den kompletten Impfschutz.

Damit das noch deutlich mehr werden, schickt der Kreis seit vergangenen Donnerstag ein Impfmobil durch die Kommunen. Wo man sich ohne Anmeldung mit Moderna immunisieren lassen kann; der zweite Termin wird sofort vergeben.

Freitag, 16. Juli: Inzidenz klettert weiter

8.45 Uhr: Auch zum Freitag ist die Inzidenz gestiegen. Nach Angaben des Landeszentrums Gesundheit (LZG) lag der Wert der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner zum Stand 0 Uhr bei 15,4. Das sind 4,8 Zähler als am Tag zuvor. NRW-weit liegt die Inzidenz bei 10,0. Für Oberberg erfasste das LZG 16 neue Corona-Fälle.

Donnerstag, 15. Juli: Inzidenz übersteigt 10er Marke

8.30 Uhr: Nach zwölf neuen Corona-Fällen liegt die Sieben-Tage-Inzidenz zum Stand Donnerstag (0 Uhr) bei 10,7 und damit knapp über der ausschlaggebenden Marke für die Inzidenzstufe 0, die weitgehende Lockerungen für Oberberg brachte. Die neuen Zahlen hat das Landeszentrum Gesundheit auf Basis der Meldungen des Kreisgesundheitsamt veröffentlicht. Eine Rückstufung in die Inzidenzstufe 1 mit wieder schärferen Regeln erfolgt aber nicht kurzfrsitig, sondern laut Landesverordnung erst, wenn der Wert von 10 wieder acht Tage hintereinander überschritten wird. Jedoch könne die Stufe 1 auch schneller wieder in Kraft gesetzt werden, wenn ein dynamischer Anstieg der Infektionszahlen vorliege.

Mittwoch, 14. Juli: Vier weitere Fälle

7.50 Uhr: Auch zum Mittwoch ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Oberbergischen Kreis noch mal angestiegen. Das Landeszentrum Gesundheit beziffert den Wert nun auf 6,6 - 1,1 Zähler mehr als am Tag zuvor. Dem LZG meldete das Kreisgesundheitsamt vier neue laborbestätigte Corona-Fälle.

Dienstag, 13. Juli: 119 Oberberger in Quarantäne

119 Oberberger befinden sich derzeit in angeordneter Quarantäne (-59), die Zahl der als genesen geltenden Menschen stieg um vier auf 14 234 seit Pandemiebeginn im Frühjahr vergangenen Jahres. Erkrankt waren seitdem 14 503 Personen, 249 Menschen starben im Zusammenhang mit dem Coronavirus.

In den aktuell 149 zugelassenen Teststellen (davon 93 beauftragte und 56 Arztpraxen) wurden in der vergangenen Woche 34 273 kostenlose Schnelltests auf Covid-19 durchgeführt, 28 stellten sich als positiv heraus. Die Gesamtzahl der Schnelltests beträgt inzwischen 648 294.

Inzidenz springt auf 5,5

8.45 Uhr: Die Wocheninzidenz in Oberberg ist zum Stand Dienstag (0 Uhr) merklich gestiegen. Nach Angaben des Landeszentrums Gesundheit (LZG) liegt die Zahl der Neuninfektionen pro 100 000 Einwohner nun bei 5,5 - das sind 2,6 Zähler mehr als am Tag zuvor. Dem LZG meldete das Kreisgesundheitsamt acht neue Infektionen.

Montag, 12. Juli: Inzidenz bleibt bei 2,9

13.50 Uhr: Keine Veränderungen in der Corona-Lage gingen am Montag aus den Zahlen des Landeszentrums Gesundheit (LZG) NRW hervor. Die Sieben-Tage-Inzidenz blieb bei einem Wert von 2,9. Neue Infektionsfälle erfasste das LZG nicht.

Wie berichtet, veröffentlicht die Kreisverwaltung sonntags und montags keinen Pandemiebericht mehr. Zuletzt, Stand Samstag, gab es noch 15 aktuelle Corona-Fälle im Oberbergischen Kreis. (ag)

Sonntag, 11. Juli: Ein neuer Fall am Sonntag

12.50 Uhr: Auf 15 sank die Zahl der aktuell Corona-Betroffenen bis Samstag. Die meisten Fälle hatte das Gesundheitsamt für Radevormwald registriert (4), dagegen galten Marienheide, Wiehl, Wipperfürth und Hückeswagen als coronafrei. Gestern gab es keine neuen Pandemiezahlen. Deswegen ist in dieser Statistik noch nicht der eine Fall erfasst, den der Kreis zum Sonntag (0 Uhr) an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) gemeldet hat. Nach LZG-Angaben sank die Inzidenz von 3,3 am Samstag auf 2,9 am Sonntag.

Samstag, 10. Juli: 15 Personen positiv getestet

12.08 Uhr: Das Gesundheitsamt des Oberbergischen Kreises hat zwei weitere laborbestätigte SARS-CoV-2-Fälle gemeldet. Damit sind derzeit 15 Personen aus dem Kreis positiv auf SARS-CoV-2 getestet. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg leicht auf 3,3.

Freitag, 9. Juli: Drei neue Infizierte

16.08 Uhr: Im Rahmen der „NRW-Woche des Impfens gegen Covid-19“ erweitert auch der Oberbergische Kreis sein Impfangebot. Ab kommenden Montag, 12. Juli, kann man sich täglich zwischen 18 und 20 Uhr ohne Terminvereinbarung im Gummersbacher Impfzentrum immunisieren lassen. Die Vorlage des Personalausweises reicht, Anamnese- und Einwilligungsbogen können vor Ort ausgefüllt werden.

Landrat Jochen Hagt hofft, dass vor allem Berufstätige das Angebot ohne großen bürokratischen Aufwand nutzen werden. Impflinge unter 60 Jahren erhalten die Vakzine von Biontech oder Moderna, älteren wird in der Regel Astrazeneca mit Kreuzimpfung angeboten.

Am kommenden Donnerstag, 15. Juli, startet auch ein Impfmobil. Von 7 bis 13 Uhr steht der Bus an der Waldbröler Markthalle und tags darauf in Lindlar (Rewe-Parkplatz). Am Montag, 19. Juli, ist der Stopp geplant von 11 bis 15 Uhr auf dem Rewe-Parkplatz in Wiehl und zwei Tage später in Nümbrecht vor der Volksbank. Weitere „Haltstellen“ gibt’s im Internet. (kn)

8.40 Uhr: Das Landeszentrum Gesundheit NRW gibt für den Oberbergischen Kreis zum Stand Freitag (0 Uhr) einen Inzidenzwert von 2,6 aus - also 0,4 Zähler mehr als am Tag zuvor. Dem LZG hat das Kreisgesundheitsamt drei neue laborbestätigte Corona-Fälle gemeldet.

Donnerstag, 8. Juli: Inzidenzstufe 0 soll ab Freitag gelten

14.30 Uhr: Angesichts der anhaltend niedrigen Inzidenzzahl unter 10 soll in Oberberg ab Freitag voraussichtlich die neu vom Land eingeführte Inzidenzstufe 0 gelten. Das teilt der Kreis mit. Bedeutet: Ein Großteil der bestehenden Pandemie-Maßnahmen werde aufgehoben. Die Maskenpflicht gelte nur noch in Bus und Bahn, im Handel sowie in Arztpraxen und ähnlichen Einrichtungen. In Schulen müsse weiterhin Maske getragen werden. In vielen Bereichen müssen zudem keine Kontaktdaten mehr erfasst werden, das gilt auch für die Gastronomie.

9.40 Uhr: Impfwillige Oberberger ab 16 Jahren hätten jetzt gute Chancen auf einen zeitnahen Termin im Impfzentrum. Das teilt die Kreisverwaltung mit. Sie prüft zudem, die Impfkampagne durch Einsatz eines Busses zu beschleunigen.

Wer noch nicht geimpft wurde, sollte sich jetzt um einen Termin bemühen. Denn das Impfzentrum erhalte endlich wieder mehr Vakzine. Landrat Jochen Hagt appelliert: „Die Impfung ist das wirksamste Mittel gegen das Virus. Wer sich jetzt impfen lässt, wappnet sich für eine mögliche vierte Welle im Herbst.“ Trotz der derzeit entspannten Lage sei Vorsicht geboten, mahnt der Kreis, weil die Ausbreitung der Delta-Virusmutante zunehme. „Unser gemeinsames Ziel muss jetzt die Herdenimmunität sein“, wird Hagt zitiert. Dr. Johannes Schlechtingen, medizinischer Leiter des Impfzentrums, empfiehlt insbesondere Eltern, sich jetzt impfen zu lassen. Denn für Kinder gebe es noch keinen zugelassenen Impfstoff, sodass ältere Familienmitglieder mit einer Impfung Ansteckungsrisiken reduzieren könnten. Ab dem 15. Juli öffnet das Impfzentrum bis auf weiteres nur noch zwischen 14 und 20 Uhr. Wer bereits einen Termin in den Vormittagsstunden hat und nicht vom Impfzentrum kontaktiert wurde, solle am Tag des Termins ohne vorherige Absprache ab 14 Uhr erscheinen.

Indes erwägt der Kreis, einen Impfbus in die Kommunen zu schicken. Details stehen noch nicht fest, aber „ein solches zusätzliches aufsuchendes Impfangebot sollte aufgrund der geänderten Erlasslage zu mobilen Impfungen nun möglich sein“, sagt Dezernent Felix Ammann.

8.36 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz in Oberberg liegt zum Stand Donnerstag (0 Uhr) unverändert bei 2,2. Das Kreisgesundheitsamt meldete dem Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen einen neuen laborbestätigten Corona-Fall.

Mittwoch, 7. Juli: Keine neuen Fälle und niedrige Inzidenz

8.42 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz in Oberberg hält sich auf niedrigem Niveau. Nach Angaben des Landeszentrums Gesundheit (LZG) lag der Wert zum Stand Mittwoch (0 Uhr) bei 2,2 - das sind 0,7 Zähler weniger als am Tag zuvor. Dem LZG meldete das Kreisgesundheitsamt keinen neuen Corona-Fall.

Dienstag, 6. Juli: Impfaktion für Bedürftige

14.25 Uhr: Die erste Sonder-Impfaktion für Bedürftige traf auf wenig Resonanz. Jetzt unternimmt der Kreis einen weiteren Versuch, Empfänger und Empfängerinnen von Arbeitslosengeld II, Sozialhilfe und Grundsicherung gegen das Coronavirus zu immunisieren. Diese Oberberger sind für den Mittwoch in der kommenden Woche, 14. Juli, in das Impfzentrum nach Gummersbach eingeladen.

Mitte Juni hatte der Kreis Langzeitarbeitslose und Sozialhilfeempfänger aus Bergneustadt zum Impfen eingeladen. Für sie lagen 500 Dosen des Vakzins von Johnson & Johnson bereit – doch nur 21 Menschen erschienen. Für den 14. Juli hat das Impfzentrum nun 475 Dosen desselben Vakzins aus einem Sonderkontingent für Bedürftige aus ganz Oberberg reserviert. Und diesmal werben auch die Jobcenter und Sozialämter für die Aktion. Johnson & Johnson muss nur ein einziges Mal verabreicht werden und nicht wie andere Impfstoffe zweimal. Zwei Wochen nach der Impfung sei der Impfschutz vollständig ausgebildet, so der Kreis. Einen Termin müssen die zur Impfung aufgerufenen Personen nicht vereinbaren: Jeder der Berechtigten ab einem Alter von 18 Jahren können am 14. Juli in der Zeit von 8 bis 15 Uhr im Gummersbacher Impfzentrum (EKZ Bergischer Hof, Brückenstraße 1) vorbeikommen. Mitzubringen sind Ausweis, Nachweise über den Bezug von Arbeitslosengeld II, Grundsicherung oder Sozialhilfe und im Optimalfall ein ausgefülltes Aufklärungsblatt und ein Anamnesebogen. Diese können aber auch vor Ort ausgefüllt werden.

9.50 Uhr: Nach der Pause am Sonntag und Montag hat die Kreisverwaltung am Dienstag wieder neue Pandemiezahlen veröffentlicht: Insgesamt drei weitere laborbestätigte Fälle wurden seit dem Wochenende erfasst, zehn zuvor positiv Getestete galten als genesen, sodass die Zahl der aktuell Betroffenen auf 32 sank. Die Inzidenz stieg im Vergleich zum Vortag wieder leicht um 0,4 Punkte und lag bei einem nach wie vor niedrigen Wert von 2,9. Unverändert waren 16 Infizierte auf eine Krankenhausbehandlung angewiesen, von ihnen lagen neun auf Intensivstation (sieben mit Beatmung). Mit Wiehl, Waldbröl, Radevormwald und Hückeswagen gibt es in inzwischen vier Kommunen gar keine Corona-Nachweise mehr. Die meisten hat aktuell Lindlar (7). Insgesamt 205 Menschen befinden sich noch in Quarantäne.

9.00 Uhr: Das Kreisgesundheitsamt hat dem Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen einen neuen laborbestätigten Corona-Fall aus Oberberg gemeldet. Zum Stand Dienstag (0 Uhr) stieg die Sieben-Tage-Inzidenz wieder leicht um 0,4 auf einen Wert von 2,9.

Montag, 5. Juli: Inzidenz sinkt weiter

8.55 Uhr: Nach Berechnung des Landeszentrums Gesundheit NRW liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in Oberberg Stand Montag (0 Uhr) bei 2,6 - 0,4 Zähler weniger als am Vortag. Neue Fälle meldet das Kreisgesundheitsamt wegen der entspannten Lage sonntags nicht mehr an das Landeszentrum, sodass es vom Kreis heute auch keinen Pandemiebericht geben wird.

Sonntag, 4. Juli: Inzidenz sinkt auf 2,9

7.55 Uhr: Die Wocheninzidenz ist zum Sonntag erneut gesunken: Zum Stand 0 Uhr gab es nur noch 2,9 Infektionsfälle pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen. Am Vortag lag der Wert noch bei 3,3. Das geht aus den Zahlen des Landeszentrums Gesundheit Nordrhein-Westfalen hervor. Dem LZG meldete das Kreisgesundheitsamt zwei neue laborbestätigte Fälle.

Samstag, 3. Juli: Kreuzimpfung im Impfzentrum

11.55 Uhr: Auch das Impfzentrum in Gummersbach bietet Menschen, die ihre Erstimpfung mit dem Astrazeneca-Vakzin erhalten haben, nun die Möglichkeit, sich das zweite Mal mit einem mRNA-Stoff wie Biontech oder Moderna impfen zu lassen. Die Ständige Impfkommission (Stiko) hatte das empfohlen, um durch diese sogenannte Kreuzimpfung einen besseren Schutz vor der Delta-Virusmutation zu erreichen. Wer bereits einen Termin für eine Zweitimpfung mit Astrazeneca hat, müsse laut Kreis nichts unternehmen, der Impfstoff werde automatisch umgestellt. Die gebuchten Termine sollen wie geplant wahrgenommen werden. Wo entsprechend der Stiko-Empfehlung eine Verkürzung des Impfintervalls erforderlich wird, kontaktiert das Impfzentrum die betreffenden Personen, um den Termin vorzuziehen.

8.55 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz ist zum Stand Samstag (0 Uhr) noch einmal deutlich gesunken: Laut Angaben des Landeszentrums Gesundheit (LZG) NRW liegt der Wert nach einem Rückgang von 4,8 jetzt bei nur noch 3,3. Landesweit beträgt die Inzidenz am Samstag 5,4. Die Kreisverwaltung meldete keinen weiteren laborbestätigten Fall an das LZG.

Freitag, 2. Juli: Zwei neue Fälle im Kreisgebiet

7.40 Uhr: Mit einem Wert von 8,1 ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Oberbergischen im Vergleich zum Vortag nahezu unverändert. Sie sank laut Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) um 0,4 Punkte. Vor einer Woche lag die Inzidenz bei 9,2. Die Zahl der neuen, laborbestätigten Fälle wird für Freitag (Stand 0 Uhr) mit zwei angegeben.

7.50 Uhr: Am Donnerstag gibt es im Oberbergischen keinen neuen, laborbestätigten Fall. Das meldet das Landeszentrum Gesundheit NRW mit Stand 0 Uhr. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist wieder einstellig. Sie fällt um 1,8 Punkte auf 8,5.

Mittwoch, 30. Juni: Identische Inzidenz wie im Vortag

9.35 Uhr: Der Oberbergische Kreis meldet jetzt, dass in der vorvergangenen Woche vom 15. bis zum 21. Juni sechs weitere Fälle der Delta-Variante in Oberberg nachgewiesen worden sind. Insgesamt steigt die Zahl der Nachweise dieser ursprünglich in Indien aufgetretenen Mutante in Oberberg damit auf acht.

7.14 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner liegt laut Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW für Oberberg auch am Mittwoch bei 10,3, der identische Wert wie am Dienstag. Zuvor hatte der Kreis sieben neue laborbestätigte Fälle an das LZG gemeldet. Damit bleibt die Inzidenz in Oberberg anders als im ganzen Land NRW (5,5) oder bundesweit (5,2) weiterhin zweistellig.

Dienstag, 29. Juni: Erster Todesfall seit über zwei Wochen

11.27 Uhr: Im Oberbergischen Kreis ist eine Person gestorben, die zuvor positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden war. Laut Kreis handelt es sich um einen 62-jährigen Mann aus Radevormwald. Es ist der erste Todesfall im Zusammenhang mit der Pandemie seit über zwei Wochen. Zuletzt war am 12. Juni der Tod eines 66-jährigen Gummersbachers vermeldet worden.

6.58 Uhr: Auch nach der Meldepause am Montag bleibt die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus im Oberbergischen Kreis gering. Zum Stand Dienstag, 0 Uhr, hat das Gesundheitsamt an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW lediglich einen neuen laborbestätigten Fall gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt damit wieder auf 10,3.

Montag, 28. Juni: Keine Zahlen am Montag

7.38 Uhr: Wie schon in der Vorwoche hat der Oberbergische Kreis nach dem Wochenende keine aktuellen Fallzahlen an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet. Der Kreis begründet das mit der niedrigen Inzidenz und der dadurch jetzt möglichen Entlastung des Gesundheitsamtes.

Sonntag, 27. Juni: Inzidenz steigt deutlich

9.55 Uhr: Zehn neue. laborbestätigte Fälle und eine um 3,7 Punkte auf jetzt 13,2 gestiegene Sieben-Tage-Inzidenz meldet das Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) am Sonntag mit Stand 0 Uhr. Die Gesamtzahl der gemeldeten Fälle seit Ausbruch der Pandemie beträgt 14.475.

Samstag, 26. Juni: LZG beziffert Inzidenz auf 9,6

9.15 Uhr: Während die Sieben-Tage-Inzidenz am Samstag mit Stand 0 Uhr nahezu unverändert ist und nun 9,6 (plus 0,4) beträgt, vermeldet das Landeszentrum Gesundheit NRW sieben neue, laborbestätigte Fälle. Deren Gesamtzahl seit Ausbruch der Pandemie beläuft sich danach auf 14.465.

Freitag, 25. Juni: Die Inzidenz ist einstellig

7.20 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner ist jetzt auch im Oberbergischen Kreis in den einstelligen Bereich gesunken. Der Wert, der vom Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW ermittelt wird, liegt jetzt für Oberberg bei 9,2. Zuvor hatte der Kreis zum Stand Freitag, 0 Uhr, am dritten Tag in Folge wieder fünf neue laborbestätigte Fälle an das LZG gemeldet. An den vergangenen sieben Tagen sind damit insgesamt gerade mal 31 neue Fälle registriert worden.

Donnerstag, 24. Juni: Wieder fünf neue Fälle

7.50 Uhr: Die Inzidenz stagniert am Donnerstag im Oberbergischen. Das Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) meldet mit Stand Uhr einen Wert von 10,7. Das ist auch sder Vortageswert. Die neuen, laborbestätigten Fälle werden vom LZG mit fünf angegeben.

Mittwoch, 23. Juni: Fünf neue Fälle

7.22 Uhr: Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner liegt am Mittwoch im Oberbergischen Kreis bei 10,7. Damit ebbt die Welle der neuen Fälle weiter ab: Am Mittwoch vergangener Woche lag sie noch bei 18,0, vor zwei Wochen bei 26,5. Zuvor hatte das Gesundheitsamt zum Stand Mittwoch, 0 Uhr, fünf neue laborbestätigte Fälle an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet.

Dienstag, 22. Juni: Mehr Menschen in Quarantäne

13.19 Uhr: Aktuell gelten 74 Personen im Oberbergischen als infiziert. Um 42 auf 321 gestiegen ist aber die Zahl derer, die sich in Quarantäne befinden. Dazu gehören seit Montag aufgrund von Allgemeinverfügungen auch die Schüler einer sechsten Klasse an der Gemeinschaftshauptschule Bergneustadt und einer siebten Klasse am Homburgischen Gymnasium in Nümbrecht. Die Quarantäne in Bergneustadt endet aber am Mittwoch schon wieder, weil der Kontakt zur positiv getesteten Person „aus dem Kreis der Schülerinnen und Schüler“ dann 14 Tage zurückliegt.

7.29 Uhr: Die Zahl der Neuinfektionen im Oberbergischen bleibt auch nach dem Wochenende mit zwei Tagen ohne neuen Fall niedrig. Nachdem am Montag aus organisatorischen Gründen keine Zahlen bekanntgegeben wurden, hat der Kreis zum Dienstag, 0 Uhr, vier neue laborbestätigte Fälle an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt damit wieder auf 11,0.

Montag, 21. Juni: Wassereinbruch im Impfzentrum, Betrieb nicht beeinträchtigt

11.29 Uhr: Auch ein Teilbereich des Impfzentrums im EKZ Bergischer Hof in Gummersbach ist als Folge des Unwetters in der Nacht zum Sonntag mit Wasser vollgelaufen. Wie Kreissprecher Philipp Ising erklärte, handelt es sich dabei um den Wartebereich, wo die Menschen nach der Impfung noch beobachtet werden. „Der Wachdienst hat den Wassereinbruch in der Nacht bemerkt und sofort die Feuerwehr alarmiert“, berichtet Ising. Diese sei bis etwa 6 Uhr im Einsatz gewesen und habe einen größeren Schaden verhindern können.

Der Impfbetrieb, so der Kreissprecher, sei deshalb dadurch schon am Sonntag nicht beeinträchtigt worden. Der Bereich sei zwar weiter gesperrt. „Wir hatten aber ohnehin die ehemalige Cafeteria von Karstadt als Ausweichfläche für den Wartebereich vorbereitet.“ Davon habe man jetzt Gebrauch machen können.

