Serie Heimatliebe: In der Kulturwerkstatt in Gummersbach gibt es wieder Theaterkurse

Gummersbach -

Der Theaterraum der Studiobühne in der Gummersbacher Halle 32 hat vor kurzem erst einen lauten Freudenschrei gehört. Als Sabrina Schultheis zum ersten Mal nach den diversen Lockdowns wieder mit ihren Kursen für Theaterbegeisterte mit und ohne Handicap loslegen durfte, musste sie ihrer Freude klangvoll, zur Tür hinaus, Luft verschaffen. Auch wenn in den vergangenen Wochen nicht auf der Bühne geprobt wurde, sondern draußen mit viel Abstand – die Wiedersehensfreude war riesig.

Jeder ist in der Kulturwerkstatt willkommen

„Wir schaffen hier zusammen so viel. Die Menschen wachsen über sich hinaus, die Stücke entwickeln sich in spannende Richtungen, und wir spüren, wie kreativ wir sein können“, sagt die Theaterpädagogin und Autorin. Sie leitet in der Kulturwerkstatt 32 seit gut sechs Jahren mehrere Theaterkurse, engagiert sich im Musical Projekt Oberberg und ist als Lehrerin an der Helen-Keller-Schule tätig. Bei der Frage, ob ihre Theaterkurse aktuell alle inklusiv sind, muss die 32-Jährige kurz überlegen.

„Bei uns ist es vollkommen egal, wen du liebst, wo deine Vorfahren herkommen oder ob du eine Behinderung hast, solange du nett bist. Das mag ich sehr an meinen Kursen, und darum muss ich auch beim Thema Inklusion jedes Mal zuerst überlegen.“ Auch wegen dieser offenen und unterstützenden Haltung aller Beteiligten ist die Studiobühne ihr Lieblingsplatz.

„Ich wünsche mir immer, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer meiner Kurse irgendwann anfangen, selbst Kunst zu produzieren“, sagt sie und erzählt davon, dass sich daher ihre oft selbst geschriebenen Stücke in der Arbeit auf der Bühne gerne auch mal in ungeahnte Richtungen entwickeln.

Dass neue Rollen hineingeschrieben werden, wenn sich neue Akteure melden, ist ebenso selbstverständlich. Im Herbst werden die Erwachsenen übrigens „Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“ aufführen, die Jugendlichen können sich auf die Arbeit am Stück „Das verhexte Telefon“ von Erich Kästner freuen.