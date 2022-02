Morsbach, Nümbrecht, Waldbröl: Das sind die neuen Bezirksdienstbeamten in Oberberg

Oberberg -

Kerstin Klein, Jörg Stöppler und Frank Swoboda sind die neuen Bezirksdienstbeamten für Morsbach, Nümbrecht und Waldbröl. Gemeinsam mit Wachleiter Ernst Seeberger wurden sie von Landrat Jochen Hagt begrüßt. „Der Bezirksdienst steht den Bürgern bei Problemen oder sonstigen Anliegen als feste Ansprechpartner zur Verfügung. Außerdem arbeitet er eng mit den Ordnungsämtern zusammen und sorgt gemeinsam zusätzlich für mehr Sicherheit in den Gebieten“, so der Landrat.

Seit Anfang des Jahres ist Polizeioberkommissarin Kerstin Klein die neue polizeiliche Ansprechpartnerin für Bürger in Morsbach. Die 54-jährige löst damit Reiner Borbones ab, der sich in den Ruhestand verabschiedete. Nach Stationen bei der Einsatzhundertschaft in Brühl, beim Polizeipräsidium Bonn sowie der Kreispolizeibehörde Bergisch Gladbach, tut sie seit 1997 in Waldbröl ihren Dienst. Dort war sie in den vergangen zwei Jahren als Bezirksdienstbeamtin tätig. Polizeihauptkommissar Frank Swoboda ist ebenfalls seit dem 1. Januar Bezirksdienstbeamter. Der 56-Jährige tritt in Kerstin Kleins Fußstapfen und ist gemeinsam mit Carsten Eckey für Waldbröl zuständig.

Hier finden Sie die Öffnungszeiten der Bezirksdienstbüros

Bevor Frank Swoboda seine polizeiliche Laufbahn begann, absolvierte er eine Ausbildung zum Schiffsmechaniker und studierte Mineralogie und Geologie in Bochum und Vancouver, Kanada. 1997 wechselte er dann zur Polizei. Nach Abschluss seines Polizei-Studiums war er neun Jahre bei der Kreispolizeibehörde Mettmann im Wachdienst tätig bevor es ihn 2009 in den Oberbergischen Kreis verschlug. Swoboda lebt in Waldbröl. Polizeihauptkommissar Jörg Stöppler, der gemeinsam mit Ralf Wirths den Bezirksdienst für Nümbrecht bildet, kann mittlerweile auf mehr als 30 Dienstjahre zurückblicken. Seit 1994 versieht Stöppler seinen Dienst im Oberbergischen Kreis und war zuletzt 16 Jahre im Wachdienst der Wache Waldbröl tätig.

Das Bezirksdienstbüro am Rathaus Morsbach ist dienstags von 8.30 bis 9.30 Uhr und freitags von 17 bis 18 Uhr besetzt und unter (0 22 94) 69 95 00 erreichbar. Unter der Nummer 0174/ 6 89 00 02 ist zudem Kerstin Klein im Dienst ebenfalls zu erreichen. Das Bezirksdienstbüro von Frank Swoboda und Carsten Eckey befindet sich in der Polizeiwache Waldbröl, Brölbahnstraße 17. Das Büro ist montags von 10 bis 11 Uhr und mittwochs von 17.30 bis 18.30 Uhr besetzt und unter (0 22 61) 8 19 95 30 erreichbar. Mobil ist Frank Swoboda unter der dienstlichen Nummer 0174/6 59 76 44 erreichbar. Das Nümbrechter Bezirksdienstbüro befindet sich auf der Hauptstraße 16 und ist dienstags von 18 bis 19 Uhr sowie mittwochs von 10 bis 11 Uhr besetzt und unter (0 22 93) 90 21 80 erreichbar. Unter 0174/6 51 20 56 kann Jörg Stöppler angerufen werden.