Als Ausweichfläche für Wartende vorbereitet war die ehemalige Karstadt-Cafeteria im Gummersbacher Impfzentrum. Joachim Gies Foto:

6.51 Uhr: Am zweiten Tag in Folge hat der Oberbergische Kreis keine neuen Fälle an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet. Dieses Mal hat die Nicht-Meldung allerdings organisatorische Gründe: Landrat Jochen Hagt hatte bereits in der Kreisausschusssitzung in der vergangenen Woche angekündigt, angesichts der niedrigen Inzidenz von nun an vorerst auf die Meldung zum Stand Sonntag, 0 Uhr, zu verzichten, um die Mitarbeiter im Gesundheitsamt zu entlasten.

Sonntag, 20. Juni: Inzidenz sinkt wieder

9.25 Uhr: Nach einem Anstieg am Samstag ist die Sieben-Tage-Inzidenz am Sonntag wieder gesunken und beträgt nun 11,8 (minus 1,8). Das meldet das Landeszentrum Gesundheit NRW mit Stand 0 Uhr. Neue, laborbestätigte Fälle gibt es demnach am Sonntag keine.

Samstag, 19. Juni: Inzidenz jetzt bei 13,6

8.30 Uhr: Nachdem die Sieben-Tage-Inzidenz am Freitag von 15,1 (Donnerstag) auf 11,0 gesunken ist, meldet das Landeszentrum Gesundheit NRW am Samstag, Stand 0 Uhr, einen Anstieg um 2,6 auf jetzt 13,6. Gleichzeitig berichtet das LZG von zwölf neuen Fällen im Kreisgebiet.

Freitag, 18. Juni: Sieben neue Fälle in Oberberg

7.13 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz im Oberbergischen Kreis geht weiter deutlich zurück. Am Freitag liegt sie bei nur noch bei 11,0. Zuvor hatte das Gesundheitsamt des Oberbergischen Kreises sieben neue laborbestätigte Fälle an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet.

Donnerstag, 17. Juni: Inzidenz liegt jetzt bei 15,1

7.12 Uhr: Fünf neue laborbestätigte Fälle hat der Oberbergische Kreis zum Stand Donnerstag, 0 Uhr, an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner sinkt damit weiter auf jetzt 15,1.

Mittwoch, 16. Juni: Besonderes Impfangebot für 500 Bergneustädter

17.12 Uhr: Das Impfzentrum des Oberbergischen Kreises macht den Bergneustädter Empfängern von Arbeitslosengeld II und Sozialhilfe ein einmaliges Impfangebot. Am Samstag können sich alle Berechtigten in der Zeit von 8 bis 16 Uhr ohne vorherige Terminvergabe mit dem Impfstoff Johnson & Johnson impfen lassen. Die Sonderaktion ist begrenzt auf 500 Personen. Zu der Einmalimpfung im Impfzentrum in Gummersbach müssen sie neben dem Personalausweis auch die entsprechenden Nachweise mitbringen. Der Impfstoff stamme aus einem Sonderkontingent für Notunterkünfte, erklärt der Leiter des Impfzentrums, Ralf Schmallenbach. Für Fragen steht das Bürgertelefon unter Telefon (02261) 88-3888 zur Verfügung.

10.35 Uhr: Die indische Virusmutante mit der Bezeichnung „Delta“, die sich derzeit rasant in Großbritannien ausbreitet, ist erstmals auch im Oberbergischen Kreis aufgetaucht. In der vorvergangenen Woche sei sie in einem Fall nachgewiesen worden, teilte die Kreisverwaltung am Mittwoch mit. Noch aber macht die britische Coronavirus-Variation, die von der Weltgesundheitsorganisation WHO nun mit „Alpha“ bezeichnet wird, einen Großteil der Neuinfektionen im Oberbergischen Kreis aus: Sie wurde 52 Mal in der ersten Juni-Woche entdeckt. Rund 61,2 Prozent der neuen Corona-Fälle gingen auf die Virusvariationen zurück.

Kein Nachweis für südafrikanische Beta-Mutante

Keinen Nachweis gab es im genannten Zeitraum übrigens für die südafrikanische „Beta“-Mutante und die brasilianische „Gamma“-Mutante. Über die Ausbreitung der Virusvariationen berichtet das Gesundheitsamt einmal pro Woche, aus dem Zeitraum vom 1. bis 7. Juni stammen die jüngsten vom Kreis gemeldeten Zahlen.

9.57 Uhr: Die Zahl der aktuell infizierten beträgt am Mittwoch laut Mitteilung des Oberbergischen Kreisen 99 Personen. Das bedeutet einen Rückgang im Vergleich zum Vortag um neun Fälle. Seit Beginn der Pandemie wurden im Oberbergischen Kreis 14.415 Personen positiv auf SARS-CoV-2 getestet (laborbestätigt durch PCR-Test). Davon konnten bereits 14.068 Personen als genesen aus der Quarantäne entlassen werden.

7.07 Uhr: Die Zahl der neuen laborbestätigten Fälle im Oberbergischen Kreis bleibt gering. Zum Stand Mittwoch, 0 Uhr, meldete das Gesundheitsamt vier neue Fälle an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt damit in Oberberg heute bei 18,0.

Dienstag, 15. Juni: Fünf weitere Fälle – Mehr als 480.000 Schnelltests vorgenommen

14.15 Uhr: In den in Oberberg zugelassenen Teststellen sind mittlerweile 481.590 Corona-Schnelltest durchgeführt worden. Das berichtet der Oberbergische Kreis. Allein in der Woche vom 7. bis 13. Juni wurde 33.040 Mal getestet. Davon waren 46 Tests positiv. Insgesamt ergaben bisher 1387 Schnelltests ein positives Ergebnis.

Wie der Kreis weiter berichtet sind im Oberbergischen Kreis bisher 158 Teststellen (davon 103 beauftragte Stellen und 55 Arztpraxen) zugelassen, die Bürgerinnen und Bürgern mindestens einmal pro Woche einen kostenfreien Schnelltest anbieten. Die zugelassenen Teststellen sind unter www.obk.de/teststellen einsehbar.

7.50 Uhr: Fünf neue, laborbestätigte Fälle meldet das Landeszentrum Gesundheit NRW am Dienstag mit Stand 0 Uhr für den Oberbergischen Kreis. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt unter die 20er Marke und beträgt nun 19,8. Vor einer Woche lag die Inzidenz noch bei 30,9.

Montag, 14. Juni: Inzidenz stagniert

7.45 Uhr: Nach einem leichten Anstieg der Sieben-Tage-Inzidenz am Wochenende stagniert diese am Montag nahezu. Nach einem Rückgang um 0,4 Punkte beträgt der Wert nunmehr 21,0. In der Vorwoche lag der noch bei 31,6. Nachdem des Landeszentrum Gesundheit NRW am Montag keinen weiteren, laborbestätigten Fall vermeldet hat, beträgt die Gesamtzahl seit Ausbruchd er Pandemie 14.406.

Sonntag, 13. Juni: Inzidenz steigt auch am Sonntag weiter leicht an

13.30 Uhr: 152 Oberbergerinnen und Oberberger sind laut dem Oberbergischen Kreis aktuell am Coronavirus erkrankt. 20 der Erkrankten müssen in Krankenhäusern behandelt werden, 11 von ihnen auf einer Normalstation, 9 Personen auf einer Intensivstation. Sieben der Corona-Patienten müssen zusätzlich beatmet werden. 393 Oberbergerinnen und Oberberger befinden sich derzeit in angeordneter Quarantäne. Seit Beginn der Pandemie wurden in Oberberg laut Kreis 14 406 Personen positiv auf Corona getestet, 248 Personen sind seitdem an oder mit dem Virus verstorben.

Erfolgreich gestartet ist laut dem Oberbergischen Kreis am Wochenende derweil der digitale Corona-Impfnachweis. „Damit gehören wir mit Bonn wohl zu den Ersten im KV-Bezirk Nordrhein“, sagt Gesundheitsdezernent Ralf Schmallenbach und lobt die gute Gemeinschaftsleistung der Mitarbeitenden im Gummersbacher Impfzentrum. Seit Freitag können Personen beim Erhalt ihrer Zweitimpfung dort einen digitalen Impfpass generieren. Für Personen, die in der Vergangenheit vollständig geimpft wurden, kann laut Kreis aktuell noch kein digitaler Impfpass ausgestellt werden. An diese Personen versende die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein in Kürze postalisch sogenannte 2D-Barcodes (wir berichteten).

Die Nutzung des digitalen Impfpasses ist freiwillig. Vollständig geimpfte Personen können damit ihre Impfung per Smartphone nachweisen und müssen den klassischen Impfpass aus Papier nicht mit sich führen. Voraussetzung für die Nutzung ist neben dem Besitz eines Smartphones die Installation der Corona-Warn-App oder der neuen CovPass-App.

10 Uhr: Die Inzidenz im Oberbergischen Kreis steigt weiter leicht an. Das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW meldet am Sonntag, Stand 0 Uhr, fünf weitere Corona-Fälle in Oberberg. Die Inzidenz steigt im Vergleich zum Vortag um 0,7 leicht an auf 21,3.

Dennoch bleibt die Inzidenz im Oberbergsichen weiter auf niedrigem Niveau. Vor einer Woche hatte der Kreis noch 51 neue Corona-Fälle und eine Inzidenz von 36 gemeldet.

Samstag, 12. Juni: Wochenende beginnt mit steigender Inzidenz, ein weiterer Todesfall

13.30 Uhr: Eine weitere Person ist im Oberbergischen Kreis gestorben, die zuvor positiv auf SARS-CoV-2 getestet worden war. Es handelt sich dabei um einen 66-jährigen Mann aus Gummersbach. Damit steigt die Zahl der Todesfälle seit Beginn der Pandemie auf 248.

7.45 Uhr: Das Wochenende mit weiteren Lockerungen am Sonntag beginnt im Oberbergischen Kreis allerdings auch mit einer gestiegenen Sieben-Tage-Inzidenz: Diese gibt das Landeszentrum Gesundheit (LZG) am Samstagmorgen mit einem Wert von 20,6, das entspricht einem Plus von 3,3 gegenüber dem Vortrag. So haben sich nach Angaben des LZG 14 Oberberger neu mit dem Coronavirus infiziert, sodass die Zahl der Infektionen seit dem Ausbruch der Pandemie auf nun 14 401 gestiegen ist. Im Laufe des Tages wird der Oberbergische Kreis die Zahlen für die einzelnen Kommunen bekannt geben.

Freitag, 11. Juni: Impfzentrum stellt digitale Bescheinigung aus

15.43 Uhr: Ab sofort händigt das Impfzentrum in Gummersbach allen, die seit Freitag dort ihre zweite Impfung bekommen, unmittelbar eine digitale Impfbescheinigung aus. „Wir sind sehr froh, dass wir zu den wenigen Impfzentren in Nordrhein-Westfalen gehören, die das bereits machen können – und zwar nicht im Test-, sondern im Regelbetrieb“, sagte am Freitagnachmittag Dr. Johannes Schlechtingen, der medizinische Leiter des Zentrums.

Die Nachfrage nach den Zertifikaten ist riesig – sowohl in den Hausarztpraxen als auch im Impfzentrum selbst. Wer bereits zuvor seine zweite Injektion bekommen hat, bekommt den Nachweis dort allerdings nicht, sondern müsse ihn sich zum Beispiel in Apotheken ausstellen lassen, so Schlechtingen. Auch in den Hausarztpraxen sei das aktuell noch nicht möglich. Die dafür nötige Software werde erst mit dem nächsten Update aufgespielt, was aber noch vor dem 1. Juli der Fall sein werde.

Wer sich seine Impftermine über die KV-Nummer 116117 reserviert oder online gebucht habe, bekomme den QR-Code für das Zertifikat automatisch zugeschickt, sobald das Düsseldorfer Gesundheitsministerium das Verfahren freigebe, führt der Waldbröler Mediziner aus.

11.26 Uhr: Wie der Oberbergische Kreis mitteilt, ist eine weitere Person gestorben, die zuvor positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden war. Es handele sich um eine 56-jährige Frau aus Waldbröl. Es ist insgesamt der 247. Todesfall im Zusammenhang mit der Pandemie im Oberbergischen.

7.18 Uhr: Elf neue laborbestätigte Fälle hat das Gesundheitsamt des Oberbergischen Kreises zum Stand Freitag, 0 Uhr, an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis sinkt damit weiter auf jetzt 17,3. Damit liegt sie am fünften Werktag in Folge unter der Grenze von 35 und erfüllt so die Voraussetzungen für die weiteren Lockerungen der nächsten Stufe, die am Sonntag in Kraft treten können.

Donnerstag, 10. Juni: Inzidenz unter dem Landeswert

7.17 Uhr: Lange und oft in der dritten und vierten Welle registrierte der Oberbergische Kreis Inzidenzwerte, die deutlich über dem des Landes lagen und zum Teil zu den höchsten überhaupt in NRW zählten. Auch das hat sich inzwischen verändert. Am Donnerstag gibt das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner für Oberberg mit 19,5 an, ein Minus von noch einmal 7,0 im Vergleich zum Vortag. In ganz NRW liegt der Wert laut LZG bei 20,8. Zuvor hatte das Gesundheitsamt des Oberbergischen Kreises elf neue laborbestätigte Fälle an das LZG gemeldet.

Mittwoch, 9. Juni: Zwölf neue Fälle

7.15 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner geht im Oberbergischen weiter deutlich zurück. Am Mittwochmorgen gibt das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW den Wert mit 26,5 an. Das ist ein Minus von noch einmal 4,4 im Vergleich zum Vortag. Zuvor hatte der Oberbergische Kreis an das LZG zwölf neue laborbestätigte Fälle gemeldet. Zum Vergleich: Am vergangenen Mittwoch lag die Inzidenz noch bei 48,2, nachdem zuvor 21 neue Fälle gemeldet worden waren.

Dienstag, 8. Juni: Inzidenz bei 30,9, nur noch 200 aktuelle Fälle

14.09 Uhr: Nächster Versuch: Der VfL Gummersbach plant ob der guten Inzidenzzahlen, nächste Woche die letzten beiden Heimspiele vor Zuschauern auszutragen. Am Mittwoch geht’s gegen den HC Elbflorenz, am Samstag kommt die HSG Konstanz. Bleibt die Inzidenz stabil, könnten bis zu 1000 Getestete, Genesene oder Geimpfte in die Schwalbe-Arena. Wie viele am Mittwoch genau zugelassen werden, soll Montag in Absprache mit den Behörden bekanntgegeben werden. In der vergangenen Woche war der Plan, 500 Zuschauer gegen Dormagen in die Halle zu lassen, nur am Inzidenzwert von über 50 am vergangenen Dienstag gescheitert.

9.51 Uhr: Die Zahl der aktuell mit dem Virus infizierten Personen im Oberbergischen sinkt weiter: Nach Angaben des Kreises liegt sie heute bei 200. Auf den Tag genau vor einem Monat, am 8. Mai, galten noch 1000 Oberbergerinnen und Oberberger als mit dem Virus infiziert.

7.25 Uhr: Die Voraussetzungen für Lockerungen im Bereich Freizeit, Kultur, Sport, Kinder- und Jugendarbeit sowie bei den noch geltenden Kontaktbeschränkungen ab Donnerstag sind in Oberberg erfüllt. Mit dem heutigen Inzidenzwert von 30,9 liegt der Kreis den fünften Werktag in Folge unter der Grenze von 50. Zuvor hatte das Gesundheitsamt zum Stand Dienstag, 0 Uhr, fünf neue laborbestätigte Fälle an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet.

Mit dieser Inzidenz, die noch einmal um 0,7 unter der vom Montag ist, registriert Oberberg zudem den zweiten Tag, an dem sie unter 35 liegt. Noch weitgehendere Lockerungen wie zum Beispiel die Öffnung von Freibädern ohne Test, Kontaktsport draußen und drinnen mit bis zu 100 Personen (mit Test) und Veranstaltungen zum Beispiel in Theatern, Kinos und Sporthallen mit bis 1000 Personen (mit Test) winken deshalb weiterhin bereits am Sonntag.

Montag, 7. Juni: Nur ein Fall, Inzidenz bei 31,6

10.11 Uhr: Die Zahl der Schnelltests im Oberbergischen steigt, die der Tests darunter, die positiv ausfallen sinkt: Wie der Kreis mitteilt, wurden in der vergangenen Woche 64.614 Schnelltests in den zugelassenen Teststellen im Kreisgebiet durchgeführt. Nur 28 davon seien positiv ausgefallen, eine Quote von 0,04 Prozent.

7.19 Uhr: Im Oberbergischen Kreis stehen alle Zeichen auf weitere Lockerungen. Die dafür maßgebliche Sieben-Tage-Inzidenz sinkt laut Landeszentrum Gesundheit (LZG) am Montag auf 31,6. Zuvor hatte das Gesundheitsamt an das LZG zum Stand Montag, 0 Uhr, lediglich einen neuen laborbestätigten Fall gemeldet. Sie liegt damit inzwischen sehr deutlich unter dem Wert von 50, den sie bis Dienstag nicht überschreiten darf, um die Öffnungen der nächsten Stufe ab Donnerstag möglich zu machen. Und sie liegt damit am ersten Werktag überhaupt auch unter der Grenze von 35. Bleibt sie bis Freitag einschließlich dort, wäre die anschließende Lockerungsrunde gemäß Coronaschutzverordnung bereits am Sonntag möglich.

Sonntag, 6. Juni: Ein Fall in Marienheide, 51 Fälle in Bergneustadt

11.20 Uhr: Marienheide ist seine Null los: In der am Sonntag veröffentlichten Statistik des Kreises gibt es wieder einen lagborbestätigten Fall in der Gemeinde. Vergleichbar geringe Fallzahlen im einstelligen Bereich haben auch Engelskirchen (4), Hückeswagen (6), Lindlar (4), Nümbrecht (9) und Wipperfürth (3) zu verzeichnen. Die kreisweit höchste Fallzahl der aktuell Infizierten in einer Kommune meldete der Kreis am Wochenende aus Bergneustadt mit jeweils 51 am Samstag und Sonntag.

8.01 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz in Oberberg sinkt weiter und nähert sich der nächsten relevanten Grenze. Nach vier neuen laborbestätigen Fällen, die der Kreis zum Stand Sonntag, 0 Uhr, an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet hat, liegt die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb der letzten Woche bei 36. Unterschreitet der Wert 35 und bleibt dort für fünf Werktage, sind laut Coronaschutzverordnung NRW noch einmal Lockerungen möglich.

Zunächst winken Oberberg aber ab Donnerstag erstmal die weitgehenden Lockerungen in Freizeit, Kultur und Einzelhandel, die für einen Wert unter 50 vorgesehen sind. Voraussetzung ist, dass die Inzidenz am Montag und Dienstag noch unter dieser Marke liegt.

Samstag, 5. Juni: Wocheninzidenz liegt nun unter 40

16.16 Uhr: Nach langer Zeit gibt es im Oberbergischen wieder eine Kommune ohne einen einzigen nachgewiesenen Corona-Fall. Der Kreis listet in seinem Pandemiebericht am Samstag für die Gemeinde Marienheide null Infektionen auf. Kreisweit verzeichnete das Gesundheitsamt zum Stand Samstag (0 Uhr) 17 neue laborbestätigte Fälle, während 34 zuvor Betroffene als genesen galten und aus der Quarantäne entlassen wurden. Somit gibt es noch 219 aktuelle Fälle. Die Wocheninzidenz sank um 3,7 auf einen Wert von 39,3. In einem Krankenhaus im Kreis oder außerhalb des Kreises werden Stand Samstag 22 Oberberger behandelt, zwei weniger als am Vortag. Zwölf liegen auf einer Normalstation und zehn auf einer Intensivstation, von denen neun auf Beatmung angewiesen sind.

7.44 Uhr: Das Landeszentrum Gesundheit (LZG) gibt die Sieben-Tage-Inzidenz für den Oberbergischen Kreis Stand Samstag (0 Uhr) mit einem Wert von 39,3 an. Das ist ein Minus von 3,7 gegenüber dem Vortag. Zum Vergleich: Am Samstag in der vergangenen Woche gab es noch 45,2 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen. Landesweit liegt die Inzidenz in Nordrhein-Westfalen jetzt bei 30,6. Der Oberbergische Kreis hatte zum Stand Samstag 17 neue laborbestätigte Fälle an das LZG gemeldet.

Freitag, 4. Juni: Sieben-Tage-Inzidenz bei 43,0

12.55 Uhr: Insgesamt 662 Menschen befinden sich am Freitag noch in Quarantäne – Tendenz sinkend. Eine Entspannung zeichnet sich auch in den Krankenhäusern ab, wie aus den aktuellen Zahlen des Kreises hervorgeht: 24 Oberberger sind derzeit in stationärer Behandlung, drei weniger als noch am Mittwoch. Weil das Infektionsgeschehen zurückgeht, hat der Kreis keinen Verlängerungsantrag für die Unterstützung durch die Bundeswehr gestellt. Für die zwischenzeitlich 15 und zuletzt noch fünf Soldaten, die seit September bei der Kontakt-Nachverfolgung geholfen haben, endete ihr Einsatz am heutigen Freitag. Im Impfzentrum helfen aber noch bis Ende Juni 14 Soldaten, berichtet der Kreis.

7.13 Uhr: Der Oberbergische Kreis hat zum Stand Freitag, 0 Uhr, 14 neue laborbestätigte Fälle an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet. Damit sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner laut LZG auf 43,0. Das ist der niedrigste Wert nach dem Abebben der dritten Welle und seit der Inzidenzwert am Donnerstag vergangener Woche erstmals unter die Marke von 50 gesunken war.

Donnerstag, 3. Juni: 22 weitere Fälle in Oberberg

8.10 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz hat sich Stand Donnerstag (0 Uhr) kaum verändert und liegt weiterhin dicht an der Marke von 50. Laut Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) liegt die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner derzeit bei 48,9 - das entspricht einer Zunahme von 0,7 gegenüber dem Vortag. Das Kreisgesundheitsamt meldete dem LZG 22 weitere laborbestätigte Corona-Fälle.

