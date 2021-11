Gummersbach: 16-Jährige fährt offenbar ungebremst in Leitplanke – schwer verletzt

Vollmerhausen -

Bei einem Verkehrsunfall am frühen Donnerstagnachmittag auf dem Autobahnzubringer zwischen Wiehl und Gummersbach (B 256) in Höhe der Abfahrt Vollmerhausen ist eine 16-jährige Kleinkraftradfahrerin lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, handelte es sich dabei um einen Alleinunfall ohne Fremdbeteiligung. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war die junge Frau in der Abfahrt nahezu ungebremst gegen die Leitplanke gefahren.

Die 16-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus nach Köln-Merheim geflogen. Die Abfahrt der Anschlussstelle Vollmerhausen in Richtung Gummersbach war während der Unfallaufnahme und der anschließenden Sicherung der Unfallspuren durch die Kölner Polizei voll gesperrt.

Die Polizei hat nun die Ermittlungen zu dem Unfallhergang aufgenommen. (lth)