Dienstagmorgen 18 Glätteunfälle in Oberberg – Mindestens ein Schwerverletzter

Oberberg – Schnee und Eisglätte haben viele Autofahrer am Dienstagmorgen ins Rutschen gebracht. Die Polizei zählte bis 9.30 Uhr zwischen Radevormwald und Morsbach 18 Unfälle, bei denen mindestens zwei Fahrzeuginsassen verletzt wurden.



Wahrscheinlich schwere Verletzungen trug laut Polizeiangaben der Fahrer eines Treckers im Winterdienst davon, der um 8.20 Uhr in Lindlar-Frielingsdorf auf die Seite kippte.



