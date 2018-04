Krankenhaus Gummersbach: Neuer Linearbeschleuniger entlastet Tumor-Patienten

Gummersbach -

Der flammneue Linearbeschleuniger ist eine gewichtige Neuerung im Gummersbacher Krankenhaus – und das im Wortsinn: Mehrere Tonnen wiegt das Hochpräzisionsgerät samt zugehöriger Technik, die so umfangreich ist, dass sie einen eigenen Raum füllt. Schon die eigens gegossenen Bodenplatte bringt es auf ein paar Tausend Kilogramm.

Das neue Bestrahlungsgerät in der Klinik für Strahlenheilkunde ist jetzt seit ein paar Wochen in Dienst. Für die Patienten bringt das gleich mehrere Vorteile mit sich, erklärt Chefarzt Dr. Peter Vacha. So müssen die Patienten, deren Tumore bestrahlt werden, mitunter nicht mehr 15 oder 20 Minuten bewegungslos auf der Liege verharren, sondern nur noch drei. Der Strahlenkopf des neuen Gerätes ist so beweglich, dass jede Stelle im Körper von jeder Seite bestrahlt werden kann – sogar durch die Liege, die aus strahlendurchlässigem Karbon ist.

Erleichterung für den Patienten

Das ist zum Beispiel dann eine große Erleichterung, wenn Stellen im Kopf-Halsbereich bestrahlt werden. Patienten tragen in diesen Fällen eine eng anliegende Gesichtsmaske, die aus einem thermoplastischen Material individuell angepasst wird. Und auch wenn Mund und Nase frei bleiben – unangenehm ist es trotzdem. Da macht eine Viertelstunde weniger schon allerhand aus. Das neue Gerät hilft auch dabei, die Prozedur des korrekten Lagerns der Patienten zu beschleunigen. Der beeindruckend aussehende Linearbeschleuniger ist zu diesem Zweck mit einem eigenen Computertomographen ausgerüstet.

Der dient nicht der Diagnose, sondern allein der Lagerungskontrolle. Sein Bild wird auf einen der zahlreichen Monitore übertragen, die im Nebenraum, der ein bisschen an eine Kommandozentrale erinnert, stehen. Von dort aus wird über Kameras und Mikrofone kontrolliert, was im eigentlichen Bestrahlungsraum passiert und dass es den Patienten gut geht. Die sind während der Bestrahlung allein im Raum, abgeschottet durch dicke Wände und Türen – letztere sind mit Strahlen absorbierendem Wachs gefüllt.

Komplizierte Berechnungen notwendig

Jede Bestrahlung folgt einer individuellen und hochpräzisen Planung, erklärt Vacha. Dafür stellen die Medizinphysiker im Vorfeld am Computer komplizierte Berechnungen an, die allein ein oder zwei Tage Arbeit erfordern. Computer und Software sind ebenfalls auf neuestem Stand – was eine etwa dreimal so schnelle Überprüfung der Bestrahlungspläne ermöglicht.

Für den neuen Linearbeschleuniger musste eines der beiden alten Geräte weichen. Das zweite ältere Modell wurde nachgerüstet und modernisiert. Das war nötig, denn fünf Monate lang stand in der Klinik nur dieses eine Gerät zur Verfügung. „In diesem Zeitraum haben wir unseren Patienten, aber auch den Mitarbeitern allerhand zugemutet“, sagt Vacha. Bestrahlungstermine wurden zwischen 7.30 und 22.30 Uhr angeboten, um das Pensum zu bewältigen. Aber die Modernisierung, die rund zwei Millionen Euro gekostet hat, war der Mühe wert, ist Dr. Vacha sicher: „Jetzt sind wir mit unserer Gerätekonstellation top aufgestellt.“