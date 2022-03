VfL Gummersbach: Den kommenden Gegner aus Emsdetten schon ins Visier genommen

Gummersbach -

Janko Bozovic nutzte das trainingsfreie Wochenende für einen Besuch in der alten Heimat und spionierte beim Besuch des Spiels des TV Emsdetten gegen die Rimpar Wölfe gleich ein bisschen für den VfL Gummersbach. Wenn der VfL Gummersbach in der Zweiten Liga am Freitag, 19 Uhr, den TV Emsdetten in der Schwalbe-Arena empfängt, kann Bozovic nach seiner Ellbogenverletzung zwar noch nicht mitwirken, vorher aber einiges darüber berichten, wie die heimstarken Gäste mit 26:22 gegen die Wölfe gewonnen haben.