Mittwoch, 2. Juni: Wieder 21 neue Fälle, Inzidenz unter 50

12.42 Uhr: Die Impfkampagne in Oberberg wird stark ausgebremst. Bis mindestens Mitte Juni seien keine Erstimpfungen mehr möglich, weil es landesweit an Impfstoff fehle, heißt es vom Kreis. Deswegen werde das Terminvergabeportal im Internet vorerst geschlossen. Bereits vereinbarte Termine für Erst- und Zweitimpfungen fänden aber statt. Die Impfstoff-Knappheit trifft auch Oberberg zum ungünstigsten Zeitpunkt. Denn ab Montag darf sich – theoretisch – jeder unabhängig von der bisherigen Priorisierung für eine Impfung anmelden. Unterdessen ist eine 80-jährige Frau aus Radevormwald gestorben, die zuvor positiv auf das Virus getestet worden war.

7.13 Uhr: Die Zählung der Werktage beginnt von vorne: Nachdem der Kreis wie am Vortag 21 neue laborbestätigte Fälle an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet hat, liegt die Sieben-Tage-Inzidenz am Mittwoch jetzt wieder unter dem Grenzwert von 50. Das LZG gibt sie für Oberberg mit 48,2 an. Obwohl sie vor dem Dienstag schon vier Werktage unter 50 war, muss sie dort nun vier weitere Werktage bleiben. Sonn- und Feiertage zählen nicht. Aufgrund des morgigen Fronleichnamstages kommen weitergehende Lockerungen der nächsten Stufe in Oberberg deshalb frühestens am Donnerstag kommender Woche in Betracht.

Dienstag, 1. Juni: Landrat warnt vor Übermut

14.01 Uhr: Trotz der gesunkenen Inzidenz mahnt Landrat Jochen Hagt in einer Mitteilung des Kreises zur Vorsicht: „Es ist weiterhin ein umsichtiges und vernünftiges Verhalten geboten – auch im Freien. Das Virus ist nicht verschwunden, die Pandemie ist noch immer nicht vorbei.“ Ausdrücklich weist Hagt darauf hin, dass es immer noch eine Kontaktbeschränkung gebe: Treffen im öffentlichen Raum seien nach wie vor nur für Angehörige aus zwei Haushalten erlaubt. Diese Vorgabe gelte auch beim gemeinsamen Besuch der Außengastronomie oder einer Freizeiteinrichtung.

Inzidenz über 50, Enttäuschung beim VfL

10.25 Uhr: Christoph Schindler, Geschäftsführer des Handball-Zweitligisten VfL Gummersbach, reagiert enttäuscht, aber gefasst auf die Entwicklung, dass der Club nun am Freitag doch keine Zuschauer zum Heimspiel gegen den TSV Bayer Dormagen in die Halle lassen darf. „Natürlich ist es ärgerlich. Wir haben in den vergangenen drei Tagen vieles auf die Beine gestellt, um 500 Zuschauer in der Halle möglich zu machen. Und dann guckt man um 5 Uhr morgens aufs Handy und sieht: Der Wert ist doch über 50.“

Ärgerlich weniger aus sportlichen Gründen, um gegen Dormagen mit Zuschauern im Rücken zu spielen, wie Schindler betont: „Sportlich sollten wir keine Ausreden suchen, da müssen wir unsere Spiele selbst gewinnen. Aber viele in der Region spüren ja, das gerade wieder mehr geht. Da wäre es für unsere Fans das i-Tüpfelchen gewesen, in der Halle mal wieder dabei sein zu können.“

Schwer nachvollziehbar sind die Regeln für Schindler dennoch: „Die Fallzahlen der Infizierten in Oberberg sinken immer weiter. Und dann entscheidet eine Inzidenz, die heute knapp über 50 liegt und morgen vielleicht schon wieder darunter, über 500 Zuschauer in der Halle oder 0.“

10.07 Uhr: Im Oberbergischen Kreis sind zwei weitere Personen gestorben, die zuvor positiv auf das Virus getestet worden waren. Laut Kreis handelt es sich um einen 90-jährigen Mann aus Reichshof und einen 68-Jährigen aus Waldbröl. Die Zahl der aktuellen Fälle sinkt derweil weiter: Am Dienstag gelten noch 271 Oberbergerinnen und Oberberger als infiziert, 23 weniger als am Vortag.

6.53 Uhr: Die Hoffnungen auf weitgehende Lockerungen im Oberbergischen Kreis ab Donnerstag haben einen Rückschlag erlitten. Nachdem der Kreis zum Stand Dienstag, 0 Uhr, 21 neue laborbestätigte Fälle an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet hat, liegt die Sieben-Tage-Inzidenz laut LZG bei 52,6. Damit liegt sie nach zuvor vier Werktagen unter 50 am entscheidenden fünften knapp darüber. Die Erfüllung der Fünf-Werktage-Regel wäre die Voraussetzung für die Lockerungen der nächsten Stufe aus der Coronaschutzverordnung in NRW gewesen, zu denen auch die Zulassung von 500 Zuschauern bei Spielen des VfL Gummersbach gehört.

Montag, 31. Mai: VfL: Im Zweifel entscheidet das Los

15.31 Uhr: Handball-Zweitligist VfL Gummersbach hat seine Pläne konkretisiert, unter welchen Umständen Zuschauer am Freitag beim Heimspiel gegen den TSV Bayer Dormagen dabei sein dürfen, falls die Inzidenz in Oberberg am Dienstag unter 50 liegt.

Zutritt zur Schwalbe-Arena habe nur, wer neben seinem gültigen Ausweis einen höchstens 48 Stunden alten zertifizierten negativen Corona-Test, eine gültigen Corona-Genesenenbescheinigung oder den Nachweis über eine vollständige Impfung gegen das Coronavirus vorweisen kann. Alle Besucher müssen zudem zu jeder Zeit in der Arena einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz oder eine FFP2-Make tragen.

Da die Anzahl verkaufter Dauerkarten und Ticket-Kontingente der Partner die genehmigte Zuschauerzahl von 500 übersteigt, werden die Dauerkarteninhaber und Partner des VfL per E-Mail über das weitere Prozedere informiert. Sollte es mehr als 500 Anmeldungen geben, wird per Los über den Zutritt zur Partie entschieden. Alle für die kommende Partie ausgelosten Dauerkarteninhaber werden am Mittwoch benachrichtigt.

13.26 Uhr: In Oberberg gibt es laut Auskunft der Kreisverwaltung bisher keine Verdachtsfälle auf Abrechnungsbetrug bei Testzentren. Die tägliche Meldung erfolge an das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen und nicht an das Gesundheitsamt. Dennoch, so der Kreis, prüfe er "stichprobenartig die Testzahlen auf Schlüssigkeit kontrolliert unter Berücksichtigung des jeweiligen Testverfahrens, Anzahl der Teststraßen und Öffnungszeiten". Rechne eine Teststelle ungewöhnlich viele Tests ab, werde das hinterfragt. Bisher habe es aber immer plausible Erklärungen gegeben.

10.58 Uhr: Die Zahl der aktuell mit dem Virus Infizierten im Oberbergischen Kreis sinkt weiter und liegt jetzt unter 300. Wie der Kreis mitteilt, waren es am Montag 294 und damit 30 weniger als am Vortag. Weiter gesunken ist auch die Zahl der in Schnelltestzentren positiv Getesteten. Laut Kreis waren das in der Vorwoche gerade einmal 34 von insgesamt 50385 getesteten Personen. Die Quote liegt damit bei 0,06 Prozent und so niedrig wie noch nie seit Beginn der flächendeckenden Schnelltests Mitte März.

7.47 Uhr: Im Oberbergischen Kreis rücken weitere Lockerungen der Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie immer näher. Am Montag liegt die Sieben-Tage-Inzidenz erneut unter 50, genauer gesagt bei 46,3. Zuvor hatte der Kreis sechs neue laborbestätigte Fälle an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet.

Bleibt der Wert auch am Dienstag unter der 50er Marke, wären die Voraussetzungen erfüllt, damit noch in dieser Woche die von der Coronaschutzverordnung des Landes vorgesehenen Lockerungen vor allem in den Bereichen Kultur, Sport und Freizeit möglich werden.

Sonntag, 30. Mai: 21 neue laborbestätigte Fälle im Kreis

11.05 Uhr: Das Gesundheitsamt des Oberbergischen Kreises hat 21 weitere laborbestätigte SARS-CoV-2-Fälle (PCR-Test) an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) Nordrhein-Westfalen gemeldet. Somit sind derzeit 324 Personen aus dem Oberbergischen Kreis positiv auf SARS-CoV-2 getestet. Seit Beginn der Pandemie wurden in Oberberg14.242 Personen positiv auf das Coronavirus getestet.

Inzidenz sinkt weiter leicht

8.30 Uhr: Die Inzidenz bleibt im Oberbergischen weiter unter der 50er-Marke. Am Sonntag, Stand 0 Uhr, meldet das Landeszentrum Gesundheit (LZG NRW) nur neun weitere positive und in einem Labor bestätigte Corona-Fälle. Die Inzidenz sinkt somit erneut leicht und liegt in Oberberg aktuell bei 44,5. Das sind 0,7 weniger als am Vortag. Vor einer Woche hatte die Inzidenz im Oberbergischen Kreis noch bei 76,1 gelegen.

Samstag, 29. Mai: Inzidenz am dritten Tag unter 50

13.20 Uhr: 303 Oberbergerinnen und Oberberger sind derzeit an dem Coronavirus erkrankt. Das hat der Oberbergische Kreis am Samstag mitgeteilt. Insgesamt wurden in Oberberg somit 14.251 Personen positiv auf das Coronavirus getestet, 13.705 Personen konnten bereits genesen aus der Quarantäne entlassen werden. Momentan befinden sich noch 756 Personen in Quarantäne.

Laut Kreis müssen, Stand Samstag, 32 Personen in Krankenhäusern in und um Oberberg behandelt werden, davon 20 auf Normalstation und insgesamt 11 auf einer Intensivstation. Vier von ihnen müssen zusätzlich beatmet werden.

7.58 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz im Oberbergischen Kreis beträgt am Samstag laut Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW erneut 45,2. Das ist exakt der Wert vom Vortag. Zuvor hatte der Kreis 22 neue laborbestätigte Fälle an das LZG gemeldet. Es ist der dritte Tag in Folge, an dem die Inzidenz unter der Schwelle von 50 liegt. Damit bleibt die Möglichkeit erhalten, dass es gegen Ende nächster Woche in Oberberg zu den in der Corona-Schutzverordnung des Landes angekündigten weiteren Lockerungen kommt.

Freitag, 28. Mai: VfL Gummersbach hofft auf Zuschauer

19.18 Uhr: Bleibt die Inzidenz in den kommenden Tagen unter der 50er Marke, könnte der VfL Gummersbach sein nächstes Heimspiel am kommenden Freitag, 4. Juni, um 19 Uhr gegen den TSV Bayer Dormagen bereits vor 500 Zuschauern in der Schwalbe-Arena ausrichten. Nach der neuen Corona-Schutzverordnung des Landes zündet bei einer Inzidenz von 50 bis 35,1 die Stufe zwei und die sieht bis zu 500 Zuschauer in Hallen vor. Die müssen getestet oder geimpft sein und nach einem Plan nach Schachbrettmuster in der Halle platziert werden.

„Wir sind in einem guten Austausch mit dem Ordnungsamt des Kreises“, sagt Sebastian Wessels, Leiter Organisation und Teammanagement beim VfL. Wenn am Dienstag und Mittwoch die Inzidenz auf dem Niveau unter 50 bleibe, dann könne der Verein aktiv werden. Wie die 500 Karten an die über 1000 Dauerkarteninhaber verteilt werden können, darüber will sich der Verein am Wochenende Gedanken machen. Die Partie gegen Dormagen ist das erste von insgesamt drei Heimspielen vor dem Saisonende Ende Juni. „Es wäre eine tolle Sache, wieder vor Fans zu spielen“, sagte VfL-Geschäftsführer Christoph Schindler unmittelbar vor dem wichtigen Spiel am Freitagabend beim TuS N-Lübbecke.

16.04 Uhr: Ab dem 7. Juni – so ist es zumindest geplant – starten die oberbergischen Industriebetriebe mit der Immunisierung ihrer Belegschaften gegen das Corona-Virus. Die Vorbereitungen dazu, so Ulrich Koch als Geschäftsführer des Arbeitgeberverbandes Oberberg, laufen jedoch bereits jetzt auf Hochtouren, denn „das Ganze ist eine logistische Herausforderung.“ Geimpft wird in den Betrieben ausschließlich mit dem mRNA-Vakzin von Biontech, obwohl – so Koch – immer nur von Woche zu Woche feststehe, wie viel Impfstoff wann und wo zur Verfügung stehen könne.

Gemeinsam mit dem 1. Bevollmächtigten der IG Metall, Werner Kusel, appelliert Koch eindringlich an die Belegschaften der oberbergischen Betriebe, sich möglichst komplett impfen zu lassen, um so einen flächendeckenden Schutz vor weiteren Ansteckungen zu erzielen. Gerade in der jüngsten Zeit war es immer wieder zu Corona-Ausbrüchen in Betrieben gekommen – im Einzelfall hatten die Quarantänemaßnahmen auch schon Auswirkungen für ganze Belegschaften.

Unterstützt wird die von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) angestoßene Initiative zu den Betriebsimpfungen auch von der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, der den örtlichen Verbänden umfangreiche Hilfs-Anleitungen an die Hand gibt. Vor Ort, so Koch, sei auch das Werksarztzentrum in Gummersbach gefordert, die Impfaktionen in den Betrieben mit medizinischen Kräften zu unterstützen.

Ein Toter und 26 neue Fälle

15.35: Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt am Freitag erneut wie schon am Donnerstag unter dem Wert von 50 und beträgt jetzt 45,2. Auch für die Unterschreitung der 50er Marke, die vor allem nach der neuen Corona-Schutzverordnung des Landes NRW zu noch weitreichenderen Lockerungen auch im Oberbergischen führen könnte, gilt allerdings die Fünf-Werktage-Regel: Bleibt der Wert bis einschließlich kommenden Dienstag unter 50, kommt eine weitere Öffnung also noch vor Ende nächster Woche in Betracht.

Weniger Patienten: Die Zahl der in Krankenhäusern behandelten Patienten mit dem Virus aus dem Oberbergischen ist weiter zurückgegangen. Sie liegt nun bei 31, zwei weniger als am Vortag. Zehn von ihnen müssen auf der Intensivstation behandelt werden, sieben davon müssen beatmet werden.

13.20 Uhr: Bei der Ovag laufen die Vorbereitungen für die Rückkehr vom Wechsel- in den Präsenzunterricht: Wie das Busunternehmen mitteilt, sollen ab Montag, 31. Mai, wieder zusätzliche Busse im Schülerverkehr eingesetzt werden. Auf stark ausgelasteten Streckenabschnitten sollen vom Land geförderte Corona-Zusatzwagen zum Einsatz kommen.

10.12 Uhr: Es ist eine weitere Person aus dem Oberbergischen Kreis verstorben, die zuvor positiv auf SARSCoV-2 getestet worden war. Verstorben ist ein 79-jähriger Mann aus Bergneustadt. Das berichtet der Oberbergische Kreis. Seit Beginn der Pandemie sind im Oberbergischen Kreis 243 Personen verstorben, die zuvor positiv auf das Virus getestet worden waren.

7.17 Uhr: Der Oberbergische Kreis hat zum Stand Freitag, 0 Uhr, 26 neue laborbestätigte Fälle an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt damit erneut wie schon am Donnerstag unter dem Wert von 50. Sie beträgt laut LZG 45,2.

Ab heute greifen in Oberberg zudem ausschließlich die landesweiten Vorgaben der Corona-Schutzverordnung. Der Krisenstab des Kreises hat die zusätzlichen Maßnahmen wie zum Beispiel die inzwischen abgemilderten Einschränkungen bei der Religionsausübung vorzeitig aufgehoben. Eigentlich sollte die Allgemeinverfügung noch bis zum Montag gelten.

Donnerstag, 27. Mai: Inzidenz unter 50, sechs neue Todesfälle

14.25 Uhr: Die Wocheninzidenz ist am Donnerstag unter die 50er Marke gesunken. Nach 22 neuen Fällen und 30 Genesenen lag der Wert bei 45,9 und damit sogar unter der landesweiten Inzidenz von 46,2. Zugleich meldete der Kreis aber auch sechs weitere Tote: An oder mit dem Virus verstorben sind zwei Waldbrölerinnen (76, 69), ein 62-jähriger Mann aus Wiehl, ein 63-Jähriger aus Nümbrecht, eine 73-Jährige aus Lindlar sowie ein 67-Jähriger aus Wipperfürth. Diesen abrupten Anstieg erklärte eine Kreissprecherin auch mit den Pfingstfeiertagen: Die Krankenhäuser seien nicht verpflichtet, solche Fälle am Wochenende oder an Feiertagen zu melden, sondern erst danach wieder. In Krankenhäusern behandelt wurden 33 Oberberger (–24): 23 auf einer Normalstation, zehn auf Intensivstation.

Reichshof öffnet Rathaus und Tourist-Info

Derweil hat die Gemeinde Reichshof angekündigt, am Montag das Rathaus in Denklingen und am Freitag die Touristinfo Eckenhagen wieder für Besucher zu öffnen. Das Rathaus ist für dringende Angelegenheiten und möglichst nach Terminvereinbarung geöffnet. Im Rathaus Wiehl muss kein Schnelltest mehr vorgelegt werden.

9.43 Uhr: Der Oberbergische Kreis hat sechs neue Todesfälle im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie gemeldet. Die Zahl der Menschen aus dem Oberbergischen, die an oder mit dem Virus gestorben sind, steigt damit auf 242. Wie Kreissprecherin Jessica Schöler auf Nachfrage bestätigte, dürfte diese Zahl am Donnerstag auch mit den zurückliegenden Pfingstfeiertagen zusammenhängen. Die Krankenhäuser seien nicht verpflichtet, entsprechende Fälle am Wochenende oder an Feiertagen an das Gesundheitsamt zu melden, sondern erst danach wieder.

9.35 Uhr: Aufgrund der abnehmenden Corona-Fallzahlen öffnet die Gemeinde Reichshof nach mehr als vier Monaten das Rathaus in Denklingen und die Touristinfo in Eckenhagen wieder für den Besucherverkehr. Das Rathaus Denklingen, das seit dem 13. Januar für den Publikumsverkehr geschlossen war, ist ab Montag, die Touristinfo in Eckenhagen sogar schon ab Freitag wieder geöffnet.

Alle Besucher werden aber immer noch gebeten, die persönlichen Besuche der Dienststellen auf dringend zu regelnde Angelegenheiten zu beschränken und möglichst Termine mit den zuständigen Sachbearbeitern zu vereinbaren. Zudem sollen möglichst viele Anliegen überwiegend zum Beispiel per Telefon oder E-Mail erledigt werden.

7.32 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz im Oberbergischen Kreis geht weiter deutlich zurück. Nach 22 neuen laborbestätigten Fällen, die das Gesundheitsamt zum Stand Donnerstag, 0 Uhr, an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet hat, sinkt der Wert auf 45,9. Er liegt damit nicht nur unter dem nächsten Grenzwert von 50, sondern jetzt tatsächlich auch unter dem für das Land NRW (46,2).

Mittwoch, 26. Mai:

Bundesnotbremse aufgehoben – Inzidenz liegt am fünften Tag in Folge unter 100

16.43 Uhr: Die gute Nachricht zuerst: Das Land hat am Mittwochnachmittag die Bundesnotbremse für Oberberg aufgehoben. Damit entfällt ab dem morgigen Freitag nicht nur die nächtliche Ausgangsbeschränkung, auch die Kontaktbeschränkungen werden gelockert. Erlaubt sind Treffen im öffentlichen Raum ohne Begrenzung für Angehörige aus zwei Haushalten.

Nachdem der Kreis am Mittag die neuen Corona-Regeln veröffentlicht hatte, „überbot“ das Land am späten Nachmittag diese Regelungen mit einer neuen Coronaschutzverordnung, die ebenfalls ab Freitag gilt. Mit Auflagen dürfen Außengastronomie und Beherbergungsbetriebe wieder öffnen. Kontaktfreier Außensport mit bis zu 25 Personen ist wieder erlaubt, kleinere Freizeiteinrichtungen dürfen öffnen, Freibäder für den Sportbetrieb. Alle Geschäfte dürfen ohne Terminvereinbarung wieder Kunden einlassen, „körpernahe Dienstleistungen“ sind wieder erlaubt. Openair-Konzerte mit höchstens 500 Besuchern können stattfinden, der Besuch von Museen, Kunstausstellungen, Galerien oder Schlössern ist gestattet.

Wichtig: Je nach Art der Lockerungen sind diese verbunden mit der Vorgabe, dass ein negatives und maximal 48 Stunden altes Corona-Testergebnis vorgelegt werden kann. Vollständig geimpfte oder von Covid-19 genesene Personen sind davon ausgenommen – allerdings nicht von der Maskenpflicht, die weiter gilt. Nach wie vor nicht zulässig sind Tagungen, Kongresse und Messen. Alle Lockerungen gelten unter dem Vorbehalt, dass die Inzidenz nicht drei Tage in Folge wieder über die Schwellenwerte von 100, 150 oder 165 steigt. Dann würde die Bundesnotbremse umgehend wieder in Kraft treten – und alle Einschränkungen auch.

Die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten ist in allen Städten und Gemeinden Oberbergs unterdessen weiter zurückgegangen. 366 positiv Getestete zählte das Kreisgesundheitsamt am Mittwoch, die 7-Tage-Inzidenz sank um 4,8 auf 58,1. Sprunghaft gestiegen ist allerdings die Zahl der Covid-Erkrankten in den Krankenhäusern. Inzwischen sind es wieder 57 (+19), von denen 35 auf einer Normalstation versorgt werden können (+11). Auf den Intensivstationen werden 22 Patienten behandelt (+8); 14 von ihnen geht es so schlecht, dass sie beatmet werden müssen (+5). Und es hat drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Covidvirus gegeben. Verstorben sind eine 74-jährige Engelskirchenerin, eine 80-jährige Frau sowie ein 70-jähriger Mann aus Gummersbach.

28 neue Fälle am Mittwoch

8 Uhr: Nach den zuletzt nur noch geringen Zahlen von neuen, laborbestätigten Fällen meldet das Landeszentrum Gesundheit NRW am Mittwoch mit Stand 0 Uhr 28 Fälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt weiter, allerdings nicht mit den großen Schritten der Vortage. Für Mittwoch vermeldet das LZG einen Wert von 56,1. Das bedeutet ein Minus von 4,8 Punkten. Am Mittwoch vor einer Woche waren es noch 101,1.

