Oberbergische Verkehrsgesellschaft: Ab Sonntag rollt der Schnellbus im Bröltal

Oberberg -

Eine neue Schnellbusverbindung zwischen Waldbröl und Hennef, mehr und dichtere Taktzeiten: Das sind einige der vielen Änderungen, wenn die Oberbergische Verkehrsgesellschaft (Ovag) ab dem kommenden Sonntag, 12. Dezember, mit einem neuen Fahrplan unterwegs. Darüber hat das Unternehmen jetzt informiert.

Mit dem Wechsel des Fahrplans startet auch der seit etwas mehr als einem Jahr geplante Schnellbus (SB) 53 als eine von 13 geplanten Verbindungen dieser Art im Bereich des Zweckverbandes Nahverkehr Rheinland. Initiator dieses Angebots im Regionalverkehr ist der Rhein-Sieg-Kreis, bedient wird diese Linie von der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mit Sitz in Troisdorf-Sieglar. Allerdings entfallen auf oberbergischer Seite entlang der Bundesstraße 478 einige Haltestellen im Bröltal, um die Fahrzeiten zu verkürzen. Nach Auskunft der Ovag stoppen die Fahrzeuge in Beuinghausen, Rossenbach, Ziegenhardt (alle in Waldbröl), Berkenroth, Benroth und Schönhausen (alle in Nümbrecht).

Die bisherige Linie 347 dient künftig dann dem Schülerverkehr rund um das Waldbröler Schulzentrum. Die Fahrt beginnt um 7.04 Uhr in Benroth, zurück geht es 13.05 und 15.35 Uhr. Ergänzt werden die Touren durch den Waldbröler Bürgerbus, der zweimal in der Woche die Ortschaft Bladersbach als Abfahrtsort und Ziel haben soll.

Um Bladersbach besser anzubinden, so berichtet die Ovag, arbeite das Unternehmen mit dem Oberbergischen Kreis gerade an einer Lösung, die eine Einbindung der Linie 530 ebenso vorsehe wie einen Taxibus, der zurzeit aus „betrieblichen Gründen“ noch nicht startklar sei. Im Frühjahr 2022 solle es aber umgesetzt werden, so die Ovag.

Fahrplanwechsel bei der Ovag: Neue Takte, Namen und Haltestellen

Weitere Neuerungen betreffen die Linie 318 (Gummersbach – Piene/Pernze), bei der sich die Abfahrtszeiten um wenige Minuten verändern. Die Linie 320 (Marienheide – Meinerzhagen) erhält ab Meinerzhagen zusätzliche Fahrten um 12.17 und 13.20 Uhr sowie um 6.56 Uhr ab Dannenberg. Die Linie 323 (Drabenderhöhe – Nümbrecht) fährt künftig auch um 7.13 Uhr ab Elsenroth. Neu auf der Strecke dort die Haltestelle „Fichtenweg“.

Das könnte Sie auch interessieren Taxifahren mit VRS-Ticket : Wiehl erprobt flexiblen Rufbus „Monti“

Ein neuer Name findet sich zudem an einer Haltestelle der Linie 626 (Gummersbach – Steinberg – Gummersbach): In Dahlhausen heißt die Haltestelle „Dahlhausen Brücke“ ab sofort „Hardt und Pocorny“. Und auch einen neuen Stopp gibt es dort mit „Dahlhausen Brücke“.