Mit Ideen der Bürger: Kurpark Nümbrecht soll umgestaltet werden

Nümbrecht -

Der Kurpark im Herzen der Gemeinde Nümbrecht bietet Spaziergängern und Patienten der Kurklinik seit 48 Jahren Erholungsmomente und Entspannung pur. Nun soll der Park im Rahmen des Integrierten Handlungskonzepts 2.0 eine Umgestaltung erfahren.

Das Projekt steht unter der Leitidee „NümbrECHT rundum gesund“, denn neben dem Erholungsfaktor solle der Park auch die Möglichkeit der Aktivität und gesundheitlichen Prävention bieten. Um auch die Bürger in die Ideenfindung einzubeziehen, hatten die Gemeinde und das Planungsbüro MWM zu einem Spaziergang durch den Kurpark geladen. Dabei spielte auch das frühlingshafte Wetter am Samstag den Organisatoren in die Karten, denn die mit Klemmbrettern und Stiften ausgestatteten Bürger machten sich mit Eifer ans Werk.

Handlungsbedarf bei Bepflanzung und Schotterwegen

„Der Park ist in die Jahre gekommen. Damals entsprach er den modernsten Anforderungen, aber die Menschen und ihr Freizeitverhalten haben sich verändert“, wusste Bürgermeister Hilko Redenius und ergänzte: „Daher hoffen wir auf viele wertvolle Vorschläge, um den Park entsprechend umgestalten zu können und die Aufenthaltsqualität zu verbessern“. Und die Organisatoren sollten nicht enttäuscht werden, wie Bernd Niedermeier von MWM nach dem Spaziergang berichtete.

So sah ein Großteil Handlungsbedarf in den Bereichen Bepflanzung und Schotterwege. Diese seien nach Regenfällen für manche Parkbesucher nur schwer oder gar nicht passierbar. Auch Wünsche nach weiteren Sitzgelegenheiten in verschiedenen Höhen, Toilettengelegenheiten sowie nach wegbegleitenden Stationen und Angeboten, um den Spaziergang für Jung und Alt abwechslungsreicher zu gestalten, wurden kundgetan, ebenso gibt es den Wunsch, den Aussichtspunkt durch Bepflanzung zu verschönern.

Kinder und Jugendliche sollen auch zu Wort kommen

Neben Verbesserungsvorschlägen konnten die Bürger auch ihre schönsten Bereiche im Park angeben. „Da war sich der Großteil einig“, erzählte Niedermeier, dass der Platz mit den Mammutbäumen der Favorit der Teilnehmer war. Nach dem über zwei Stunden dauernden Rundgang durch den Park wurden die Klemmbretter wieder an Niedermeier und sein Team übergeben.

Den Inhalt gelte es nun auszuwerten. Als Nächstes sollen Kinder und Jugendliche zu Wort kommen. Eine Aktion mit den Nümbrechter Schulen ist noch vor Beginn der Osterferien geplant.