Dienstag. 25. Mai: Zahl der gemeldeten Fälle bleibt bei 14.153

7.50 Uhr: Unmittelbar nach Pfingsten meldet das Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) mit Stand Dienstag, 0 Uhr, keinen neuen, laborbestätigten Fall. Gleichzeitig verweist das Robert-Koch-Institut aber darauf, dass während der Feiertage deutlich weniger Menschen zum Arzt gingen, so dass die Zahlen vom Dienstag unter Umständen nicht der tatsächlichen Lage entsprechen könnten. Die Inzidenz sinkt derweil deutlich. Das LZG vermeldet für den Kreis einen Wert von 62,9, was ein Minus von 13,6 Punkten entspricht.

Montag,24 Mai: Nur zwei neue Fälle in Oberberg gemeldet

16:08 Uhr: Der Oberbergische Kreis hat am Pfingstmontag nur zwei neue, laborbestätigte Fälle gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz bleibt fast unverändet bei 76,5. Die Zahlen sind aber schwieriger zu interpretieren, da über die Feiertage weniger gestestet wird. Trotzdem könnten schon in dieser Woche Lockerungen in Oberberg in Kaft treten.

Sonntag, 23. Mai: 32 neue Fälle gemeldet

13.15 Uhr: Am Pfingstsonntag meldet der Oberbergische Kreis 32 neue, laborbestätigte Fälle. Das sind deutlich mehr im Vergleich zum Vortag, als es nur noch 19 Fälle waren. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt derweil weiter und beträgt am Sonntag, Stand 0 Uhr, 76,1. Im Vergleich zum Samstag bedeutet dies einen Rückgang um 6,6 Punkte. Am Sonntag vor einer Woche lag der Wert noch bei 118.

Samstag, 22. Mai: Inzidenz stagniert

Bei 19 neuen, laborbestätigten Fällen am Pfingssamstag steigt die Zahl der seit Pandemiebeginn positiv getesteten Personen auf 14.119 an. Mit Stand Samstag, 0 Uhr, ist die Inzidenz im Kreisgebiet nahezu unverändert im Vergleich zum Vortag und beträgt laut Mitteilung des Oberbergischen Kreises 82,7. Das ist ein Minus von 1,1 Punkten.

Freitag, 21. Mai: Kreis verlängert die Corona-Schutzmaßnahmen

13.51 Uhr: Der Oberbergische Kreis verlängert die Corona-Schutzmaßnahmen. Modifiziert hat er die ab Samstag geltenden Regeln für Gottesdienste und andere Versammlungen zur Religionsausübung, zu denen auch Trauungen und Trauerfeiern gehören. Das geht aus einer am Freitag veröffentlichten Allgemeinverfügung hervor.

War die Teilnehmerzahl von Präsenzgottesdiensten (egal ob drinnen oder draußen) bisher auf 100 Personen beschränkt, dürfen ab Samstag 100 Personen plus einer unbeschränkten Anzahl von Geimpften und Genesenen (nachgewiesene Immunisierung) im religiösen Kontext zusammentreffen. Allerdings gilt die Einschränkung, dass für jede Person eine Fläche von jeweils zehn Quadratmetern nachgewiesen werden muss.

Diese religiösen Veranstaltungen dürfen jetzt auch bis zu 90 Minuten dauern (bisher: bis zu 50 Minuten). Der Oberbergische Kreis appelliert aber weiterhin an die Glaubens- und Religionsgemeinschaften, „angesichts der aktuell hohen Inzidenzwerte von der Durchführung von Präsenzgottesdiensten abzusehen“. Finden solche dennoch statt, sind Kirchen und Religionsgemeinschaften verpflichtet, sicherzustellen, dass Mindestabstände eingehalten werden, alle Teilnehmer auch am Platz Maske tragen, ihre Kontaktdaten hinterlassen – und dass niemand singt.

Inzidenz nur noch knapp über 80

7.55 Uhr: Auch am Freitag entspannt sich die pandemische Lage in der Region weiter. Das Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) meldet am Freitag, Stand 0 Uhr, nur noch neun neue, laborbestätigte Fälle. Die Inzidenz ist, wie schon an den Vortagen, weiter rückläufig.

Donnerstag, 20. Mai: Zahl der neuen Fälle korrigiert

17 Uhr: Ab Samstag, 22. Mai, ist laut Kreis „Test & Click & Meet“ zulässig, also Einkäufe nach Terminvereinbarung und mit negativem Test. Eine entsprechende Allgemeinverfügung hat das NRW-Gesundheitsministerium am Donnerstag feststellt. Das bedeutet konkret: Die Geschäfte in Oberberg können unter den Voraussetzungen der weiterhin geltenden Regelungen der Bundesnotbremse wieder öffnen. Pro 40 Quadratmeter Verkaufsfläche darf demnach ab Samstag eine Kundin bzw. ein Kunde mit Maske zu einem gebuchten und zeitlich begrenzten Zeitraum ins Geschäft. Kunden müssen einen negativen Test vorlegen, der nicht älter sein darf als 24 Stunden. Die Kontaktdaten werden erfasst. Keine Testpflicht besteht für vollständig geimpfte und für genesene Personen, die innerhalb der zurückliegenden sechs Monate erkrankt waren. Ein entsprechender Nachweis muss vorgelegt werden.

16.55 Uhr: Ein zunehmender Engpass bei der Versorgung mit Corona-Vakzinen bereitet dem Impfzentrum in Gummersbach Probleme. Kreisdezernent und Zentrumsleiter Ralf Schmallenbach berichtete dem Kreisgesundheitsausschuss am Mittwochabend, dass die Zahl der Erstimpfungen seit Wochenbeginn rapide zurückgegangen ist und sich derzeit gegen Null bewege. Von den bislang täglich bis zu 1800 Impfungen musste der Betrieb binnen kurzer Zeit auf nur noch 500 verabreichte Dosen heruntergefahren werden.

Überwiegend würden derzeit nur noch Zweitimpfungen verabreicht. Das sei auch für die Mitarbeiter im Zentrum eine deprimierende Erfahrung, berichtete Schmallenbach: „Derzeit bleibt mir nichts anderes, als die Kollegen dort aufzubauen und ihnen zu sagen, dass es nur eine kurze Durststrecke ist.“ Tatsächlich hofft der Kreis, dass die Impfstoffversorgung Anfang Juni wieder besser läuft. Denn für den 7. Juni haben die Gesundheitsminister von Bund und Ländern angekündigt, die Impfpriorisierung aufzuheben, sodass sich jeder Bürger für eine Immunisierung anmelden kann. Schmallenbach: „Wenn dann kein Impfstoff da ist, wird es ungemütlich.“

Dagegen laufe die Impfung von Wohnungslosen und Flüchtlingen gut. Für sie hatte das Land ein Sonderkontingent des Johnson-&-Johnson-Vakzins zur Verfügung gestellt, das nur ein einziges Mal verabreicht werden muss (wir berichteten). Es könne sein, sagte Schmallenbach, dass von diesen 1300 Dosen etwas übrig bleibt. Mit diesen Resten könnte der Kreis dann eventuell eine Brennpunkt-Impfaktion auf die Beine stellen, wie es beispielsweise die Stadt Köln in Chorweiler gemacht hat. Eigentlich hatte der Kreis gehofft, für solche Brennpunkt-Impfungen vom Land mit zusätzlichem Impfstoff berücksichtigt zu werden, erklärte Schmallenbach – doch Oberberg habe eine Absage vom Ministerium erhalten.

13 Uhr: Seit der gestrigen Berichterstattung meldete das Gesundheitsamt des Oberbergischen Kreises 43 weitere laborbestätigte SARS-CoV-2-Fälle (PCR-Test) an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) Nordrhein-Westfalen. Das LZG weist heute allerdings minus 17 Fälle aus, wie der Kreis mitteilt. Hintergrund für die Differenz sei die Softwareumstellung auf Sormas X, die vor einiger Zeit durchgeführt worden sei.

7.55 Uhr: Der Trend der vergangenen Tage setzt sich weiter fort: Im Oberbergischen ist die Sieben-Tage-Inzidenz am Donnerstag, Stand 0 Uhr, erstmals seit Wochen wieder unter 100. Das Landeszentrum Gesundheit NRW meldet einen Wert von 94,5, was einen Rückgang im Vergleich zum Vortag von 6,6 Punkten bedeutet. In der Vorwoche hatte die Inzidenz noch einen Wert von 168.

Mittwoch, 19. Mai: Nur noch knapp über 100

7.08 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz in Oberberg ist weiter gesunken und liegt nun mit 101,1 nur noch hauchdünn über dem Grenzwert von 100 für weitere Maßnahmen aus der Bundesnotbremse. Zuvor hatte der Kreis zum Stand Mittwoch, 0 Uhr, 22 neue laborbestätigte an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet.

Mit den Ergebnissen vom Mittwoch ist die Inzidenz nun tatsächlich seit fünf Werktagen in Folge unter der 165er Grenze für Schul- und Kitaschließungen. Das heißt: Ab Freitag könnten die Kindertagesstätten im Kreis vom Pandemiebetrieb in den eingeschränkten Regelbetrieb wechseln, ab Mittwoch nächster Woche wieder zumindest Wechselunterricht in den Schulen stattfinden.

Liegt der Wert am Donnerstag den fünften Werktag in Folge unter 150, winkt zudem am Samstag eine Öffnung von Ladengeschäften für Terminvereinbarungen mit geimpften, genesenen und getesteten Kunden („Test & Click & Meet“). Die genannte Fünf-Werktage-Regel gilt genauso für die weiteren Maßnahmen der Bundesnotbremse, falls in den nächsten Tagen die 100er Grenze unterschritten wird.

Dienstag, 18. Mai: Inzidenz bleibt weiter stabil, zwei Todesfälle

10.58 Uhr: Im Oberbergischen Kreis sind zwei weitere Personen gestorben, die zuvor positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden waren. Wie der Kreis meldet, handelt es sich um zwei Männer aus Lindlar, einer 49 und einer 97 Jahre alt. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus seit Beginn der Pandemie steigt damit auf 233.

7.07 Uhr: Der Oberbergische Kreis hat zum Stand Dienstag, 0 Uhr, 39 neue laborbestätigte Fälle an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet. Am Dienstag der Vorwoche waren 47 Fälle gemeldet worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Oberberg bleibt damit stabil. Sie liegt laut LZG nun bei 115,0, ein Minus von 2,2 im Vergleich zum Vortag. Seit dem starken Rückgang am Samstag bewegt sich der Wert damit nun durchgehend zwischen 115 und 118.

Montag, 17. Mai: Termine in Geschäften ab Samstag?

16.33 Uhr: Bevor am Freitag die Kitas vom Pandemiebetrieb in den eingeschränkten Regelbetrieb wechseln können, bleibe noch eine eine Verfügung des Landesgesundheitsministeriums abzuwarten. Das hat der Kreis am Montag mitgeteilt. Voraussetzung dafür bleibt ohnehin, dass bis einschließlich Mittwoch der Grenzwert von 165 nicht mehr überschritten wird.

Darüber hinaus winkt am Samstag eine weitere Lockerung: Liege die Inzidenz noch bis Donnerstag unter 150, so der Kreis, könnten Ladengeschäfte in Oberberg zwei Tage später vom reinen Abholservice („Click & Collect“) zur Terminvereinbarung mit geimpften, genesenen und getesteten Kunden („Test & Click & Meet“) wechseln. Auch dafür sei eine Verfügung des Ministeriums die Voraussetzung.

7.04 Uhr: Auch zum Wochenbeginn stehen die Zeichen weiter auf Entspannung bei der Corona-Lage im Oberbergischen. Zum Stand Montag, 0 Uhr, hat der Kreis lediglich zehn neue laborbestätigte Fälle an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt damit bei 117,3. Es ist der dritte Werktag in Folge, an dem sie den Grenzwert von 165 unterschreitet. Bleibt es bis Mittwoch dabei, steht einer Rückkehr zum Präsenzunterricht in den Schulen nach Pfingsten und einer Öffnung der Kitas theoretisch sogar schon am Ende der Woche nichts mehr im Wege.

Sonntag, 16. Mai: Positive Zahlen

14.26 Uhr: 118,0 beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz am Sonntag. Am Samstag lag der Wert sogar bei 115,4. Am vergangenen Montag waren es noch 201,4 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner. Nachdem die Inzidenz erst am Freitag unter die 165er Grenze für Schul- und Kitaschließungen gefallen war, ist sie jetzt nicht mehr weit vom nächsten Grenzwert entfernt: Sinkt die Zahl unter 100 und bleibt fünf Werktage lang dort, winken weitere Lockerungen der Bundesnotbremse, wie es sie am Wochenende schon im Rhein-Sieg-Kreis gab.

321 neue laborbestätigte Fälle in den vergangenen sieben Tagen in Oberberg verbergen sich in absoluten Zahlen hinter dieser Inzidenz vom Sonntag. Noch vor gut drei Wochen es 750 Fälle – das bedeutete eine Inzidenz jenseits der 250. Jetzt liegt die Zahl der Neuinfektionen pro Woche also bei deutlich weniger als der Hälfte der Fälle.

62 neue Fälle wurden aus Oberberg an diesem Wochenende gemeldet. Vor zwei Wochen waren es samstags und sonntags noch 263. Aktuell befinden sich 787 Infizierte in Quarantäne. Das waren gut 25 Prozent weniger als zu Beginn der Woche. Da lag die Zahl noch bei 1057. Am Sonntag stieg die Zahl zwar wieder auf 814. Das ist dennoch sogar ein Drittel weniger als noch am Sonntag vor drei Wochen, als die Zahl noch bei 1230 lag. Den negativen Höchstwert der zweiten Welle mit 1709 Fällen Anfang Januar hat Oberberg während der dritten Welle nicht mehr erreicht.

100 000 Impfungen und mehr sind inzwischen im Gummersbacher Impfzentrum durchgeführt worden. Spritze Nummer 100 000 verabreichte laut Mitteilung des Kreises die Vorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) in Oberberg, Dr. Renate Krug-Peltier, am Freitagnachmittag an die Engelskirchenerin Elisabeth Klug. Für Klug war es die Zweitimpfung. Bis zum Mittwoch waren darüber hinaus laut Statistik der KV 25 218 Erstimpfungen und 744 Zweitimpfungen von Hausärzten in Oberberg durchgeführt worden. Insgesamt haben demnach also auch schon knapp 100 000 Menschen in Oberberg eine Erstimpfung erhalten. Im Kreis leben laut jüngsten Statistiken gut 270 000 Menschen.

7.54 Uhr: Der Oberbergische Kreis hat zum Stand Sonntag, 0 Uhr, 41 neue laborbestätigte Fälle an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt damit zwar ganz leicht auf 118,0 an. Sie bleibt aber nach dem starken Rückgang vom Samstag im Bereich der 100er Grenze. Wird diese an fünf Werktagen hintereinander unterschritten, könnten wie zuletzt auch in anderen Kreisen weitere Maßnahmen der Bundesnotbremse gelockert werden.

Samstag, 15. Mai: 25 Prozent weniger aktuell Infizierte als zu Wochenbeginn

13.03 Uhr: Auch die Zahl der aktuell Infizierten im Oberbergischen Kreis sinkt nach wie vor deutlich. Am Samstag liegt sie laut Mitteilung des Oberbergischen Kreises bei 787, Das ist ein Rückgang von mehr als 25 Prozent gegenüber dem Anfang der Woche, als sich noch 1057 Oberbergerinnen und Oberberger als laborbestätigter Fall in Quarantäne befanden.

8.50 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner geht im Oberbergischen weiter stark zurück. Nachdem sie am Freitag mit 154,7 erstmals unter dem Grenzwert für Schul- und Kita-Schließungen (165) lag, wird sie am Samstag mit 115,4 angegeben. Damit rückt auch die 100er Grenze für die Lockerung der weiteren Maßnahmen aus der Bundesnotbremse in Sicht. Zuvor hatte der Oberbergische Kreis zum Stand Samstag, 0 Uhr, lediglich 21 neue laborbestätigte Fälle an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet. Am letzten Samstag waren es noch 80 Fälle, in den Wochen davor regelmäßig über 100.

Freitag, 14. Mai: Impftermine im Mai ausgebucht

16.11 Uhr: Im Gummersbacher Impfzentrum sind für den Mai alle Termine wegen Impfstoff-Knappheit ausgebucht. Das meldet der Oberbergische Kreis und bittet alle Impfwilligen um Geduld. Nur Nachrücktermine könnten vergeben werden. Wann es weitere Termine gebe, hänge von der Bereitstellung des Impfstoffs durch das Land NRW ab.

Aktuell könnten nach Angaben des Kreises im Impfzentrum täglich etwa 1200 Personen mit dem bereitgestellten Impfstoff geimpft werden. Bei höherer Verfügbarkeit von Impfstoff sind bis zu 1800 Impfungen täglich möglich.

Quarantäne im Scheeler Seniorenheim wird verlängert

16.04 Uhr: Seit Anfang Mai gilt im Seniorenheim Haus Sonnengarten eine Quarantäneregelung. Der Kreis hat die Quarantäne nun um eine weitere Woche, bis einschließlich 19. Mai, verlängert. Betroffen sind die 19 Bewohner der Bereiche Mohnweg und Nordseegasse. Sie dürfen ihren Wohnbereich nicht verlassen und derzeit keinen Besuch empfangen.

Anfang Mai waren fünf Bewohner dort positiv auf das Coronavirus getestet worden. „Alle fünf Bewohner sind geimpft, die Krankheitsverläufe sind sehr mild“, teilte das Seniorenheim mit. Die Quarantäneverfügung diene auch dazu, Menschen zu schützen, die noch nicht geimpft seien. Drei dieser Bewohner sind derzeit noch infiziert. Laut Kreis gelten zwei davon als „Läufer“ – was bedeutet, dass sie trotz der Anordnung in der Einrichtung noch relevante Kontakte mit Mitbewohnern hatten. Diese Mitbewohner werden als enge Kontaktpersonen und damit als „Ansteckungsverdächtige“ eingestuft.

„Bei den beiden genannten Personen handelt es sich um Menschen mit Demenz. Wir können sie nicht in ihren Zimmern einsperren“, so das Seniorenheim.

Inzidenz unter 165, Schulstart nach Pfingsten

12.17 Uhr: Selbst wenn die Inzidenz bis Mittwoch unter 165 bleibt, beginnt der Wechselunterricht im Oberbergischen frühestens am Mittwoch nach Pfingsten. Das ergibt sich aus Schulmail, die vom zuständigen NRW-Ministerium in dieser Woche verschickt wurde. Grundsätzlich, heißt es dort, erfolge die Rückkehr in den Wechselunterricht immer montags: "Damit soll die Unterrichtsorganisation erleichtert und letztlich auch eine bessere Infektionsprävention erreicht werden." Für die Woche nach Pfingsten gelte wegen des Feiertages am Montag und des Ferientages am Dienstag aber diese Ausnahme.

7.07 Uhr: Erstmals seit Einführung der Bundesnotbremse liegt die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in Oberberg wirklich unter 165. Theoretisch war der Wert zwar auch schon am vergangenen Sonntag unterschritten worden - da aber nur statistisch, weil die Meldung des Kreises beim Land nicht eingegangen war. Nach 71 neuen Fällen, die der Kreis zum Stand Freitag, 0 Uhr, an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet hat, sinkt die Inzidenz nun um 13,2 auf 154,7. Sollte sie an den nächsten fünf Werktagen unter der 165er Grenze bleiben, wäre ein Präsenzbetrieb in den Schulen und auch in den Kitas laut Gesetz am Freitag vor Pfingsten wieder möglich.

Im Oberbergischen ist Präsenzunterricht in den Schulen mit Ausnahme der Abschlussklassen schon seit dem 22. März, also seit Beginn der Woche vor den Osterferien untersagt. Auch die Kitas befinden sich seitdem durchgehend im sogenannten Pandemiebetrieb.

Donnerstag, 13. Mai: Inzidenz knapp über 165, Weniger aktuelle Fälle

11.47 Uhr: Auch die Zahl der aktuell mit dem Virus infizierten Menschen in Oberberg geht weiter zurück. Wie der Kreis am Donnerstag mitteilt, sind zurzeit noch 875 Personen positiv auf das Virus getestet. Den 78 neu gemeldeten Fällen stehen 109 gegenüber, die als genesen gelten und aus der Quarantäne entlassen wurden. Am Montag hatte die Zahl der aktuellen Fälle noch bei 1057 gelegen. Darüber hinaus berichtet der Kreis aber auch, dass eine weitere Person mit oder an dem Virus gestorben ist. Es handele sich um einen 90-jährigen Mann aus Waldbröl.

7.53 Uhr: Auch am Feiertag sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz weiter und liegt jetzt mit 168,0 nur noch knapp über dem Grenzwert für Schulschließungen von 165. Liegt der Wert am Freitag darunter und bleibt er mindestens bis zum nächsten Mittwoch dort, wäre theoretisch laut Gesetz eine Rückkehr zum Wechselunterricht sogar noch am Freitag vor Pfingsten möglich. Zum Stand Donnerstag, 0 Uhr, hatte der Oberbergische Kreis 78 neue laborbestätigte Fälle an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet. Zum Vergleich: Seit Ende März waren donnerstags durchgehend immer über 100 Fälle gemeldet worden, zum Teil sogar fast 200. In der Vorwoche waren es noch 125 neue Fälle.

Mittwoch, 12. Mai: Zahl der Toten steigt auf 230

16.07 Uhr: Der Oberbergische Kreis weist darauf hin, dass zurzeit etwa 15 Prozent der vereinbarten Termine im Impfzentrum nicht wahrgenommen werden. „Am Montag waren 1350 Impfungen terminiert. 210 Personen sind nicht zur Impfung erschienen“, berichtet Ralf Schmallenbach, Leiter des Impfzentrums. Täglich gingen zwar viele Absagen im Impfzentrum ein, die Hälfte davon allerdings so kurzfristig, dass es nicht mehr möglich sei, die große Anzahl freigewordener Plätze am selben Tag an andere priorisierte Personen zu vergeben.

Felix Ammann, ebenfalls Leiter des Impfzentrums, betont, dass hierdurch kein Impfstoff weggeworfen werden muss: „Die Spritzen werden dem tatsächlichen Bedarf entsprechend aufgezogen. Sollten dennoch einzelne Dosen übrig bleiben, werden kurzfristig bereits priorisierte Personen kontaktiert.“

Eine mögliche Erklärung sind Doppelbuchungen. Es sei möglich, sich aufgrund einer Priorisierung über das Impfzentrum anzumelden und gleichzeitig bei einer Arztpraxis auf der Warteliste zu stehen – zum Beispiel für die priorisierungsfreie Impfung mit dem Impfstoff von Astra-Zeneca oder Johnson & Johnson. Das sei legitim, aber umso wichtiger sei eine frühzeitige Absage, am besten per E-Mail unter der allein dafür reservierten Adresse absage@impfzentrum-obk.de.

