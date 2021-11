Berkenrother Großmutter schreibt Kinderbücher: Den Teddy gibt es wirklich

Berkenroth -

Das ist wahrlich ein besonderes Geschenk zur Geburt: ein eigenes Buch, von der Oma verfasst. Marita Bähr hat 2003 für ihre Enkelin Luna Danielle das zauberhafte Kinderbuch „Die kleine Hexe und der Mond geschrieben“, in dem die sympathische Hexe mit Kater Carlo und dem Raben Konrad nicht nur das Hexen lernt, sondern auch mit ihren Fähigkeiten viel Gutes tut. Nun ist das Buch im Kirchheimer Verlagshaus Schlosser veröffentlicht worden und erfreut Kinder ebenso wie Erwachsene.

Auch das erste Buch der Berkenrotherin hat eine etwas längere Vorgeschichte. Denn „... und überall Vergissmeinnicht!“ entstand eigentlich schon 1998. Als es Marita Bährs Ehemann Bernd vor einigen Monaten wieder in die Hände fiel, regte er sogleich an, dass auch dieses Buch endlich an die Öffentlichkeit gehöre und der Schlosser-Verlag griff zu. Viele autobiografische Züge machen die Geschichte um Jens und seinen Teddy, um das Plüschpferd Jack und den Hund Klecks zu etwas Besonderem.

Schaukelpferd und Teddy stammen aus der Realität

„Das Schaukelpferd, das es bis heute gibt, habe ich mir als Kind sehnlichst gewünscht und war schließlich die glückliche Besitzerin“, erinnert sich die 69-Jährige lächelnd. Auch der Teddy aus der Geschichte gehört noch immer zum Leben der Bährs: „Er hat meinen Mann in seiner Jugend begleitet. Mein Mann hat einige Abenteuer mit ihm erlebt“, verrät die Nümbrechterin augenzwinkernd.

Dass ihre Leserinnen und Leser auf diese Weise Einblick in ihr Leben erhalten, stört Marita Bähr nicht: „So ist unser Leben nun einmal. Da ist nichts dabei, das wir verbergen müssten.“ Berührt hat die Autorin die Reaktion einer alten Dame, die die Bücher gleich zweimal las und anschließend verriet, dass sie Tränen ergossen habe, weil die Geschichten ihr nahe gingen.

Autorin freut sich über Kontaktaufnahme

Viel Herzlichkeit und Tierliebe spricht aus den beiden Büchern der Autorin, die auch schon einige Kurzgeschichten verfasste und umgeben von Hunden und Katzen glücklich ist. Ihre nächste Idee für ein Buch spukt schon in ihrem Kopf herum. Es soll um eine Katze gehen, doch noch ist nichts zu Papier gebracht.

„Aber sobald ich Zeit finde, setze ich mich hin und schreibe die Geschichte“, verspricht die Autorin. Die beiden Bücher sind im Verlagshaus Schlosser erschienen. Sie kosten 14,90 Euro und 12,90 Euro. Signierte Exemplare hält die Autorin bereit. Bei Interesse freut sie sich über eine Kontaktaufnahme, (02291) 90 04 77.