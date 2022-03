Balkonbrand in Gummersbach: Junger Mann erleidet leichte Verbrennungen – Ursache unklar

Gummersbach -

Bei einem Balkonbrand am Samstagmittag gegen 12.45 Uhr in der Straße Auf dem Leibel in Gummersbach-Niederseßmar hat ein junger Mann leichte Verbrennungen erlitten. Er wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Weitere vier Personen in der Wohnung mussten mit leichten Rauchgasvergiftungen ebenfalls vom Rettungsdienst versorgt werden.

Lars Hohmuth, stellvertretender Wehrführer, berichtete, dass der Brand schnell gelöscht werden konnte, jedoch habe sich der Brandrauch auf die Wohnung ausgedehnt. Durch das schnelle Eingreifen der rund 40 Einsatzkräfte der hauptamtlichen Wehr, sowie des Löschzuges Stadt und der Einheiten Niederseßmar und Rebbelroth, habe ein Übergreifen auf den Wohnraum verhindert werden können.

Das Treppenhaus und die Wohnung wurden maschinell belüftet. Mittels der Drehleiter wurde der Dachüberstand auf verborgene Glutnester kontrolliert. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die Räume sind vermutlich vorerst nicht bewohnbar.