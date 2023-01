Frontalzusammenstoß Zwei Schwerverletzte nach Autounfall in Nümbrecht

Nümbrecht – Nach einem Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge in Nümbrecht sind am Montag fünf Personen in eine Krankenhaus eingeliefert worden. Zwei von ihnen mit schweren Verletzungen.

Kurz nach acht Uhr morgens wollte eine 36-jährige Nümbrechterin auf der L 320 nach links Abbiegen, als ihr eine 42-Jährige, ebenfalls aus Nümbrecht, entgegen kam. Die Fahrzeuge prallten im Einmündungsbereich frontal gegeneinander. Beide Autofahrerinnen zogen sich dabei schwere Verletzungen zu.

In dem Wagen der 36-Jährigen befanden sich zudem ihre drei Kinder im Alter von 10 Monaten bis 8 Jahren. Sie blieben augenscheinlich unverletzt, wurde aber zur Untersuchung trotzdem in ein Krankenhaus gebracht. (red)