10.05 Uhr: Es sind vier weitere Personen aus dem Oberbergischen Kreis verstorben, die zuvor positiv auf SARS-CoV-2 getestet worden waren. Das teilt der Oberbergische Kreis am Mittwochmorgen mit. Verstorben sind eine 73-jährige Frau aus Morsbach, eine 43-jährige Frau aus Bergneustadt, ein 65-jähriger Mann aus Waldbröl und eine 79-jährige Frau aus Nümbrecht. Seit Beginn der Pandemie sind im Oberbergischen Kreis 230 Personen verstorben, die zuvor positiv auf das Virus getestet worden waren.

6.54 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz im Oberbergischen Kreis geht deutlich zurück und nähert sich nun wirklich dem Grenzwert der Bundesnotbremse für die Schulschließungen von 165 an. Nach 68 neuen laborbestätigten Fällen, die das Gesundheitsamt zum Stand Mittwoch, 0 Uhr, an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet hat, liegt die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in Oberberg jetzt bei 174,6.

Dienstag, 11. Mai: Inzidenz unter 200, drei neue Todesfälle

11.22 Uhr: Nach Auskunft des Oberbergischen Kreises sind drei weitere Personen gestorben, die zuvor positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden waren. Es handele sich um einen 93-Jährigen und einen 76-Jährigen aus Radevormwald, beide Bewohner im Haus Thiele, und um einen 85-jährigen Mann aus Marienheide. Aktuell sind laut der Statistik des Kreises 969 Personen positiv auf das Virus getestet, 88 weniger als am Vortag.

6.59 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz im Oberbergischen Kreis rutscht wieder unter 200, liegt aber immer noch deutlich über dem für die Schulschließungen maßgeblichen Grenzwert von 165. Nach 47 neuen laborbestätigten Fällen, die das Gesundheitsamt zum Stand Dienstag, 0 Uhr, an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet hat, beträgt der Wert 192,2. Zum Vergleich: Am Dienstag vergangener Woche waren es nach 43 neuen Fällen noch 220,2.

Da die Zahlen insgesamt sinken, ist die Belastung mit Neuinfektionen im Oberbergischen allerdings weiterhin vergleichsweise hoch. Die Inzidenz ist die vierthöchste NRW-weit, der Wert für das Land liegt jetzt bei 123,2.

Montag, 10. Mai: Gummersbacher Impfzentrum bekommt nur Serum für 3000 Erstimpfungen pro Woche

16.15 Uhr: Oberbergs Gesundheitsdezernent Ralf Schmallenbach hat sich der Forderung des NRW-Landkreistags an Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann angeschlossen, dass dieser für eine bedarfsgerechte Versorgung der Kommunen mit Impfstoff sorgen soll. Abgesehen von der Versorgung der älteren Personen sei die Impfstoffzuteilung insgesamt unzureichend, „weil wir aktuell nur knapp 3000 Erstimpfungen pro Woche zugeteilt bekommen“, bedauert Schmallenbach.

Bei einem Sieben-Tage-Betrieb im Impfzentrum können damit im Schnitt täglich nur etwas mehr als 400 Auftaktimpfungen durchgeführt werden. Zudem sei die Öffnung der Prio-Gruppe 3 so zögerlich, dass die Kapazitäten des Impfzentrums (IZ) nicht genutzt werden. „Mit dieser Zuteilung werden wir das IZ nicht dauerhaft auslasten“, fürchtet Schmallenbach.

Der Vorstand des Landkreistages hatte vor einem Ungleichgewicht gewarnt, wenn die Geschwindigkeiten bei der Umsetzung der Impfaktion in den einzelnen Kommunen immer weiter auseinanderliefen. Man verimpfe, was an Impfstoff zur Verfügung gestellt werde.

So macht es auch das Impfzentrum in Gummersbach. Aber die 3000 Erstimpfungen, die derzeit wöchentlich dort angeliefert werden, versorgten nur gut ein Prozent der oberbergischen Bevölkerung. „Dass uns das nicht reicht, kann man sich vorstellen“, sagt Schmallenbach, der zugleich auch Leiter des Impfzentrums ist.

1500 Impfungen am Tag wären gut zu schaffen. Auf 1080 Impfungen täglich ist das Zentrum in der ehemaligen Karstadt-Filiale ausgelegt. Diesen Wert erreiche man derzeit regelmäßig, denn neben den Erstimpfungen würden jeden Tag auch zwischen 500 und 600 Zweitimpfungen durchgeführt. Allerdings schwanken die Zahlen deutlich, je nachdem, ob sich wieder eine zusätzliche Gruppe um einen Termin bemühen darf: „Letzten Montag hatten wir 900, tags darauf zwischen 1300 und 1400.“ Inzwischen seien die Abläufe so routiniert, „dass die Mitarbeiter abends fast schon unzufrieden sind, wenn es über den Tag nur 1000 Impfungen waren“.

Auch in den Hausarztpraxen könne mehr geimpft werden, wenn es denn mehr Impfstoff gäbe. Und sobald die Betriebsärzte mitmachen dürften, „wird sich die Schlagzahl weiter erhöhen“. Eine Konkurrenz zwischen Impfzentrum und Hausarztpraxen sieht Schmallenbach nicht: „Das Impfen ist eine Gemeinschaftsaufgabe.“

Weitere Mitarbeiter im „Haus Siebenbürgen“ lassen sich impfen

16.11 Uhr: Die Lage im Wohn- und Pflegeheim „Haus Siebenbürgen“ hat sich nach dem schweren Corona-Ausbruch Ende April wieder beruhigt. Die Allgemeinverfügung des Kreises für das Drabenderhöher Altenheim wurde aufgehoben. Die meisten betroffenen Senioren und Mitarbeiter seien wieder negativ getestet worden, berichtet Einrichtungsleiter Marcus van Breen am Montag.

„Wir sind damit durch“, sagt van Breen. Zwar seien zwei Todesfälle zu beklagen. Die Geimpften unter den 13 Bewohnerinnen und Bewohnern hätten aber nur sehr milde Symptome gezeigt. Das Drabenderhöher Heim war Anfang des Jahres die Einrichtung im Kreis, in der mit der Corona-Schutzimpfung begonnen wurde. Einer seiner Bewohner war der erste geimpfte Oberberger.

Vor dem Ausbruch seien bereits 95 Prozent der 128 Senioren geimpft gewesen, bei den 130 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern habe der Schnitt darunter gelegen. Alle erkrankten Kolleginnen und Kollegen seien nicht geimpft gewesen und hätten teils mit schweren Symptomen im Bett gelegen. „Vielleicht führt der Ausbruch dazu, dass bei den Mitarbeitern die Dringlichkeit der Impfung besser erkannt wird“, sagt van Breen. Am Dienstag stehe ein weiterer Impftermin an, für den sich schon acht Mitarbeiter angemeldet hätten, so dass dann 80 Prozent des Personals zumindest eine Impfung bekommen haben.

Van Breen vermutet, dass das Virus von Bewohnern aus dem Krankenhaus mitgebracht wurde, obwohl sie bei der Rückkehr negativ getestet wurden. Seinem Team sei es aber gelungen, die beiden Bereiche mit den Erkrankten schnell abzutrennen, so dass das Virus im Haus nicht weitergetragen wurde.

Im Umgang mit der Pandemie habe sich inzwischen eine gewisse Routine eingestellt, berichtet van Breen. „Ich gehe davon aus, dass das Virus uns noch länger begleiten wird und wir damit umgehen müssen wie mit der bekannten Grippe.“

105 neue Fälle nach dem Wochenende

12 Uhr: Im Oberbergischen sind inzwischen 155 Teststellen (davon 100 beauftragte und 55 Arztpraxen) zugelassen. Seit dem 15. März wurden dort 201.206 (Stand 6. Mai) Schnelltest durchgeführt. Davon waren, wie der Oberbergische Kreis am Montag weiter berichtet, 1075 positiv. Das entspricht eine Quote von 0,53 Prozent.

7.55 Uhr: Nach technischen Problemen am Wochenende meldet das Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) am Montag, Stand 0 Uhr, 105 neue, laborbestätigte Fälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt gleichzeitig abermals deutlich. Der Wert in Oberberg beträgt am Montag 201,4, was einem Plus von 36,8 Punkten entspricht. Zum Vergleich: Im benachbarten Rheinsch-Bergischen Kreis beträgt die Inzidenz gerade einmal noch 114,7. Landesweit liegt dieser Wert bei 128,8.

Sonntag, 9. Mai: Kein Fall am Sonntag?

13.36 Uhr: Der Kreis rudert zurück: Nachdem Sprecher Philipp Ising am Vormittag noch bestätigt hatte, dass es keine neuen laborbestätigten Fälle gebe, spricht er nun doch von technischen Problemen. Die Zahlen, wie sie dem Kreis aktuell vorliegen, seien so nicht plausibel und müssten überprüft werden. Am Sonntag könnten deshalb keine aktuellen Zahlen aus dem Kreis veröffentlicht werden. Dass diese Probleme auch der Grund für die Null bei den ans LZG gemeldeten Fälle sein könnte, sei tatsächlich nicht auszuschließen, erklärte Ising.

11.33 Uhr: Der Oberbergische Kreis hat bestätigt, dass zum Stand Sonntag, 0 Uhr, kein weiterer laborbestätigter Fall an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet wurde. In der Vorwoche waren am Sonntag noch 101 Fälle gemeldet worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz geht damit am Sonntag stark zurück: Sie liegt bei 164,7 und damit tatsächlich erstmals knapp unter dem Grenzwert, ab dem die Bundesnotbremse zum Distanzunterricht an Schulen verpflichtet. Das heißt: Bleibt die Inzidenz an den fünf folgenden Werktagen (also von Montag bis Samstag, der Feiertag am Donnerstag wird nicht gezählt) unter dem Grenzwert, könnten die Schulen laut Gesetz am Montag kommender Woche wieder zum Wechselunterricht in Präsenz zurückkehren.

Auf Nachfrage erklärte Kreissprecher Philipp Ising, dass es sich nach Einschätzung des Gesundheitsamtes nicht nur um eine Momentaufnahme handele: "Das Infektionsgeschehen ist stark rückläufig. Diesen allgemeinen Trend merken wir jetzt auch in Oberberg."

Samstag, 8. Mai: 80 neue Fälle, Inzidenz bleibt hoch

7.27 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz im Oberbergischen bleibt am Samstag unter 200, aber dennoch vergleichsweise hoch. Laut Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW liegt sie jetzt bei 193,3. Das ist ein Minus von 2,6 im Vergleich zum Freitag, aber immer noch ein Wert, der deutlich über dem des Landes NRW (133,0) liegt. Zuvor hatte das Gesundheitsamt zum Stand Samstag, 0 Uhr, 80 neue laborbestätigte Fälle aus dem Oberbergischen gemeldet.

Freitag, 7. Mai: Inzidenz erstmals seit Wochen unter 200

9.37 Uhr: Im Oberbergischen Kreis sind zwei weitere Personen gestorben, die zuvor positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden waren. Laut Mitteilung des Kreises handelt es sich um eine 95-jährige Frau aus Wipperfürth und einen 71-jährigen Mann aus Reichshof.

6.54 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz im Oberbergischen Kreis ist erstmals seit über drei Wochen unter einen Wert von 200 gesunken. Am Freitag liegt die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner laut Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW bei 195,9. Zuvor hatte das Gesundheitsamt zum Stand Freitag, 0 Uhr, 99 neue laborbestätigte Fälle an das LZG gemeldet. Zum Vergleich: Am Freitag der Vorwoche hatte der Kreis 98 Fälle gemeldet.

Donnerstag, 6. Mai: 40.000 Euro Bußgeld wegen Corona-Verstößen in Wipperfürth

13.49 Uhr: Knapp 40.000 Euro an Bußgeld wegen Verstößen gegen die Corona-Schutzverordnung wurden bislang in der Stadt Wipperfürth im Norden Oberbergs verhängt. Das berichtet die Stadt auf Nachfrage unserer Zeitung. Teilweise seien die Bußgeldverfahren allerdings noch in Arbeit.

Allein wegen 85 Mal Verstößen gegen die Maskenpflicht wurden seit Beginn der Pandemie in der Summe 12.750 Euro verhängt. Ein Verstoß wird mit einem Bußgeld von rund 150 Euro geahndet. 12 Personen in Wipperfürth müssen je 500 Euro bezahlen, weil sie gegen die Ausgangssperre verstoßen haben. Acht Mal verhängte das Ordnungsamt wegen Teilnahme an einer Party ein Bußgeld von 250 Euro.

Vier neue Todesfälle

11.21 Uhr: Gleich vier neue Todesfälle von Personen, die zuvor positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden waren, hat der Oberbergische Kreis mitgeteilt. Es handele sich um eine 62-jährige Gummersbacherin, eine 65-jährige Wipperfürtherin, eine 89-Jährige aus Radevormwald und einen 96-jährigen Wiehler. Die Radevormwalderin habe im von einem Ausbruch betroffenen Seniorenhaus gewohnt, der 96-Jährige im ebenfalls betroffenen Haus Siebenbürgen in Drabenderhöhe. Beide seien nicht geimpft gewesen.

7.18 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Oberbergischen Kreis bleibt auch am Donnerstag über 200. Damit liegt sie seit dem 14. April durchgehend über dieser Grenze. Nach 125 neuen laborbestätigten Fällen, die das Gesundheitsamt an das Landeszentrum Gesundheit (LZG ) gemeldet hat, beträgt der Wert am Donnerstag laut LZG 202,5. Das bedeutet auch, dass die Regeln der Bundesnotbremse, die an Inzidenzwerte geknüpft sind wie der Distanzunterricht in den Schulen (Grenzwert: 165) nun auf jeden Fall mindestens noch bis zum Freitag nächster Woche gelten.

Mittwoch, 5. Mai: Erste Personen der Priorisierungsstufe 3 bekommen Impfangebot

18.48 Uhr: In einem neuen Erlass zur Corona-Schutzimpfung hat das Land Nordrhein-Westfalen das Vorgehen für Personengruppen der Priorisierungstufe 2 konkretisiert und macht auch ersten Gruppen der Priorisierungsgruppe 3 Impfangebote. Dieser Erlass gilt auch für den Oberbergischen Kreis.

Ab dem 6. Mai können unter anderem Impfwillige, die im Lebensmitteleinzelhandel, in der Justiz oder an weiterführenden Schulen beschäftigt sind, über die Terminbuchungssysteme der Kassenärztlichen Vereinigungen unter www.116117.de oder unter 0800 116 117 01 einen Impftermin buchen.

101 neue Fälle, Inzidenz sinkt aber deutlich

15.20 Uhr: Zwei weitere Menschen sind im Oberbergischen gestorben, die zuvor positiv auf positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden waren. Das teilt der Oberbergische Kreis mit. Bei den Verstorbenen handelt es sich um einen 73-jährigen Mann aus Wiehl und einen 95-Jährigen aus Drabenderhöhe, der im Wohn- und Pflegeheim Haus Siebenbürgen gewohnt hat. Laut Mitteilung des Kreises war der Mann geimpft und hatte keine Vorerkrankungen. Der Kreis betont allerdings, dass der Tod des 95-Jährigen auf Grund seines Alters nicht zwingend etwas mit der Infektion zu tun haben müsse.

7.20 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz im Oberbergischen Kreis ist am Mittwoch deutlich gesunken und liegt mit 204,7 nach längerer Zeit nun erstmals wieder nur noch knapp über der Grenze von 200. Zwar hatte der Kreis zum Stand Mittwoch, 0 Uhr, immer noch 101 neue laborbestätigte Fälle an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet. Am vergangenen Mittwoch waren es allerdings sogar 137 gewesen. Der Inzidenzwert bleibt jedoch vergleichsweise hoch. Es ist immer noch der fünfthöchste Wert in NRW, wo die Inzidenz insgesamt jetzt bei 148,2 liegt.

Dienstag, 4. Mai: Fünf Infektionen in Seniorenheim

16.21 Uhr: Fünf Bewohner des Seniorenpflegeheims Haus Sonnengarten wurden positiv auf das Coronavirus getestet. PCR-Tests, die als zuverlässig gelten, haben das Ergebnis der Schnelltests bestätigt. Das teilte der Oberbergische Kreis mit. Ob die fünf Senioren eine Corona-Schutzimpfung hatten, bleibt offen.

Das Gesundheitsamt hat deshalb für zwei Wohnbereiche des Pflegeheims eine Quarantäne verhängt. Betroffen sind die Wohnbereiche „Mohnweg“ und „Nordseegasse“. Deren Bewohner dürfen den Wohnbereich bis einschließlich Mittwoch, 12. Mai, nicht verlassen. Sie sind verpflichtet, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen und sollen nicht „notwendige physische Kontakte“ zu anderen Personen und möglichst auch untereinander unterlassen.

Inzidenz über 220 – 44-Jährige stirbt mit Virus

10.27 Uhr: Eine 44-jährige Frau aus Gummersbach ist gestorben, nachdem sie zuvor positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden war. Das hat der Oberbergische Kreis mitgeteilt. Es ist der 215. Todesfall im Zusammenhang mit dem Virus seit Beginn der Pandemie. Inwiefern die Frau an Vorerkrankungen gelitten hat, dazu wollte sich der Kreis aus Gründen des Gesundheitsdatenschutzes und aus Gründen der Pietät den Angehörigen gegenüber nicht äußern.

Unterdessen ist die Zahl der aktuell Infizierten am Dienstag nach einiger Zeit erstmals wieder unter 1000 gesunken. Weil den 43 neuen laborbestätigten Fällen 136 als genesen aus der Quarantäne entlassene Menschen gegenüberstehen, liegt die Zahl jetzt bei 958.

7.11 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz im Oberbergischen Kreis liegt auch am Dienstag weiterhin über 220 und damit nach wie vor weit entfernt von den Grenzwerten für eine Lockerung der Maßnahmen nach der Bundesnotbremse. Nach 43 neuen laborbestätigten Fällen, die an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet wurden, beträgt die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner 220,2. Das ist ein leichter Rückgang von 3,7 gegenüber Montag. Damit hat Oberberg am Dienstag allerdings immer noch den vierthöchsten Inzidenzwert in NRW, nach Hamm (280,1), Remscheid (263,2) und Herne (220,5).

Montag, 3. Mai: Fünf neue Fälle, ein weiterer Toter

11.35 Uhr: Im Oberbergischen Kreis ist eine weitere Person gestorben, die zuvor positiv auf das Virus getestet worden war. Nach Angaben des Kreises handelt es sich um einen 72-jährigen Mann aus Reichshof. Darüber hinaus macht der Kreis darauf aufmerksam, dass hier wie in ganz in NRW für geimpfte und vollständig genesene Personen in bestimmten Bereichen die Testpflicht entfällt.

7.03 Uhr: Nach den zusammen 263 neuen laborbestätigten Fällen vom Samstag und Sonntag sank die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen am Montag noch stärker als in den Wochen zuvor. Zum Stand Montag, 0 Uhr, meldete das Gesundheitsamt des Kreises lediglich fünf neue Fälle an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW. Die Zahlen liegen montags und dienstags zwar regelmäßig niedriger als im Rest der Woche. Am vergangenen Montag waren es aber noch 28 Fälle, in den Wochen davor 31 (19. April), 39 (12. April) und 26 (5. April). Weil die Fälle vom LZG schon seit längerer Zeit nicht mehr dem Tag der Meldung, sondern dem Tag des Eingangs beim Gesundheitsamt zugeordnet werden, hat das allein aber nur bedingt Einfluss auf die Höhe der Sieben-Tage-Inzidenz. Daher sinkt diese zwar am Montag leicht, liegt laut LZG allerdings immer noch bei 223,9.

Sonntag, 2. Mai: Inzidenzwert sinkt leicht auf 229

Kaum geändert hat sich die Sieben-Tage-Inzidenz für den Oberbergischen Kreis. Sie sank von Samstag zu Sonntag leicht auf 229 (minus 1,5) und liegt damit weiter deutlich über dem Durchschnittswert für NRW. Das Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) meldete 101 neue laborbestätigte Fälle im Oberbergischen (Stand: Sonntag, 0 Uhr). Die Zahl der gemeldeten Fälle seit Beginn der Pandemie erhöht sich damit im Kreisgebiet auf 13.153.

Samstag, 1. Mai: 162 neue Fälle binnen eines Tages

Am Samstag steigt die Sieben-Tage-Inzidenz für den Oberbergischen Kreis auf 230,5. Das ist ein Plus von 21 im Vergleich zum Vortag. Insgesamt meldete das Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) mit Stand 0 Uhr 162 neue laborbestätigte Fälle in den 13 oberbergischen Kommunen. Die gemeldeten Fälle seit Beginn der Pandemie erhöhen sich damit im Kreisgebiet auf 13.052.

Freitag, 30. April: FFP2-Masken auch beim Bürgertest Pflicht

Der Oberbergische Kreis hat seine spezifischen Schutzmaßnahmen, die über die Bundesnotbremse hinausgehen, bis zum 24. Mai verlängert. Das geht aus einer Pressemitteiluhng hervor. So gelten im Oberbergischen weiterhin zusätzliche Vorgaben für Veranstaltungen zur Religionsausübung sowie eine Maskenpflicht für bestimmte Bereiche. Diese gilt insbesondere für die Teststellen, die den sogenannten Bürgertest durchführen. Hier ist das Tragen einer FFP2-Maske mit Ausnahme der reinen Testung ab dem 3. Mai Pflicht. Darüber hinaus besteht die Pflicht zm Tragen von Atemschutzmasken im Umfeld von Testzentren und Teststellen.

Maximal 100 Personen und 50 Minuten

Weiterhin Bestand hat die Beschränkung, nach der bei Präsenzveranstaltungen zur Religionsausübung die Teilnehmerzahl auf eine Person pro zehn Quadratmter begrenzt ist. Unanhängig von der Größe des Raumes ist die maximale Teilnehmerzahl zudem auf 100 begrenzt. Die Dauer der religiösen Veranstlaltungen darf weiterhin nicht länger als 50 Minuten sein.

12.30 Uhr: Vier weitere Menschen aus Oberberg sind gestorben, die zuvor positiv auf das Coronavirus getestet worden sind. Wie der Oberbergische Kreis am Freitagmittag mitteilt, handelt es sich bei den Verstorbenen um einen 70-jährigen und einen 78-jährigen Mann. Beide wohnten in Gummersbach. Außerdem verstorben ist ein 73-Jähriger aus Waldbröl, sowie ein 90-jähriger Bewohner der Nümbrechter Senioreneinrichtung Engelsstift.

