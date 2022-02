Die Wüste aus der Luft erkunden: Ballonsportler aus Oberberg reisen nach Saudi-Arabien

Reichshof -

Thomas Lepperhoff lässt sich nicht so leicht aus der Ruhe bringen. „Wir haben immer noch kein Visum“, sagte der Vorsitzende des Ballon-Sport-Clubs Reichshof am Samstag. Am Hangar neben dem Sportplatz hatte er sich mit Bruder Torsten und Tochter Hannah für die letzten Vorbereitungen zur Reise nach Saudi-Arabien getroffen. Am heutigen Donnerstag soll es losgehen. Bedenken hatte Lepperhoff wegen der fehlenden Papiere aber keine: „Das ist scheinbar eine Mentalitätsfrage – da unten läuft alles sehr gründlich, aber immer auf den letzten Drücker.“