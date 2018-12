Festmahl in Derschlag: Team der Gesamtschulmensa mit besonderer Herausforderung

Derschlag -

„Schneller! Ihr müsst schneller werden!“ Volker Labitzke, Küchenchef der Mensa der Gesamtschule Derschlag, feuert seine Mannschaft an. Im großen Kessel dampft die Maronen-Cappucino-Suppe, das Wasser für die Knödel beginnt zu brodeln, noch fehlen auf der Avocado-Vorspeise die Granatapfelkerne und Kräuter.

Nebenan, wo sich sonst Schüler zum Mittagessen drängen, sind die Tische festlich gedeckt mit weißen, gestärkten Tischtüchern, in den Weingläsern spiegelt sich das Licht der Kerzen. Einmal im Jahr, kurz vor den Weihnachtsferien, wird in der Küche ein Weihnachtsmenü wie im feinsten Restaurant zubereitet. Die Gäste sind rund 80 Lehrer, die Köche zehn aufgeregte junge Leute, die hier ihre Ausbildung machen, gefördert von der Agentur für Arbeit im Rahmen verschiedener Maßnahmen des Vereins für Soziale Bildungsarbeit (VSB).

Die Vorspeise wird liebevoll angerichtet. Siegfried-Hagenow Foto:

„So ein Essen ist eine echte Herausforderung und ein Highlight für meine Babys!“, sagt der Ausbilder und lässt seinen Blick liebevoll durch die Küche wandern – nur um im nächsten Augenblick eine junge Frau schroff zurechtzuweisen, die den Honig zu früh über die Ziegenkäsetaler gegeben hat. „Du bist im dritten Lehrjahr, du musst Verantwortung übernehmen!“ Ein gesenkter Blick, ein kleinlautes Nicken – in der Küche herrscht wie im richtigen Kochleben eine eiserne Hierarchie. Der 55-Jährige kümmert sich wie ein Vater um seine Schützlinge: streng, aber mit großem Herzen.

Niemand käme auf die Idee, dass diese fleißigen und disziplinierten jungen Leute Schwierigkeiten hatten, auf dem ersten Arbeitsmarkt einen Ausbildungsplatz zu finden oder dass sie einen besonderen Förderbedarf haben. „Meine Aufgabe ist es, sie in jeder Beziehung fit zu machen“, erklärt Labitzke und zeigt einem jungen Mann, wie er das Himbeer-Tiramisu mit Puderzucker dekorieren soll. „Sie sollen ja später als Köche in Restaurants und Großküchen arbeiten.“ Bisher haben alle, die bei ihm gelernt haben, ihre Prüfung bestanden. „Ich habe sie auch alle in die Arbeit gebracht, bis auf einen, das schaffe ich dann im neuen Jahr.“

Küchenchef Volker Labitzke passt auf, dass das Tiramisu fein dekoriert wird. Siegfried-Hagenow Foto:

Im normalen Alltag kocht er mit seiner Mannschaft und drei Mitarbeiterinnen jeden Tag rund 300 frische Essen für die Gesamtschüler: Dazu gehören jeweils ein Standardgericht und ein vegetarisches Essen, dazu kommt die „Nudelbar“ und das Salatbüffet. Frisches Gemüse gehört dazu, Obst, nichts kommt aus der Dose. „Geschmacksverstärker kommen mir nicht in die Tüte“, versichert Labitzke und zeigt stolz die Urkunde, die „seine“ VSB-betriebene Mensa im vergangenen Jahr als „Pionierkantine“ für den Einsatz regional produzierter Lebensmittel vom Umweltministerium erhalten hat. Ehrensache, dass die Rehe fürs Lehrer-Festmahl noch vor kurzem im heimischen Wald zwischen bergischen Pilzen spaziert sind. 40 Kilo Gemüse, 220 kleine Semmelknödel – die jungen Leute schnippeln und rühren schon seit dem frühen Morgen für den großen Augenblick, wenn nebenan die Lehrer rund um den großen Weihnachtsbaum Platz nehmen. „Das muss einfach gut werden, ich sehe die ja das ganze Jahr über, und wehe, es hat nicht geschmeckt!“, scherzt Labitzke. Schulleiter Ingolf Weber hat da keine Bedenken, funktioniert die Kooperation zwischen Schule, VSB und Stadt Gummersbach doch schon seit 2005. Dazu gehören auch Praktika für Schüler und jedes Jahr ein Benimm-Kurs. Die feinen Tische haben acht Schülerinnen und Schüler der Klasse acht im Rahmen eines Workshops gedeckt und dabei „einen Riesenspaß gehabt“, versichert der 13-jährige Daniel. Tischdecken, edle Gläser, alles sei geliehen, schmunzelt der Schulleiter, und fürs Weihnachtsessen bezahlen müssen er und seine Kollegen natürlich auch – genau wie im richtigen Restaurant.