Seit Pandemiebeginn sind ingesamt 212 Personen aus dem Oberbergischen Kreis im Zusammenhang mit dem Virus gestorben.

7.55 Uhr: Auch am Freitag bewegt sich die Zahl der neuen, laborbestätigten Fälle auf einem hohen Niveau. Das Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) meldet mit Stand 0 Uhr 98 neue Fälle. Die gemeldeten Fälle seit Beginn der Pandemie erhöhen sich damit in Oberberg auf 12.890.

Derweil ist die Sieben-Tage-Inzidenz weiter rückläufig und beträgt am Freitag 209,5. Das ist ein Minus im Vergleich zum Donnerstag von 18,4 Punkten. Am Freitag vor einer Woche betrug die Inzidenz noch 254,7.

Donnerstag, 29. April: Aggertalklinik schließt nach Ausbruch

14.34 Uhr: Nachdem in der Aggertalklinik in Engelskirchen bis zum Dienstag 16 Patienten positiv auf Coronavirus getestet wurden, wird der Reha-Betrieb dort jetzt jetzt bis zum 10. Mai komplett eingestellt. Die Schließung erfolge in Abstimmung mit dem Oberbergischen Kreis, teilte die Deutsche Rentenversicherung Rheinland als Betreiberin der Klinik mitteilt. Ursprünglich war der Betrieb per Allgemeinverfügung vom Kreis nur streng reguliert worden. Das lasse aber einen vernünftigen Reha-Betrieb mit den vorgesehenen Anwendungen nicht mehr zu, erklärte ein Sprecher auf Nachfrage. Die Patientinnen und Patienten werden derzeit in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt in die häusliche Quarantäne entlassen. Die Wiederaufnahme des Klinikbetriebs ist für den 11. Mai geplant.

13.24 Uhr: Im Oberbergischen ist eine weitere Person gestorben, die zuvor positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden war. Laut Angaben des Oberbergischen Kreises handelt es sich um eine 85-jährige Frau aus Wiehl, die im Wohn- und Pflegeheim Haus Siebenbürgen gewohnt hat. Sie sei nicht geimpft gewesen.

7.45 Uhr: Auch am Donnerstag bewegt sich die Zahl der neuen, laborbestätigten Fälle in der Region auf hohem Niveau. So meldet das Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) 106 neue Fälle (Stand Donnerstag, 0 Uhr). Die Gesamtzahl seit Ausbruch der Pandemie beträgt damit 12.792. Die Sieben-Tages-Inzidenz ist derweil am Donnerstag um 20,2 Punkte gesunken und beträgt nun 227,9.

Mittwoch, 28. April: Corona-Ausbrüche in Pflegeheimen – Chronisch Kranke können Termin im Impfzentrum buchen

17 Uhr: Ab dem 30. April können sich chronisch kranke Menschen der Priorisierungsstufe 2 im Oberbergischen Kreis auch im Impfzentrum gegen das Coronavirus impfen lassen. Die Option zur Terminbuchung werde den Betroffenen ab Freitagmorgen um 8 Uhr über das Portal der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein ermöglicht, teilte der Oberbergische Kreis am Mittwochnachmittag mit.

Bisher sah das Land die Impfung von vorerkrankten Personen der zweiten Priorisierungstufe in den Arztpraxen vor. In den Impfzentren werden dem Kreis nach die Impfstoffe von Moderna und Biontech/Pfizer eingesetzt, eine Wahlmöglichkeit bestehe nicht. Vorerkrankte Personen, die bereits über die Website www.obk.de/imfptermin den Antrag auf eine Impfung im Impfzentrum gestellt haben, müssen sich nicht erneut anmelden, teilte der Kreis mit.

Um ab dem 30. April im Impfzentrum geimpft werden zu können, benötigen die Betroffenen eine formlose Bescheinigung ihres Arztes oder ihrer Ärztin. Diese muss zum Impftermin mitgebracht werden. Personen mit folgenden Vorerkrankungen zählen zur Prioritätsstufe 2:

Personen mit Trisomie 21 oder einer Conterganschädigung

Personen nach Organtransplantation

Personen mit einer Demenz oder mit einer geistigen Behinderung oder

mit schwerer psychiatrischer Erkrankung, insbesondere bipolare Störung, Schizophrenie oder schwere Depression

Personen mit behandlungsbedürftigen Krebserkrankungen

Personen mit interstitieller Lungenerkrankung, COPD, Mukoviszidose oder einer anderen,

ähnlich schweren chronischen Lungenerkrankung

Personen mit Muskeldystrophien oder vergleichbaren neuromuskulären Erkrankungen,

Personen mit Diabetes mellitus mit Komplikationen

Personen mit Leberzirrhose oder einer anderen chronischen Lebererkrankung

Personen mit chronischer Nierenerkrankung

​Personen mit Adipositas (Personen mit Body-Mass-Index über 40).

13.55 Uhr: Die KG Närrische Oberberger sagt pandemiebedingt alle Veranstaltungen bis Ende Juni 2021 ab. Dies betrifft zunächst die Jahreshauptversammlung, die für den 7. Mai geplant war. Diese soll nach aktuellen Planungen des KG–Vorstands auf Freitag, 1. Oktober, verschoben werden.

Von der Entscheidung betroffen ist auch in diesem Jahr die KG-Wanderung am 12. Juni sowie das Juks- Fußballturnier am 19. Juni. KG Pressesprecher Reinhold Müller: „Diese Entscheidung ist uns sehr schwer gefallen aber, angesichts der aktuellen Entwicklung der Pandemie und des Impfgeschehens, gerade auch im Hinblick auf unsere vielen jungen und damit ungeimpften Mitglieder, leider zwingend.“

13.22 Uhr: Mit der aktuellen Inzidenz vom Mittwoch (248,1) steht unter anderem auch fest, dass es in der kommenden Woche in Oberberg weiterhin über die bekannten Ausnahmen hinaus nur Distanzunterricht in Grundschulen und weiterführenden Schulen gibt. Ursprünglich hatte der Kreis den Präsenzunterricht per Allgemeinverfügung bis zum 2. Mai ausgesetzt. Seit dem Wochenende gilt aber die Bundesnotbremse mit der neuen Grenze bei einer Inzidenz von 165.

Diese Bremse wird laut Infektionsschutzgesetz erst gelockert, wenn der Grenzwert an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen unterschritten wird. Dann würde sie am übernächsten Tag außer Kraft gesetzt. Da der 1. Mai am Samstag ein Feiertag ist, bedeutet das: Selbst wenn die Inzidenz schon am Donnerstag plötzlich unter 165 fallen würde, wäre das frühestens der Freitag der kommenden Woche.

Diese „Fünf-Werktage-Regel“ gilt nicht nur für die Schulen, sondern für alle Beschränkungen durch die Notbremse – also auch die, die an den Inzidenzwert von 100 gekoppelt sind.

12.34 Uhr: Zwei weitere Menschen aus dem Oberbergischen Kreis sind nach einer Infektion mit dem Corona-Virus verstorben. Wie der Kreis am Mittwochmittag mitteilte, handelt es sich bei den Verstorbenen um einen 94-jährigen Mann aus Waldbröl und einen 92-Jährigen aus Radevormwald, der im Seniorenhaus Radevormwald gelebt hatte. Er sei nicht gegen Sars-CoV-2 geimpft gewesen. Insgesamt sind nach Angaben des Kreises 207 Personen aus Oberberg gestorben, die zuvor positiv auf das Coronavirus getestet worden waren.

Neben dem Seniorenhaus Radevormwald, gibt es aktuell auch in weiteren Pflegeeinrichtungen im Oberbergischen Kreis Ausbruchsgeschehen. Als Ausbruchsgeschehen bezeichnet der Krisenstab „mehr als zwei zusammenhängende Sars-CoV-2-Fälle innerhalb einer Einrichtung“.

Im Haus Siebenbürgen in Wiehl-Drabenderhöhe sind dem Krisenstab des Kreises zufolge mehrere Personen anhand von Schnelltests positiv getestet worden. Nachfolgende PCR-Tests haben bisher bestätigt, dass bei 13 Bewohnerinnen und Bewohnern, sowie bei zwei ungeimpften Mitarbeitenden eine Corona-Infektion vorliegt. Die Bewohnerinnen und Bewohner seien Größtenteils vollständig geimpft. Nur zwei seien nicht geimpft. Beide seien schwer an Covid-19 erkrankt. Die anderen Erkrankten zeigten bisher nur leichte Symptome.

Auch im Seniorenhaus Radevormwald sind 11 Bewohner anhand von PCR-Tests positiv auf das Virus getestet worden. Sechs von ihnen sind dem Krisenstab zufolge vollständig geimpft, vier haben bereits die erste Impfung erhalten, nur eine Person ist nicht geimpft. Darüber hinaus sind vier nicht geimpfte Mitarbeitende positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden. Der Kreis teilt mit, dass die Erkrankten bisher leichte Krankheitsverläufe haben.

Das Gesundheitsamt des Oberbergischen Kreises wurde bereits eingeschaltet. „Das Gesundheitsamt geht den Ausbruchsgeschehen individuell nach. Für eine abschließende Bewertung ist es jetzt noch zu früh.“, sagt die Leiterin des Gesundheitsamtes Kaija Elvermann. Eine Feststellung, welche Virus-Varianten bei den Infizierten vorliegt, steht noch aus.

7.45 Uhr: Nach nur zwölf neuen, laborbestätigten Fällen am Dienstag ist deren Zahl am Mittwoch wieder deutlich in Höhe geschnellt. So meldet das Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) für den Kreis 137 neue Fälle (Stand Mittwoch, 0 Uhr). Die Gesamtzahl der gemeldeten Fälle steigt damit auf 12.686 an. Auf weiterhin hohem Niveau bewegt sich auch Sieben-Tage-Inzidenz, die laut LZG für Oberberg 248,1 beträgt, was ein Plus von 1,8 zum Vortag bedeutet.

Dienstag, 27. April: 77-Jährige trotz Impfung verstorben

16.29 Uhr: Im Fall der 77-jährigen Radevormwalderin, die trotz zweifacher Impfung nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben ist, spreche vieles dagegen, dass ihr Tod überhaupt etwas mit der Infektion zu tun habe, erklärt die Leiterin des Gesundheitsamtes, Kaija Elvermann. Dennoch sei der Kreis verpflichtet, so einen Fall in die Statistik der mit oder an dem Virus gestorbenen Personen aufzunehmen.

Im Radevormwalder Pflegeheim, in dem die Frau lebte, sind bislang 18 Bewohner und zehn Mitarbeiter positiv getestet. 13 der betroffenen Bewohner und zwei der Mitarbeiter waren zuvor bereits geimpft worden. Sie haben laut Kreis aber einen milden Krankheitsverlauf mit milden oder gar keinen Symptomen. „Bei ihnen zeigt sich also die positive Wirkung der Impfung“, so Elvermann.

13.45 Uhr: Zudem teilt der Kreis mit, dass wegen der Pandemie die Veranstaltergemeinschaft ihr Klassik-Open-Air abermals verschoben hat. Eigentlich sollte das Folkwang Orchester bereits 2020 auftreten, jetzt habe es einer weiteren Verschiebung auf den 26. Juni 2022 zugestimmt, so der Kreis. Noch offen sei, ob Programmänderungen oder ein Wechsel in der Besetzung vorgenommen werden müssen. Die Kölsch-Band Cat Ballou soll am 24. Juni 2022 auf Schloss Homburg spielen, Planungen für einen Konzertabend am 25. Juni laufen. Fest steht aber schon, dass die Band Tily, Gewinner des Kulturförderpreises, den Abend eröffnen wird. Bereits erworbene Tickets für die Konzerte behalten für das Jahr 2022 ihre Gültigkeit, werden aber auch an den Verkaufsstellen erstattet.

13.25 Uhr: Obwohl sie bereits beide Schutzimpfungen erhalten hatte, ist eine 77-jährige Bewohnerin des Radevormwalder Pflegeheims „Haus Thiele“ nach dem dortigen Corona-Ausbruch gestorben. Die Frau habe unter schweren Vorerkrankungen gelitten, heißt es vom Oberbergischen Kreis. Ebenfalls mit oder an dem Virus gestorben sind ein 82-Jähriger aus Wiehl und eine 81-Jährige aus Gummersbach. Die Zahl der Todesfälle in Oberberg steigt damit auf 205.

7.45 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz im Oberbergischen ist am Dienstag deutlich gesunken und beträgt nun 246,3, was einem Minus von 22,8 im Vergleich zum Vortag entspricht. Das meldet das Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG). Ebenfalls deutlich geringer als am Vortag ist die Zahl der neuen, laborbestätigten Fälle, die das LZG am Dienstag, Stand 0 Uhr, mit zwölf angibt. Am Dienstag der Vorwoche waren 25 gemeldet worden.

Montag, 26. April: Inzidenz bei 269

11.10 Uhr: Die Ovag weist darauf hin, dass es mit dem geänderten Infektionsschutzgesetz und der „Bundes-Notbremse“ auch Neuerungen bei der Maskenpflicht im ÖPNV gibt. Das Gesetz schreibe vor, dass ab einer Inzidenz von mehr als 100 an drei Tagen in Folge in öffentlichen Verkehrsmitteln sowie an Haltestellen und Bahnsteigen nur noch FFP2- oder vergleichbare Masken zulässig sind. OP-Masken oder andere medizinische Masken seien damit im ÖPNV nicht mehr zugelassen. Nachdem die Schwellenwerte derzeit im Oberbergischen überschritten werden, gelte damit die FFP2-Maskenpflicht aktuell auch bei der Ovag und ihren Auftragsunternehmen. Auch bei allen anderen Verkehrsunternehmen im VRS-Raum greife ab sofort die neue Regelung.

7.27 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz bleibt im Oberbergischen auch zum Wochenbeginn sehr hoch. Nach 28 neuen Fällen, die an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet wurden, steigt sie laut LZG leicht auf 269,1. NRW-weit ist das am Montag der dritthöchste Wert nach Herne (292,1) und Remscheid (273,9).

Sonntag, 25. April: Corona-Ausbruch in Radevormwald

20.39 Uhr: Die Lage in Radevormwald bereitet dem Kreis-Gesundheitsamt und der Stadtverwaltung Kopfzerbrechen. „Das Infektionsgeschehen in Radevormwald ist insgesamt hoch“, teilte die Oberbergische Kreisverwaltung am Samstag mit. Aktuell wurden nach PCR-Tests in Rade 120 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Zum Vergleich: In Wipperfürth lag die Zahl am gestrigen Sonntag bei 59, in Lindlar bei 70. Alle drei Kommunen haben rund 22 000 Einwohner.

In Radevormwald war am Donnerstag die Zahl der Infizierten hochgeschnellt, von 56 auf 91. Im Seniorenheim „Haus Thiele“ wurden 17 Bewohner und sieben Mitarbeiter positiv getestet (wir berichteten), zwölf dieser Bewohner und fünf der sieben Mitarbeiter sind laut Kreis bereits zweimal geimpft worden. In allen Fällen handelt es sich um die als besonders aggressiv geltende britische Virusvariante B.1.1.7. „Die geimpften Personen, die positiv getestet wurden, haben aktuell einen milden Erkrankungsverlauf. Sie zeigen leichte oder gar keine Symptome. Im Moment sieht es so aus, als hätten die Schutzimpfungen Wirkung gezeigt und den Effekt erzielt, vor einem schweren Krankheitsverlauf zu schützen“, berichtet Kaija Elvermann, die Leiterin des Kreisgesundheitsamtes.

Zwei weitere Personen, ein Mitarbeiter und ein Bewohner des Seniorenwohnzentrums Radevormwald, wurden ebenfalls positiv getestet, weitere Tests sollen dort noch folgen. Ein „Ausbruchsgeschehen“ – das heißt, mehr als zwei zusammenhängende Fälle in einer Einrichtung – gibt es laut Kreis außerdem in zwei Unternehmen in Radevormwald. Wie üblich, nennt die Verwaltung hierzu keine Namen der Unternehmen.

130 Neuinfektionen seit gestern

8.06 Uhr: Nach 115 neuen Corona-Fällen am Samstag meldet das Landeszentrum Gesund (LZG) an diesem Sonntag für den Oberbergischen Kreis weitere 130 Neuansteckungen mit dem Virus (Stand 0 Uhr), die der Kreis mitgeteilt habe. Die Sieben-Tage-Inzidenz beziffert das LZG auf nun auf 266,1 (plus 4,4). Damit haben sich seit Beginn der Pandemie in Oberberg 12.509 Menschen infiziert. Im Laufe des Tages wird der Kreis seine eigenen Zahlen, jeweils auch zu den Kommunen im Kreis, veröffentlichen. Eine weitere Person aus dem Oberbergischen Kreis ist im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben.

Samstag, 24. April: 115 neue Corona-Fälle im Oberbergischen Kreis

18.34 Uhr: Die Zahl der aktuellen laborbestätigten Fälle im Oberbergischen ist am Samstag auf aktuell 1122 Infizierte gestiegen. Das ist allerdings immer noch deutlich weniger als auf dem Höhepunkt der zweiten Welle zu Beginn des Jahres, als zeitweise mehr als 1500 Oberberger gleichzeitig infiziert waren. Alle positiv getesteten Personen befinden sich nach Angaben des Kreises in angeordneter Quarantäne.

8.35 Uhr: Auch am Samstag, Stand 0 Uhr, ist die Zahl der Menschen, die sich mit dem Coronavirus angesteckt haben, weiter angestiegen: So meldet das Landeszentrum Gesundheit (LZG) weitere 115 Fälle, damit gelten im Oberbergischen Kreis zurzeit rund 1100 Menschen als infiziert. Damit klettert auch die Sieben-Tage-Inzidenz: Hatte sie am Freitag bei 254,7 gelegen, so gibt das LZG diese nun mit 261,7 an (plus sieben). Seit Beginn der Pandemie haben sich 12.379 Oberberger mit dem Virus infiziert. Im Laufe des Tages wird der Oberbergische Kreis die Zahlen für die Kommunen im Kreisgebiet bekannt geben.

Freitag, 23. April: Ausgangssperre gelockert

18.39 Uhr: In der neuen Allgemeinverfügung verweist der Kreis erneut darauf, welche Geschäfte geöffnet bleiben, zum Beispiel Wochenmärkte (nur Lebensmittel), Lebensmittelgeschäfte, Getränkemärkte, Reformhäuser, Babyfachmärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Optiker, Hörgeräte-Akustiker, Tankstellen, Buchläden, Blumenfachgeschäfte, Tierbedarfsmärkte, Futtermittelmärkte und Gartenmärkte sowie der Großhandel. Sie dürfen aber nur ihr übliches Sortiment anbieten. Die Kunden müssen in geschlossenen Räumen eine medizinische Maske oder eine Atemschutzmaske tragen.

Öffnen dürfen auch Werkstätten, Postfilialen, Banken und Waschsalons. Das gilt auch für Außenbereiche von Zoos und Botanischen Gärten, wenn Hygienekonzepte vorliegen. Besucher müssen einen negativen Test vorweisen. Das greift nicht für Kinder, die das sechste Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Eine Testpflicht gilt weiterhin auch für Besuche beim Friseur und bei der Fußpflege.

18.25 Uhr: Der Oberbergische Kreis hat seine Allgemeinverfügung dem nun geltenden neuen Infektionsschutzgesetz und der damit verbundenen Bundesnotbremse angepasst. Für Oberberg bedeutet das allerdings eine Lockerung: Ab Samstag gilt die bereits vor einer Woche in Kraft getretene Ausgangssperre nicht mehr ab 21 Uhr, sondern wie im neuen Gesetz vorgesehen erst von 22 Uhr bis 5 Uhr. Außerdem ist es nun bis 0 Uhr auch erlaubt, sich alleine draußen zu bewegen.

13.45 Uhr: Schon mehr als 10 000 Euro zugunsten von Covid-Hilfsprojekten hat Unicef per Spendendose im Gummersbacher Impfzentrum gesammelt. Die oberbergische Arbeitsgruppe des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen teilt mit, dass die Dose Mitte März aufgestellt worden ist, nachdem sich viele Geimpfte mit einer Spende bei den Mitarbeitern des Impfzentrums bedanken wollten.

Das aber wollten die Mitarbeiter nicht annehmen, sie hatten stattdessen die Idee zur Sammlung für Unicef. Thomas Wette vom Impfzentrum stellte den Kontakt her, die Sammlung begann. Die Ehrenamtlichen der oberbergischen Unicef-Arbeitsgruppe freuen sich über die hohe Spendenbereitschaft und drücken den Oberbergern ihren Dank aus.

Unicef plane gemeinsam mit Partnern die größte Impfaktion aller Zeiten, heißt es in der Mitteilung: Im Sinne der globalen Gerechtigkeit sollen mit der Initiative Covax (Covid-19 Vaccine Global Access) Corona-Impfstoffe auch Menschen in den ärmsten Ländern global zugänglich gemacht werden. Die Spenden helfen zudem dabei, Hygieneartikel in Gemeinden, Schulen und öffentlichen Einrichtungen zu verteilen, und Menschen über die Bedeutung von Hygiene aufzuklären. Zudem werden medizinische Artikel und Schutzausrüstung für Gesundheitspersonal bereitgestellt.

13.06 Uhr: Im Zusammenhang mit dem Ausbruch in dem Heim in Radevormwald erläutert Dr. Johannes Schlechtingen auf Nachfrage, dass eine Corona-Schutzimpfung nicht zwangsläufig eine komplette Immunität bewirkt. Der ärztliche Leiter des Impfzentrums erklärt, dass sich auch Geimpfte mit dem Virus anstecken können: „Aber die Impfung macht einen schweren Krankheitsverlauf sehr unwahrscheinlich. Die Impfung sorgt dafür, dass es in der Regel nur milde Symptome gibt.“ Das habe die Erfahrung aus anderen Pflegeheimen bundesweit gezeigt, in denen es nach der Impfung ebenfalls zu Infektionen kam. Zudem würden Geimpfte, die positiv getestet wurden, in der Regel nur so wenig Viren in sich tragen, sodass sie andere nicht anstecken können.

