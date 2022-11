Gummersbach – Unbekannte sind in den vergangenen Tagen in ein mobiles WC in Gummersbach eingebrochen und haben Toilettenpapier erbeutet. Wie die Polizei Oberberg am Mittwoch mitteilte, hatten es die Diebe offenbar nur auf das Toilettenpapier abgesehen.

Das mobile WC befand sich auf einem Schrottplatz in der Kölner Straße im Gummersbacher Stadtteil Niederseßmar. Wann genau der Diebstahl stattgefunden hat, ist bislang nicht klar. Die Diebe erbeuteten 20 Rollen Toilettenpapier. Die Polizei Oberberg nimmt Hinweise auf die Täter telefonisch unter 02261 81990 entgegen. (mab)