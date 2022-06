Rockmobil und Kirmes: Diese Veranstaltungen sind 2022 in Engelskirchen geplant

Engelskirchen -

Nach zwei Jahren, in denen das kulturelle Leben wegen Corona eher ereignisarm über die Bühne ging, soll es 2022 wieder losgehen. In Engelskirchen ist der Veranstaltungskalender schon gut gefüllt; in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Kultur und Tourismus gab es einen ersten Überblick über das, was kommen soll.

Da ist zum Beispiel die Ründerother Maikirmes, die nach zwei Jahren Pause in diesem Jahr endlich wieder stattfinden soll, wenn es die Lage erlaubt, und zwar gemäß der alten Tradition am ersten Wochenende im Mai, wie Verwaltungsvorstand Norbert Hamm berichtete. Ob mit oder ohne Bühne, stehe noch nicht fest – „aber wahrscheinlich mit“.

Juni: Beliebte Lanpartie geplant

Auch die Landpartie steht wieder an, soll am letzten Wochenende im Juni Besucherscharen in den Park hinter dem Rathaus locken. Schöne Dinge für Haus und Garten stehen dann wieder im Mittelpunkt. Rund 150 Aussteller bieten ihre Waren im weitläufigen Park an, aber auch in den Räumlichkeiten des Alten Wolllagers.

Die Engelskirchener Kulturwoche ist für den Zeitraum zwischen Freitag, 26. August, und Sonntag, 4. September, vorgesehen. Noch stehen nicht alle Programmpunkte fest. Aber klar ist schon, dass die erste Veranstaltung eine Film-Nacht des Engel-Museums sein soll. Tags drauf wird in Zusammenarbeit zwischen der Initiative Kulturleben und der Gemeinde Engelskirchen ein Kabarettabend mit Dave Davis angeboten.

Plan für August in Engelskirchen: „Poesie an der Agger“

„Poesie an der Agger“ steht für Sonntag, 28. August, auf dem Plan. Die Werke von einem Dutzend Künstlerinnen und Künstler sollen dann – im Format zwei mal drei Meter – in der Allee im Engelspark aufgehängt werden, berichtete Petra Klee vom Verein Kulturleben. Ein QR-Code auf den Fahnen führt dann auf die Webseiten der Künstlerinnen und Künstler.

Weitere Programmpunkte: Das Rockmobil fährt Ende August an der Sekundarschule in Ründeroth und am Aggertal-Gymnasium in Engelskirchen vor und ermöglicht das praktische Ausprobieren von E-Gitarre, Schlagzeug, Keyboard oder Beatbox bzw. das Singen und Rappen. In der Culturkirche in Osberghausen wird es ein Konzert mit Sephardischen Liedern geben, kündigte Diakon Patrick Oetterer an. Den Schlusspunkt wird am Sonntag, 4. September, ein gemeinsamer Auftritt der Band „Fifty Ways“ mit dem aus Lindlar stammenden Kabarettisten und Musiker Quichotte (bürgerlich: Jonas Klee) im Alten Baumwolllager darstellen.

Verwaltungsvorstand Hamm betonte, dass die eine oder andere Veranstaltung noch dazukommen werde. „Aber wir finden, das ist schon jetzt ein super Programm“, das ganz unterschiedliche Interessen bediene. Jetzt überlege man noch, wie man die Vereine besser einbinden könne.