11.08 Uhr: In der Pflegeeinrichtung Haus Thiele in Radevormwald sind nach Angaben des Oberbergischen Kreises aktuell 17 Bewohner und sieben Mitarbeiter positiv auf Sars-CoV-2 getestet. Das ist insofern erstaunlich, als die Impfung der Bewohner von Pflegeheimen im Oberbergischen eigentlich abgeschlossen ist. Auf Nachfrage heißt es vom Kreis, Einzelheiten dazu seien noch nicht bekannt, die näheren Umstände würden ermittelt. In Radevormwald gibt es zudem auch den nächsten Todesfall im Oberbergischen im Zusammenhang mit der Pandemie. Gestorben sei eine 81-jährige Frau, teilt der Kreis mit.

7.03 Uhr: Der Oberbergische Kreis hat nicht mehr wie noch am Donnerstag den höchsten Wert an Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche in ganz NRW. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank in Oberberg laut Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW leicht, liegt aber mit 254,7 immer noch sehr hoch. Höher als im Oberbergischen ist der Inzidenzwert am Freitag nur in Herne (301,7), Remscheid (280,2), Gelsenkirchen (269,6) und Wuppertal (267,8).

Zuvor hatte das Gesundheitsamt zum Stand Freitag, 0 Uhr, 127 neue Fälle an das LZG gemeldet. Zum Freitag der Vorwoche waren noch 217 Fälle gemeldet worden. Die Inzidenz wird vom LZG schon seit einiger Zeit aber nicht mehr aufgrund des Tages der Meldung durch das Gesundheitsamt, sondern aufgrund des Eingangs eines positiven Tests dort ermittelt. So kann es durch nachträgliche Zuordnungen noch zu Verschiebungen der Werte gegenüber der tagesaktuellen Meldung kommen.

Donnerstag, 22. April: Zahl der Todesfälle steigt auf 200

11.24 Uhr: Nach Angaben des Kreises sind zwei weitere Personen aus dem Oberbergischen gestorben, die zuvor positiv auf das Virus getestet worden waren. Es handele sich um eine 89-Jährige und eine 93-Jährige, beide aus Engelskirchen. Seit Beginn der Pandemie gibt es damit 200 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus.

7.15 Uhr: Aus dem Oberbergischen Kreis sind zum Stand Donnerstag, 0 Uhr, 192 neue laborbestätigte Fälle an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen stiegt auf 263,2, am Donnerstag ein Höchstwert in ganz NRW. Auf ähnlich hohem Niveau liegt die Inzidenz in Gelsenkirchen (261,1),und Herne (257,0), inzwischen aber auch in Remscheid (258,7) und Hagen (257,8), die zuletzt noch deutlich höhere Werte vermeldeten.

Mittwoch, 21. April: Angespannte Lage im Klinikum Oberberg

Nach wie vor müssen am Klinikum Oberberg Operationen verschoben werden. Die Intensivstationen beider Häuser sind voll belegt. In Gummersbach und Waldbröl werden derzeit jeweils 19 Covid-Patienten behandelt, acht bzw. sechs von ihnen auf den Intensivstationen. Nach Auskunft des Klinikums sind in Waldbröl inzwischen 70 Prozent der Intensivpatienten Covid-Fälle. Sie benötigen lange Beatmungszeiten von etwa 14 Tagen. Die Patienten sind mit 55 bis 65 Jahren deutlich jünger als in den ersten beiden Pandemie-Wellen. In Waldbröl konnte gestern ein Mittfünfziger nach drei Wochen Beatmung von der Intensiv- zurück auf die Normalstation verlegt werden.

Nach Auskunft des Klinikums Oberberg sind auch in anderen Krankenhäusern der Region die Intensivstationen voll. Man bekomme Anfragen von benachbarten Kliniken, sagt Pressesprecherin Angela Altz, „während wir selbst auf der Suche nach Intensivplätzen sind“.

Dienstag, 20. April: Wocheninzidenz auf 268,3 gestiegen

Nach 25 weiteren Fällen ist die Wocheninzidenz zum Stand Dienstag (0 Uhr) auf 268,3 gestiegen. Als genesen galten 31 zuvor positiv Getestete. Gestorben ist 71-jährige Frau aus Wiehl, bei der das Coronavirus festgestellt worden war. Von aktuell 952 Betroffenen werden 69 stationär in einem Krankenhaus behandelt, zehn sind auf künstliche Beatmung angewiesen. Alle aktuellen Fälle und Kontaktpersonen sind in Quarantäne, 1915 waren es am Dienstag insgesamt.

Seit Beginn der Pandemie in Oberberg wurden 11 845 Menschen mittels PCR-Test positiv getestet, Schnelltests werden in der Statistik nicht erfasst. Aus der Quarantäne entlassen wurden 10 696 Betroffene."

Montag, 19. April:

Zugang zu den Dienststellen der Kreisverwaltung nur mit negativem Schnelltest

19:20 Uhr: Ab Donnerstag, 22. April, müssen Besucher und Besucherinnen beim Betreten der Dienststellen des Oberbergischen Kreises ein negatives Schnelltest-Ergebnis vorlegen. Der Kreis mache von seinem Hausrecht Gebrauch und ordne eine Schnelltest-Pflicht an. Das geht aus einer am Montag verbreiteten Mitteilung des Oberbergischen Kreises hervor. Zugang zu den Dienststellen der Kreisverwaltung gibt es dann nur noch nach Vorlage eines negativen Schnelltest-Ergebnisses. Ausgenommen von der Regelung sei das Impfzentrum. Dort müsse kein Schnelltest-Ergebnis vorgelegt werden; eine Testung vor dem Besuch des Impfzentrums wird aber ausdrücklich empfohlen.

Bei allen anderen Dienststellen sollten Bescheinigungen, die im Rahmen der kostenfreien Bürgertestung durch die zugelassenen Teststellen (www.obk.de/teststellen) ausgestellt werden, vorgelegt werden. Ebenfalls akzeptiert werden Bescheinigungen, die im Rahmen einer Beschäftigtentestung oder eines einrichtungsbezogenen Testkonzepts durch geschultes Personal durchgeführt werden, schreibt der Kreis. Unter www.obk.de/faq („Schnelltest-Stellen“) informiert der Kreis über die möglichen Nachweise. In allen Fällen gilt: Zwischen der Durchführung des Tests und dem Besuch der Kreisverwaltung dürfen höchstens 24 Stunden liegen. Selbsttests werden nicht anerkannt. Kinder bis zum Schuleintritt sind von der Testpflicht ausgenommen.

Der Kreis hat zudem das Tragen medizinischer Masken(FFP-2- oder OP-Masken) angeordnet. Das Straßenverkehrsamt und die Ausländerbehörde kontaktieren Bürgerinnen und Bürger, die bereits einen Termin für ihr Anliegen vereinbart haben und informiert sie über die Schnelltest-Pflicht. Die übrigen Dienststellen der Kreisverwaltung sind nur nach telefonischer Voranmeldung persönlich erreichbar, heißt es in der Mitteilung. Insbesondere für dringende unaufschiebbare persönliche Vorsprachen könnten telefonisch Termine vereinbart werden – etwa über die bekannten Rufnummern und E-Mail-Adressen, die im Bürger-Service-Portal der Kreisverwaltung unter www.obk.de/anliegen abrufbar seien, oder die Zentrale: (02261) 88-0.

Ein Großteil der Beschäftigten der Firma Huhn Kunststofftechnik in Wiehl-Marienhagen muss sich in Quarantäne begeben

Wie eine Firmensprecherin auf Nachfrage berichtet, seien 24 der 45 Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der Kreis hat eine Allgemeinverfügung für das Unternehmen erlassen: Alle Beschäftigten, die sich vom 5. bis 16. April auf dem Firmengelände aufgehalten haben, müssen bis Monatsende in Isolation, darunter Firmenchef Andreas Huhn. Einige nicht oder nicht mehr von der Quarantäne betroffene Mitarbeiter gewährleisten den Betrieb.

Sonntag, 18. April: Inzidenz steigt über 250

7.28 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz im Oberbergischen Kreis steigt weiter. Am Sonntag weist das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW einen Wert von 253,3 aus. Einmal mehr ist das der zweithöchste nach dem Ausnahmewert vom 10. Januar (292,2). Zuvor hatte der Kreis noch einmal 118 neue laborbestätigte Fälle an das LZG gemeldet, insgesamt also allein am Wochenende 249. Zum Vergleich: Am Sonntag der Vorwoche waren 87 neue Fälle gemeldet worden, am gesamten Wochenende da 176.

Samstag, 17. April: 131 neue Fälle

12.53 Uhr: Die Zahl der aktuellen laborbestätigten Fälle im Oberbergischen ist am Samstag wieder über die Marke von 1000 gestiegen. Am Freitag hatte sie noch bei 901 gelegen. Der Kreis meldet am Samstag 1005 aktuell Infizierte. Das ist allerdings immer noch deutlich weniger als auf dem Höhepunkt der zweiten Welle zu Beginn des Jahres, als zeitweise mehr als 1500 Oberberger gleichzeitig infiziert waren. Darüber hinaus teilte der Kreis am Samstag mit, dass eine 82-jährige Frau aus Bergneustadt gestorben ist, nachdem sie zuvor positiv auf das Virus getestet worden war.

7.47 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz bleibt im Oberbergischen Kreis stabil hoch. Nach 131 neuen laborbestätigten Fällen, die das Gesundheitsamt zum Stand Samstag, 0 Uhr, an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet hat, sinkt der Wert nur ganz leicht auf 247,0. Er bleibt damit aber der dritthöchste Wert in ganz NRW nach Remscheid (jetzt 353,0) und Hagen (284,1). Zum Vergleich: Am Samstag vergangener Woche hatte die Inzidenz für Oberberg noch bei 152,9 gelegen. Landesweit beträgt der Wert in NRW nun 164,5.

Freitag, 16. April: Fragen und Antworten zur Corona-Entwicklung in Oberberg

Nach 217 neuerfassten Corona-Fällen ist die Inzidenz am Freitag sprunghaft angestiegen, der Kreis berichtet zudem von drei weiteren Toten. Derweil schreitet die Impfkampagne voran. Das sind die aktuellen Entwicklungen (hier klicken).

Waldbröler müssen auf ihre Feste verzichten

11.26 Uhr: Sowohl das Waldbröler Stadtfest als auch das Weinfest in der Marktstadt fallen aus. Das hat am Freitag der Veranstalter, die „Wir für Waldbröl“-GmbH, mitgeteilt. Gefallen sei diese schwere Entscheidung, berichtet Geschäftsführer Theo Schüller, in Abstimmung mit der Stadtverwaltung und dem Förderverein „Waldbröl erleben“, beide sind Gesellschafter der GmbH. Schüller: „Hintergrund sind die auf hohem Niveau schwankenden Inzidenzen, die keine sichere Planungen für solche Veranstaltungen zulassen." Beide Feste waren für Juni geplant.

Zudem, so der Geschäftsführer weiter, sei nicht zu erwarten, dass die Impfungen bis zum Herbst so weit vorangeschritten sind, dass die Gefahr von Ansteckung ausgeschlossen seien.

Allerdings gebe es erste Ideen, so Schüller, Ende Oktober etwas Festliches zum 170-jährige Bestehen des Vieh- und Krammarktes auszurichten.

10.15 Uhr: Nach Angaben des Kreises sind drei weitere Personen aus dem Oberbergischen gestorben, die zuvor positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden waren. Es handele sich um eine 87-jährige Frau und einen 69-jährigen Mann, beide aus Bergneustadt. sowie um einen 83-jährigen Engelskirchener. Die Zahl der Toten als Folge der Pandemie steigt damit auf 194.

6.50 Uhr: Der vom Oberbergischen Kreis bereits am Donnerstag in einer Pressekonferenz prognostizierte weitere Anstieg der Fallzahlen ist da: Zum Stand Freitag, 0 Uhr, meldete der Kreis an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW 217 neue laborbestätigte Fälle. Das ist die höchste Zahl von gemeldeten Fällen in Oberberg innerhalb eines Tages seit der Pandemie. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt damit noch einmal deutlich auf 248,9. Das ist der zweithöchste Wert bei den Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche. Höher lag die vom LZG berechnete Zahl nur am 10. Januar (292,2). Im NRW-weiten Vergleich hat der Oberbergische Kreis damit jetzt die dritthöchste Inzidenz nach der Nachbarstadt Remscheid (336,8) und Hagen (276,1).

Donnerstag, 15. April: Ausgangssperre, Distanzunterricht – Kreis beschließt neue Corona-Maßnahmen

17:27 Uhr:Das sind die Corona-Maßnahmen, die im Oberbergischen Kreis von Samstag an gelten

13.43 Uhr: Im Oberbergischen Kreis gibt es einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit der Pandemie. Gestorben ist nach Angaben des Kreises eine 76-jährige Frau aus Marienheide. Aktuell sind insgesamt 844 Personen positiv auf das Virus getestet. Derzeit werden nach Angaben des Kreises 69 Personen stationär in Krankenhäusern behandelt, zehn von ihnen werden derzeit beatmet.

7.15 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz im Oberbergischen Kreis bleibt über dem Grenzwert von 200. Am Donnerstag liegt sie laut Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW mit 208,8 noch einmal um 1,1 über dem Wert vom Mittwoch. Zuvor hatte das Kreisgesundheitsamt 130 neue laborbestätigte Fälle an das LZG gemeldet. Das sind noch einmal sieben Fälle mehr, als am Donnerstag der Vorwoche gemeldet wurden (123).

Mittwoch, 14. April: Landrat für weiteren Distanzunterricht und Notbremse

19.54 Uhr: Der Krisenstab des Oberbergischen Kreises spricht sich in einer Mitteilung vom Mittwochabend für eine weitere Aussetzung des Präsenzunterrichts aus. Vorbehaltlich der Zustimmung des Landes solle der Distanzunterricht fortgesetzt und am Montag nicht mit dem landesweit geplanten Wechselunterricht begonnen werden. Konkret bedeutet das: Es soll Distanzunterricht in allen Schulformen und Stufen stattfinden. Ausgenommen werden sollen weiter die Abschlussklassen der allgemeinbildenden Schulen, der Berufskollegs und der Förderschulen. „Bei einer Öffnung der Schulen ist zu erwarten, dass Infektionen aus dem privaten Bereich wieder verstärkt in den schulischen Bereich weitergetragen würden. Insbesondere in geschlossenen Räumen steigt das Ansteckungsrisiko. Wir wollen mögliche Ausbrüche mit dieser Maßnahme verhindern und weitere Infektionsketten gar nicht erst entstehen zu lassen“, sagt Landrat Jochen Hagt.

Schon heute stehe zudem fest, dass die vom Kreis ergriffene Option zu mit Schnelltests verbundenen Öffnungen ausläuft. Ab Montag gilt in Oberberg die sogenannte Corona-Notbremse, die in der Corona-Schutzverordnung NRW vorgesehen ist. Die Öffnungsschritte, die in NRW zum 8. März 2021 in Kraft getreten sind, werden rückgängig gemacht. „Die Inzidenz im Oberbergischen Kreis liegt nun über 200 und damit bei mehr als dem doppelten Wert, an den das Land für die genannten Bereiche zusätzliche Einschränkungen knüpft", betont Hagt. Angesichts dieses Wertes, der hohen Quote der britischen Variante und der Situation in den Kliniken halte er es nun nicht mehr für vertretbar, weiterhin von einer Ausnahmemöglichkeit Gebrauch zu machen.

Fragen und Antworten zur Situation in Oberberg

18.15 Uhr: Genau drei Monate ist es her: Nach dem Höchststand in der zweiten Welle der Pandemie in Oberberg lag die Sieben-Tage-Inzidenz am 15. Januar letztmals über 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Bis Mittwoch: Nach 110 neuen laborbestätigten Fällen überschritt der Wert am Mittwoch erneut die Grenze, bei der laut Entwurf der Bundesregierung über die Notbremse hinaus weitere Einschränkungen gelten sollen. Hier geht es zu den wichtigsten Fragen und Antworten.

Inzidenz über 200, vier Todesfälle

13.13 Uhr: Wer einen Termin im Gummersbacher Impfzentrum hat, wird gebeten, passend zur vereinbarten Uhrzeit zu erscheinen. Leiter Ralf Schmallenbach berichtet: „Zu Stau im Eingangsbereich des Impfzentrums und im Vorraum des Einkaufszentrums kam es zuletzt auch, weil zahlreiche Personen viel früher als vereinbart erschienen sind.“ Darüber hinaus habe es aber auch aus anderen Gründen größere Menschenansammlungen gegeben: „Durch die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein werden manchmal mehr Termine vergeben als Kapazitäten vorhanden sind.“ Dadurch sei es zuletzt am Dienstag und zuvor am Freitag zu längeren Wartezeiten gekommen. Das Impfzentrum arbeite an Lösungen, um die Abläufe noch besser zu organisieren.

12.12 Uhr: Im Oberbergischen Kreis sind vier weitere Personen gestorben, die zuvor positiv auf Sars-CoV 2 getestet worden waren. Nach Angaben des Kreises handelt es um einen 87-Jährigen aus Gummersbach, einen 71-Jährigen aus Wipperfürth, einen 87-Jährigen aus Reichshof und einen 58-jährigen Waldbröler. Die Zahl der Todesfälle seit Beginn der Pandemie steigt damit auf 190.

7.07 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz im Oberbergischen Kreis ist am Mittwoch erstmals nach fast genau drei Monaten wieder über den Wert von 200 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner gestiegen. Damit liegt sie nun über jener Grenze, bei der laut dem Entwurf der Bundesregierung für das Infektionsschutzgesetz über die allgemeine Notbremse hinaus noch weitere Einschränkungen vor allem für den Präsenzunterricht an den Schulen gelten sollen. Zuvor hatte das Kreisgesundheitsamt zum Stand Mittwoch, 0 Uhr, 110 weitere laborbestätigte Fälle an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet. Das LZG gibt den Inzidenzwert für Oberberg nun mit 207,7 an, ein Plus von 15,8 im Vergleich zum Vortag.

Dienstag, 13. April: Impfzentrum Gummersbach im Zwei-Schicht-Betrieb

15.54 Uhr: Am ersten Tag im Zwei-Schicht-Betrieb hat das oberbergische Impfzentrum in Gummersbach am Montag knapp 1700 Menschen impfen können. Geöffnet war erstmals von 8 bis 20 Uhr. Der Ärztliche Leiter Dr. Johannes Schlechtingen ist insgesamt zufrieden mit dem Auftakt: Das Impfen habe reibungslos geklappt, nur die Bürokratie anfangs noch ein paar Probleme bereitet. Von den 14 Anmeldestellen seien einige mit neuen, zusätzlichen Mitarbeitern besetzt gewesen, die sich erst einarbeiten mussten, „aber das wird jetzt von Tag zu Tag besser laufen“.

16 Ärzte waren am Montag im Dienstag im Einsatz, je Schicht acht an sechs Impfstraßen mit ihren zwölf Impfstellen. Nach wie vor seien die Menschen sehr zufrieden mit dem Ablauf und der Betreuung im Impfzentrum, „ich habe noch nie so viele dankbare Patienten erlebt“.

Verabreicht wurde am Montag erneut Impfstoff von Biontech und Astrazeneca. Demnächst soll auch das Vakzin von Johnson & Johnson zum Einsatz kommen. Davon genügt eine einzige Injektion, um Impfschutz aufzubauen. Vor allem die mobilen Impfteams sollen es spritzen, Empfänger werden vorrangig Obdachlose und Flüchtlinge sein, „denn wer weiß, ob man diese Menschen ein zweites Mal zum Impfen treffen würde.“

Auch in den Hausarztpraxen sind die Corona-Impfungen erfolgreich angelaufen, berichtet Schlechtingen. Wie schon zu Beginn der Impfung in den Altenheimen haben die Mediziner eine Ausnahmegenehmigung für die Zubereitung des Biontech-Impfstoffs bekommen, die eigentlich Apothekern vorbehalten ist. Trotzdem, so Kreisvertrauensapotheker Sebastian Gissinger, seien er und seine Kollegen zum Impfstart in den Praxen dabei, um den Ärzten ehrenamtlich und unentgeltlich die Aufbereitung des Vakzins zu zeigen.

Bis Dienstagmittag müssen die Hausärzte die von ihnen benötigten Impfstoffmengen bei einer Apotheke ordern. Drei Stunden später werden sämtliche Bestellungen weitergeben. Bis Donnerstag teilt das Land mit, wie viel Impfstoff jeder niedergelassene Arzt bekommt. Verteilt, so Gissinger, würden zurzeit die Mengen, die nicht in den Impfzentren benötigt würden.

Manche Ärzte impften während der Mittagspause oder außerhalb ihrer Sprechstundenzeiten, nach Feierabend oder am Mittwochnachmittag.

Zeit genug bleibt, denn der Biontech-Impfstoff wird erst montags angeliefert. Dann beginnt die Auftauphase, und ab dann ist er bei Kühlschranktemperatur fünf Tage lang verwendbar.

62 neue Fälle binnen eines Tages

7.45: Im Oberbergischen steigt die Sieben-Tage-Inzidenz unaufhörlich. Das Landeszentrum Gesundheit NRW meldet am Dienstag, Stand 0 Uhr, einen Wert von191,9. Das bedeutet ein Plus von 11,4 im Vergleich zum Vortag. In der Vorwoche, am Dienstag nach Ostern, lag der Wert noch bei 157,7. Die Zahl der neuen, laborbestätigten Fälle gibt das LZG am Dienstag mit 62 an. Noch deutlicher ist der Inzidenz im Rheinisch-Bergischen Kreis angestiegen, für den das LZG einen Wert von 166,3 und ein Plus gegenüber dem Vortag von 36 vermeldet.

Montag, 12. April: U-60-Jährige sollten laut STIKO nach AstraZeneca mit mRNA-Impfstoff geimpft werden

14.46 Uhr: Am 30.03.2021 stoppte das Land Nordrhein-Westfalen die Coronaschutz- Impfungen mit AstraZeneca für Personen unter 60 Jahren. Seitdem war unklar, wie es mit den Zweitimpfungen weitergeht, wenn die Erstimpfung mit AstraZeneca bereits durchgeführt worden ist. Die Ständige Impfkommission (STIKO) hat hierzu zwischenzeitlich eine Empfehlung abgegeben. Demnach sollen Personen unter 60 Jahren, die eine AstraZeneca-Erstimpfung erhalten haben, bei der Zweitimpfung mit einem mRNA-Impfstoff (Biontech, Moderna) geimpft werden.

Die Zweitimpfung soll zwölf Wochen nach der Erstimpfung erfolgen. Das Land Nordrhein- Westfalen folgt der STIKO-Empfehlung und hat die Kreise und kreisfreien Städte mit einem Erlass auf das Vorgehen hingewiesen.

Das oberbergische Impfzentrum nimmt Kontakt zu den betroffenen Personen unter 60 Jahren auf und informiert sie über ihren geänderten Termin zur Zweitimpfung. Die Personen müssen nicht selbst Kontakt mit dem Impfzentrum aufnehmen.

Oberberg jetzt 50 Punkte über dem NRW-Landesdurchschnitt

8 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz im Oberbergischen steigt und steigt. Für Montag, Stand 0 Uhr, hat das Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) einen Wert von 180,5 bekannt gegeben. So hoch war die Inzidenz schon lange nicht mehr. Oberberg liegt damit deutlich über dem Landesdurchschnitt von 130,7. Die Zahl der neuen, laborbestätigten Fälle beziffert das LZG derweil auf 39.

Sonntag, 11. April: Wocheninzidenz steigt deutlich an

08.41 Uhr: Auch zum Sonntag (Stand 0 Uhr) ist die Wocheninzidenz in Oberberg angestiegen: Nach Zahlen des Landeszentrums Gesundheit (LZG) Nordrhein-Westfalen liegt der Wert der Neuinfektionen bei 167,6 - das ist ein Plus von 14,7 gegenüber dem Vortag. Das Kreisgesundheitsamt meldete dem LZG 87 weitere Corona-Fälle.

Samstag, 10. April: Inzidenz steigt auf alten Wert

08.53 Uhr: Das Kreisgesundheitsamt hat zum Stand Samstag, 0 Uhr, 89 weitere laborbestätigte Fälle an das Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen gemeldet. Nachdem die Wocheninzidenz am Vortag um 18 Punkte gesunken war, ist sie jetzt wieder im beinahe ebenso großen Rahmen gestiegen: Bei einem Plus von 17,3 Punkten liegt der Wert nun bei 152,9.

Es sind zwei weitere Personen aus dem Oberbergischen Kreis gestorben, die zuvor positiv auf SARS-CoV-2 getestet worden waren. Gestorben sind ein 69-jähriger Mann aus Wiehl und ein 84-Jähriger aus Gummersbach. Seit Beginn der Pandemie sind im Oberbergischen Kreis 186 Personen verstorben, die zuvor positiv auf das Virus getestet worden waren.

Freitag, 9. April: 96 neue Fälle, aber Inzidenz sinkt deutlich

11.22 Uhr: Oberberg wird nicht Modellregion für die Teststrategie des Landes nach dem Vorbild der Stadt Tübingen. Der Kreis fehlt in der Liste der Städte und Kreise, die NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart gerade in Düsseldorf der Öffentlichkeit vorgelegt hat.

7.22 Uhr: Der Oberbergische Kreis hat zum Stand Freitag, 0 Uhr, 96 neue laborbestätigte Fälle an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW gemeldet. Obwohl damit allein in den vergangenen beiden Tagen wieder über 200 neue Fälle registriert wurden, sinkt laut LZG die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner deutlich auf 135,6, ein Minus von 18,0. Dennoch bleibt der Wert für Oberberg deutlich über dem des Landes NRW, der am Freitag bei 108,5 liegt.

Donnerstag, 8. April: Erstmals nach Ostern mehr als 100 Fälle an einem Tag

11 Uhr: 758 Oberbergerinnen und Oberberger sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert. Das hat der Oberbergische Kreis am Donnerstag mitgeteilt. Zudem meldet der Kreis eine weitere Person, die verstorben ist und zuvor positiv auf das Coronavirus getestet worden war. Dabei handelt es sich um einen 76-jährigen Mann aus Engelskirchen. Die Zahl der Verstorbenen steigt im Oberbergischen Kreis somit auf 184.

Seit Beginn der Pandmie haben sich im Oberbergischen Kreis insgesamt 10.710 Personen mit dem Coronavirus angesteckt. Derzeit werden laut Kreis 90 Persoenen, die zuvor positiv auf Corona getestet wurden, stationär in oberbergischen Krankenhäusern behandelt, elf von ihnen müssen zusätzlich beatmet werden.

Diffus sei, wie der Oberbergische Kreis mitteilt, aktuell vor allem das Infektionsgeschehen in der mittleren Alterguppe. Durch den Kita-Notbetrieb sowie die Schulschließung in den Osterferein flaue das Infektionsgeschehen in der unteren Altergsuppe dagegen etwas ab. Von Infektionen mit dem Coronavirus betoffen sind laut Kreis aktuell mehrere Firmen und eine Asylunterkunft im Oberbergischen.

7.12 Uhr: Die Zahl der neuen Corona-Fälle im Oberbergischen Kreis ist erstmals nach Ostern wieder über die Marke von 100 gestiegen. Zum Stand Donnerstag, 0 Uhr, hat der Kreis an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW 123 weitere laborbestätigte Fälle gemeldet.

Zuletzt waren die an den Tagen selbst gemeldeten Werte am Gründonnerstag (102) und am Karfreitag (123) so hoch gewesen. Die vom LZG berechnete Sieben-Tage-Inzidenz für Oberberg sank am Donnerstag dennoch leicht auf 153,6, ein Minus von 1,8 im Vergleich zum Vortag.

Mittwoch, 7. April: Oberberg will weiter Modellregion werden

17.42 Uhr: Ob das Oberbergische und damit auch Gummersbach zu den Modellregionen im Land NRW ausgerufen werfen, soll am Donnerstag bekanntgegeben werden. Gummersbachs Bürgermeister Frank Helmenstein gehörte neben Landrat Jochen Hagt zu den Akteuren im Kreis, die den Antrag für Oberberg vor Ostern auf den Weg gebracht hatten.

Voraussetzung sind ein hohes Maß an Testmöglichkeiten und die digital gestützte Überwachung des Pandemiegeschehens beispielsweise auch mittels der App Luca. „Es geht darum, die Spirale der Lockdowns zu durchbrechen“, sagte Helmenstein am Mittwoch dieser Zeitung.

Oberberg brauche eine Perspektive dafür, wie es verantwortungsvoll ins Leben zurück geht. Und eine Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 150 stehe dem nicht im Weg. „Bis wir bei 100 oder gar 50 sind, können wir noch lange warten.“ Dabei könne man vom Vorreiter Tübingen durchaus lernen. Helmenstein warnte allerdings davor, die Auswahl zur Modellregion als Freifahrtschein zu verstehen. Und wenn die Wahl nicht auf Oberberg fällt? „Dann ist das eben so. Aber wir haben es zumindest versucht“, sagt der Bürgermeister

Weiterer Todesfall im Kreis

15.42 Uhr: Eine weitere Person aus dem Oberbergischen Kreis, die zuvor positiv auf SARS-CoV-2 getestet worden war, ist gestorben. Seit Beginn der Pandemie sind im Oberbergischen Kreis 183 Personen verstorben, die zuvor positiv auf das Virus getestet worden waren.

Inzidenz weiter deutlich über 150

8.05 Uhr: Zwei Tage nach Ostern steigt auch die Zahl der neuen, laborbestätigten Fälle wieder an im Oberbergischen, weil offenbar wieder mehr getestet worden ist. Nach lediglich zwölf neuen Fällen am Dienstag sind es am Mittwoch, Stand 0 Uhr, weitere 59. Das meldet das Landeszentrum Gesundheit NRW. Am Mittwoch vor einer Woche waren 86. Die Inzidenz sinkt derwel leicht um 2,2 auf 155,5 (Vorwoche: 161).

Dienstag, 6. April: Inzidenz sinkt auf 157,7

8.05 Uhr: Am Tag nach Ostern ist die Zahl der neuen, laborbestätigten Fälle wie erwartet deutlich geringer als zuletzt. Das hängt auch damit zusammen, dass während der Ostertage weniger getestet worden ist. So meldet das Landeszentrum Gesundheit NRW am Dienstag, Stand 0 Uhr, zwölf neue Fälle, so dass deren Gesamtzahl seit Ausbruch der Pandemie auf 10.528 ansteigt. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt derweil auf einen Wert von 157,7, was im Vergleich zum Vortrag ein Minus von 12,5 bedeutet.

Montag, 5. April: 22-Jähriger stürzt aus

dem vierten Stock

14.14 Uhr: Beim Versuch, einer Corona-Strafe aus dem Weg zu gehen, ist am Karfreitag ein 22-Jähriger von einem Balkon im vierten Stock gestürzt. Der Mann erlitt schwere Verletzungen. Wie die Polizei berichtet, gehörte der 22-jährige Wipperfürther zu einer Gruppe von vier jungen Männern, die sich am Freitagabend, 2. April, in einer Wohnung in der Leiesiedlung, am Starenweg, getroffen hatten. Dabei soll es feucht-fröhlich zugegangen sein.

Gegen 23.30 Uhr rief ein Nachbar wegen Ruhestörung die Polizei. Kurz darauf erschienen die Beamten und klingelten an der Wohnungstür.

Aus Furcht vor möglichen Sanktionen wegen eines Verstoßes gegen die Corona-Schutzverordnung versteckten sich zwei der Männer auf dem Balkon.

Während die Polizisten in der Wohnung mit den beiden anderen Männern sprachen, stürzte der 22-Jährige, vermutlich beim Versuch, auf einen benachbarten Balkon zu klettern, in die Tiefe. Er landete auf einer Wiese vor dem Haus und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte den 22-jährigen Mann in eine Kölner Klinik. (cor)

26 neue Corona-Fälle in Oberberg

8.30 Uhr: Am Ostermontag hat das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW, Stand 0 Uhr, 26 neue, laborbestätigte Corona-Fälle im Oberbergischen Kreis gemeldet. Die Gesamtzahl der seit Beginn der Pandemie gemeldetet Fälle in Oberberg steigt somit auf 10.516 an. Die Inzidenz sinkt nur leicht um 2,6 und liegt aktuell bei 170,2.

Sonntag, 4. April: Inzidenz sinkt nur leicht und bleibt weiterhin über 170

17.30 Uhr: 768 Personen aus dem Oberbergischen sind derzeit positiv auf das Coronavirus getestet. Das hat der Oberbergische Kreis am Sonntag mitgeteilt. Die Zahl der Personen, die stationär im Krankenhaus behandelt werden müssen, bleibt mit 63 Personen in Bezug auf die vorherigen Tage unverändert. Derzeit in Quarantäne befinden sich laut Kreis 1.541 Oberbergerinnen und Oberberger.

8.30 Uhr: Die Inzidenz im Oberbergischen Kreis ist im Vergleich zum Vortag nur leicht gesunken und liegt aktuell bei 172,8 (-1,5). Das hat das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW am Sonntag, Stand 0 Uhr, gemeldet. Das LZG meldete 59 neue, laborbestätigte Fälle. Die Gesamtzahl der seit Beginn der Pandemie am Coronavirus erkrankten Personen im Oberbergischen steigt somit auf 10.490.

Samstag, 3. April: 83 neue Corona-Fälle gemeldet

16 Uhr: 794 Oberbergerinnen und Oberberger sind derzeit positiv auf das Coronavirus getestet. Das hat der Oberbergische Kreis am Samstag mitgeteilt, der die zuvor vom Landeszentrum Gesundheit NRW veröffentlichten Zahlen zum Infektionsgeschehen in Oberberg bestätigte. Wie bereits am Vortag werden derzeit 63 Personen stationär im Krankenhaus behandelt, elf von ihnen müssen beatmet werden. 1598 Personen aus dem Oberbergischen befinden sich derzeit in angeordneter Quarantäne.

Am heutigen Samstag hat zudem die Terminvergabe für eine Impfung mit dem Impfstopp von Astrazeneca für Menschen über 60 Jahren begonnen. Wie die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein (KVNO), über die Termine gebucht werden müssen, mitteilt, laufe das Online-Buchungssystem bisher gut. Aufgrund der hohen Zugriffszahl habe das System jedoch phasenweise gedrosselt werden müssen, damit es weiterhin stabil und sicher laufe. Auch die Terminvergabe über das Callcenter laufe bisher einwandfrei, so die KVNO.

NRW-weit seien bereits zweieinhalb Stunden nach der Öffnung des Buchungsfensters 33.000 Termine vergeben worden. Die Termine für die 79-Jährigen werden ab dem 6. April, 8 Uhr, separat vergeben.

8.30 Uhr: 83 neue, laborbestätigte Fälle hat das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW am Samstag, 0 Uhr, für den Oberbergischen Kreis gemeldet. Damit steigt die Inzidenz in Oberberg weiter an und liegt derzeit bei 174,2. Seit Beginn der Pandemie haben sich im Oberbergischen insgesamt 10.431 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt.

Freitag, 2. April: Inzidenz macht erneut einen deutlichen Sprung nach oben – Zwei weitere Personen verstorben

15 Uhr: Zwei weitere Personen aus dem Oberbergischen, die zuvor positiv auf das Coronavirus getestet worden waren, sind verstorben – eine 88-jährige Frau aus Hückeswagen und ein 78-jähriger Mann aus Wiehl. Das hat der Oberbergische Kreis am Freitag mitgeteilt. Seit Beginn der Pandemie sind im Oberbergischen insgesamt 182 Personen, die zuvor positiv auf Corona getestet worden waren, verstorben.

Aktuell sind 753 Oberbergerinnen und Oberberger positiv auf das Virus getestet. Zum Vergleich: Am Freitag in der Vorwoche hatte der Kreis 452 aktuell Betroffene erfasst. 63 Personen werden derzeit stationär in Krankenhäusern behandelt, davon müssen elf Personen beatmet werden.

8.15 Uhr: Das Landeszentrum Gesundheit NRW meldet am Freitag, Stand 0 Uhr, 123 neue, laborbestätigte Corona-Fälle im Oberbergischen Kreis. Die Gesamtzahl der Fälle im Oberbergischen seit Ausbruch der Pandemie klettert damit auf 10.348. Die Sieben-Tage-Inzidenz macht erneut einen deutlichen Sprung nach oben und steigt im Vergleich zum Vortag um 17,3 auf insgesamt 170,2.

Donnerstag, 1. April: Astrazeneca-Termine für Personen über 60 Jahren werden vom 3. bis 5. April vergeben

18.15 Uhr: Im Zeitraum vom 3. April bis einschließlich 5. April können Oberbergerinnen und Oberberger im Alter von über 60 Jahren kurzfristig einen Termin für eine Impfung mit dem Impfstoff von Astrazeneca buchen. Die Termine werden über die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein vereinbart unter der kosten losen Hotline (0800) 116 117 01 sowie unter www.116117.de.

Das NRW Gesundheitsministerium stellt laut dem Oberbergischen Kreis bis zum 18. April landesweit 434.400 Impfdosen zur Verfügung. 6770 Dosen erhält das Impfzentrum in Gummersbach, wo am Ostermontag, 5. April, mit der Verimpfung des Sonderkontingents begonnen werden soll. Ab dem 10. April öffnet das Impfzentrum zudem mittwochs, freitags und samstags von 10 bis 20 Uhr. An den übrigen Tagen bleibt es laut Kreis bei der bisherigen Zeit von 14 bis 20 Uhr. Infos zu den priorisierten Personengruppen, die derzeit ein Impfangebot erhalten, gibt es unter www.obk.de/impftermin.

An derzeit 125 zugelassenen Teststellen in allen oberbergischen Kommunen können sich zudem Person einmal wöchentlich kostenlos testen lassen. 52 der Teststellen werden durch Ärztinnen und Ärzte in deren Praxen angeboten. Der Oberbergische Kreis hat nun ein erstes Fazit gezogen. Vom 15. bis zum 31. März wurden in den Teststellen insgesamt bereits 23.577 Schnelltests durchgeführt. Davon waren 172 Schnelltests positiv.

14.10 Uhr: Binnen eines Tages hat sich die Zahl der am Coronavirus Erkrankten, die stationär im Krankenhaus behandelt werden, um neun erhöht: Waren am Mittwoch noch 58 Infizierte auf klinische Hilfe angewiesen (von denen neun beatmet wurden), waren es am Donnerstag schon 67 Krankenhaus-Patienten und davon elf Beatmete.

Wie die Kreisverwaltung mitteilte, erfasste das Gesundheitsamt bis Donnerstag (0 Uhr) 102 weitere Corona-Fälle, während 64 zuvor positiv Getestete als genesen galten und aus der Quarantäne entlassen wurden. Die Zahl der aktuell Betroffenen erhöhte sich von 713 auf 751. Zum Vergleich: Am Donnerstag in der Vorwoche hatte der Kreis 389 aktuell Betroffene erfasst, doch nach der Umstellung auf die Sormas-Software zur Nachverfolgung und damit einhergehender Probleme waren noch viele Nachmeldungen dazugekommen.

Die Wocheninzidenz lag am Donnerstag bei 152,9 – das waren 8,1 Zähler weniger als am Tag zuvor. Für 1690 Menschen (+3) hatte der Kreis eine Quarantäne angeordnet, neben den aktuell Betroffenen sind dies Kontaktpersonen.

Mittwoch, 31. März: Inzidenz steigt über 160 – Zu wenig Impfstoff für Vorerkrankte

17.20 Uhr: Nach weiteren 86 bestätigten Corona-Infektionen beträgt die Zahl der aktuell Infizierten in Oberberg 713. Der enorme Anstieg seit gestern resultiert nach Angaben der Kreisverwaltung aus der statistischen Anpassung im Zuge der Softwareumstellung auf das Sormas-Programm zur Nachverfolgung von Kontaktpersonen. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg unabhängig davon um 2,2 Punkte auf 161. In Quarantäne sind derzeit 1687 Personen (+414).

In Oberberg sind 1125 Infektionen mit der britischen Variante B1.1.7 nachgewiesen worden. Das sind 463 als vor einer Woche. Die Zahl der südafrikanischen Mutationen steht konstant bei 12. Die brasilianische Variante wurde noch nicht gefunden.

Ab Donnerstag kommender Woche soll auch im Gummersbacher Impfzentrum damit begonnen werden, 70- bis 79-Jährige gegen das Coronavirus zu immunisieren. Die ältesten von ihnen, Geburtsjahrgang 1941, können sich ab Dienstag einen Termin geben lassen (www.116117.de oder unter 0800/116 117 01). Beide Kontakte gelten auch weiter für Personen über 80 Jahre.

Von den etwa 20000 Menschen mit Vorerkrankungen in der Priorisierungsstufe 2 haben bereits 1500 dem Impfzentrum ein entsprechendes Attest vorgelegt. Für sie stehe allerdings nur ein begrenztes Impfstoffangebot bis zum 6. April zur Verfügung, bedauert der Leiter des Impfzentrums, Kreisgesundheitsdezernent Ralf Schmallenbach. Allen ein Impfangebot zu machen, sei nicht möglich. Schmallenbach verweist aber darauf, dass ab dem 6. April auch in Hausarztpraxen geimpft werden soll. Wie sich der am Dienstag verhängte Impfstopp von Astrazeneca für Personen unter 60 darauf auswirkt, ist unklar.

Seit dem 8. Februar sind im Gummersbacher Impfzentrum 22 371 Impfungen durchgeführt worden – 14 200 mit dem Impfstoff von Biontech, 8531 mit Astrazeneca. Bis 22. März wurden durch mobile Teams weitere 14 709 Impfungen in Pflegeeinrichtungen verabreicht.

Inzidenz nun wieder über 160

8 Uhr: Im Oberbergischen gibt es 86 neue, laborbestätigte Fälle. Das vermeldet mit Stand Mittwoch, 0 Uhr, das Landeszentrum Gesundheit NRW. Das sind im Vergleich zur Vorwoche 39 Fälle mehr Die Gesamtzahl der Fälle seit Ausbruch der Pandemie klettert damit auf 10.123. Weiter im Anstieg begriffen ist auch die Sieben-Tage-Inzidenz, die im Vergleich zum Vortag um 2,2 auf jetzt 161 angestiegen ist.

Dienstag, 30. März: Biontech statt Astrazeneca

17.45 Uhr: Auch der Oberbergische Kreis ist am Dienstagnachmittag durch das NRW-Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales angewiesen worden, die Corona-Schutzimpfungen von unter 60-Jährigen mit dem Impfstoff von Astrazeneca einzustellen. Im Impfzentrum Gummersbach finden keine Impfungen mit Astrazeneca mehr statt. Bereits vereinbarte Termine sollen laut Kreis beibehalten werden. Geimpft werde mit dem Biontech-Impfstoff.

Dazu werden die Impfstoffdosen genutzt, die das Land als Sonderkontingent für die Ostertage bereitstellt. Hintergrund des Impfstopps sind weitere Fälle von seltenen Hirnvenenthrombosen, die vorwiegend bei Frauen unter 55 Jahren, im zeitlichen Zusammenhang mit Astrazeneca-Impfungen aufgetreten waren. Der leitende Impfarzt des Impfzentrums Gummersbach habe bereits am Dienstag vorab entschieden, Frauen unter 55 Jahren mit Biontech zu impfen.

Fälle im Oberbergischen Kreis durchbrechen 10.000er Marke

8.10 Uhr: Auf unverändert hohem Niveau ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Oberbergischen. Das Landeszentrum Gesundheit NRW meldet am Dienstag, Stand 0 Uhr, einen Wert von 158,8. Das bedeutet einenen minimalen Rückgang um -0,7. Mit den 38 neuen, laborbestätigten Fällen durchbricht der Oberbergische Kreis die 10.000er Marke bei den gemeldeten Fällen seit Ausbruch der Pandemie, die sich auf 10.037 addiert haben.

Montag, 29. März: Landrat ruft Oberbergs Bevölkerung zum Mitmachen auf

20.30 Uhr: Der Oberbergische Kreis bereitet die Einführung der sogenannten Luca-App vor. Das hat der Kreis am Montag mitgeteilt. Das System Luca ermöglicht mittels App oder Schlüsselanhänger-Chip eine schnelle und datenschutzkonforme Kontaktnachverfolgung, um Corona-Infektionsketten zu unterbrechen. „Wir möchten die Kontaktpersonen-Nachverfolgung beschleunigen und wollen deshalb Luca einführen und an das Gesundheitsamt anbinden“, sagt Landrat Jochen Hagt, der gegenüber dieser Zeitung bereits in Vorwoche entsprechende Gespräche mit dem Anbieter der App bestätigt hatte. Der Oberbergische Kreis bereite die Einführung des Systems aktuell vor. Das Luca-System ermöglicht im Rahmen der Pandemiebekämpfung eine schnelle, datenschutzkonforme Kontaktdatenverwaltung und Kontaktnachverfolgung. „Es kann für private Treffen, bei öffentlichen Veranstaltungen, im Einzelhandel, in der Gastronomie, bei Behördengängen und in vielen weiteren Bereichen genutzt werden, in denen Menschen zusam